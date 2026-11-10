Superokazja w Lidlu od czwartku. Komplety od 34,99 zł, są damskie i męskie warianty

10 listopada 2026 18:22 | Autor: Anna Szkutnik | Warszawa | Brak komentarzy

Lidl szykuje od czwartku, 12 listopada, nową ofertę z piżamami marki Esmara i Esmara Men. W gazetce pojawiły się modele damskie i męskie w cenach od 34,99 zł. Do wyboru są między innymi klasyczne zestawy ze spodniami w kratę, piżamy z wysoką zawartością bawełny oraz damski komplet ze 100-procentowej bawełny.

Dodaj nas do preferowanych źródeł w Google
Dodaj

Fot. Warszawa w Pigułce

Oferta może zainteresować osoby, które przed zimą chcą uzupełnić domową garderobę bez wydawania dużych kwot. Lidl przygotował kilka wariantów i różnych przedziałów cenowych.

Zobacz również:

Piżamy od 34,99 zł. Lidl rusza z ofertą 12 listopada

Najtańsza propozycja widoczna w gazetce kosztuje 34,99 zł za zestaw.

To damskie lub męskie piżamy marki Esmara i Esmara Men. W ofercie pokazano kilka wzorów i kolorów, między innymi zestawy z długimi rękawami i spodniami.

Na grafice Lidl zwraca uwagę na:

  • wysoką zawartość bawełny,
  • elastyczne pasy w spodniach,
  • ściągacze lub tasiemki do regulacji,
  • kieszenie boczne w wybranych modelach.

Flanelowe komplety za 39,99 zł

Druga propozycja to piżama damska lub męska za 39,99 zł.

Modele pokazane w gazetce mają spodnie w kratę i jednokolorową górę. Lidl opisuje je jako wykonane z miękkiego w dotyku i ciepłego materiału.

Zobacz również:

W spodniach zastosowano gumkę w pasie, a w niektórych wariantach również kieszenie boczne.

To propozycja typowo jesienno-zimowa, kierowana do osób szukających cieplejszych kompletów na chłodne wieczory.

Damska piżama ze 100-procentowej bawełny za 44,99 zł

W ofercie znalazł się także damski komplet za 44,99 zł.

Według informacji z gazetki jest wykonany ze 100 proc. bawełny. Na zdjęciu widoczny jest wariant z czerwonymi spodniami w kratę i jednokolorową górą.

Spodnie mają gumkę w pasie, a produkt dostępny jest w różnych wariantach kolorystycznych.

Oferta od czwartku. Dostępność może być ograniczona

Promocja rozpocznie się w czwartek, 12 listopada 2026 roku.

Jak zwykle w przypadku artykułów tekstylnych w dyskontach, dostępność konkretnych rozmiarów i wzorów może różnić się pomiędzy sklepami. Warto więc sprawdzić ofertę wcześniej, jeśli zależy nam na konkretnym wariancie.

Najtańszy zestaw kosztuje 34,99 zł, a najdroższy z pokazanych na stronie gazetki 44,99 zł.

Co to oznacza dla Ciebie?

Jeżeli planujesz kupić ciepłą piżamę na jesień lub zimę, Lidl daje od czwartku kilka opcji w cenie poniżej 45 zł.

Najbardziej budżetowa propozycja kosztuje 34,99 zł, flanelowe modele 39,99 zł, a damski komplet ze 100-procentowej bawełny 44,99 zł.

Oferta startuje 12 listopada i obejmuje zarówno modele damskie, jak i męskie.

Obserwuj nas w Google News
Obserwuj
Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

Copyright © 2026 Niezależny portal warszawawpigulce.pl  ∗ 
Wydawca i właściciel: Capital Media S.C.
ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl
Polityka Redakcyjna