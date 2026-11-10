Superokazja w Lidlu od czwartku. Komplety od 34,99 zł, są damskie i męskie warianty
Lidl szykuje od czwartku, 12 listopada, nową ofertę z piżamami marki Esmara i Esmara Men. W gazetce pojawiły się modele damskie i męskie w cenach od 34,99 zł. Do wyboru są między innymi klasyczne zestawy ze spodniami w kratę, piżamy z wysoką zawartością bawełny oraz damski komplet ze 100-procentowej bawełny.
Oferta może zainteresować osoby, które przed zimą chcą uzupełnić domową garderobę bez wydawania dużych kwot. Lidl przygotował kilka wariantów i różnych przedziałów cenowych.
Piżamy od 34,99 zł. Lidl rusza z ofertą 12 listopada
Najtańsza propozycja widoczna w gazetce kosztuje 34,99 zł za zestaw.
To damskie lub męskie piżamy marki Esmara i Esmara Men. W ofercie pokazano kilka wzorów i kolorów, między innymi zestawy z długimi rękawami i spodniami.
Na grafice Lidl zwraca uwagę na:
- wysoką zawartość bawełny,
- elastyczne pasy w spodniach,
- ściągacze lub tasiemki do regulacji,
- kieszenie boczne w wybranych modelach.
Flanelowe komplety za 39,99 zł
Druga propozycja to piżama damska lub męska za 39,99 zł.
Modele pokazane w gazetce mają spodnie w kratę i jednokolorową górę. Lidl opisuje je jako wykonane z miękkiego w dotyku i ciepłego materiału.
W spodniach zastosowano gumkę w pasie, a w niektórych wariantach również kieszenie boczne.
To propozycja typowo jesienno-zimowa, kierowana do osób szukających cieplejszych kompletów na chłodne wieczory.
Damska piżama ze 100-procentowej bawełny za 44,99 zł
W ofercie znalazł się także damski komplet za 44,99 zł.
Według informacji z gazetki jest wykonany ze 100 proc. bawełny. Na zdjęciu widoczny jest wariant z czerwonymi spodniami w kratę i jednokolorową górą.
Spodnie mają gumkę w pasie, a produkt dostępny jest w różnych wariantach kolorystycznych.
Oferta od czwartku. Dostępność może być ograniczona
Promocja rozpocznie się w czwartek, 12 listopada 2026 roku.
Jak zwykle w przypadku artykułów tekstylnych w dyskontach, dostępność konkretnych rozmiarów i wzorów może różnić się pomiędzy sklepami. Warto więc sprawdzić ofertę wcześniej, jeśli zależy nam na konkretnym wariancie.
Najtańszy zestaw kosztuje 34,99 zł, a najdroższy z pokazanych na stronie gazetki 44,99 zł.
Co to oznacza dla Ciebie?
Jeżeli planujesz kupić ciepłą piżamę na jesień lub zimę, Lidl daje od czwartku kilka opcji w cenie poniżej 45 zł.
Najbardziej budżetowa propozycja kosztuje 34,99 zł, flanelowe modele 39,99 zł, a damski komplet ze 100-procentowej bawełny 44,99 zł.
Oferta startuje 12 listopada i obejmuje zarówno modele damskie, jak i męskie.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.