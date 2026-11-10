Pilne. Tajemnicze beczki przy moście Poniatowskiego w Warszawie. Policja wkroczyła do akcji
Komenda Stołeczna Policji opublikowała komunikat dotyczący bezpieczeństwa podczas wydarzeń organizowanych 11 listopada w Warszawie. Funkcjonariusze odnieśli się do informacji rozpowszechnianych w mediach społecznościowych, sugerujących obecność niebezpiecznych substancji w rejonie mostu Poniatowskiego. Policja podkreśla, że wskazane miejsce zostało wcześniej sprawdzone, a materiały mogące stanowić zagrożenie usunięto.
🚨 Bezpieczeństwo uczestników wydarzeń 11 listopada jest priorytetem warszawskiej Policji.
Komenda Stołeczna Policji z najwyższą powagą podchodzi do kwestii związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa wszystkich wydarzeń organizowanych w Warszawie w dniu Narodowego Święta Niepodległości. Miejsce wskazane w publikacjach zostało z wyprzedzeniem sprawdzone przez funkcjonariuszy, a znajdujące się tam materiały i przedmioty usunięto jeszcze przed opublikowaniem w mediach społecznościowych wpisów sugerujących istnienie potencjalnego zagrożenia.
Działania Policji prowadzone są z odpowiednim wyprzedzeniem i w oparciu o rozpoznanie potencjalnych zagrożeń. Nie pozostawiamy takich sygnałów bez reakcji. W tym przypadku treści opublikowane na platformie X nie odpowiadają jednak stanowi faktycznemu i mogą wprowadzać odbiorców w błąd.
— Policja Warszawa (@Policja_KSP) November 10, 2026
Niepokojące doniesienia przed Marszem Niepodległości w Warszawie
W przeddzień Narodowego Święta Niepodległości w mediach społecznościowych pojawiły się wpisy dotyczące przedmiotów znajdujących się w rejonie mostu Poniatowskiego w Warszawie.
Autorzy publikacji sugerowali, że pozostawione w tym miejscu substancje mogą stanowić zagrożenie dla osób uczestniczących w wydarzeniach 11 listopada, w tym w Marszu Niepodległości.
Wpisom towarzyszyły zdjęcia przedstawiające między innymi pojemniki i beczki znajdujące się za taśmami zabezpieczającymi.
Doniesienia wywołały zainteresowanie internautów. Do sprawy oficjalnie odniosła się Komenda Stołeczna Policji.
Policja w Warszawie reaguje. Miejsce zostało sprawdzone
W opublikowanym komunikacie stołeczni funkcjonariusze zapewnili, że bezpieczeństwo uczestników wydarzeń 11 listopada pozostaje priorytetem.
Jak przekazała Komenda Stołeczna Policji:
Miejsce wskazane w publikacjach zostało z wyprzedzeniem sprawdzone przez funkcjonariuszy, a znajdujące się tam materiały i przedmioty usunięto jeszcze przed opublikowaniem w mediach społecznościowych wpisów sugerujących istnienie potencjalnego zagrożenia.
Oznacza to, że według oficjalnych informacji policji przedmioty widoczne na rozpowszechnianych zdjęciach zostały usunięte, zanim opublikowano alarmujące wpisy.
Policja nie potwierdziła, aby w tym miejscu nadal znajdowały się niebezpieczne substancje.
Stanowcze słowa Komendy Stołecznej Policji
Funkcjonariusze zwrócili również uwagę na sposób rozpowszechniania informacji w internecie.
Podkreślili, że działania związane z zabezpieczeniem obchodów Święta Niepodległości prowadzone są odpowiednio wcześnie i na podstawie rozpoznanych potencjalnych zagrożeń.
Policja zaznaczyła jednocześnie:
Nie pozostawiamy takich sygnałów bez reakcji.
W dalszej części komunikatu funkcjonariusze stwierdzili, że publikowane na platformie X treści nie odpowiadają jednak stanowi faktycznemu i mogą wprowadzać odbiorców w błąd.
Warszawa przygotowuje się do 11 listopada. Bezpieczeństwo jest priorytetem
11 listopada w stolicy zaplanowano wydarzenia związane z Narodowym Świętem Niepodległości, w tym zgromadzenia i przemarsze, które wymagają odpowiedniego zabezpieczenia.
Szczególne znaczenie ma rejon mostu Poniatowskiego, znajdującego się na trasie tradycyjnego Marszu Niepodległości.
Komenda Stołeczna Policji zapewnia, że działania zabezpieczające prowadzone są z wyprzedzeniem, a informacje o potencjalnych zagrożeniach podlegają weryfikacji.
Na podstawie opublikowanego komunikatu nie ma podstaw, aby twierdzić, że przedmioty pokazane na zdjęciach nadal stanowią zagrożenie dla uczestników wydarzeń.
Policja apeluje pośrednio o ostrożność wobec niezweryfikowanych doniesień, które mogą wywoływać niepotrzebny niepokój.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.