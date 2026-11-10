Pilne. Tajemnicze beczki przy moście Poniatowskiego w Warszawie. Policja wkroczyła do akcji

10 listopada 2026 22:51 | Autor: Anna Szkutnik | Warszawa | Brak komentarzy

Komenda Stołeczna Policji opublikowała komunikat dotyczący bezpieczeństwa podczas wydarzeń organizowanych 11 listopada w Warszawie. Funkcjonariusze odnieśli się do informacji rozpowszechnianych w mediach społecznościowych, sugerujących obecność niebezpiecznych substancji w rejonie mostu Poniatowskiego. Policja podkreśla, że wskazane miejsce zostało wcześniej sprawdzone, a materiały mogące stanowić zagrożenie usunięto.

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Fot. Warszawa w Pigułce.

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Niepokojące doniesienia przed Marszem Niepodległości w Warszawie

W przeddzień Narodowego Święta Niepodległości w mediach społecznościowych pojawiły się wpisy dotyczące przedmiotów znajdujących się w rejonie mostu Poniatowskiego w Warszawie.

Autorzy publikacji sugerowali, że pozostawione w tym miejscu substancje mogą stanowić zagrożenie dla osób uczestniczących w wydarzeniach 11 listopada, w tym w Marszu Niepodległości.

Wpisom towarzyszyły zdjęcia przedstawiające między innymi pojemniki i beczki znajdujące się za taśmami zabezpieczającymi.

Doniesienia wywołały zainteresowanie internautów. Do sprawy oficjalnie odniosła się Komenda Stołeczna Policji.

Policja w Warszawie reaguje. Miejsce zostało sprawdzone

W opublikowanym komunikacie stołeczni funkcjonariusze zapewnili, że bezpieczeństwo uczestników wydarzeń 11 listopada pozostaje priorytetem.

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Jak przekazała Komenda Stołeczna Policji:

Miejsce wskazane w publikacjach zostało z wyprzedzeniem sprawdzone przez funkcjonariuszy, a znajdujące się tam materiały i przedmioty usunięto jeszcze przed opublikowaniem w mediach społecznościowych wpisów sugerujących istnienie potencjalnego zagrożenia.

Oznacza to, że według oficjalnych informacji policji przedmioty widoczne na rozpowszechnianych zdjęciach zostały usunięte, zanim opublikowano alarmujące wpisy.

Policja nie potwierdziła, aby w tym miejscu nadal znajdowały się niebezpieczne substancje.

Stanowcze słowa Komendy Stołecznej Policji

Funkcjonariusze zwrócili również uwagę na sposób rozpowszechniania informacji w internecie.

Podkreślili, że działania związane z zabezpieczeniem obchodów Święta Niepodległości prowadzone są odpowiednio wcześnie i na podstawie rozpoznanych potencjalnych zagrożeń.

Policja zaznaczyła jednocześnie:

Nie pozostawiamy takich sygnałów bez reakcji.

W dalszej części komunikatu funkcjonariusze stwierdzili, że publikowane na platformie X treści nie odpowiadają jednak stanowi faktycznemu i mogą wprowadzać odbiorców w błąd.

Warszawa przygotowuje się do 11 listopada. Bezpieczeństwo jest priorytetem

11 listopada w stolicy zaplanowano wydarzenia związane z Narodowym Świętem Niepodległości, w tym zgromadzenia i przemarsze, które wymagają odpowiedniego zabezpieczenia.

Szczególne znaczenie ma rejon mostu Poniatowskiego, znajdującego się na trasie tradycyjnego Marszu Niepodległości.

Komenda Stołeczna Policji zapewnia, że działania zabezpieczające prowadzone są z wyprzedzeniem, a informacje o potencjalnych zagrożeniach podlegają weryfikacji.

Na podstawie opublikowanego komunikatu nie ma podstaw, aby twierdzić, że przedmioty pokazane na zdjęciach nadal stanowią zagrożenie dla uczestników wydarzeń.

Policja apeluje pośrednio o ostrożność wobec niezweryfikowanych doniesień, które mogą wywoływać niepotrzebny niepokój.

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