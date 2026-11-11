Nawet 10 godzin bez prądu. Mieszkańcy Warszawy i Mazowsza powinni się przygotować
Od 11 listopada mieszkańców wskazanych adresów w Warszawie i na Mazowszu czekają planowane przerwy w dostawie prądu. W stolicy najdłuższe wyłączenia zapisano na dziesięć godzin, a prace obejmą między innymi stacje transformatorowe, sieć kablową oraz przyłącza. W regionie zapowiedzi dotyczą także Otwocka, Nasielska, Pułtuska, Mławy, Raciąża i miejscowości w okolicach Płocka. Szczególnie powinni przygotować się domownicy korzystający z ogrzewania elektrycznego oraz osoby pracujące zdalnie. Poniżej publikujemy daty, godziny i zakresy adresowe dla okresu od 11 do 17 listopada 2026 roku.
Wyłączenia dotyczą wskazanych punktów i odcinków sieci, a nie wszystkich mieszkańców wymienionych miejscowości. W Warszawie trzeba porównać zarówno nazwę ulicy, jak i numer budynku, ponieważ sąsiednia nieruchomość może być zasilana inaczej. Zestawienie stołeczne pochodzi z komunikatów Stoen Operator zapisanych 10 listopada; część regionalną uzupełniają zapowiedzi Energi-Operatora oraz komunikat PGE opublikowany przez Urząd Miasta Otwocka. Terminy mogą zostać zmienione, a prace odwołane, dlatego przed planowaną przerwą warto ponownie sprawdzić swój adres u właściwego operatora. Jest to zestawienie konkretnych znalezionych zapowiedzi, a nie pełna lista wszystkich wyłączeń w województwie.
Warszawa. Wyłączenia także 11 listopada i w niedzielę
Pierwsza przerwa w stołecznym zestawieniu przypada na środę, 11 listopada, przy Alejach Ujazdowskich 28. Operator wskazuje godziny od 7 do 17 i modernizację stacji transformatorowej. Tak samo długie wyłączenie zaplanowano na niedzielę, 15 listopada, przy Tamce 1–1A, gdzie przewidziano również wymianę rozdzielnicy. Duży zakres adresowy dotyczy z kolei wtorku, 17 listopada: prace przy stacji nr 10018 obejmą wskazane budynki przy dziewięciu ulicach. Poniższa tabela zachowuje odrębne zgłoszenia, także wtedy, gdy część adresów pojawia się przy więcej niż jednym zadaniu.
|Data
|Godziny
|Adresy
|Powód prac
|11.11.2026
|07:00–17:00
|Aleje Ujazdowskie 28
|Modernizacja stacji transformatorowej nr 6042.
|12.11.2026
|08:00–14:00
|Białołęcka 412B–412G
|Rozbudowa sieci kablowej.
|13.11.2026
|07:00–16:00
|Białobrzeska 13
|Modernizacja sieci niskiego napięcia.
|13.11.2026
|07:00–16:00
|Afrykańska 7A
|Modernizacja sieci niskiego napięcia.
|13.11.2026
|08:00–15:00
|Żołny 33, 35
|Rozbudowa sieci.
|15.11.2026
|07:00–17:00
|Tamka 1–1A
|Modernizacja stacji transformatorowej nr 8357 i wymiana rozdzielnicy niskiego napięcia.
|15.11.2026
|08:00–14:00
|Danusi 11; Mikołaja z Długolasu 10B–10C; Przykoszarowa 8, 12, 29A; Białołęcka 269A–269P, 271–271A, 275A
|Wymiana słupa.
|17.11.2026
|07:00–15:00
|Mariana Sengera „Cichego” 1
|Usuwanie usterki w stacji transformatorowej nr 16055.
|17.11.2026
|07:30–17:00
|Działyńczyków 11, 13, 18–18A, 20–22, 24–24A, 26–28, 30, 32, 34; Grzybowa 12; Bronisława Gembarzewskiego 19; Dokerów 18–18B, 34; Dwóch Mieczy 9–9A, 11–11A, 13–18A, 20–20A, 22–22A, 25, 27–31, 33, 35, 38–50, 52, 54; Giermków 34, 36A, 38–38A, 40–40A, 42, 45, 51, 53, 55; Księcia Witolda 3, 18A, 20–20A, 22–23, 25, 27–29A, 31, 37; Przedświt 12; Zygmunta III 3–8, 11–12, 14, 16, 20
|Modernizacja stacji transformatorowej nr 10018 i wymiana rozdzielnicy niskiego napięcia.
|17.11.2026
|08:00–10:00
|15 Sierpnia 13, 15; Marcina Kątskiego 19, 33, 36, 49; Szałwiowa 3–4, 6, 8–9, 11, 13, 15–15A, 17–18, 20, 22–27, 30–31, 33, 35; Wiklinowa 2, 7A–7C, 9–12G
|Podłączenie linii do stacji.
|17.11.2026
|08:00–14:00
|Marcina Kątskiego 19, 33; Wiklinowa 2, 7A–7C, 9–10A
|Przepięcie przyłączy na nową linię.
Na szczególną uwagę zasługują dwa wpisy na 17 listopada dotyczące ulic Marcina Kątskiego i Wiklinowej. Część numerów występuje zarówno przy pracach przewidzianych do godziny 10, jak i przy przepięciu przyłączy zaplanowanym do godziny 14. Dla takiego adresu nie należy więc przyjmować wcześniejszej godziny jako pewnego końca utrudnień. Zakres trzeba porównać z oboma komunikatami i ponownie sprawdzić w portalu operatora. Podobnie szeroki przedział numerów przy jednej ulicy nie powinien być samodzielnie rozszerzany na całą okolicę.
Mazowsze: czwartek, 12 listopada 2026 roku
Poza Warszawą na czwartek potwierdzono między innymi zapowiedzi dla Nasielska, Raciąża, gmin Płońsk i Czerwińsk nad Wisłą oraz miejscowości w rejonie Sierpca i Mławy. Osobny komunikat Otwocka wskazuje przerwę od godziny 11 do 15 przy wybranych numerach ulic Warszawskiej i Willowej. W tabelach regionalnych podajemy zakresy adresowe opublikowane w komunikatach; zapisy z numerami działek pozostają w formie operatora. Nazwa w pierwszej kolumnie może oznaczać gminę, a dokładna miejscowość znajduje się w opisie zakresu. Wszystkie godziny podano według czasu obowiązującego w Polsce.
|Miejscowość lub gmina i operator
|Godziny
|Zakres adresowy komunikatu
|Nasielsk — Energa
|07:45–13:45
|Nasielsk ulice Dębowa 3, 9, 13, 15, 17, 19, 21, 27, 482/11, Orzechowa , 482/9, Płońska 55/57, 484/1., Sezamkowa 1, 3, Tadeusza Kościuszki , 0001.488/19.
|Czerwińsk nad Wisłą — Energa
|08:00–11:00
|Goławin 62, 66, 66A, od 67 do 69, 69/A, od 70 do 72, 72A, Goławin-140, Goławin-140/3.
|Sierpc — Energa
|08:00–14:00
|Białyszewo ulica Niepodległości 40, 42.
|Sierpc — Energa
|08:00–14:00
|Białyszewo ulica Niepodległości 15, 17, 30, 32, 34, 36, 38.
|Raciąż — Energa
|08:00–16:00
|Raciąż ulice Mławska 48, 50, 51, 53, 59, 61, 68, Rzeźniana 2, 2A, 5, 8, 10, 12, Władysława Jagiełły 5B.
|Płońsk — Energa
|08:00–17:00
|Ilinko ulice Pogodna 4, 8, 12, 20, Słoneczna 23, 25, 30, 56/5 16a, 16d, 18, 22, 22D, 28, 57/10, Ilino 1.
|Sochocin — Energa
|08:15–12:15
|Bolęcin 39, 142, Kołoząb 47B.
|Mochowo — Energa
|08:15–13:00
|Bożewo Nowe ulica Płocka , Bożewo Nowe-22/19 , 0003.22/37, 0003.22/5, Bożewo Nowe-22/17.
|Stara Biała — Energa
|08:30–13:30
|Bronowo-Zalesie 44, Nowe Trzepowo 40, 40/a, od 43 do 45, 55.
|Szydłowo — Energa
|08:30–14:30
|Nosarzewo Borowe od 4 do 8, 40.
|Otwock — PGE
|11:00–15:00
|Warszawska 33, 35, 39, 40, 41; Willowa 1, 3, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 15, 17.
|Czerwińsk nad Wisłą — Energa
|11:30–14:30
|Nowe Przybojewo 38A.
Mazowsze: piątek, 13 listopada 2026 roku
|Miejscowość lub gmina i operator
|Godziny
|Zakres adresowy komunikatu
|Płońsk — Energa
|08:00–10:30
|Ilinko ulice Leśna 6, 13, 15, 0012.51/49, Pogodna 4, 8, 12, 20, Słoneczna 1, 7/B, 7/c, 9, 9/C, 9a, 9b, 12, 13, 13 A, 13b, 14A, 17, 18, od 22 do 27, 30, 56/5 7, 9c, 10, 11, 13, 16a, 16d, 18, 22, 22D, 24, 28, 57/10, Ilino 1, 20, 20C, 21, Kluczewo 19, 19/B, 19A, 19B.
|Ciechanów — Energa
|08:00–11:00
|Gąski ulice Pogodna 6, 8, 10, Słoneczna 24, 25.
|Nasielsk — Energa
|08:00–12:00
|Nasielsk ulice Chmielna 6, 8, 12, 20, 1751/12, Elektronowa , Miodowa 14.
|Zawidz — Energa
|08:00–14:00
|Żabowo od 67 do 70.
|Słupno — Energa
|08:00–16:00
|Ramutowo od 30 do 32, 34, 0014.19.
|Raciąż — Energa
|08:00–16:00
|Raciąż ulice Mławska 46, 48, od 50 do 53, 58, 59, 61, 68, Rzeźniana 2, 2A, od 3 do 6, 6A, 6B, 6d, 6E, 8, od 10 do 12, 15, Władysława Jagiełły 5B.
|Joniec — Energa
|08:15–16:15
|Królewo 7, 39, 49, 83A, 84, 86, 89, od 95 do 97, 99, 102, 103, 104A, 106, 106A, 106B, 107, 107A, 108, 108H, 121, 121A, 123, 140, 0007.849, 0007.866, 275, 811/1, 811/2.
|Stara Biała — Energa
|08:30–11:30
|Ludwikowo 9, Mańkowo ulice Bajkowa 10, Gościnna 7, 8, 10, Mańkowo-52/30 (MDZ), Lipnowska 36E, 37/C, 37C, 38, 40/E, 40/L, 41, 49, 51, 53, 54/A, 73, S-230, Osiedlowa 17, 18, 20, 29, 30, Pogodna 25, Tęczowa od 1 do 3, 5, 8, 9, 12, 13, 18, 20, 22, 26 38, 39D, 40, 40D, 42, 44, 54 B, 72/1, 73, 0016.52/36, 0016.55/13, 0016.55/6, 0016.55/7, 0016.60/9, Mańkowo-36/21, Mańkowo-38/17, Mańkowo-39/16, Wyszyna 46, 47b, 48A, 49, 49A, 50, 50D, 50H, 51, 52, od 54 do 56, 56A, Wyszyna-151/8.
|Pułtusk — Energa
|08:30–12:30
|Pułtusk ulica Tadeusza Kościuszki 143B.
|Brudzeń Duży — Energa
|08:45–13:45
|Gorzechowo od 47 do 49.
|Mława — Energa
|09:00–12:00
|Mława ulice Henryka Sienkiewicza 48, 48/1, 48/a, 48a, 48A, Osiedle Książąt Mazowieckich 1.
|Szydłowo — Energa
|10:00–16:00
|Nosarzewo Borowe 1, 1A, od 2 do 12, 12A, od 13 do 17, 17B, 18, 19, od 21 do 23, 23A, od 24 do 26, 26/A, od 27 do 30, 30E, 33, 33B, 35, 36, 39A, 39B, 40, 264, 327/S, 0011-180/1 (MDZ), 322, Nosarzewo Polne 1, Pawłowo 3, od 27 do 29, 0015-130/2 (MDZ), 0015-175/4 (MDZ).
Mazowsze: poniedziałek, 16 listopada 2026 roku
|Miejscowość lub gmina i operator
|Godziny
|Zakres adresowy komunikatu
|Słupno — Energa
|08:00–11:00
|Nowe Gulczewo ulice Basztowa 8, 10a, 12, 14, 15, 18, Nowe Gulczewo-81/5, Kasztelańska , Kmicica 24, Rzędziana 8, Zagłoby /dz..
|Nowe Miasto — Energa
|08:15–12:15
|Żołędowo 12.
|Załuski — Energa
|08:15–15:00
|Szczytniki od 9 do 13, od 15 do 17, 17A, od 18 do 22, 24, 32, 32A, 35/A, 35A, 0022.33/2, 36/3, 44/6 (MDZ), 57/12 (GPO) (MDZ).
|Brudzeń Duży — Energa
|08:30–12:30
|Janoszyce od 15 do 17.
Mazowsze: wtorek, 17 listopada 2026 roku
|Miejscowość lub gmina i operator
|Godziny
|Zakres adresowy komunikatu
|Słupno — Energa
|08:00–11:00
|Słupno ulica Żeglarska 2, 4, 5, 9/dz., od 10 do 15, 21, 23, 30A, 0017.294/10, Słupno-294/58.
|Łąck — Energa
|08:00–14:00
|Zaździerz 10, 12, 12/1, 13, 13/1, 14, 16, 17, 19, 19/1, 19P, 20, 20B, 26/2, 0020.188/15, 119/2, 12.
|Sońsk — Energa
|08:00–15:00
|Ostaszewo 17, 17B, 18, 18A, 25, 26, 28, 29.
|Załuski — Energa
|08:15–16:15
|Nowe Wrońska 2, 7, 8, 10, 12, 12A, 13, 14, 14a, 15, 18, 19, 20A, 21, 22, 22A, 23, 23/dz, 24, 53, Stare Wrońska , 182.
|Gąbin — Energa
|09:00–12:00
|Nowe Grabie , 0006.181/9.
|Sońsk — Energa
|09:00–13:00
|Sarnowa Góra 7, 9, 38, 39, 50, 610/S.
|Wyszogród — Energa
|09:15–11:45
|Kobylniki 76.
|Słupno — Energa
|11:30–14:30
|Słupno ulice Cedrowa 10, Grabowa 4, 6, 8.
Dlaczego trzeba wyłączyć zasilanie?
Powody stołecznych prac są wskazane przy poszczególnych adresach: to modernizacja stacji i sieci niskiego napięcia, wymiana rozdzielnicy lub słupa, podłączenie linii i przepięcie przyłączy. Stoen wyjaśnia, że sieć wymaga okresowej konserwacji, a ze względów bezpieczeństwa większość takich prac wiąże się z odłączeniem konserwowanych urządzeń spod napięcia. Przerwy są potrzebne również przy rozbudowie infrastruktury. W uproszczeniu ekipy muszą bezpiecznie dostać się do elementów, które podczas normalnej pracy przesyłają energię do odbiorców. Konkretny zakres techniczny nie jest jednak jednakowy dla każdego wyłączenia.
Planowana przerwa może służyć także usunięciu wcześniej rozpoznanej usterki, co widać przy stacji nr 16055 w Warszawie. Samo umieszczenie adresu w harmonogramie nie oznacza więc, że w danym momencie występuje nagła awaria. Urząd Miasta Otwocka wskazuje w swoim komunikacie prace modernizacyjno-remontowe na urządzeniach elektroenergetycznych. Dla pozostałych regionalnych wpisów nie przypisujemy szczegółowej przyczyny, której nie podano w dostępnym opisie. Odbiorca powinien traktować godziny jako zapowiedź organizacji prac, a nie podstawę do samodzielnego otwierania skrzynek lub naprawiania instalacji.
Ogrzewanie na prąd wymaga przygotowania wcześniej
Najpoważniejsze skutki przerwy mogą odczuć osoby, których jedyne źródło ogrzewania wymaga energii elektrycznej. Dotyczy to grzejników elektrycznych, elektrycznego ogrzewania podłogowego i pomp ciepła. Po zaniku zasilania urządzenia nie dostarczają kolejnych porcji ciepła, choć budynek i instalacja mogą jeszcze oddawać energię zgromadzoną wcześniej. Tempo obniżania temperatury zależy od izolacji, warunków na zewnątrz i długości przerwy. Przy zapowiedzianych kilku lub dziesięciu godzinach warto wcześniej ocenić, czy domownicy mogą bezpiecznie zostać na miejscu, zwłaszcza gdy są wśród nich osoby potrzebujące opieki.
Trzeba pamiętać również o ogrzewaniu gazowym: wiele kotłów potrzebuje prądu do sterowania, zapłonu i pracy urządzeń instalacji. Dostępność gazu sama w sobie nie zapewni więc działania całego układu. Przed wyłączeniem warto sprawdzić instrukcję własnego kotła i sposób jego ponownego uruchomienia, jeśli będzie potrzebny po powrocie zasilania. Na czas przerwy przygotuj ciepłą odzież oraz koce i ogranicz niepotrzebne otwieranie drzwi na zewnątrz. Jeśli dom ma szybko tracić komfort cieplny, rozsądne może być wcześniejsze ustalenie pobytu u bliskich lub w innym ogrzewanym miejscu.
Zastępczego ogrzewania nie wolno improwizować przez długotrwałe palenie palnikami kuchenki gazowej albo używanie grilla w pomieszczeniu. Straż pożarna ostrzega przed takim zastosowaniem urządzeń i zagrożeniem tlenkiem węgla. Kratki wentylacyjne muszą pozostać odsłonięte także wtedy, gdy chcemy ograniczyć utratę ciepła. Jeżeli w domu działa sprzęt medyczny wymagający zasilania, plan awaryjny trzeba uzgodnić przed rozpoczęciem przerwy, a nie dopiero po jej wystąpieniu. MSWiA wprost zaleca przygotowanie alternatywnego zasilania dla urządzeń podtrzymujących życie.
Praca z domu: bateria laptopa nie rozwiązuje całego problemu
Dla osób pracujących zdalnie wielogodzinna przerwa może oznaczać utratę możliwości wykonywania obowiązków, przerwane spotkania i niezapisane dane. Laptop może działać na baterii, ale router oraz inne domowe urządzenia zapewniające dostęp do sieci również potrzebują prądu. Internet mobilny można potraktować jako rozwiązanie zastępcze dopiero po sprawdzeniu zasięgu, dostępnego pakietu danych i możliwości połączenia sprzętu służbowego z telefonem. Przed wyłączeniem warto naładować urządzenia, zapisać pracę i pobrać dokumenty potrzebne do zadań wykonywanych bez internetu. Nie należy zakładać, że samo posiadanie powerbanku wystarczy na cały dzień pracy.
Jeśli przerwa obejmuje godziny spotkań lub termin oddania ważnego zadania, lepiej wcześniej uzgodnić inny sposób organizacji dnia. Może to być praca z biura, innego mieszkania albo miejsca zapewniającego zasilanie i łączność. Zasilacz awaryjny trzeba oceniać według rzeczywistego czasu podtrzymania podłączonego sprzętu, a nie samej obecności urządzenia pod biurkiem. Podtrzymanie domowego routera nie zapewnia też działania infrastruktury dostawcy internetu poza mieszkaniem. Przy dziesięciogodzinnym oknie prac wcześniejsza zmiana miejsca pracy może być znacznie pewniejsza niż liczenie na szybki powrót prądu.
Sprawdź adres ponownie przed zapowiedzianą przerwą
Harmonogram warto sprawdzić ponownie wieczorem poprzedniego dnia oraz przed godziną rozpoczęcia prac. Stoen zaznacza przy swoich wpisach możliwość odwołania wyłączenia, a komunikat Otwocka uprzedza, że czas prac może się zmienić. Naładuj telefon, przygotuj latarkę i w czasie przerwy ogranicz otwieranie lodówki oraz zamrażarki. Uwzględnij też urządzenia, o których łatwo zapomnieć: elektryczną bramę, domofon czy pompę pobierającą wodę ze studni, jeśli są częścią wyposażenia domu. Informacja o planowanej przerwie pozwala przygotować ich bezpieczną obsługę, zamiast szukać rozwiązania dopiero po zaniku napięcia.
Jeśli zasilanie nie wraca albo przerwa pojawiła się poza zapowiedzią, sprawdź bieżące komunikaty operatora i czy problem dotyczy także sąsiadów. W sieci Stoen awarie można zgłaszać przez portal lub pod numerem 22 821 31 31; dla PGE i Energi działa pogotowie energetyczne 991. Przy bezpośrednim zagrożeniu życia, pożarze lub innym nagłym niebezpieczeństwie należy dzwonić pod 112. Nie zbliżaj się do zerwanych przewodów i nie otwieraj urządzeń sieciowych. Również podczas zapowiedzianego wyłączenia napięcie może zostać przywrócone bez osobnego powiadomienia.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z blisko 20-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.