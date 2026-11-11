Wielkie promocje w Action na Mazowszu. Prezenty za 5,95 zł, zimowe akcesoria i słodycze taniej
Action przygotował kolejne promocje, które mogą zainteresować mieszkańców Warszawy i Mazowsza. W ofercie znalazły się świąteczne upominki, zimowe czapki i rękawiczki, słodycze oraz dekoracje z popularnymi motywami. Ceny wybranych produktów zaczynają się już od 5,95 zł, a rabaty sięgają nawet 30 proc. To propozycje dla osób, które chcą wcześniej przygotować prezenty na Mikołajki i Boże Narodzenie.
Action przecenia świąteczne upominki. Zestaw kosmetyków za 10,49 zł
W sklepach Action pojawiła się oferta, która może zainteresować osoby poszukujące niedrogich prezentów.
Jedną z propozycji jest zestaw upominkowy The Beauty Dept. Holiday Glow, składający się z dwóch kosmetyków.
W opakowaniu znajdują się produkty do pielęgnacji ciała utrzymane w świątecznej stylistyce.
Cena zestawu została obniżona z 12,90 zł do 10,49 zł, co oznacza rabat wynoszący około 18 proc.
Taki komplet może być pomysłem na drobny prezent mikołajkowy lub dodatek do większego świątecznego upominku.
Czapki i rękawiczki z popularnymi postaciami. Ceny spadły
Wśród przecenionych produktów znalazły się także zimowe akcesoria.
Action oferuje trzyczęściowy zestaw z motywami Pokémon, składający się z czapki i rękawiczek.
Cena została obniżona z 17,95 zł do 12,95 zł.
Podobna promocja obejmuje zestawy White Label z motywem Sticha. Dostępne są różne warianty, a cena również wynosi 12,95 zł zamiast 17,95 zł.
W obu przypadkach rabat sięga około 27 proc.
To propozycje szczególnie interesujące dla rodziców szukających zimowych dodatków dla dzieci.
Rękawiczki damskie za 8,95 zł. Obniżka aż 30 proc.
Jedna z największych procentowych obniżek dotyczy damskich rękawiczek ze sztucznym futerkiem.
Produkt dostępny jest w rozmiarach S–XL oraz różnych wariantach kolorystycznych.
Cena promocyjna wynosi 8,95 zł zamiast 12,95 zł.
To obniżka o około 30 proc.
Rękawiczki mogą zainteresować osoby kompletujące zimową garderobę przed nadejściem chłodniejszych dni.
Świąteczna zawieszka Coca-Cola za 5,95 zł
Action przygotował również ofertę dla miłośników bożonarodzeniowych dekoracji.
W sprzedaży znajduje się zawieszka świąteczna Coca-Cola o wysokości 9 cm.
Na zdjęciu przedstawiono ozdobę w kształcie Świętego Mikołaja, którą można zawiesić na choince.
Cena została obniżona z 7,75 zł do 5,95 zł, czyli o około 23 proc.
Produkt dostępny jest w różnych wariantach.
To jedna z najtańszych świątecznych propozycji widocznych w aktualnym zestawieniu promocyjnym.
KitKat White Mini również taniej
W ofercie znalazły się nie tylko prezenty i akcesoria, ale również słodycze.
Action przecenił opakowanie KitKat White Mini o masie 146 g.
Cena spadła z 12,49 zł do 11,19 zł, co oznacza obniżkę o około 10 proc.
To propozycja dla osób, które planują przygotować paczki ze słodyczami lub szukają drobnych dodatków do prezentów.
Promocje w Action w Warszawie i na Mazowszu. Lista przecenionych produktów
|Produkt
|Cena promocyjna
|Obniżka
|Zawieszka świąteczna Coca-Cola, 9 cm
|5,95 zł
|23%
|Rękawiczki damskie ze sztucznym futerkiem
|8,95 zł
|30%
|Zestaw kosmetyków Holiday Glow
|10,49 zł
|18%
|KitKat White Mini, 146 g
|11,19 zł
|10%
|Czapka i rękawiczki Pokémon
|12,95 zł
|27%
|Czapka i rękawiczki White Label
|12,95 zł
|27%
Klienci powinni sprawdzić dostępność w sklepach
Oferta jest istotna również dla mieszkańców Warszawy i województwa mazowieckiego, gdzie działa wiele placówek Action.
Produkty sezonowe, szczególnie świąteczne dekoracje i akcesoria z popularnymi postaciami, mogą cieszyć się zainteresowaniem klientów.
Warto jednak pamiętać, że dostępność poszczególnych wariantów zależy od zapasów konkretnego sklepu.
Na udostępnionym zestawieniu produkty oznaczono jako promocje tygodnia, ale nie widać dokładnych dat obowiązywania rabatów. Przed publikacją informacji, że promocje rozpoczynają się 12 listopada, należy potwierdzić termin na oficjalnej stronie sieci.
Dla osób planujących świąteczne zakupy najciekawsze mogą okazać się dekoracje za 5,95 zł, rękawiczki za 8,95 zł oraz gotowe zestawy upominkowe za nieco ponad 10 zł.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.