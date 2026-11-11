Od 12 listopada wielkie promocje w Action w Warszawie i na Mazowszu. Świąteczne hity za 34,95 zł, kalendarze adwentowe i sprzęt kuchenny taniej
Sieć Action przygotowała kolejną porcję okazji dla klientów. Wśród produktów prezentowanych w promocji tygodnia znalazły się świąteczne lampki LED, kalendarze adwentowe z biżuterią, sprzęt kuchenny i artykuły do domu. Ceny zaczynają się od 34,95 zł, a obniżki wybranych produktów sięgają 28 proc. Oferta może zainteresować mieszkańców Warszawy i Mazowsza, którzy już teraz przygotowują się do Bożego Narodzenia.
Action kusi świątecznymi promocjami. 540 lampek LED za 34,95 zł
Listopad to czas, kiedy sklepy coraz intensywniej wprowadzają do sprzedaży świąteczne dekoracje. Action przygotował propozycję dla osób, które chcą ozdobić dom, balkon lub mieszkanie bez wydawania dużych pieniędzy.
W ofercie znalazł się zestaw oświetlenia świątecznego wyposażony w aż 540 diod LED. Długość przewodu z lampkami wynosi 10,7 metra, a przewód zasilający ma dodatkowe 5 metrów.
Cena promocyjna to 34,95 zł zamiast 44,95 zł.
Oznacza to obniżkę o około 22 proc.
Takie oświetlenie może posłużyć do dekoracji choinki, okien czy innych elementów wystroju. Przed zastosowaniem na zewnątrz należy sprawdzić, czy konkretny zestaw jest do tego przeznaczony.
Kalendarz adwentowy z biżuterią. Cena spadła do 39,95 zł
Kolejnym produktem, który może przyciągnąć uwagę klientów, jest kalendarz adwentowy Royal Divas.
Zestaw zawiera 12 elementów i został zapakowany w ozdobne, różowe pudełko.
To propozycja dla osób poszukujących drobnego prezentu lub nietypowego kalendarza adwentowego.
Action obniżył cenę z 54,95 zł do 39,95 zł, czyli o około 27 proc.
W przeciwieństwie do tradycyjnych kalendarzy ze słodyczami ten zestaw zawiera biżuterię i akcesoria.
Blender ręczny za 49,95 zł. Action przecenił również sprzęt kuchenny
Wśród promocji znalazł się także blender ręczny marki Home Essentials.
To czteroczęściowy zestaw o mocy 350 W, dostępny w różnych wariantach kolorystycznych.
Na zdjęciu produktu widać blender wraz z dodatkowymi akcesoriami, w tym pojemnikiem do rozdrabniania i końcówką do ubijania.
Cena została obniżona z 69,95 zł do 49,95 zł.
Oznacza to rabat wynoszący około 28 proc.
To jedna z propozycji dla osób, które planują uzupełnić wyposażenie kuchni przed świętami.
Nie tylko dekoracje. W promocji także produkty do prania i przekąski
Nowa oferta Action obejmuje również artykuły codziennego użytku.
Wśród prezentowanych produktów znalazły się perfumy do prania Endless Scent Blossom Sense, przeznaczone na około 20 prań.
Sieć pokazuje także chipsy Lorenz Crunchips X-CUT w dwóch wariantach smakowych:
- Sour Cream – opakowanie 130 g;
- Paprika – opakowanie 130 g.
Na udostępnionym fragmencie oferty nie widać cen tych produktów, dlatego przed zakupami warto sprawdzić je na stronie Action lub bezpośrednio w sklepie.
Promocje w Action w Warszawie i na Mazowszu. Co warto kupić?
Dla klientów planujących zakupy najważniejsze są konkretne ceny i wysokość obniżek.
|Produkt
|Cena promocyjna
|Poprzednia cena
|Oświetlenie świąteczne, 540 LED
|34,95 zł
|44,95 zł
|Kalendarz adwentowy Royal Divas
|39,95 zł
|54,95 zł
|Blender ręczny Home Essentials, 350 W
|49,95 zł
|69,95 zł
Promocje mają charakter oferty tygodnia. Mieszkańcy Warszawy i Mazowsza mogą sprawdzić dostępność produktów w pobliskich placówkach Action.
Warto pamiętać, że artykuły sezonowe i promocyjne mogą wyprzedawać się szybciej niż produkty z regularnego asortymentu.
Od 12 listopada klienci ruszą po świąteczne okazje?
Czwartek 12 listopada to dobry moment na sprawdzenie aktualnej oferty sklepów Action. Wraz ze zbliżającymi się świętami rośnie zainteresowanie dekoracjami, prezentami i wyposażeniem domu.
Szczególnie atrakcyjnie prezentują się lampki świąteczne z 540 diodami LED za 34,95 zł oraz blender przeceniony o 20 zł.
Ważne: przedstawiony zrzut pokazuje promocję tygodnia, ale nie zawiera dat jej obowiązywania. Nie potwierdza więc, że wszystkie wymienione ceny zaczynają obowiązywać dokładnie 12 listopada. Przed publikacją takiego stwierdzenia należy zweryfikować termin na stronie sieci.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.