Black Week w Auchan od 12 listopada. Rusza kolejna fala promocji 1+1 gratis
Auchan uruchamia kolejną odsłonę Black Week. Od 12 do 18 listopada klienci znajdą w sklepach nowe promocje, a jedną z najmocniej eksponowanych ofert jest akcja 1+1 gratis. W nowej gazetce znalazły się m.in. chipsy, musy owocowe, ręczniki papierowe, chusteczki i środki do sprzątania.
Tegoroczny Black Week w Auchan nie ogranicza się do jednego weekendu. Sieć rozciągnęła akcję na kilka tygodni, a kolejne oferty są regularnie wymieniane.
Nowa gazetka obowiązuje od czwartku, 12 listopada, do środy, 18 listopada.
Black Week w Auchan. Dużo ofert 1+1 gratis
W kolejnej odsłonie promocji szczególnie widoczna jest mechanika 1+1 gratis.
Jedną z ofert są chipsy Lorenz Crunchips 130 g w wybranych wariantach. Przy zakupie 2 opakowań cena jednego wynosi 3,99 zł.
Cena pojedynczego opakowania bez skorzystania z tej promocji została wskazana na poziomie 7,97 zł.
W praktyce klient kupujący 2 paczki zapłaci około 7,98 zł, czyli mniej więcej tyle, ile normalnie kosztuje jedna.
Musy owocowe po 1,50 zł
Promocją objęto również musy owocowe marki Auchan w opakowaniach 200 g.
Do wyboru są warianty:
- jabłko-truskawka,
- jabłko-gruszka,
- jabłko-banan,
- jabłko-mango.
Przy zakupie 2 sztuk cena jednego musu wynosi 1,50 zł.
Regularna cena pojedynczego opakowania wskazana w gazetce to 2,99 zł. Za 2 produkty w ramach oferty klient zapłaci więc 3 zł.
Ręcznik papierowy Auchan za 3,99 zł przy zakupie dwóch
Dużą różnicę w cenie widać również przy produktach gospodarstwa domowego.
Ręcznik papierowy Auchan, 2-warstwowy i zawierający 300 listków, kosztuje w promocji 3,99 zł za sztukę przy zakupie 2 sztuk.
Cena pojedynczego produktu poza mechanizmem 1+1 została wskazana na poziomie 7,98 zł.
Oznacza to, że 2 rolki można kupić łącznie za 7,98 zł.
Chusteczki Foxy Cream także 1+1 gratis
Do akcji trafiły również chusteczki higieniczne Foxy Cream, 75 sztuk.
Przy zakupie 2 opakowań cena każdego wynosi 3,50 zł.
Pojedyncze opakowanie poza ofertą kosztuje 6,99 zł, więc za 2 sztuki w promocji trzeba zapłacić 7 zł.
Środki Luba za 5,75 zł przy zakupie dwóch
Kolejna oferta dotyczy wybranych produktów marki Luba.
W promocji znajdują się m.in.:
- płyny,
- odplamiacze,
- odtłuszczacze,
- spraye do czyszczenia różnych powierzchni.
Produkty mają pojemność od 500 do 1000 ml.
Przy zakupie 2 sztuk cena jednego produktu wynosi 5,75 zł. Cena pojedynczej sztuki wskazana w gazetce to 11,49 zł.
Mięsiwo, konserwy i smalec. Drugi tańszy produkt gratis
Auchan przygotował również promocję na produkty w słoikach.
Oferta obejmuje wybrane:
- mięsiwa,
- konserwy,
- smalce.
Opakowania mają od 260 do 300 g.
W tym przypadku obowiązuje zasada drugi tańszy produkt gratis. Co istotne, produkty można dowolnie łączyć w ramach wskazanego w gazetce asortymentu.
To oznacza, że klient nie musi wybierać 2 identycznych słoików. Największą korzyść uzyska jednak wtedy, gdy połączy produkty o zbliżonej cenie.
Black Week w Auchan potrwa do początku grudnia
Promocje obowiązujące od 12 do 18 listopada to tylko jedna z odsłon tegorocznej akcji.
Auchan zapowiedział 4 fale Black Week, które potrwają łącznie od 5 listopada do 2 grudnia.
W kolejnych tygodniach mają pojawiać się nowe produkty oraz inne obniżki. Sieć zapowiada nie tylko promocje na artykuły spożywcze i chemię gospodarczą, ale również elektronikę, sprzęt AGD, wyposażenie domu, kosmetyki oraz zabawki.
Część ofert wykorzystuje także zwroty na Konto Skarbonka sięgające nawet 50 proc. wartości wybranych produktów.
Na te warunki trzeba zwrócić uwagę
Przy promocjach 1+1 warto sprawdzić dokładne oznaczenie na półce.
W części ofert promocyjna cena pojawia się dopiero po włożeniu do koszyka 2 produktów. Kupienie tylko jednej sztuki może oznaczać naliczenie zwykłej ceny.
Przy mechanizmie „drugi tańszy gratis” bezpłatny jest natomiast produkt o niższej wartości.
Nowa odsłona promocji rozpoczyna się 12 listopada i potrwa do 18 listopada 2026 roku, a dostępność poszczególnych produktów może zależeć od konkretnego sklepu.
Magister inżynier Technologii Żywienia i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.