Popularny lek przeciwbólowy będzie teraz wydawany tylko na receptę
Zmieni się zarówno nazwa, jak i sposób wydawania popularnego środka przeciwbólowego. Informacja wywołała pytania o pozostałe środki przeciwbólowe. Sprawdzamy co się zmieni.
Decyzja obowiązuje od października. Komunikat opublikowano później
Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych wydał decyzję 16 października 2026 roku. URPL potwierdził w piśmie do Narodowego Funduszu Zdrowia, że weszła ona w życie tego samego dnia. Pismo sporządzono 4 listopada, a Okręgowa Izba Aptekarska w Warszawie opublikowała informację z dokumentami 5 listopada. To wyjaśnia, dlaczego temat pojawił się szerzej w listopadzie, mimo wcześniejszej daty zmiany. O nowej kategorii dostępności przesądza decyzja dotycząca pozwolenia na lek, a nie dzień ukazania się wiadomości w mediach.
Zmiana obejmuje Ibum Forte w kapsułkach miękkich zawierających 400 mg ibuprofenu, zarejestrowany pod numerem pozwolenia 10864. Ten produkt otrzymał nazwę Ibum Med i kategorię Rp, czyli lek wydawany na receptę. Wcześniej miał kategorię OTC, oznaczającą dostępność bez recepty. Nie chodzi więc o całą markę Ibum czy o leki z ibuprofenem w ogóle, ale o jeden konkretny produkt.
O zmianę wystąpiła firma Hasco-Lek, odpowiedzialna za ten lek. Urząd uwzględnił jej żądanie w całości i na podstawie art. 107 paragraf 4 Kodeksu postępowania administracyjnego odstąpił od uzasadnienia decyzji. W opublikowanym dokumencie nie podano, dlaczego firma chciała zmienić kategorię z OTC na Rp.
Czy ibuprofen 400 mg można nadal kupić bez recepty?
Tak. Konkretnym przykładem jest Ibum Express Forte, również w kapsułkach zawierających 400 mg ibuprofenu. Producent nadal opisuje go jako lek bez recepty. To odrębny produkt od kapsułek objętych zmianą nazwy na Ibum Med. Dodatkowe słowo „Express” ma tu znaczenie. Zestawienie tych dwóch leków pokazuje, dlaczego sama liczba 400 mg nie rozstrzyga o obowiązku posiadania recepty. Decyzja dotycząca jednego pozwolenia nie zmienia automatycznie kategorii wszystkich preparatów o tej samej zawartości substancji czynnej.
Osobną pozycją jest Ibum Forte w zawiesinie doustnej o stężeniu 200 mg w 5 ml. Dokumentacja tego produktu wskazuje kategorię OTC i inne pozwolenie — numer 20190. Również jego nie obejmuje decyzja dotycząca kapsułek z pozwoleniem 10864. W tej samej rodzinie nazw mogą zatem występować produkty o różnej postaci, stężeniu i sposobie wydawania. Inne tabletki z Ibuprofenem również są dostępne. Żadna z pozostałych firm produkujących leki z ibuprofenem nie wnioskowała o zmianę sposobu wydawania leku.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z blisko 20-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.