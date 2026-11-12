Tankowanie wyraźnie tańsze. Ale nie dla wszystkich kierowców
Kierowcy tankujący benzynę i olej napędowy wreszcie widzą wyraźne spadki na stacjach. Średnia cena benzyny 95 obniżyła się do 6,04 zł za litr, a diesla do 7,72 zł. Najbardziej optymistyczny scenariusz jednak się nie zrealizował – popularna 95-tka w skali kraju nadal pozostaje powyżej psychologicznej granicy 6 zł. Zupełnie inaczej wygląda sytuacja z LPG, które ponownie drożeje.
Najnowsze dane pokazują bardzo wyraźną zmianę na rynku paliw. W ciągu kilku tygodni benzyna 95 potaniała o kilkadziesiąt groszy, a jeszcze mocniejsze spadki widać przy benzynie 98.
Kierowcy samochodów z instalacją gazową nie mają jednak takich powodów do zadowolenia. LPG zbliża się do 4 zł za litr i porusza się dokładnie w przeciwnym kierunku niż benzyna oraz diesel.
Benzyna 95 kosztuje średnio 6,04 zł
Według najnowszego zestawienia e-petrol.pl średnia cena benzyny Pb95 wynosi obecnie 6,04 zł za litr.
Na początku listopada było to 6,37 zł. Oznacza to spadek aż o 33 gr na litrze w ciągu niespełna tygodnia.
Przy tankowaniu 50-litrowego baku różnica wynosi około 16,50 zł.
Jeszcze pod koniec października średnia cena Pb95 sięgała 6,55 zł. W porównaniu z tamtym poziomem kierowca tankujący 50 litrów zostawia dziś na stacji około 25 zł mniej.
Nie spełniła się jednak zapowiedź, że średnia ogólnopolska cena benzyny 95 spadnie poniżej 6 zł.
Do tej granicy brakuje zaledwie kilku groszy.
Benzyna 98 potaniała jeszcze mocniej
Jeszcze większa zmiana dotyczy benzyny 98.
Średnia cena tego paliwa spadła do 6,67 zł za litr.
Tydzień wcześniej kierowcy płacili średnio około 7,24 zł.
Oznacza to spadek o 57 gr na litrze.
W przypadku 50-litrowego tankowania różnica sięga więc około 28,50 zł.
To jeden z najbardziej widocznych spadków w najnowszym zestawieniu.
Diesel nadal drogi, ale również wyraźnie tanieje
Spadki obejmują również olej napędowy.
Średnia cena diesla wynosi obecnie 7,72 zł za litr.
Na początku listopada było to 8,02 zł, a pod koniec października około 8,15 zł.
W ciągu tygodnia diesel potaniał więc średnio o 30 gr na litrze.
W porównaniu z końcem października różnica wynosi już około 43 gr.
Dla kierowcy tankującego 60 litrów ON oznacza to oszczędność przekraczającą 25 zł względem cen z końcówki października.
Diesel pozostaje jednak zdecydowanie droższy od benzyny.
Różnica pomiędzy średnią ceną Pb95 i ON wynosi obecnie około 1,68 zł na litrze.
LPG idzie w przeciwnym kierunku
Największym przegranym ostatnich tygodni są kierowcy korzystający z autogazu.
Średnia cena LPG wzrosła do 3,92 zł za litr.
Jeszcze 4 listopada było to 3,79 zł, a 28 października około 3,61 zł.
W zaledwie kilkanaście dni cena zwiększyła się więc o ponad 30 gr.
To całkowicie odwrotny kierunek niż w przypadku benzyny i oleju napędowego.
Analitycy e-petrol podkreślają, że autogaz systematycznie zbliża się do granicy 4 zł za litr.
Na części stacji taki poziom jest już osiągany lub przekraczany.
Ile kosztują paliwa teraz?
Najnowsze średnie ceny w Polsce wyglądają następująco:
- benzyna 95 – 6,04 zł/l,
- benzyna 98 – 6,67 zł/l,
- olej napędowy – 7,72 zł/l,
- LPG – 3,92 zł/l.
W przypadku benzyny i diesla mówimy więc o mocnych spadkach.
LPG pozostaje wyjątkiem i systematycznie drożeje.
12 listopada obowiązują również ceny maksymalne
W przypadku benzyny i oleju napędowego znaczenie ma obecnie rządowy program CPN.
Minister Energii ustalił maksymalne ceny obowiązujące 11 i 12 listopada.
Wynoszą one:
- benzyna 95 – 6,10 zł/l,
- benzyna 98 – 6,70 zł/l,
- olej napędowy – 7,66 zł/l.
Są to ceny maksymalne. Stacja może sprzedawać paliwo taniej, ale nie może przekroczyć określonego limitu.
Dlatego średnia cena benzyny 95 może wynosić 6,04 zł, mimo że oficjalny limit wynosi 6,10 zł.
W przypadku diesla sytuacja wygląda nieco inaczej. Najnowsze ogólnopolskie notowanie e-petrol pochodzi z 10 listopada, kiedy średnia cena wynosiła 7,72 zł. Obowiązujący 12 listopada maksymalny poziom jest już niższy i wynosi 7,66 zł.
Oznacza to, że kolejne notowania mogą pokazać dalszy spadek średniej ceny oleju napędowego.
Na Mazowszu benzyna 95 kosztuje średnio 6,04 zł
Różnice pomiędzy regionami są obecnie niewielkie.
Na Mazowszu średnia cena benzyny 95 wynosi około 6,04 zł za litr.
Taki sam poziom notowany jest również w wielu innych województwach.
Najdroższa średnia Pb95 została odnotowana w Małopolsce, gdzie wynosi około 6,06 zł.
Większe różnice widać w przypadku LPG.
Najtańszy autogaz e-petrol odnotował na Kujawach i Pomorzu – średnio 3,87 zł/l.
Najdrożej było w województwie zachodniopomorskim – około 3,98 zł/l.
To pokazuje, jak blisko granicy 4 zł znalazło się LPG.
Dlaczego benzyna i diesel tanieją?
Jednym z najważniejszych czynników jest sytuacja na rynku ropy.
Cena ropy Brent spadła poniżej 100 dolarów za baryłkę. Jednocześnie obniżyły się ceny paliw gotowych na rynku europejskim.
Znaczenie ma również kurs złotego wobec dolara.
Ropa jest rozliczana na światowych rynkach przede wszystkim w amerykańskiej walucie, dlatego mocniejszy złoty pomaga ograniczać koszty importu surowca.
Do tego dochodzi działający w Polsce pakiet CPN, który obejmuje benzyny i olej napędowy.
LPG nie jest natomiast objęte takim mechanizmem i dlatego jego cena znacznie mocniej reaguje na sytuację na rynku hurtowym.
Czy benzyna spadnie poniżej 6 zł?
Tego progu rynek jeszcze nie pokonał w średniej ogólnopolskiej.
Przy cenie 6,04 zł brakuje jednak bardzo niewiele.
Jeżeli spadki cen hurtowych będą kontynuowane, na części stacji benzyna poniżej 6 zł może pojawiać się coraz częściej.
Nie oznacza to jednak, że taki poziom będzie dostępny wszędzie.
Ceny nadal zależą od konkretnej stacji, lokalizacji i lokalnej konkurencji.
Najbliższe notowania pokażą również, czy średnia krajowa rzeczywiście zdoła zejść poniżej 6 zł.
Kierowcy LPG mają największy problem
Na razie sytuacja jest najbardziej korzystna dla kierowców tankujących benzynę.
Pb95 i Pb98 wyraźnie tanieją, podobnie jak diesel.
Autogaz podąża w odwrotną stronę.
Przy obecnej średniej 3,92 zł/l granica 4 zł jest już bardzo blisko. Jeżeli trend się utrzyma, coraz więcej kierowców samochodów z instalacją LPG zobaczy na pylonach stacji ceny rozpoczynające się od cyfry 4.
To szczególnie widoczna zmiana, ponieważ jeszcze pod koniec października średnia cena autogazu wynosiła około 3,61 zł.
W ciągu niespełna 2 tygodni różnica przekroczyła więc 30 gr na litrze.
Magister inżynier Technologii Żywienia i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.