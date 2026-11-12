Policja zatrzymała już 11 osób po ataku w Krakowie. Pojawiły się wpisy o ataku na Warszawę
Policja zatrzymała już 11 osób w związku z pochwalaniem zbrodni w Krakowie i wypowiedziami sugerującymi kolejne ataki. Według rzecznika Komendanta Głównego Policji część wpisów odnosiła się również do Warszawy i obchodów 11 listopada. Jedną z osób, które usłyszały zarzut, jest 34-letni mieszkaniec gminy Masłów. Śledczy ujawnili, gdzie publikował komentarze, a także jakie środki zastosowano wobec niego po zatrzymaniu.
Informację o łącznej liczbie 11 zatrzymanych przekazał 12 listopada Polskiej Agencji Prasowej rzecznik KGP podinsp. Andrzej Fijołek. Opisywał wypowiedzi wychwalające zabójstwo oraz sugerujące możliwość podobnych zdarzeń w innych miejscach. Wskazał przy tym także wpisy o Warszawie 11 listopada. To informacja o treści sprawdzanych wypowiedzi, a nie potwierdzenie przygotowywania kolejnego zamachu. Rodzaj zarzutów zależy od ustaleń w poszczególnych sprawach. Policja wymienia między innymi publiczne pochwalanie przestępstwa, groźby karalne oraz wywoływanie fałszywego alarmu.
34-latek miał publikować komentarze pod wpisami lokalnego medium
Jedna z ujawnionych spraw dotyczy mieszkańca gminy Masłów w województwie świętokrzyskim. Według informacji prokuratury 8 listopada mężczyzna zamieszczał na portalu społecznościowym, na stronie lokalnego medium, komentarze wyrażające aprobatę dla sprawcy zbrodni w Krakowie oraz zabójstwa trzech osób w Ostrowcu Świętokrzyskim. O niepokojącej publikacji kieleckich policjantów poinformowało Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości. Funkcjonariusze ustalili autora i zatrzymali go w miejscu zamieszkania. Świętokrzyska policja podała również, że w komentarzu miał grozić popełnieniem podobnego przestępstwa.
Jak przekazał rzecznik Prokuratury Okręgowej w Kielcach Daniel Prokopowicz, 10 listopada prokurator przedstawił 34-latkowi zarzut publicznego pochwalania popełnienia przestępstwa. Podejrzany przyznał się do zarzucanego czynu i potwierdził, że jest autorem wpisów. Zastosowano wobec niego dozór policji, poręczenie majątkowe w wysokości 5 tys. zł oraz zakaz opuszczania kraju. Postępowanie nadzoruje Prokuratura Rejonowa Kielce-Wschód. Poręczenie jest środkiem zapobiegawczym, a nie zasądzoną grzywną. Mężczyźnie za przedstawiony zarzut grozi grzywna, ograniczenie wolności albo pozbawienie wolności do roku.
Usunął wpis po wytrzeźwieniu. Policjanci i tak go zatrzymali
Policja warmińsko-mazurska opisała sprawę 40-letniego mieszkańca gminy Iława. Miał on w mediach społecznościowych pochwalać działania sprawcy strzelaniny w Krakowie i grozić zamachem na życie innych osób. Funkcjonariusze ustalili, do kogo należy konto i gdzie przebywa jego właściciel, a następnie go zatrzymali. Mężczyzna przyznał, że opublikował post pod wpływem alkoholu, a po wytrzeźwieniu go skasował. Według policyjnego komunikatu w jego mieszkaniu nie znaleziono niczego wskazującego, że zamierzał spełnić groźby. Prokurator zastosował wobec niego policyjny dozór.
Inny przebieg miała interwencja wobec 68-latka z Elbląga. W tej sprawie policja opisała zachowanie w sekretariacie urzędu miasta, a nie publikację w internecie. Mężczyzna miał wszcząć awanturę, kierować groźby wobec pracowników i pochwalać działania sprawcy ataku w Krakowie. Zapowiadał przy tym podobne zdarzenie w Elblągu, wywołując u pracowników poczucie zagrożenia. Zatrzymano go w miejscu zamieszkania. Oba przypadki pokazują, że służby reagują zarówno na treści w sieci, jak i wypowiedzi kierowane bezpośrednio do innych osób.
W powiecie łomżyńskim zarzuty usłyszał 20-latek
Opisano również zatrzymanie 20-letniego mieszkańca powiatu łomżyńskiego. Z informacji policji przytoczonych przez Eskę wynika, że funkcjonariusze CBZC znaleźli jego komentarz pod publikacją dotyczącą zbrodni na krakowskim Rynku. Autor miał pochwalać czyn sprawcy i deklarować własną chęć zabijania. Policjanci zatrzymali go w domu oraz zabezpieczyli telefon i nóż znaleziony w pokoju. Mężczyzna tłumaczył, że działał pod wpływem emocji, a komentarz usunął po reakcjach innych internautów. Usłyszał zarzuty publicznego nawoływania do popełnienia zbrodni oraz pochwalania przestępstwa. W tej sprawie podano zagrożenie karą do trzech lat pozbawienia wolności.
Za pochwalanie przestępstwa grozi inna kara niż za nawoływanie do zbrodni
Kara do roku więzienia nie jest wspólnym zagrożeniem dla wszystkich zatrzymanych. Artykuł 255 paragraf 3 Kodeksu karnego dotyczy publicznego pochwalania popełnienia przestępstwa. Odrębnie uregulowano publiczne nawoływanie do zbrodni oraz kierowanie gróźb. Przy groźbie karalnej znaczenie ma między innymi to, czy wzbudziła uzasadnioną obawę spełnienia. Dlatego sama informacja o zatrzymaniu nie wystarcza do określenia możliwej kary. Trzeba znać zarzut i okoliczności przypisane konkretnej osobie.
|Rodzaj czynu
|Przepis Kodeksu karnego
|Przewidziane zagrożenie
|Publiczne pochwalanie popełnienia przestępstwa
|Art. 255 § 3
|Grzywna do 180 stawek dziennych, ograniczenie wolności albo więzienie do roku
|Publiczne nawoływanie do popełnienia zbrodni
|Art. 255 § 2
|Pozbawienie wolności do 3 lat
|Grożenie przestępstwem na szkodę osoby lub jej najbliższych, wzbudzające uzasadnioną obawę spełnienia
|Art. 190 § 1
|Pozbawienie wolności do 3 lat
W przypadku 34-latka z gminy Masłów ujawniony zarzut dotyczy pochwalania przestępstwa. Opisy innych wypowiedzi nie pozwalają automatycznie dopisywać mu kolejnych zarzutów. Podobnie zabezpieczenie przedmiotu czy telefonu w innej sprawie nie jest samo w sobie dowodem przygotowania zamachu. Policja i prokuratura ustalają znaczenie wypowiedzi oraz pozostałe okoliczności, a o odpowiedzialności i ewentualnej karze rozstrzyga sąd. Podana liczba 11 zatrzymanych przedstawia stan informacji przekazanych 12 listopada 2026 roku.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z blisko 20-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.