Grzejnik gorący u góry, zimny na dole? Sprawdź 3 przyczyny, zanim wezwiesz fachowca
Grzejnik może być gorący u góry, a wyraźnie chłodniejszy na dole i wcale nie musi to oznaczać klasycznego zapowietrzenia. Sprawdziłam, co najczęściej stoi za takim objawem i jedna rzecz szczególnie mnie zaskoczyła: powietrze w grzejniku częściej daje odwrotny efekt: zimną górę i cieplejszy dół. Przy zimnym dole bardziej podejrzane są osady, zbyt mały przepływ albo problem z zaworem.
Zimny dół grzejnika nie zawsze oznacza powietrze
Pierwszy odruch jest prosty: odpowietrzyć.
Tyle że przy objawie gorąca góra, zimny dół to nie zawsze pierwszy trop. Vaillant wskazuje, że powietrze w instalacji częściej powoduje sytuację odwrotną — grzejnik jest chłodny na górze, a cieplejszy na dole.
Dlatego zanim zacznę kręcić odpowietrznikiem, patrzę najpierw na rozkład temperatury.
Jeśli góra jest gorąca, a dół wyraźnie zimny, sprawdzam trzy rzeczy.
Pierwsza przyczyna: osad i szlam w dolnej części grzejnika
To jedna z najczęstszych przyczyn.
Z czasem w instalacji mogą odkładać się zanieczyszczenia, osady i tzw. szlam. Gromadzą się często właśnie w dolnej części grzejnika i utrudniają przepływ gorącej wody.
Efekt jest charakterystyczny:
góra grzeje, dół pozostaje chłodny.
To nie jest problem, który da się rozwiązać samym odpowietrzeniem.
Jeśli po sprawdzeniu zaworów i podstawowych ustawień dół nadal pozostaje zimny, Vaillant zaleca profesjonalne płukanie albo czyszczenie instalacji.
Druga przyczyna: za mały przepływ wody
Drugi trop to przepływ.
Purmo wyjaśnia, że jeśli grzejnik jest gorący u góry, a zimny na dole, może po prostu nie dostawać wystarczającej ilości wody grzewczej.
Przyczyn może być kilka:
- niewłaściwe wyważenie instalacji,
- zbyt mała średnica rur,
- zbyt słaba pompa,
- problem z ustawieniami przepływu.
Szczególnie duże grzejniki potrzebują większego przepływu niż małe. Jeśli instalacja nie jest dobrze zrównoważona, część kaloryferów może dostawać za mało gorącej wody.
Trzecia przyczyna: zawór ogranicza przepływ
Trzecia rzecz, którą sprawdzam, to zawór.
Zawór termostatyczny może być częściowo zamknięty albo zakleszczony. Wtedy gorąca woda nie przepływa przez grzejnik tak, jak powinna.
Viessmann wskazuje, że zawory termostatyczne potrafią się zacinać, szczególnie po dłuższym okresie, kiedy pozostają w jednej pozycji.
Jeśli jeden grzejnik zachowuje się inaczej niż wszystkie pozostałe, właśnie zawór jest jednym z pierwszych elementów, które warto sprawdzić.
Nie odpowietrzam w ciemno
To ważne, bo odpowietrzanie jest często traktowane jak uniwersalne lekarstwo na każdy problem z kaloryferem.
A nie jest.
Jeśli grzejnik jest zimny na górze, ciepły na dole, odpowietrzenie ma dużo więcej sensu. Purmo i Vaillant wskazują właśnie taki objaw jako typowy dla obecności powietrza w instalacji.
Przy zimnym dole odpowietrzenie może nie pomóc wcale.
Sprawdzam też ciśnienie w instalacji
Jeśli ogrzewanie działa nierówno w całym domu, warto spojrzeć szerzej niż tylko na jeden grzejnik.
Viessmann zaleca sprawdzenie ciśnienia w instalacji. Zbyt niskie ciśnienie może powodować problemy z obiegiem wody i nierównomierne grzanie.
W domowych instalacjach z własnym kotłem odczyt sprawdza się na manometrze.
Nie ustawiałabym jednak ciśnienia „na oko”. Najbezpieczniej trzymać się wartości wskazanej w instrukcji konkretnego kotła lub instalacji.
Jeśli tylko jeden grzejnik jest zimny, patrzę lokalnie
Jeżeli wszystkie pozostałe kaloryfery grzeją normalnie, a problem dotyczy tylko jednego, bardziej prawdopodobny jest problem lokalny.
Wtedy kolejność jest prosta:
sprawdzam zawór → patrzę na rozkład temperatury → oceniam, czy nie ma objawów osadu.
Jeśli nic się nie zmienia, instalator może sprawdzić przepływ i ewentualnie przepłukać grzejnik.
Vaillant podkreśla, że przy podejrzeniu osadów nie warto samodzielnie demontować grzejnika, bo można doprowadzić do wycieku albo uszkodzenia instalacji.
Jeśli kilka grzejników ma ten sam problem, podejrzewam całą instalację
Jeżeli zimne doły pojawiają się w kilku grzejnikach, sprawa wygląda inaczej.
Wtedy problem może leżeć w:
- pompie obiegowej,
- wyważeniu hydraulicznym,
- zbyt małym przepływie,
- ustawieniach instalacji,
- zanieczyszczeniu całego układu.
Purmo wskazuje właśnie niewłaściwe wyważenie i niedostateczną wydajność pompy jako możliwe przyczyny nierównomiernego nagrzewania.
W takim przypadku pojedyncze odpowietrzenie jednego kaloryfera raczej nie rozwiąże problemu.
Kiedy przestaję kombinować sama
Są sytuacje, w których nie szukam dalej domowych sposobów.
Jeśli grzejnik nadal jest zimny na dole mimo otwartego zaworu, jeśli kilka grzejników zachowuje się tak samo albo podejrzewam osad, wtedy warto wezwać instalatora.
Profesjonalista może sprawdzić:
- przepływ,
- zawory,
- pompę,
- wyważenie hydrauliczne,
- obecność osadu,
- potrzebę płukania instalacji.
To ważne, bo przy grzebaniu przy instalacji bez przygotowania łatwo doprowadzić do wycieku albo pogorszyć sytuację.
Najpierw patrzę na wzór temperatury
To jest dla mnie najważniejszy wniosek.
Nie każdy nierówno grzejący kaloryfer jest zapowietrzony.
Zimna góra + ciepły dół częściej sugerują powietrze.
Gorąca góra + zimny dół częściej kierują uwagę na przepływ, osad albo zawór.
Jeśli miałabym więc zrobić tylko jedną rzecz przed wezwaniem fachowca, najpierw dotknęłabym grzejnika w kilku miejscach i sprawdziła, gdzie dokładnie traci temperaturę.
A u Was kaloryfer grzeje równomiernie, czy też góra jest gorąca, a dół wyraźnie chłodniejszy?
Opis zdjęcia głównego
Poziome zdjęcie 16:9 przedstawiające klasyczny biały grzejnik w mieszkaniu, z dłonią sprawdzającą temperaturę jego dolnej części. Naturalne światło, realistyczne wnętrze, bez cyfrowych napisów.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.