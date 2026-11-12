Od 13 listopada zmiany w SKM. Część pociągów skończy bieg wcześniej, później ruszy autobus zastępczy
Pasażerowie linii S2 muszą przygotować się na kilka etapów zmian w listopadzie i grudniu. Powodem jest budowa dwóch tuneli drogowych pod torami w Rembertowie i Wesołej. Sprawdziłam najważniejsze terminy: pierwsze utrudnienia zaczną się już w nocy z 13 na 14 listopada, a największe zmiany pojawią się pod koniec listopada i na początku grudnia.
W Rembertowie nocna przerwa już 13 i 14 listopada
W noce z 13 na 14 listopada oraz z 14 na 15 listopada ruch na stacji Warszawa Rembertów zostanie wstrzymany.
Dwa ostatnie pociągi S2 jadące z Lotniska Chopina o godz. 23:26 i 23:56 zakończą wtedy trasę wcześniej, na stacji Warszawa Wschodnia.
To ważne szczególnie dla pasażerów podróżujących późnym wieczorem w stronę Rembertowa, Wesołej i Sulejówka.
Od 14 listopada pasażerowie będą korzystać z peronów tymczasowych
Kolejna zmiana zacznie obowiązywać od 14 listopada i potrwa aż do 12 grudnia.
Na stacji Warszawa Rembertów zamknięte będą tory numer 3 i 4. Pociągi będą zatrzymywały się przy tymczasowych peronach przy torach 1 i 2.
To oznacza, że warto przyjść na stację kilka minut wcześniej i zwracać uwagę na oznaczenia oraz komunikaty na miejscu.
Największe zmiany zaczną się 26 listopada
Najbardziej odczuwalny etap prac ruszy 26 listopada o godz. 22:00.
Od tego momentu do 30 listopada do godz. 4:00 pociągi S2 będą kursowały tylko do i z Warszawy Rembertów.
Nie dojadą dalej do:
- Warszawy Wesołej,
- Woli Grzybowskiej,
- Sulejówka,
- Sulejówka Miłosny.
Powodem jest budowa tymczasowego torowiska w rejonie Warszawy Wesołej.
Drugi etap skróconego kursowania w grudniu
Podobne utrudnienia wrócą na początku grudnia.
Drugi etap potrwa od 3 grudnia od godz. 22:00 do 7 grudnia do godz. 4:00.
W tym czasie S2 ponownie skończy trasę w Rembertowie, a pasażerowie jadący dalej w stronę Wesołej i Sulejówka będą musieli skorzystać z komunikacji zastępczej.
Zamiast S2 pojedzie autobus ZS2
W czasie skróconego kursowania S2 uruchomiona zostanie zastępcza linia autobusowa ZS2.
Autobusy będą kursowały między:
Rembertowem a Sulejówkiem Miłosną.
To ma zapewnić dojazd do miejscowości i przystanków, do których w tym czasie nie dotrą pociągi SKM.
Ostatnie pełne kursy 26 listopada i 3 grudnia
W dniach, kiedy zaczną się największe utrudnienia, ostatnie pociągi w pełnej relacji pojadą wcześniej.
Do Sulejówka Miłosny ostatni pełny kurs z Lotniska Chopina odjedzie o godz. 20:56.
W przeciwnym kierunku, do Lotniska Chopina, ostatni pełny pociąg odjedzie z Sulejówka Miłosny o godz. 21:42.
Po tych kursach trzeba już liczyć się ze skróconą trasą i przesiadką.
Budowa tunelu w Wesołej wymaga tymczasowego toru
Zmiany są związane z budową tunelu drogowego pod torami w Wesołej.
Nowy tunel ma zastąpić przejazd kolejowy z zaporami przy ul. 1 Praskiego Pułku.
Żeby pociągi mogły nadal kursować podczas rozbiórki i budowy, powstanie tymczasowe torowisko, czyli tzw. by-pass.
To właśnie prace przy jego budowie wymuszają skrócenie tras pociągów S2.
W Rembertowie też powstaje nowy tunel
Drugi tunel budowany jest w Rembertowie.
Podziemna droga ma połączyć ul. Marsa z ul. gen. A. Chruściela „Montera”.
Po zakończeniu inwestycji również tutaj zniknie tradycyjny przejazd przez tory.
Prace przy tej inwestycji już teraz wpływają na organizację ruchu kolejowego.
Zmiany obejmą też Koleje Mazowieckie
Utrudnienia nie dotyczą wyłącznie SKM.
W tych samych terminach zmienią się również rozkłady jazdy Kolei Mazowieckich.
Dlatego pasażerowie korzystający z obu przewoźników powinni sprawdzać aktualne rozkłady przed podróżą, szczególnie wieczorami i w dniach rozpoczęcia kolejnych etapów prac.
Przed wyjazdem warto sprawdzić rozkład jeszcze raz
Przy tak dużych pracach rozkłady mogą być aktualizowane.
Najbezpieczniej przed podróżą sprawdzić:
- rozkład WTP,
- komunikaty SKM,
- Portal Pasażera,
- bieżące informacje na stacji.
Najważniejsze daty do zapamiętania to 13–15 listopada, 26–30 listopada oraz 3–7 grudnia.
A Wy korzystacie na co dzień z linii S2 w stronę Rembertowa, Wesołej albo Sulejówka?
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.