Wielka promocja od 12 listopada w Lidlu. Drugi tańszy -50%, a chemia aż -70%.
Przejrzałam najnowszą ofertę Lidla i od czwartku 12 listopada do soboty 14 listopada ruszają dwie mocne promocje na produkty, które i tak regularnie kupuje się do domu. W przypadku papieru toaletowego Floraly’s drugi, tańszy produkt ma być 50% taniej, a przy chemii do sprzątania drugi, tańszy produkt aż 70% taniej. W obu akcjach trzeba aktywować kupon i zeskanować aplikację Lidl Plus.
Papier toaletowy Floraly’s: drugi tańszy produkt -50%
Pierwsza promocja obejmuje wszystkie papiery toaletowe Floraly’s.
Na grafice Lidl pokazuje kilka wariantów tej marki, m.in. Premium, Komfort, Rumianek, Aloe oraz Classic.
Mechanizm jest prosty:
kupujesz 2 produkty, a drugi, tańszy dostajesz 50% taniej.
To oznacza, że najlepiej dobierać opakowania o podobnej cenie.
Jeżeli przykładowo dwa opakowania kosztują po 20 zł:
20 zł + 20 zł × 0,5 = 30 zł
Zamiast 40 zł płacimy 30 zł.
Jeśli jednak jedno opakowanie kosztuje 20 zł, a drugie 10 zł, rabat naliczy się od tańszego:
20 zł + 10 zł × 0,5 = 25 zł
Przy papierze jest limit 4 opakowań dziennie
Na materiale promocyjnym Lidl podaje limit:
4 opakowania na dzień.
To znaczy, że warto dobrze dobrać produkty już przed kasą, szczególnie jeśli ktoś chce wykorzystać promocję maksymalnie.
Sprawdziłabym też ceny konkretnych wariantów w sklepie lub aplikacji, bo przy mechanizmie „drugi tańszy” różnica może być duża w zależności od tego, jakie dwa opakowania połączymy.
Chemia do sprzątania: drugi tańszy produkt aż 70% taniej
Jeszcze mocniejsza procentowo jest druga promocja.
Obejmuje wszystkie produkty chemiczne do sprzątania wskazane w akcji.
Na grafice widać między innymi produkty marek:
- Cif,
- Domestos,
- W5,
- Kret,
- Bref,
- Clin,
- Meglio.
Mechanizm promocji:
drugi, tańszy produkt -70%.
To naprawdę duża różnica, ale znowu najważniejsze jest słowo „tańszy”.
Przy dwóch produktach po 30 zł różnica wynosi 21 zł
Przeliczyłam najprostszy przykład.
Jeżeli dwa produkty kosztują po 30 zł:
30 zł + 30 zł × 0,3 = 39 zł
Normalnie byłoby:
30 zł + 30 zł = 60 zł
Różnica:
21 zł
Jeśli natomiast jeden produkt kosztuje 30 zł, a drugi 10 zł:
30 zł + 10 zł × 0,3 = 33 zł
Normalnie byłoby 40 zł.
Oszczędność wynosi wtedy tylko 7 zł.
Dlatego przy tej promocji dobierałabym produkty o podobnej cenie.
Produkty można mieszać dowolnie
Na grafice Lidl zaznacza:
„Miksuj dowolnie”.
To ważne, bo nie trzeba kupować dwóch identycznych produktów.
W przypadku papieru można dobrać różne warianty Floraly’s, a w przypadku chemii połączyć różne produkty objęte promocją.
To daje większą swobodę, szczególnie jeśli ktoś chce uzupełnić kilka różnych rzeczy w domu naraz.
Trzeba aktywować kupon w Lidl Plus
Obie promocje wymagają aplikacji.
Na materiale widnieje informacja:
„Aktywuj kupon i zeskanuj aplikację”.
To oznacza, że przed zakupem trzeba wejść do Lidl Plus i aktywować odpowiedni kupon.
Bez tego rabat może się nie naliczyć.
Przy tego typu akcjach zawsze sprawdzam kupon jeszcze przed wejściem do sklepu, bo łatwo o nim zapomnieć już przy kasie.
Promocja trwa tylko 3 dni
Obie akcje obowiązują:
od 12 listopada do 14 listopada.
To tylko trzy dni.
Jeśli ktoś planował większe zakupy papieru toaletowego, płynów do łazienki czy środków do czyszczenia kuchni, właśnie ten termin warto zapisać.
Co kupiłabym w parze
Przy promocji „drugi tańszy” największy sens ma dla mnie dobieranie produktów o podobnej cenie.
Czyli zamiast:
- drogi produkt + bardzo tani produkt,
lepiej:
- dwa podobnie wycenione produkty.
Wtedy rabat 50% albo 70% naprawdę robi różnicę.
Przy chemii domowej można więc zestawić np. dwa środki czyszczące z podobnej półki cenowej, zamiast łączyć jeden drogi preparat z bardzo tanim.
W Warszawie promocja rusza od czwartku
Oferta ma obowiązywać w sklepach Lidl objętych promocją, także w Warszawie.
Przed zakupem sprawdziłabym tylko dostępność konkretnego produktu i warunki kuponu w aplikacji Lidl Plus.
Przy dużych procentowych rabatach najpopularniejsze produkty mogą znikać z półek szybciej niż zwykle.
Dla mnie najmocniejsza jest promocja na chemię, bo 70% rabatu na drugi, tańszy produkt przy dobrze dobranej parze daje naprawdę sporą różnicę w koszyku.
A Wy z tej promocji wzięlibyście przede wszystkim papier toaletowy czy chemię do sprzątania?
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.