Wielka promocja od 12 listopada w Lidlu. Drugi tańszy -50%, a chemia aż -70%.

12 listopada 2026 16:57 | Autor: Anna Szkutnik | Warszawa | Brak komentarzy

Przejrzałam najnowszą ofertę Lidla i od czwartku 12 listopada do soboty 14 listopada ruszają dwie mocne promocje na produkty, które i tak regularnie kupuje się do domu. W przypadku papieru toaletowego Floraly’s drugi, tańszy produkt ma być 50% taniej, a przy chemii do sprzątania drugi, tańszy produkt aż 70% taniej. W obu akcjach trzeba aktywować kupon i zeskanować aplikację Lidl Plus.

Dodaj nas do preferowanych źródeł w Google
Dodaj

Lidl Fot. Warszawa w Pigułce
Sklep Lidl. | Fot. Warszawa w Pigułce

Papier toaletowy Floraly’s: drugi tańszy produkt -50%

Pierwsza promocja obejmuje wszystkie papiery toaletowe Floraly’s.

Zobacz również:

Na grafice Lidl pokazuje kilka wariantów tej marki, m.in. Premium, Komfort, Rumianek, Aloe oraz Classic.

Mechanizm jest prosty:

kupujesz 2 produkty, a drugi, tańszy dostajesz 50% taniej.

To oznacza, że najlepiej dobierać opakowania o podobnej cenie.

Jeżeli przykładowo dwa opakowania kosztują po 20 zł:

Zobacz również:

20 zł + 20 zł × 0,5 = 30 zł

Zamiast 40 zł płacimy 30 zł.

Jeśli jednak jedno opakowanie kosztuje 20 zł, a drugie 10 zł, rabat naliczy się od tańszego:

20 zł + 10 zł × 0,5 = 25 zł

Przy papierze jest limit 4 opakowań dziennie

Na materiale promocyjnym Lidl podaje limit:

4 opakowania na dzień.

To znaczy, że warto dobrze dobrać produkty już przed kasą, szczególnie jeśli ktoś chce wykorzystać promocję maksymalnie.

Sprawdziłabym też ceny konkretnych wariantów w sklepie lub aplikacji, bo przy mechanizmie „drugi tańszy” różnica może być duża w zależności od tego, jakie dwa opakowania połączymy.

Chemia do sprzątania: drugi tańszy produkt aż 70% taniej

Jeszcze mocniejsza procentowo jest druga promocja.

Obejmuje wszystkie produkty chemiczne do sprzątania wskazane w akcji.

Na grafice widać między innymi produkty marek:

  • Cif,
  • Domestos,
  • W5,
  • Kret,
  • Bref,
  • Clin,
  • Meglio.

Mechanizm promocji:

drugi, tańszy produkt -70%.

To naprawdę duża różnica, ale znowu najważniejsze jest słowo „tańszy”.

Przy dwóch produktach po 30 zł różnica wynosi 21 zł

Przeliczyłam najprostszy przykład.

Jeżeli dwa produkty kosztują po 30 zł:

30 zł + 30 zł × 0,3 = 39 zł

Normalnie byłoby:

30 zł + 30 zł = 60 zł

Różnica:

21 zł

Jeśli natomiast jeden produkt kosztuje 30 zł, a drugi 10 zł:

30 zł + 10 zł × 0,3 = 33 zł

Normalnie byłoby 40 zł.

Oszczędność wynosi wtedy tylko 7 zł.

Dlatego przy tej promocji dobierałabym produkty o podobnej cenie.

Produkty można mieszać dowolnie

Na grafice Lidl zaznacza:

„Miksuj dowolnie”.

To ważne, bo nie trzeba kupować dwóch identycznych produktów.

W przypadku papieru można dobrać różne warianty Floraly’s, a w przypadku chemii połączyć różne produkty objęte promocją.

To daje większą swobodę, szczególnie jeśli ktoś chce uzupełnić kilka różnych rzeczy w domu naraz.

Trzeba aktywować kupon w Lidl Plus

Obie promocje wymagają aplikacji.

Na materiale widnieje informacja:

„Aktywuj kupon i zeskanuj aplikację”.

To oznacza, że przed zakupem trzeba wejść do Lidl Plus i aktywować odpowiedni kupon.

Bez tego rabat może się nie naliczyć.

Przy tego typu akcjach zawsze sprawdzam kupon jeszcze przed wejściem do sklepu, bo łatwo o nim zapomnieć już przy kasie.

Promocja trwa tylko 3 dni

Obie akcje obowiązują:

od 12 listopada do 14 listopada.

To tylko trzy dni.

Jeśli ktoś planował większe zakupy papieru toaletowego, płynów do łazienki czy środków do czyszczenia kuchni, właśnie ten termin warto zapisać.

Co kupiłabym w parze

Przy promocji „drugi tańszy” największy sens ma dla mnie dobieranie produktów o podobnej cenie.

Czyli zamiast:

  • drogi produkt + bardzo tani produkt,

lepiej:

  • dwa podobnie wycenione produkty.

Wtedy rabat 50% albo 70% naprawdę robi różnicę.

Przy chemii domowej można więc zestawić np. dwa środki czyszczące z podobnej półki cenowej, zamiast łączyć jeden drogi preparat z bardzo tanim.

W Warszawie promocja rusza od czwartku

Oferta ma obowiązywać w sklepach Lidl objętych promocją, także w Warszawie.

Przed zakupem sprawdziłabym tylko dostępność konkretnego produktu i warunki kuponu w aplikacji Lidl Plus.

Przy dużych procentowych rabatach najpopularniejsze produkty mogą znikać z półek szybciej niż zwykle.

Dla mnie najmocniejsza jest promocja na chemię, bo 70% rabatu na drugi, tańszy produkt przy dobrze dobranej parze daje naprawdę sporą różnicę w koszyku.

A Wy z tej promocji wzięlibyście przede wszystkim papier toaletowy czy chemię do sprzątania?

Obserwuj nas w Google News
Obserwuj
Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

Copyright © 2026 Niezależny portal warszawawpigulce.pl  ∗ 
Wydawca i właściciel: Capital Media S.C.
ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl
Polityka Redakcyjna