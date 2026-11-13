Globalna awaria Microsoftu. Wielu warszawiaków może dziś nie móc pracować. Outlook, Teams i Copilot z problemami
Piątek 13 listopada zaczyna się od poważnych problemów dla pracowników biurowych na całym świecie, również w Warszawie. Microsoft od kilkunastu godzin walczy z globalną awarią usług Microsoft 365. Użytkownicy zgłaszają problemy z pocztą Outlook, komunikatorem Teams, asystentem Copilot i innymi firmowymi narzędziami. Zakłócenia odnotowano w 74 krajach i terytoriach, a poranne komunikaty producenta wskazują, że przywracanie usług nadal trwa. W firmach uzależnionych od tych systemów część pracowników może dziś nie być w stanie wykonywać swoich normalnych obowiązków.
Awaria rozpoczęła się w czwartek 12 listopada i przeciągnęła się na kolejny dzień. Microsoft potwierdził problemy z dostępem do wielu usług, a kolejne próby przywrócenia infrastruktury początkowo nie przynosiły oczekiwanego rezultatu. Dla warszawskich biur, korporacji, agencji marketingowych i innych przedsiębiorstw korzystających z firmowej poczty oraz aplikacji w chmurze oznacza to ryzyko opóźnień w realizacji zadań. Nie oznacza jednak, że wszyscy użytkownicy Microsoft 365 stracili dostęp do swoich narzędzi ani że pracownicy automatycznie otrzymują dzień wolny.
Awaria Microsoftu objęła 74 kraje. Tysiące osób nie mogły korzystać z Outlooka
Skala problemów okazała się bardzo duża. Według serwisu Downdetector zgłoszenia dotyczące usług Microsoftu napłynęły z 74 krajów i terytoriów. W Stanach Zjednoczonych liczba zgłoszeń problemów z Outlookiem sięgnęła w szczytowym momencie około 130 tys. Użytkownicy informowali o niemożności otwarcia skrzynek pocztowych, wysyłania i odbierania wiadomości oraz logowania się do usług firmowych. Zgłoszenia dotyczyły również innych aplikacji wchodzących w skład pakietu Microsoft 365.
Microsoft potwierdził, że problem obejmuje przede wszystkim usługi związane z Exchange Online, czyli infrastrukturą obsługującą firmową pocztę elektroniczną. Zakłócenia mogą jednak oddziaływać również na funkcje innych aplikacji korzystających z tego samego systemu. Wśród narzędzi wymienionych w komunikatach pojawiły się Teams, SharePoint Online, Microsoft 365 Copilot, Planner, To Do oraz część usług administracyjnych i bezpieczeństwa. Zakres problemów jest różny, dlatego nie należy zakładać, że każda z tych aplikacji jest całkowicie niedostępna.
Wiadomo, że część funkcji Teams mogła nadal działać, podczas gdy problemy obejmowały między innymi kalendarze, planowanie spotkań i integrację z pocztą. Podobnie w przypadku SharePoint utrudnienia dotyczące wybranych funkcji nie muszą oznaczać całkowitego braku dostępu do wszystkich dokumentów. Największy problem pojawia się w przedsiębiorstwach, których codzienna organizacja pracy opiera się na współdziałaniu kilku usług jednocześnie.
Microsoft od kilkunastu godzin próbuje usunąć problem. Pierwsze naprawy nie działały zgodnie z planem
Przedstawiciele Microsoftu poinformowali, że część infrastruktury obsługującej usługi doświadczała nadmiernego obciążenia. Nie wynikało ono jednak wyłącznie ze zwiększonej liczby użytkowników. Według komunikatów producenta część serwerów przestawała odpowiadać, a pozostałe musiały przejmować dodatkowy ruch. Firma rozpoczęła przekierowywanie połączeń, ponowne uruchamianie urządzeń oraz testowanie alternatywnych sposobów przywracania sprawności systemu.
Problem polegał na tym, że niektóre serwery, które udało się ponownie uruchomić, przestawały działać prawidłowo po powrocie normalnego obciążenia. Microsoft informował w piątek rano, że wcześniejsze zmiany nie przyniosły oczekiwanej poprawy i konieczne było przygotowanie innych rozwiązań. Następnie firma przekazała, że udało się przywrócić część infrastruktury dzięki alternatywnej metodzie kontroli stanu serwerów i że rozwiązanie jest wdrażane szerzej.
Producent poinformował również, że nie ma oznak wskazujących na cyberatak jako przyczynę zdarzenia. Jest to istotne, ponieważ tak rozległa awaria może wywoływać spekulacje o działaniach hakerskich. Na podstawie oficjalnych komunikatów nie ma podstaw, aby przedstawiać zakłócenia jako potwierdzony atak na infrastrukturę Microsoftu.
W Warszawie część firm może mieć problem z rozpoczęciem normalnego dnia pracy
Skutki globalnego problemu mogą być odczuwalne również w Warszawie, gdzie działalność wielu przedsiębiorstw opiera się na usługach Microsoft 365. Dotyczy to między innymi pracowników biurowych, działów administracyjnych, zespołów projektowych, księgowości, marketingu oraz obsługi klientów. W takich miejscach poczta elektroniczna i dostęp do współdzielonych dokumentów są podstawowymi narzędziami pracy, a kilkugodzinna niedostępność części funkcji może poważnie utrudnić wykonywanie zadań.
Pracownik, który nie może otworzyć firmowej skrzynki Outlook, może utracić dostęp do bieżących ustaleń, dokumentów przesyłanych przez klientów albo informacji niezbędnych do realizacji zleceń. Problemy z kalendarzem Teams mogą utrudnić organizowanie spotkań, a zakłócenia dostępu do danych firmowych w Copilocie mogą wpływać na pracę osób korzystających z automatyzacji i narzędzi sztucznej inteligencji. W niektórych przedsiębiorstwach możliwe będzie przejście na alternatywne rozwiązania, ale nie każda firma dysponuje takimi systemami.
Nie ma obecnie potwierdzonych danych pozwalających ustalić, ile konkretnie firm w Warszawie zostało dotkniętych awarią ani ilu pracowników nie mogło rozpocząć obowiązków. Globalna skala zdarzenia wskazuje jednak, że utrudnienia mogą dotyczyć także polskich przedsiębiorstw. Szczególnie ważne będzie to w godzinach porannych, kiedy pracownicy rozpoczną logowanie do firmowych usług i wzrośnie liczba prób nawiązywania połączeń.
Czy pracownik może dziś nie przyjść do pracy z powodu awarii Microsoftu?
To pytanie może pojawić się w wielu warszawskich biurach. Sama awaria Outlooka, Teams czy innych narzędzi firmowych nie daje pracownikowi automatycznego prawa do pozostania w domu. Jeśli osoba zatrudniona ma zaplanowaną pracę stacjonarną, powinna co do zasady stawić się w zakładzie pracy albo uzgodnić z pracodawcą inną organizację obowiązków. Decyzję o czasowym wstrzymaniu pracy, skierowaniu do innych zadań lub zmianie sposobu jej wykonywania podejmuje pracodawca.
Inaczej może wyglądać sytuacja pracowników wykonujących obowiązki zdalnie. Jeżeli niedostępność systemów uniemożliwia realizację zadań, należy poinformować przełożonego o problemie i ustalić dalszy sposób postępowania. Nie powinno się samodzielnie uznawać całego dnia za wolny tylko dlatego, że poczta elektroniczna przestała działać. Pracodawca może wyznaczyć inne obowiązki niewymagające dostępu do dotkniętych awarią usług.
Jeżeli systemy są niezbędne do pracy i nie ma możliwości wykonywania innych zadań, może powstać sytuacja przestoju. Jej skutki zależą od okoliczności oraz podstawy zatrudnienia. W przypadku pracowników zatrudnionych na umowie o pracę zastosowanie mogą mieć przepisy Kodeksu pracy dotyczące niezawinionego przestoju i pozostawania w gotowości do pracy.
Awaria systemu może oznaczać płatny przestój. Kodeks pracy przewiduje konkretne zasady
Zgodnie z art. 81 Kodeksu pracy pracownikowi, który był gotowy do wykonywania obowiązków, lecz nie mógł pracować z przyczyn dotyczących pracodawcy, przysługuje wynagrodzenie wynikające z jego osobistego zaszeregowania, określone stawką godzinową albo miesięczną. Jeśli taki składnik nie został wyodrębniony, przepisy przewidują 60 proc. wynagrodzenia, z zachowaniem ustawowego minimum. Warunkiem jest jednak rzeczywista gotowość do pracy oraz wystąpienie przeszkody kwalifikującej się jako przestój.
Państwowa Inspekcja Pracy wyjaśnia, że przestój może wynikać między innymi z problemów technicznych lub organizacyjnych, takich jak brak zasilania czy niedostępność infrastruktury niezbędnej do wykonywania obowiązków. Awaria zewnętrznej usługi informatycznej może prowadzić do podobnych skutków w przedsiębiorstwie, ale nie oznacza to automatycznie identycznego rozstrzygnięcia w każdej firmie. Trzeba ustalić, czy pracownik rzeczywiście nie może wykonywać żadnych powierzonych mu zadań oraz czy pozostaje do dyspozycji pracodawcy.
Pracodawca może również na czas przestoju powierzyć zatrudnionemu inną odpowiednią pracę. W takim przypadku obowiązują zasady wynagradzania przewidziane w Kodeksie pracy. Nie jest zatem tak, że niedostępność poczty firmowej musi oznaczać całkowite wstrzymanie działalności, zwolnienie pracowników do domu albo obowiązek udzielenia im urlopu.
Awaria dotknęła również narzędzia innych firm, w tym integracje z usługami AI
Zakłócenia nie ograniczyły się do aplikacji używanych bezpośrednio przez klientów Microsoftu. Reuters i inne międzynarodowe redakcje informowały także o problemach z integracjami Microsoft 365 wykorzystywanymi przez firmy rozwijające narzędzia sztucznej inteligencji, w tym OpenAI i Anthropic. Dotyczyło to dostępu do określonych usług i połączeń z ekosystemem Microsoftu, a nie koniecznie całkowitej niedostępności wszystkich produktów tych przedsiębiorstw.
Pokazuje to skalę wzajemnych zależności pomiędzy współczesnymi usługami informatycznymi. Jedna awaria może utrudniać działanie poczty, systemów spotkań, dostępu do plików i narzędzi automatyzujących pracę, nawet jeżeli użytkownik korzysta z aplikacji dostarczanych przez różne firmy. Dla przedsiębiorstw jest to istotne przypomnienie, że oparcie całej organizacji na jednym zestawie usług zwiększa ryzyko operacyjne podczas poważniejszych problemów technicznych.
Co zrobić, jeśli Outlook lub Teams nadal nie działa w piątek 13 listopada
Przede wszystkim należy ustalić, czy problem dotyczy jednego komputera, firmowej sieci czy szerzej dostępności usług Microsoftu. Jeżeli nie można zalogować się do Outlooka albo aplikacja przestaje pobierać wiadomości, dobrze sprawdzić firmowe komunikaty działu IT oraz oficjalne informacje o stanie Microsoft 365. Przy dużej awarii globalnej wielokrotne instalowanie programu, kasowanie profilu pocztowego albo samodzielne zmienianie ustawień konta może nie rozwiązać problemu, a czasem dodatkowo utrudnić późniejsze przywrócenie normalnej pracy.
Pracownicy powinni poinformować przełożonych o niedostępności narzędzi oraz ustalić, czy możliwe jest wykonanie zadań inną drogą. Jeśli firma posiada zapasowy kanał komunikacji, można wykorzystać go do przekazywania najważniejszych ustaleń. Nie należy jednak przesyłać służbowych dokumentów zawierających dane osobowe albo informacje poufne przez prywatne, niezatwierdzone aplikacje tylko po to, aby ominąć awarię.
W przypadku pracy zdalnej istotne jest udokumentowanie zgłoszenia problemu i zachowanie gotowości do wykonywania obowiązków. Jeżeli pracodawca poleci wykonywanie innych zadań, należy stosować się do ustalonej organizacji pracy. Natomiast gdy firma zdecyduje o przestoju lub czasowym zwolnieniu z obowiązku świadczenia pracy, powinna przekazać pracownikom jasną informację dotyczącą czasu obowiązywania decyzji i sposobu rozliczenia tego okresu.
Administratorzy Microsoft 365 powinni korzystać przede wszystkim z firmowego centrum administracyjnego i oficjalnych komunikatów dotyczących incydentu. W aktualnych informacjach producenta wskazywano problem z dostępem do wielu usług oraz stopniowe przywracanie infrastruktury. Nie ma podstaw, aby uznać, że wszystkie systemy zostały już całkowicie naprawione tylko dlatego, że część użytkowników ponownie uzyskała dostęp do poczty.
Czy awaria skończy się jeszcze dzisiaj? Microsoft nie podał pewnego terminu
W piątek rano producent nadal informował o pracach nad przywracaniem prawidłowego funkcjonowania usług. Wdrażane były rozwiązania pozwalające ponownie uruchamiać serwery i stabilizować obsługę połączeń. Nie podano jednak pewnego terminu zakończenia całego incydentu, dlatego nie można przesądzić, że zakłócenia ustąpią przed rozpoczęciem pracy wszystkich europejskich przedsiębiorstw.
Dla warszawiaków najważniejsza informacja jest taka, że globalna awaria jest rzeczywista i może utrudniać dziś wykonywanie obowiązków zawodowych. Nie oznacza jednak automatycznego dnia wolnego. O organizacji pracy decydują pracodawcy, a pracownicy powinni zgłaszać utrudnienia i pozostawać w gotowości do realizacji powierzonych zadań. Sytuacja zmienia się dynamicznie, dlatego bieżący stan usług najlepiej sprawdzać w oficjalnych komunikatach Microsoftu.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.