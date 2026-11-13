Bez dokumentu zapłacą za bilet. Od 2027 r. nowe zasady dla seniorów. Czy zmiana obejmie Warszawę?
Od 1 stycznia 2027 r. seniorzy po 70. roku życia nie pojadą już za darmo na samym dowodem osobistym. Kto nie wyrobi specjalnej Karty Seniora, będzie musiał kupić normalny bilet, choć z racji wieku ma prawo do bezpłatnych przejazdów. Wiadomość szybko obiegła sieć i wielu seniorów pyta, czy podobny obowiązek czeka ich także w Warszawie. Sprawdziliśmy, kogo dotyczy zmiana i jakie zasady obowiązują w stolicy.
Komunikacja Beskidzka ogłasza zmiany. Czy podobne wejdą w życie w całej Polsce?
Nowe zasady wprowadza Komunikacja Beskidzka, regionalny przewoźnik autobusowy z okolic Bielska-Białej. Jej autobusy kursują m.in. między Bielskiem-Białą, Czechowicami-Dziedzicami, Kętami i Andrychowem. Od 1 stycznia 2027 r. osoby powyżej 70 lat pojadą bezpłatnie wszystkimi liniami przewoźnika, ale wyłącznie na podstawie elektronicznego biletu „Karta Seniora”.
Do tej pory wystarczał dokument ze zdjęciem i datą urodzenia, także w aplikacji mObywatel. Dotychczasowe zasady obowiązują do 31 grudnia 2026 r. Od nowego roku senior bez karty musi kupić zwykły bilet jednorazowy według cennika.
Jak wyrobić Kartę Seniora w Komunikacji Beskidzkiej
|Kwestia
|Zasady
|Dla kogo
|osoby, które ukończyły 70 lat
|Gdzie
|kasa biletowa na dworcu autobusowym w Bielsku-Białej lub w Kętach
|Dokumenty
|dokument tożsamości ze zdjęciem potwierdzający wiek
|Koszt
|bilet bezpłatny, 15 zł kaucji za plastikową kartę
|Ważność
|2 lata od daty wydania
|Czy trzeba iść osobiście
|nie, może to zrobić inna osoba z dokumentem tożsamości seniora
|Jak korzystać
|przy każdym wejściu przyłożyć kartę do bileterki u kierowcy i mieć przy sobie dokument potwierdzający wiek
Szczegółowe informacje publikuje Beskidzki Związek Powiatowo-Gminny, organizator transportu na tym terenie. Komunikaty o zmianie publikują też gminy, przez które jeżdżą autobusy przewoźnika, m.in. Kęty i Osiek.
W Polsce nie ma jednego, ogólnopolskiego przepisu, który dawałby seniorom darmowe przejazdy komunikacją miejską. Ogólnopolskie ulgi ustawowe, określone w ustawie z 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów, dotyczą m.in. uczniów, studentów, osób z niepełnosprawnościami czy kombatantów. Darmowe przejazdy ze względu na wiek ustalają samorządy i organizatorzy transportu, w uchwałach o cenach biletów.
To dlatego w każdym mieście zasady mogą wyglądać inaczej: w jednym za darmo jeżdżą osoby po 70. roku życia, w innym już po 65., a gdzieniegdzie trzeba wyrobić kartę. Decyzja beskidzkiego przewożnika dotyczy wyłącznie jego linii i nie ma wpływu na komunikację w innych regionach.
Warto też uważać na pomyłkę. Istnieje Ogólnopolska Karta Seniora, czyli program zniżek u partnerów handlowych i usługowych. Nie ma ona nic wspólnego z biletem Komunikacji Beskidzkiej i nie uprawnia do darmowych przejazdów.
Warszawa: od 70 lat za darmo, wystarczy dowód. Tu nic się nie zmienia
W stolicy nic się nie zmienia. Jak informuje miasto, od 70. roku życia można jeździć Warszawskim Transportem Publicznym bez biletu. Dotyczy to autobusów, tramwajów, metra i SKM. Nie trzeba wyrabiać żadnej specjalnej karty ani składać wniosku.
Podczas kontroli wystarczy pokazać dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem i datą urodzenia. Zamiast tego można mieć Warszawską Kartę Miejską z wgranym uprawnieniem. Takie uprawnienie jest ważne do 31 grudnia 2050 r., więc nie trzeba go odnawiać. Karta przydaje się również w metrze. Osoba z Warszawską Kartą Miejską przechodzi przez bramki, przykładając ją do czytnika. Bez karty można skorzystać z windy albo pobrać specjalną wejściówkę w Punkcie Obsługi Pasażerów.
Młodsi seniorzy mają w Warszawie ważną ulgę: roczny bilet za 50 zł
Warszawscy seniorzy, którzy nie skończyli jeszcze 70 lat, mogą kupić Roczny Bilet Seniora. Przysługuje on osobom, które ukończyły 65 lat, i kosztuje 50 zł. Uprawnia do nieograniczonej liczby przejazdów przez 365 dni, w 1 i 2 strefie biletowej, na wszystkich liniach dziennych i nocnych. Bilet jest imienny, więc w czasie kontroli trzeba mieć dokument potwierdzający wiek, np. mDowód.
Bilet można zakodować na Warszawskiej Karcie Miejskiej i kupić w Punktach Obsługi Pasażerów, biletomatach i punktach sprzedaży. Jest też honorowany w ramach oferty „Wspólny bilet ZTM-KM-WKD”. W przeliczeniu to niecałe 14 groszy dziennie.
Co warto wiedzieć o darmowych przejazdach dla seniorów?
- Obowiązek Karty Seniora od 1 stycznia 2027 r. dotyczy tylko autobusów Komunikacji Beskidzkiej, nie całej Polski.
- W Warszawie osoby od 70 lat jeżdżą bez biletu na podstawie dowodu osobistego lub innego dokumentu ze zdjęciem i datą urodzenia.
- Seniorzy w wieku 65-69 lat mogą kupić w Warszawie roczny bilet za 50 zł.
- W podróży zawsze miej przy sobie dokument potwierdzający wiek. Bez niego kontroler może wystawić wezwanie do zapłaty.
- Wybierasz się w inne miejsce w Polsce? Sprawdź zasady u lokalnego przewoźnika lub organizatora transportu, bo w każdym mieście mogą być inne.
- Jeździsz autobusami Komunikacji Beskidzkiej? Wyrób Kartę Seniora w kasie w Bielsku-Białej lub Kętach przed końcem roku i przygotuj 15 zł kaucji.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z blisko 20-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.