Warszawska Praga: wyrzucił broń przez okno. Karabinek spadł z 7. piętra prosto na przechodnia
Na warszawskiej Pradze na idącego chodnikiem 49-latka spadł z dużej wysokości karabinek przypominający broń pneumatyczną. Mężczyzna z obrażeniami nogi trafił do szpitala. Policjanci szybko ustalili, z którego okna wyleciał przedmiot. Okazało się, że 30-latek, który go wyrzucił, miał tego dnia na koncie coś jeszcze, a cała historia skończyła się na ul. Ząbkowskiej.
Ranny przechodzień sam zaalarmował policję
Na miejscu na policjantów czekał zgłaszający. To on został trafiony karabinkiem z przymocowaną butlą na sprężone powietrze. Mężczyzna wskazał funkcjonariuszom okno na siódmym piętrze, z którego wyrzucono przedmiot. Doznał obrażeń nogi wymagających pomocy lekarskiej i karetką został przewieziony do szpitala.
Policjanci poszli do wskazanego mieszkania. Drzwi były szeroko otwarte, ale w środku nikogo nie było. Na parapecie leżało pudełko ze śrutem i butla na sprężone powietrze, taka sama jak ta, którą zabezpieczono na chodniku przed budynkiem.
Wrócił do mieszkania i przyznał się. Był nietrzeźwy
Po pewnym czasie w mieszkaniu pojawił się 30-letni mężczyzna. Był pod wpływem alkoholu. Przyznał się, że wyrzucił karabinek przez okno, i został zatrzymany. Miejsce zdarzenia zabezpieczyła grupa dochodzeniowo-śledcza. W komendzie alkomat wykazał u 30-latka ponad pół promila alkoholu w wydychanym powietrzu.
Podczas dalszych czynności wyszło na jaw, co mężczyzna robił po incydencie z karabinkiem. Jak przekazała nadkom. Paulina Onyszko z Komendy Rejonowej Policji Warszawa VI, 30-latek odjechał spod domu BMW. Najpierw spowodował kolizję przy ul. Radzymińskiej, a potem uderzył w bramę wjazdową parkingu podziemnego przy ul. Ząbkowskiej.
Policjanci zawieźli zatrzymanego do szpitala na pobranie krwi do badań na zawartość alkoholu. Wynik ma pokazać dokładne stężenie w chwili jazdy. Mężczyzna stracił też prawo jazdy, które policjanci zatrzymali.
Zarzuty i do 5 lat więzienia
30-latek usłyszał zarzuty narażenia 49-latka na bezpośrednie niebezpieczeństwo i uszkodzenia ciała oraz kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości. Grozi mu do 5 lat pozbawienia wolności. Odpowie też za spowodowanie kolizji drogowej. Postępowanie nadzoruje Prokuratura Rejonowa Warszawa-Praga Północ.
Za samą jazdę po alkoholu konsekwencje są surowe niezależnie od kary więzienia. Stan nietrzeźwości to według art. 115 § 16 Kodeksu karnego ponad 0,5 promila alkoholu we krwi lub ponad 0,25 mg w 1 dm³ wydychanego powietrza. Za prowadzenie auta w takim stanie (art. 178a § 1 kk) sąd obowiązkowo orzeka zakaz prowadzenia pojazdów na co najmniej 3 lata (art. 42 § 2 kk) i świadczenie pieniężne w wysokości co najmniej 5000 zł na Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym (art. 43a § 2 kk).
Kto zapłaci przechodniowi i właścicielowi bramy?
Poszkodowany przechodzień może dochodzić odszkodowania niezależnie od sprawy karnej. Zgodnie z art. 433 Kodeksu cywilnego za szkodę wyrządzoną wyrzuceniem, wylaniem lub spadnięciem jakiegokolwiek przedmiotu z pomieszczenia odpowiada ten, kto pomieszczenie zajmuje. Nie trzeba udowadniać mu winy. Zwolnić go może tylko siła wyższa albo wyłączna wina poszkodowanego lub osoby trzeciej, za którą nie odpowiada.
Szkody na Radzymińskiej i przy Ząbkowskiej pokryje ubezpieczyciel z polisy OC kierowcy. Według art. 43 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych ubezpieczyciel ma jednak prawo zażądać zwrotu wypłaconych pieniędzy od kierowcy, który prowadził w stanie nietrzeźwości. W praktyce to on zapłaci za te szkody z własnej kieszeni.
Co zrobić, gdy coś spadnie z okna lub widzisz pijanego kierowcę
- Gdy coś spadnie na ciebie lub obok ciebie z okna, zapamiętaj lub sfotografuj okno i budynek, a potem dzwoń pod 112. Nie idź sam wyjaśniać sprawy z mieszkańcem.
- Nie ruszaj przedmiotu, który spadł, jeśli nie stwarza zagrożenia. To dowód w sprawie.
- Zachowaj dokumentację medyczną i rachunki za leczenie. Przydadzą się przy dochodzeniu odszkodowania od osoby, która zajmuje mieszkanie.
- Widzisz kierowcę, który może być pijany, zwłaszcza gdy właśnie wsiada do auta? Dzwoń pod 112 i podaj markę, kolor i numer rejestracyjny.
- Masz w domu wiatrówkę? Przechowuj ją tak, by nie miały do niej dostępu osoby nietrzeźwe i dzieci. Wiatrówki o energii do 17 J nie wymagają pozwolenia, ale narażenie kogoś na niebezpieczeństwo jest przestępstwem.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z blisko 20-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.