Warszawa. 35-latka rozbiła Hondę o latarnię. Policjantom powiedziała, co wcześniej jadła
Nietypowe tłumaczenie 35-letniej kierującej Hondą podczas policyjnej interwencji w Warszawie. Kobieta zjechała z drogi i uderzyła w latarnię. Kiedy na miejscu pojawili się funkcjonariusze stołecznej drogówki, stanowczo zaprzeczała, że wcześniej piła alkohol. Przekonywała, że jadła jedynie batoniki i owoce. Badanie alkomatem wykazało jednak 0,74 mg alkoholu w litrze wydychanego powietrza, czyli wynik odpowiadający w przybliżeniu 1,5 promila alkoholu we krwi. Policjanci zatrzymali kobietę i odebrali jej prawo jazdy.
🚨 Ponad 1,5 promila w organizmie tłumaczyła zjedzeniem słodyczy i owoców.
Zjechała z drogi i uderzyła w latarnię. Kiedy na miejscu pojawili się policjanci warszawskiej „drogówki”, kierująca Hondą 35-latka przekonywała, że nie piła alkoholu. Wspomniała za to o zjedzonych słodyczach i owocach. Wynik badania alkomatem nie pozostawiał jednak złudzeń. Kobieta miała w organizmie ponad 1,5 promila alkoholu.
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— Policja Warszawa (@Policja_KSP) November 13, 2026
Do zdarzenia doszło na początku listopada na terenie Warszawy. Funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji otrzymali zgłoszenie dotyczące samochodu osobowego, którego kierująca uderzyła w latarnię. Po przybyciu na miejsce przystąpili do ustalania okoliczności zdarzenia oraz sprawdzenia stanu trzeźwości 35-latki. To właśnie podczas rozmowy z policjantami kobieta przedstawiła wyjaśnienia, które w zestawieniu z późniejszym wynikiem badania okazały się szczególnie zaskakujące.
Honda uderzyła w latarnię. Kierująca przekonywała policjantów, że nie piła alkoholu
Z informacji przekazanych przez stołeczną policję wynika, że 35-latka zjechała z drogi, a następnie uderzyła prowadzoną Hondą w latarnię. Na miejscu pojawili się policjanci warszawskiej drogówki, którzy rozpoczęli czynności związane ze zdarzeniem. W opublikowanym komunikacie nie wskazano dokładnej ulicy ani dzielnicy, w której doszło do kolizji. Nie podano również informacji o osobach poszkodowanych, dlatego nie ma podstaw do przypisywania zdarzeniu dodatkowych okoliczności.
Podczas interwencji kierująca miała stanowczo zaprzeczać spożywaniu alkoholu. Według policyjnej relacji przekonywała funkcjonariuszy, że wcześniej jadła wyłącznie batoniki oraz owoce. Wyjaśnienie zwróciło uwagę policjantów, ponieważ przeprowadzona kontrola trzeźwości wykazała znaczną ilość alkoholu w wydychanym powietrzu. Samo oświadczenie kierującej nie mogło zastąpić wyniku badania wykonanego urządzeniem pomiarowym.
Alkomat wskazał 0,74 mg/l. Kolejne badania potwierdziły nietrzeźwość
Wynik pierwszego badania wyniósł 0,74 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu. To wartość odpowiadająca w przybliżeniu 1,48 promila alkoholu we krwi, choć przeliczenie to ma charakter orientacyjny. Policja opisała stan kobiety jako przekraczający 1,5 promila. Najważniejsze jest jednak to, że niezależnie od przyjętego sposobu orientacyjnego przeliczania wynik jednoznacznie wskazywał na stan nietrzeźwości.
Na tym czynności się nie zakończyły. Policjanci przeprowadzili kolejne badania w jednostce policji, które również potwierdziły, że 35-latka znajdowała się pod wpływem alkoholu. Przekazane przez nią wyjaśnienia dotyczące zjedzonych produktów nie zmieniły wyników kontroli. W oficjalnym opisie zdarzenia nie przedstawiono natomiast dokładnych wartości kolejnych pomiarów ani informacji, które pozwalałyby ustalić, ile czasu upłynęło pomiędzy poszczególnymi badaniami.
Czy batoniki i owoce mogą spowodować taki wynik alkomatu?
Niektóre produkty spożywcze mogą zawierać niewielkie ilości alkoholu, a pozostałości substancji w jamie ustnej mogą w określonych okolicznościach wpływać na pojedynczy odczyt urządzenia. Dotyczy to przede wszystkim sytuacji, w których pomiar wykonywany jest bezpośrednio po spożyciu produktu zawierającego alkohol. Nie oznacza to jednak, że zwykłe owoce albo słodycze można uznać za wiarygodne wyjaśnienie znacznego i powtarzającego się stężenia alkoholu w wydychanym powietrzu.
W przypadku warszawskiej kierującej istotne jest właśnie to, że policjanci nie poprzestali na jednym odczycie. Kolejne badania przeprowadzone w jednostce również potwierdziły nietrzeźwość. Nie ma więc podstaw, aby na podstawie samych deklaracji kobiety uznawać wynik za przypadkowy albo wynikający wyłącznie ze spożycia owoców i batoników. Ostateczna ocena materiału dowodowego należy do organów prowadzących postępowanie.
Policjanci zatrzymali kobietę i odebrali jej prawo jazdy
Po przeprowadzeniu czynności funkcjonariusze zatrzymali 35-latkę. Kobieta została przewieziona do jednostki policji, gdzie wykonano kolejne badania, a następnie trafiła do pomieszczenia dla osób zatrzymanych. Policjanci zatrzymali również jej prawo jazdy. Uszkodzony samochód został usunięty z drogi i zabezpieczony, aby nie stwarzał dalszego zagrożenia dla innych uczestników ruchu.
Na podstawie opublikowanego komunikatu nie wiadomo, czy kobiecie przedstawiono już zarzuty, czy była wcześniej karana za podobne przestępstwa ani jakie rozstrzygnięcia zapadną w postępowaniu. Samo zatrzymanie przez policję nie jest równoznaczne z prawomocnym skazaniem. Odpowiedzialność karna oraz ewentualne dodatkowe środki zostaną ocenione zgodnie z obowiązującymi przepisami i ustalonymi okolicznościami zdarzenia.
Za prowadzenie samochodu w stanie nietrzeźwości grozi nawet 3 lata więzienia
Polskie prawo rozróżnia stan po użyciu alkoholu od stanu nietrzeźwości. Ten drugi zachodzi, kiedy stężenie alkoholu przekracza 0,5 promila we krwi albo 0,25 mg w litrze wydychanego powietrza. W przypadku warszawskiej 35-latki wskazany przez policję wynik był wielokrotnie wyższy od ustawowego progu. Prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości stanowi przestępstwo określone w art. 178a § 1 Kodeksu karnego, za które przewidziano karę pozbawienia wolności do 3 lat.
Przepisy przewidują również zakaz prowadzenia pojazdów oraz konsekwencje finansowe. W określonych sytuacjach możliwy jest także przepadek pojazdu. Trzeba jednak zachować ostrożność przy ocenie tej konkretnej sprawy: wskazany pierwszy wynik wynosił 0,74 mg/l, podczas gdy ustawowy próg związany z obligatoryjnym przepadkiem za samo prowadzenie w stanie nietrzeźwości wynosi co najmniej 0,75 mg/l lub 1,5 promila we krwi. Ponieważ nie opublikowano dokładnych wyników kolejnych badań ani pełnych ustaleń postępowania, nie można przesądzać, że samochód 35-latki zostanie skonfiskowany.
Uderzenie w latarnię pokazuje, jak niebezpieczna może być nawet krótka jazda
Zdarzenie opisane przez stołeczną policję zakończyło się uderzeniem samochodu w element infrastruktury drogowej. W podobnych okolicznościach skutki mogą być znacznie poważniejsze, szczególnie jeśli na poboczu lub chodniku znajdują się piesi, rowerzyści albo inni uczestnicy ruchu. Alkohol pogarsza zdolność oceny sytuacji, wydłuża czas reakcji i zaburza koordynację ruchową. Im większe stężenie alkoholu w organizmie, tym większe ryzyko utraty kontroli nad pojazdem.
Policjanci przypominają, że zagrożenie nie zależy wyłącznie od długości planowanej trasy. Nawet przejazd na niewielkim dystansie wymaga zdolności do prawidłowego reagowania na sytuację drogową. Kierowca musi jednocześnie obserwować otoczenie, kontrolować prędkość, reagować na pieszych i innych uczestników ruchu oraz właściwie oceniać odległości. Alkohol może zaburzyć wszystkie te czynności, również wtedy, gdy kierujący subiektywnie uważa, że nadal panuje nad samochodem.
Co zrobić, jeśli kierowca nie jest pewien swojej trzeźwości?
Przed rozpoczęciem jazdy nie należy opierać się na samopoczuciu, długości snu ani przekonaniu, że alkohol został już usunięty z organizmu. Kawa, zimny prysznic czy jedzenie nie przyspieszają w istotny sposób metabolizowania alkoholu. Jeżeli ktoś spożywał alkohol i nie ma pewności co do swojego stanu, powinien zrezygnować z prowadzenia samochodu. Bezpieczniejszym rozwiązaniem jest skorzystanie z transportu publicznego, taksówki albo pomocy trzeźwego kierowcy.
W Warszawie kierowcy mogą korzystać z możliwości sprawdzenia trzeźwości w jednostkach policji, zgodnie z ich lokalną organizacją pracy. Warto zadzwonić do wybranej jednostki i ustalić dostępność takiego badania. Trzeba jednak pamiętać, że wynik pomiaru jest aktualny dla chwili jego wykonania, a przy zmianie stężenia alkoholu w organizmie sytuacja może wyglądać inaczej kilkadziesiąt minut później. Jeśli istnieje jakakolwiek wątpliwość, rozsądniej jest odłożyć podróż samochodem.
Jeżeli pasażer zauważy, że kierowca może znajdować się pod wpływem alkoholu, nie powinien wsiadać z nim do pojazdu. W przypadku bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa innych uczestników ruchu można powiadomić policję, przekazując lokalizację, kierunek jazdy i opis samochodu. Nie należy natomiast podejmować niebezpiecznych prób samodzielnego zatrzymywania jadącego pojazdu.
Sprawa 35-letniej kierującej Hondą pokazuje, że nietypowe tłumaczenie nie zastąpi wyniku badania trzeźwości. Policjanci odnotowali 0,74 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu, a kolejne pomiary potwierdziły stan nietrzeźwości. Kobieta została zatrzymana, straciła prawo jazdy, a uszkodzony samochód usunięto z drogi. O jej dalszej odpowiedzialności zdecyduje postępowanie prowadzone przez właściwe organy.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.