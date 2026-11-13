13 listopada wyłączenia prądu w Warszawie. Jest komunikat operatora, mieszkańcy muszą przygotować się na 9 godzin bez energii
W piątek 13 listopada w Warszawie zaplanowano przerwy w dostawie energii elektrycznej. Stoen Operator prowadzi prace modernizacyjne i rozbudowę infrastruktury energetycznej, co oznacza konieczność czasowego wyłączenia zasilania pod konkretnymi adresami. Część mieszkańców i użytkowników lokali może pozostawać bez prądu nawet przez 9 godzin. Pierwsze wyłączenia zaplanowano już na godzinę 7:00, a kolejne mają rozpocząć się godzinę później.
W aktualnym harmonogramie na 13 listopada znalazły się trzy lokalizacje: ulica Białobrzeska 13, Afrykańska 7A oraz Żołny 33 i 35. Operator wskazuje, że przerwy są związane z pracami na sieci niskiego napięcia oraz jej rozbudową. Oznacza to, że nie chodzi o awarię obejmującą całą stolicę, lecz o zaplanowane działania techniczne wymagające odłączenia zasilania w określonych miejscach.
Od 7:00 do 16:00 bez prądu przy ulicy Białobrzeskiej
Pierwsze wyłączenie dotyczy ulicy Białobrzeskiej 13 na Ochocie. Prace zostały zaplanowane na piątek 13 listopada, od godziny 7:00 do 16:00. Oznacza to maksymalnie 9 godzin planowanej przerwy w dostawie energii. Jako przyczynę operator wskazuje modernizację sieci niskiego napięcia, czyli infrastruktury bezpośrednio doprowadzającej energię elektryczną do odbiorców.
W tym czasie mogą nie działać urządzenia wymagające stałego zasilania, w tym sprzęt komputerowy, domowe routery internetowe, lodówki czy część instalacji technicznych. W budynkach wyposażonych w elektryczne systemy kontroli dostępu lub inne urządzenia wspólne mogą wystąpić dodatkowe ograniczenia, zależnie od sposobu ich zasilania. Podane godziny są planowane, a rzeczywisty czas wyłączenia może ulec zmianie.
Przerwa w dostawie energii przy ulicy Afrykańskiej na Pradze-Południe
Drugie wyłączenie ma objąć ulicę Afrykańską 7A na Saskiej Kępie. Także w tej lokalizacji prace zaplanowano na godziny od 7:00 do 16:00. Powodem jest modernizacja sieci niskiego napięcia. Dla mieszkańców oraz osób korzystających z lokali pod wskazanym adresem oznacza to konieczność uwzględnienia możliwego braku energii przez znaczną część dnia.
W przypadku osób wykonujących pracę zdalną szczególnie ważne jest wcześniejsze naładowanie laptopów, telefonów i powerbanków. Trzeba pamiętać, że nawet naładowany komputer nie gwarantuje dostępu do internetu, ponieważ domowy router zwykle również potrzebuje zasilania. W razie konieczności prowadzenia spotkań lub wykonywania zadań wymagających stałego połączenia z siecią najlepiej odpowiednio wcześniej przygotować alternatywny sposób pracy.
Od 8:00 prace przy ulicy Żołny. Wyłączenie potrwa do 15:00
Trzecia lokalizacja znajduje się przy ulicy Żołny 33 i 35 na Ursynowie. Tutaj wyłączenie zaplanowano w godzinach od 8:00 do 15:00, czyli na 7 godzin. Stoen Operator wskazuje jako przyczynę rozbudowę sieci elektroenergetycznej. Podobnie jak w pozostałych przypadkach jest to przerwa planowana, związana z koniecznością zapewnienia bezpiecznych warunków pracy ekip technicznych.
Rozbudowa infrastruktury jest niezbędna między innymi do dostosowywania sieci do bieżących i przyszłych potrzeb odbiorców. Tego rodzaju prace mogą wymagać czasowego odłączenia energii, ponieważ wykonywanie ich przy urządzeniach pozostających pod napięciem mogłoby stwarzać zagrożenie. Mieszkańcy powinni jednak pamiętać, że wskazane godziny oznaczają planowany przedział prac, a nie gwarancję braku prądu przez dokładnie cały ten okres.
Kiedy i gdzie w Warszawie zabraknie prądu 13 listopada?
Z aktualnych danych wynika, że wyłączenia obejmą trzy wskazane lokalizacje. Na Ochocie i Pradze-Południe zaplanowano przerwy trwające do 9 godzin, natomiast na Ursynowie prace mają zakończyć się po 7 godzinach. Harmonogram przedstawia się następująco:
- Ochota, ul. Białobrzeska 13 — godz. 7:00–16:00, modernizacja sieci niskiego napięcia.
- Praga-Południe, ul. Afrykańska 7A — godz. 7:00–16:00, modernizacja sieci niskiego napięcia.
- Ursynów, ul. Żołny 33 i 35 — godz. 8:00–15:00, rozbudowa sieci.
Wykaz dotyczy planowanych wyłączeń zgłoszonych przez Stoen Operator. Nie obejmuje nieprzewidzianych awarii, które mogą pojawiać się niezależnie od harmonogramu. Operator może również zmienić godziny prac albo odwołać zaplanowane wyłączenie, dlatego przed podjęciem ważnych decyzji warto sprawdzić najnowsze informacje.
Kolejne wyłączenia już 15 listopada. Prace również na Tamce
Na tym nie kończą się listopadowe prace. Według aktualnego harmonogramu kolejne wyłączenia zaplanowano na niedzielę 15 listopada. W rejonie ulicy Tamka 1–1A przerwa w dostawie prądu ma potrwać od godziny 7:00 do 17:00. Powodem jest modernizacja stacji transformatorowej nr 8357, obejmująca wymianę rozdzielnicy niskiego napięcia.
W tym samym dniu operator przewiduje również prace związane z wymianą słupa w rejonie Białołęki. Harmonogram obejmuje wybrane adresy przy ulicach Danusi, Mikołaja z Długolasu, Przykoszarowej i Białołęckiej, w godzinach od 8:00 do 14:00. Przed wyjazdem lub planowaniem pracy w jednej z tych lokalizacji należy sprawdzić dokładny wykaz adresów, ponieważ wyłączenia nie obejmują całych ulic.
Jak przygotować mieszkanie na kilka godzin bez prądu?
Przy planowanej przerwie trwającej 7–9 godzin najważniejsze jest przygotowanie urządzeń potrzebnych do codziennego funkcjonowania. Najlepiej wcześniej naładować telefon, laptop i powerbank, szczególnie jeśli urządzenia są wykorzystywane do pracy albo kontaktu z bliskimi. Dobrze również zapisać najważniejsze numery telefonów w miejscu dostępnym bez internetu. Jeśli w mieszkaniu znajdują się urządzenia wymagające nieprzerwanego zasilania, trzeba wcześniej zapewnić bezpieczne rozwiązanie zgodne z zaleceniami ich producenta.
Warto również przygotować latarkę, ponieważ brak prądu może ograniczyć oświetlenie niektórych pomieszczeń wspólnych, piwnic czy garaży. W przypadku windy nie należy zakładać, że będzie działała podczas całego wyłączenia. Osoby z ograniczoną mobilnością powinny wcześniej uwzględnić możliwość czasowej niedostępności tego urządzenia, jeśli budynek nie ma odpowiedniego zasilania awaryjnego.
Przy kilkugodzinnej przerwie szczególne znaczenie ma również sposób przechowywania żywności. Lodówka, której drzwi pozostają zamknięte, może przez pewien czas utrzymywać odpowiednio niską temperaturę. Nie warto więc otwierać jej bez potrzeby. Przy dłuższych wyłączeniach trzeba jednak uwzględnić rodzaj przechowywanych produktów i rzeczywistą temperaturę wewnątrz urządzenia. Szczególnej ostrożności wymagają produkty łatwo psujące się.
Dobrym pomysłem jest także wcześniejsze zakończenie prania, ładowania urządzeń i korzystania ze sprzętów, których nie należy pozostawiać bez nadzoru. Po przywróceniu zasilania warto sprawdzić, czy instalacje i urządzenia działają prawidłowo. W przypadku nietypowych odgłosów, zapachu spalenizny albo oznak uszkodzenia sprzętu nie należy podejmować samodzielnych napraw instalacji elektrycznej.
Co zrobić, jeśli prąd nie wróci o zapowiadanej godzinie?
Stoen Operator podkreśla, że godziny zakończenia wyłączeń mają charakter orientacyjny. Prace mogą zostać zakończone wcześniej, ale w określonych sytuacjach mogą również potrwać dłużej. Jeśli prąd nie wróci po godzinie wskazanej w harmonogramie, najpierw warto sprawdzić aktualny status prac na stronie operatora. Pozwoli to ustalić, czy doszło do przedłużenia planowanego wyłączenia, czy pojawiła się inna przyczyna braku zasilania.
Jeżeli prądu zabraknie niespodziewanie, a adres nie znajduje się na liście planowanych wyłączeń, można sprawdzić mapę awarii Stoen Operator i skontaktować się z pogotowiem energetycznym. Na terenie obsługiwanym przez operatora w Warszawie działa numer 22 821 31 31. Przy zgłoszeniu dobrze podać dokładny adres i poinformować, czy problem dotyczy tylko jednego mieszkania, całego budynku czy również okolicznych obiektów.
Nie każda przerwa w dostawie energii oznacza jednak awarię sieci zewnętrznej. Przyczyną może być również problem z instalacją wewnętrzną budynku albo zabezpieczeniami elektrycznymi konkretnego lokalu. Jeśli sąsiedzi mają prąd, a zasilania brakuje wyłącznie w jednym mieszkaniu, warto najpierw sprawdzić sytuację u administratora budynku lub z pomocą uprawnionego elektryka. Nie należy samodzielnie manipulować przy elementach instalacji, jeżeli nie ma się odpowiednich kwalifikacji.
W piątek 13 listopada zaplanowano trzy wyłączenia energii w Warszawie. Dotyczą ulic Białobrzeskiej, Afrykańskiej i Żołny, a najdłuższe mogą potrwać do godziny 16:00. To planowane prace techniczne, a nie komunikat o rozległej awarii energetycznej. Mieszkańcy wskazanych adresów powinni przygotować się na możliwą przerwę w zasilaniu i przed wyjściem z domu sprawdzić aktualny harmonogram operatora.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.