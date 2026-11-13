600 zł dopłaty do prądu bez względu na dochody. Wnioski tylko do 30 listopada, jest ważny warunek
Nawet 600 zł dofinansowania do rachunków za energię elektryczną można otrzymać jeszcze w 2026 roku. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych prowadzi nabór, który zakończy się 30 listopada. Pieniądze przysługują bez względu na wysokość dochodów, a do wniosku nie trzeba dołączać faktur za prąd. Jest jednak warunek, który znacząco ogranicza liczbę uprawnionych. Wsparcie przeznaczono dla osób z niepełnosprawnościami korzystających w domu z określonego sprzętu medycznego.
Program jest realizowany w ramach „Aktywnego samorządu”, w Obszarze E, dotyczącym pomocy w kontynuowaniu rehabilitacji w formie wentylacji domowej. Chodzi o osoby, które ze względów zdrowotnych korzystają z respiratora lub koncentratora tlenu. Urządzenia te wymagają zasilania elektrycznego i mogą pracować przez wiele godzin dziennie, co zwiększa koszty utrzymania gospodarstwa domowego. Dofinansowanie ma częściowo rekompensować właśnie te dodatkowe wydatki. Nie jest więc powszechnym bonem energetycznym dla wszystkich odbiorców prądu.
Do 600 zł zwrotu za prąd. PFRON wypłaca 100 zł za każdy miesiąc
Wysokość dodatku została określona na 100 zł miesięcznie. Jeden wniosek może obejmować okres od 3 do 6 miesięcy, co oznacza, że minimalna wartość refundacji wynosi 300 zł, a maksymalna 600 zł. Osoba ubiegająca się o pieniądze musi wskazać miesiące, w których korzystała z kwalifikującego się urządzenia i ponosiła związane z tym koszty energii. Nie można otrzymać środków z góry na przyszłe miesiące, ponieważ pomoc ma charakter refundacji.
Przykładowo wniosek obejmujący 3 kwalifikujące się miesiące daje 300 zł, za 4 miesiące można otrzymać 400 zł, a za 6 miesięcy pełne 600 zł. Nie oznacza to jednak, że każda osoba korzystająca z respiratora albo koncentratora tlenu automatycznie dostanie maksymalną kwotę. Liczy się faktyczny okres spełniania warunków programu, wcześniejsze wykorzystanie dofinansowania oraz prawidłowe przygotowanie wniosku. Za ten sam miesiąc nie można ponownie otrzymać dodatku, jeżeli został już objęty wcześniejszą refundacją.
Dochody nie mają znaczenia. Decyduje korzystanie z respiratora lub koncentratora tlenu
W programie nie przewidziano kryterium dochodowego. Oznacza to, że wysokość wynagrodzenia, emerytury, renty czy innych dochodów gospodarstwa domowego nie jest podstawą do odmowy wyłącznie z powodu przekroczenia określonego progu finansowego. Nie trzeba wykazywać niskich zarobków ani udowadniać trudnej sytuacji materialnej. Zasady koncentrują się na potrzebach zdrowotnych osoby z niepełnosprawnością oraz korzystaniu z urządzeń wymagających dodatkowego zużycia energii.
Uprawnione mogą być osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności lub odpowiednim stopniu niepełnosprawności, które korzystają z koncentratora tlenu albo respiratora w warunkach domowych w ramach świadczenia zdrowotnego. PFRON uwzględnia między innymi osoby znajdujące się pod opieką zespołów wentylacji domowej, ośrodków domowego leczenia tlenem, opieki paliatywnej, hospicyjnej i długoterminowej, a także osoby korzystające z urządzenia na zalecenie lekarza specjalisty zgodnie z warunkami programu.
Wsparcie może dotyczyć również dzieci z niepełnosprawnościami, które nie ukończyły 16 lat i posiadają wymagane orzeczenie. W takim przypadku formalności załatwia rodzic albo opiekun prawny. Samo posiadanie orzeczenia nie wystarcza jednak do uzyskania dodatku. Konieczne jest także potwierdzenie korzystania z określonego sprzętu medycznego w warunkach wskazanych przez PFRON.
Nie trzeba być właścicielem licznika ani przedstawiać opłaconych faktur
Jednym z ważniejszych ułatwień jest brak obowiązku dołączania rachunków za energię elektryczną. PFRON nie wymaga przedstawienia faktur potwierdzających wysokość zużycia prądu przez respirator czy koncentrator tlenu. Dodatek ma charakter ryczałtowy, dlatego jego wysokość wynika z liczby kwalifikujących się miesięcy, a nie z dokładnej kwoty wykazanej na fakturze. Nie trzeba też przedstawiać szczegółowych wyliczeń zużycia energii przez urządzenie.
Co istotne, osoba korzystająca ze sprzętu nie musi być bezpośrednim płatnikiem rachunków. To ważne w rodzinach, w których umowa z dostawcą energii została zawarta przez współmałżonka, rodzica albo innego domownika. Przykładowo osoba z niepełnosprawnością może mieszkać z rodziną, a rachunki formalnie mogą być wystawiane na jednego z jej bliskich. Sama taka sytuacja nie wyklucza możliwości otrzymania pomocy, jeżeli wszystkie pozostałe warunki programu są spełnione.
Termin upływa 30 listopada 2026 roku. Obowiązuje zasada 180 dni
PFRON potwierdza, że nabór w Obszarze E rozpoczął się 16 lutego 2026 roku i potrwa do 30 listopada 2026 roku. Oznacza to, że osoby zainteresowane wsparciem mają ograniczony czas na przygotowanie dokumentów. Szczególnie ważne jest uzyskanie zaświadczenia potwierdzającego korzystanie ze sprzętu medycznego, ponieważ bez wymaganego dokumentu wniosek może wymagać uzupełnienia.
W programie obowiązuje również zasada 180 dni. Refundacja może dotyczyć kwalifikujących się kosztów poniesionych w okresie 180 dni poprzedzających złożenie wniosku. Jednocześnie we wniosku można wskazać wyłącznie miesiące, które już minęły. Dlatego osoba składająca dokumenty w listopadzie nie powinna automatycznie wpisywać dowolnych 6 wcześniejszych miesięcy bez sprawdzenia okresu kwalifikowalności. Ważne jest także, czy za dany miesiąc nie otrzymała już pomocy z tego samego programu.
Termin 30 listopada dotyczy przyjmowania wniosków, a nie konieczności wypłacenia wszystkich pieniędzy do tego dnia. Po złożeniu dokumentów następuje ich weryfikacja, a wypłata zależy od prawidłowego rozpatrzenia sprawy i realizacji programu przez właściwy samorząd.
W Warszawie pomocą zajmuje się Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie
Mieszkańcy Warszawy, w tym Wawra, Białołęki, Mokotowa, Pragi-Południe czy Ursynowa, również mogą skorzystać z programu na zasadach ogólnopolskich. Informacje dotyczące Obszaru E publikuje Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, które wskazuje wymagane dokumenty i sposób ubiegania się o wsparcie. Najważniejszym kanałem składania wniosków jest elektroniczny System Obsługi Wsparcia PFRON, dostępny dla mieszkańców całego kraju.
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie potwierdza, że przy składaniu dokumentów potrzebna jest kopia aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności lub odpowiedniego orzeczenia równoważnego oraz zaświadczenie o korzystaniu z respiratora lub koncentratora tlenu. W określonych sytuacjach należy również przygotować dokumenty potwierdzające ustanowienie opiekuna prawnego albo pełnomocnictwo. Nie trzeba natomiast przedstawiać faktur za energię, co znacząco upraszcza procedurę.
WCPR przewiduje także pomoc dla osób dotkniętych wykluczeniem cyfrowym. W takich przypadkach wsparcie przy złożeniu wniosku może zapewnić Punkt Informacyjno-Koordynacyjny dla Osób z Niepełnosprawnościami, czyli PIKON. To istotne szczególnie dla osób starszych oraz rodzin, które nie mają doświadczenia w korzystaniu z elektronicznych formularzy urzędowych.
Sprzęt może być wypożyczony lub kupiony za własne pieniądze
Wielu pacjentów korzysta z urządzeń medycznych udostępnionych przez placówki zajmujące się leczeniem domowym. Inni mają własny respirator lub koncentrator tlenu. PFRON dopuszcza możliwość otrzymania dodatku również przez osoby korzystające ze sprzętu wypożyczonego albo zakupionego ze środków własnych. Sam sposób pozyskania urządzenia nie przesądza więc o prawie do refundacji.
Decydujące jest spełnienie warunków dotyczących niepełnosprawności i korzystania ze sprzętu w odpowiednim trybie opieki zdrowotnej. Oznacza to również, że sam zakup koncentratora tlenu w sklepie medycznym nie daje automatycznie prawa do 600 zł. Konieczne jest udokumentowanie korzystania z urządzenia oraz spełnienie kryteriów wskazanych w zasadach programu.
Wniosek można złożyć przez internet. Potrzebne są 2 podstawowe dokumenty
Wnioski przyjmowane są za pośrednictwem Systemu Obsługi Wsparcia PFRON, dostępnego pod adresem sow.pfron.org.pl. Po zalogowaniu należy wybrać program „Aktywny samorząd”, a następnie formularz dotyczący Obszaru E. System prowadzi użytkownika przez kolejne etapy, w tym uzupełnienie danych osobowych, wskazanie okresu refundacji oraz dołączenie wymaganych dokumentów.
Podstawą są aktualne orzeczenie o niepełnosprawności albo odpowiednie orzeczenie równoważne oraz zaświadczenie potwierdzające korzystanie z respiratora lub koncentratora tlenu. Warto przygotować je wcześniej w postaci czytelnych plików elektronicznych. Potrzebny będzie również prawidłowy numer rachunku bankowego, na który ma trafić dofinansowanie. Jeśli dokumenty składa pełnomocnik albo opiekun prawny, zakres wymaganych załączników może być szerszy.
Po wysłaniu formularza można śledzić jego status w systemie. Jeśli urząd będzie potrzebował dodatkowych informacji, wnioskodawca może zostać poproszony o uzupełnienie braków. Właśnie dlatego nie warto czekać do ostatnich godzin naboru. Problemy z dostępem do konta, nieczytelne zaświadczenie albo brak wymaganego dokumentu mogą utrudnić terminowe złożenie kompletnego wniosku.
Jak przygotować wniosek przed końcem listopada i nie stracić możliwości uzyskania pieniędzy
Najpierw należy sprawdzić, czy osoba korzystająca z urządzenia posiada aktualne orzeczenie i spełnia warunki dotyczące domowego leczenia tlenem albo wentylacji mechanicznej. Jeśli pojawiają się wątpliwości, najlepiej skontaktować się z placówką medyczną prowadzącą leczenie i ustalić, czy może ona wystawić odpowiednie zaświadczenie. Ten dokument jest ważniejszy niż sam rachunek za prąd, ponieważ potwierdza okoliczności uzasadniające przyznanie pomocy.
Kolejnym krokiem jest ustalenie miesięcy, za które można ubiegać się o refundację. Trzeba uwzględnić limit od 3 do 6 miesięcy, zasadę 180 dni oraz zakaz ponownego finansowania tego samego okresu. Osoby, które wcześniej korzystały z dodatku, powinny sprawdzić, jakie miesiące zostały już rozliczone. Pozwala to uniknąć wskazania okresu, za który PFRON nie może ponownie przyznać pieniędzy.
Następnie trzeba przygotować dokumenty i zalogować się do SOW. Jeżeli występują trudności techniczne, nie należy zwlekać z uzyskaniem pomocy. PFRON udostępnia infolinię systemu pod numerem 800 889 777, a mieszkańcy Warszawy mogą sprawdzić możliwości wsparcia w WCPR. Przed ostatecznym wysłaniem formularza dobrze upewnić się, że wszystkie załączniki są czytelne, numer konta jest prawidłowy, a dane osoby ubiegającej się o dodatek zgadzają się z dokumentami.
30 listopada 2026 roku kończy się tegoroczny nabór. Maksymalna pomoc wynosi 600 zł za 6 kwalifikujących się miesięcy, bez kryterium dochodowego i bez obowiązku przedstawiania faktur za energię. Program obejmuje jednak wyłącznie osoby spełniające warunki związane z niepełnosprawnością i korzystaniem z respiratora lub koncentratora tlenu w domu. Dla tych rodzin może to być konkretne wsparcie w pokrywaniu dodatkowych kosztów leczenia.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.