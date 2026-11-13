Polska pokonała Rosję w ONZ. Jeden głos zakończył 60 lat dominacji Moskwy
Historyczne zwycięstwo Polski w Organizacji Narodów Zjednoczonych. W tajnym głosowaniu Zgromadzenia Ogólnego ONZ nasz kraj pokonał Rosję w rywalizacji o prawo wskazania przedstawiciela do Wspólnej Jednostki Kontrolnej. Polską kandydaturę poparło 95 państw, a o wyniku zaciętej rywalizacji zdecydował zaledwie 1 głos. To przełom, ponieważ od powstania tego organu w 1966 roku jedno z miejsc przypadających Europie Wschodniej nieprzerwanie zajmował przedstawiciel Związku Radzieckiego lub Rosji.
Głosowanie odbyło się 11 listopada 2026 roku w Nowym Jorku. Polska rywalizowała z Federacją Rosyjską o miejsce przeznaczone dla Grupy Wschodnioeuropejskiej. Jak ujawnił stały przedstawiciel RP przy ONZ Krzysztof Szczerski, walka o poparcie trwała do ostatnich godzin przed głosowaniem. Wynik oznacza powrót Polski do ważnego organu kontrolnego po ponad 20 latach nieobecności, a jednocześnie zakończenie wyjątkowo długiej serii rosyjskich zwycięstw.
Polskę poparło 95 państw. Rosja przegrała różnicą jednego głosu
Według informacji przekazanych przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych polska kandydatura uzyskała poparcie 95 państw członkowskich ONZ. Głosowanie miało charakter tajny, a rywalizacja o jedno miejsce z Grupy Wschodnioeuropejskiej była wyjątkowo wyrównana. Ambasador Krzysztof Szczerski powiedział Polskiej Agencji Prasowej, że Polska zwyciężyła różnicą zaledwie jednego głosu. Dla polskiej dyplomacji oznacza to sukces, który mógł zostać rozstrzygnięty przez decyzję pojedynczej delegacji.
Przed głosowaniem wynik nie był przesądzony. Rosja dysponowała ogromnym doświadczeniem w zabieganiu o miejsce w tym organie, a jej przedstawiciele byli w nim obecni przez całe 60 lat istnienia instytucji. Polska musiała więc przekonać państwa członkowskie, że nadszedł czas na zmianę wieloletniego układu reprezentacji Europy Wschodniej. Ostatecznie udało się uzyskać wystarczające poparcie, aby przerwać rosyjską serię.
Rosja utrzymywała swoją obecność przez 60 lat. Teraz straci możliwość kolejnej kadencji
Wspólna Jednostka Kontrolna ONZ została utworzona w 1966 roku. Od tamtej pory w jej składzie nieprzerwanie znajdował się przedstawiciel Związku Radzieckiego, a następnie Federacji Rosyjskiej. Oznacza to, że Moskwa zdołała utrzymać tę pozycję mimo rozpadu ZSRR, zmian politycznych w Europie oraz kolejnych kryzysów międzynarodowych. Dopiero tegoroczne głosowanie zakończyło tę trwającą 6 dekad serię.
Nie oznacza to jednak, że rosyjski inspektor natychmiast utracił stanowisko. Zgodnie z dokumentami ONZ obecny przedstawiciel Rosji, Paweł Czernikow, ma mandat obowiązujący do 31 grudnia 2027 roku. Decyzja z listopada 2026 roku dotyczy kolejnej kadencji, która rozpocznie się 1 stycznia 2028 roku. Właśnie wtedy Rosja straci miejsce, które jej przedstawiciele zajmowali przez dziesięciolecia, a Polska będzie mogła ponownie uczestniczyć w pracach jednostki poprzez swojego reprezentanta.
Jakub Chmielewski ma reprezentować Polskę w latach 2028-2032
Ministerstwo Spraw Zagranicznych poinformowało, że polskim kandydatem na inspektora jest Jakub Chmielewski. Planowana kadencja obejmuje lata 2028-2032, czyli pełne 5 lat. Głosowanie Zgromadzenia Ogólnego dało Polsce prawo przedstawienia swojej kandydatury w procedurze obsadzania stanowiska. Jest to ważne rozróżnienie, ponieważ sam wybór państwa uprawnionego do wskazania inspektora nie jest jeszcze tym samym co zakończenie wszystkich formalności związanych z jego powołaniem.
Polska miała już wcześniej swojego przedstawiciela w tej instytucji. W latach 1991-2002 funkcję inspektora pełnił Andrzej Abraszewski. Od tamtej pory upłynęły ponad 2 dekady, podczas których Polska nie posiadała reprezentanta w tym organie. Powrót do Wspólnej Jednostki Kontrolnej oznacza więc odzyskanie możliwości bezpośredniego uczestniczenia w pracach instytucji zajmującej się oceną działania organizacji tworzących system Narodów Zjednoczonych.
Polscy dyplomaci walczyli o głosy do ostatniego dnia
Ambasador Krzysztof Szczerski przyznał, że rywalizacja z Rosją wymagała intensywnej kampanii dyplomatycznej. O poparcie zabiegały polskie przedstawicielstwa przy ONZ w Nowym Jorku i Genewie, a także ambasady i konsulaty działające w różnych częściach świata. W działania zaangażowane były również przedstawicielstwa Unii Europejskiej. Polska kandydatura uzyskała wsparcie państw członkowskich UE, które wspólnie starały się przekonać pozostałe delegacje.
Według relacji ambasadora nawet w dniu głosowania polscy dyplomaci organizowali spotkania oraz kierowali kolejne prośby o poparcie. Znaczenie takich działań pokazuje właśnie końcowy wynik. Przy przewadze jednego głosu każda rozmowa mogła mieć znaczenie dla ostatecznego rozstrzygnięcia. Szczerski wskazywał również, że na początku kampanii szanse Polski oceniano ostrożnie, ponieważ Rosja nigdy wcześniej nie przegrała rywalizacji o utrzymanie swojej wieloletniej obecności w tej instytucji.
Czym zajmuje się Wspólna Jednostka Kontrolna ONZ? Jej kompetencje obejmują cały system organizacji
Wspólna Jednostka Kontrolna, znana pod angielską nazwą Joint Inspection Unit (JIU), to niezależny zewnętrzny organ nadzoru działający w systemie Narodów Zjednoczonych. Instytucja prowadzi inspekcje, oceny oraz postępowania kontrolne dotyczące zarządzania i funkcjonowania organizacji uczestniczących w systemie ONZ. Jej zadaniem jest identyfikowanie problemów, ocena efektywności wykorzystania zasobów oraz przedstawianie rekomendacji pozwalających usprawnić pracę międzynarodowych instytucji.
Jednostka składa się z 11 inspektorów, którzy wykonują swoje obowiązki niezależnie. Ich praca dotyczy między innymi zarządzania finansami, administracji, zasobów ludzkich, kontroli wewnętrznej i współpracy pomiędzy poszczególnymi organizacjami. Inspektorzy mogą analizować problemy obejmujące więcej niż jedną instytucję, dzięki czemu mają możliwość wskazywania słabości występujących w całym systemie. Wyniki ich prac są przedstawiane właściwym organom ONZ i mogą wpływać na decyzje dotyczące poprawy funkcjonowania organizacji.
Nie jest to jednak organ posiadający uprawnienia podobne do Rady Bezpieczeństwa ONZ. Inspektorzy nie podejmują decyzji o sankcjach, nie kierują operacjami wojskowymi i nie rozstrzygają sporów między państwami. Ich wpływ polega przede wszystkim na niezależnych kontrolach, raportach i rekomendacjach dotyczących zarządzania. Właśnie dlatego listopadowe zwycięstwo należy traktować jako sukces instytucjonalny i dyplomatyczny, a nie przejęcie przez Polskę kontroli nad całą Organizacją Narodów Zjednoczonych.
Decyzja zapadła w Nowym Jorku. Dla Warszawy to sukces polskiej dyplomacji
Choć głosowanie odbyło się w siedzibie ONZ w Nowym Jorku, przygotowania do polskiej kandydatury obejmowały działania prowadzone przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych w Warszawie oraz sieć polskich placówek zagranicznych. Rezultat jest ważny dla pozycji Polski w organizacjach międzynarodowych, ponieważ pokazuje zdolność budowania poparcia także poza najbliższą grupą europejskich partnerów. Uzyskanie 95 głosów wymagało przekonania państw reprezentujących różne regiony świata.
Na tym polega szczególne znaczenie głosowania. Polska nie rywalizowała o stanowisko w instytucji unijnej ani w organizacji skupiającej wyłącznie państwa europejskie. Decyzję podejmowało Zgromadzenie Ogólne ONZ, w którym reprezentowane są państwa z całego świata. Przy bardzo wyrównanym wyniku sukces polskiej kandydatury jest również dowodem znaczenia wielomiesięcznych działań dyplomatycznych, prowadzonych zarówno przez centralę MSZ, jak i przedstawicielstwa działające poza granicami kraju.
To ważny sukces, ale Polska nie otrzymuje dodatkowego miejsca w Radzie Bezpieczeństwa
W związku z informacjami o historycznym zwycięstwie pojawia się pytanie, czy Polska uzyska dzięki temu większe możliwości wpływania na decyzje ONZ dotyczące wojny, bezpieczeństwa albo międzynarodowych sankcji. Odpowiedź wymaga rozróżnienia kompetencji poszczególnych organów. Wspólna Jednostka Kontrolna zajmuje się oceną zarządzania i efektywności organizacji, a nie podejmowaniem decyzji politycznych o zastosowaniu środków przymusu wobec państw.
Wybór Polski nie zmienia składu Rady Bezpieczeństwa ani prawa weta jej stałych członków, w tym Rosji. Nie wpływa również bezpośrednio na sytuację militarną w Ukrainie. Może natomiast zwiększyć obecność polskiego eksperta w strukturze odpowiedzialnej za przejrzystość, kontrolę i ocenę funkcjonowania instytucji międzynarodowych. To mniej widowiskowy rodzaj wpływu niż decyzje Rady Bezpieczeństwa, ale ważny dla codziennego działania całego systemu Narodów Zjednoczonych.
Co dokładnie zmieni się po tym głosowaniu i dlaczego trzeba poczekać do 2028 roku?
Najważniejsza zmiana dotyczy następnej kadencji inspektora z Grupy Wschodnioeuropejskiej. Rosja zachowuje obecnego przedstawiciela do końca 2027 roku, natomiast Polska uzyskała prawo zgłoszenia kandydata na okres od 2028 do 2032 roku. Oznacza to zakończenie rosyjskiej ciągłości reprezentacji w momencie zmiany kadencji, a nie natychmiastowe usunięcie obecnego inspektora. Takie rozróżnienie ma znaczenie przy ocenie rzeczywistych skutków głosowania.
Dla osób śledzących dalszy rozwój wydarzeń kolejnym istotnym etapem będzie zakończenie procedury obsadzenia stanowiska i rozpoczęcie nowej kadencji. Wówczas będzie można oceniać już nie tylko samo zwycięstwo dyplomatyczne, lecz także działalność polskiego przedstawiciela, zakres podejmowanych przez niego analiz i rekomendacje przygotowywane przez Wspólną Jednostkę Kontrolną. Raporty tej instytucji pozwalają śledzić jej faktyczną aktywność i obszary, którymi zajmują się inspektorzy.
Wynik z 11 listopada pozostaje jednak wydarzeniem o wyjątkowym znaczeniu historycznym. Polska pokonała Rosję przewagą jednego głosu i przerwała serię trwającą od 1966 roku. Po ponad 20 latach nieobecności polski przedstawiciel ma wrócić do organu kontrolującego funkcjonowanie systemu ONZ. To wymierny sukces dyplomatyczny, którego znaczenie nie wynika z rozmiaru samej instytucji, lecz z jej międzynarodowej roli oraz wieloletniej obecności Rosji w jej składzie.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.