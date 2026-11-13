Pralka śmierdzi mimo czyszczenia? Sprawdziłam miejsce, o którym wiele osób zapomina
Pralka może wyglądać na czystą, a mimo to po otwarciu drzwi czuć wilgoć, stęchliznę albo charakterystyczny kwaśny zapach. Wiele osób wtedy uruchamia pusty cykl, wsypuje środek do czyszczenia albo przeciera bęben, ale problem wraca po kilku dniach. Najczęściej dlatego, że zabrudzenie siedzi nie tam, gdzie patrzymy na początku. Jednym z miejsc, o których łatwo zapomnieć, jest gumowy fartuch przy drzwiach oraz przestrzeń pod jego fałdami, gdzie potrafią zbierać się woda, resztki detergentów, włosy, nitki i brud. Producenci pralek wprost wskazują, że właśnie tam może tworzyć się osad i pleśń, szczególnie przy częstym praniu w niskich temperaturach.
To nie jest jedyne miejsce, które może odpowiadać za nieprzyjemny zapach. Problem może także zaczynać się w szufladzie na detergent, filtrze pompy albo w osadzie pozostającym w przewodach i bębnie. Dlatego jeśli zwykłe „czyszczenie pralki” nie daje efektu, sprawdzam kilka punktów po kolei, zamiast od razu powtarzać ten sam pusty cykl z kolejnym preparatem. Electrolux zaleca regularnie czyścić nie tylko bęben, ale również uszczelkę drzwi, dozownik detergentu i filtr pompy opróżniającej.
Najpierw odginam gumowy fartuch przy drzwiach, bo właśnie tam często zostaje wilgoć i brud
Przy pralce ładowanej od frontu gumowa uszczelka wokół drzwi wygląda niewinnie, ale jej kształt sprzyja zatrzymywaniu wody. Gdy odchylę fartuch, często widać tam drobne nitki, włosy, osad z płynu do płukania albo ciemny nalot. Samsung zwraca uwagę, że woda gromadząca się w gumowym uszczelnieniu może sprzyjać powstawaniu pleśni, dlatego producent zaleca dokładne sprawdzanie całej powierzchni uszczelki, także po odgięciu jej fałd.
To właśnie to miejsce może powodować sytuację, w której bęben pachnie świeżo tuż po czyszczeniu, ale po kilku praniach nieprzyjemny zapach wraca. Jeśli pod uszczelką zostają resztki detergentów i wilgoć, zwykły gorący program nie zawsze usuwa wszystko mechanicznie. Electrolux wskazuje dodatkowo, że częste pranie w temperaturze 40°C lub niższej oraz nadmierne stosowanie detergentów może prowadzić do powstawania pleśni i żelopodobnych zabrudzeń w uszczelce, rurach i bębnie.
Sam zapach z bębna może pochodzić z nadmiaru detergentu, a nie z jego niedoboru
To drugi częsty paradoks. Kiedy pranie nie pachnie świeżo, naturalnym odruchem jest wlanie większej ilości płynu albo wsypanie większej porcji proszku. Tymczasem nadmiar środka piorącego może odkładać się wewnątrz urządzenia i z czasem pogarszać sytuację. Resztki detergentu mieszają się z brudem, tłuszczem z ubrań i wilgocią, tworząc osad, który może zostać w uszczelce, szufladzie i przewodach. Electrolux wymienia nadmierne używanie detergentów jako jedną z przyczyn zabrudzeń i nieprzyjemnego zapachu w pralce.
Dlatego przy problemie z zapachem nie zwiększam dawki „na wszelki wypadek”. Lepiej sprawdzić zalecenie producenta detergentu i dopasować ilość do twardości wody, wielkości wsadu oraz stopnia zabrudzenia rzeczy. Zbyt dużo piany nie oznacza lepszego prania. Może wręcz utrudniać prawidłową pracę urządzenia i pozostawiać więcej resztek wewnątrz.
Szuflada na proszek i płyn potrafi wyglądać dobrze z przodu, a pleśń siedzi głębiej
Kolejne miejsce, które sprawdzam, to szuflada na detergenty. Z zewnątrz może wyglądać czysto, ale po jej wyjęciu w prowadnicach i kanałach doprowadzających wodę potrafi zebrać się śliski nalot albo ciemne kropki. To szczególnie częste przy płynach do płukania, które są gęste i łatwo zostawiają lepki film. Electrolux zaleca regularne czyszczenie dozownika, właśnie po to, aby ograniczyć zatory i powstawanie nieprzyjemnych zapachów.
Przy czyszczeniu nie ograniczam się więc do przetarcia samej wysuwanej szuflady. Sprawdzam też wnętrze komory, do której jest wsuwana, bo tam również może zostać osad. Jeśli pralka pachnie gorzej po wlaniu płynu do płukania albo zapach jest najbardziej wyczuwalny właśnie w okolicy dozownika, to bardzo mocny trop.
Filtr pompy jest ukryty nisko i wiele osób przypomina sobie o nim dopiero, gdy pralka zaczyna śmierdzieć
Filtr pompy opróżniającej znajduje się zwykle nisko, za małą klapką na froncie pralki. To miejsce, do którego trafiają nitki, włosy, monety, drobne przedmioty i inne zanieczyszczenia wypłukane z ubrań. Jeśli filtr długo nie był czyszczony, może zatrzymywać brudną wodę i z czasem wydzielać nieprzyjemny zapach. Electrolux w swoim harmonogramie konserwacji zaleca czyszczenie filtra pompy opróżniającej około 2 razy w roku, choć przy intensywnym użytkowaniu potrzeba może pojawić się wcześniej.
Przed jego otwarciem trzeba jednak sprawdzić instrukcję konkretnego modelu, bo w filtrze i przewodzie może znajdować się woda. Nie odkręcam go „na szybko” nad podłogą. Jeśli producent przewidział awaryjny wężyk odpływowy, najpierw spuszczam wodę do niskiego naczynia, a dopiero później wyjmuję filtr. Jeżeli pralka przecieka albo filtr jest uszkodzony, urządzenie powinien sprawdzić serwisant.
Ciągłe pranie na 30-40°C może zostawiać w pralce więcej osadu niż się wydaje
Niskie temperatury są wygodne, oszczędne i wystarczają do wielu codziennych rzeczy, ale przy stałym używaniu tylko chłodniejszych programów wnętrze pralki może nie być regularnie oczyszczane z osadów. Electrolux wskazuje, że częste pranie w niskich temperaturach może sprzyjać gromadzeniu się resztek detergentów i brudu, a w efekcie pojawianiu się osadu, pleśni oraz nieprzyjemnego zapachu.
Dlatego producenci zalecają okresowe uruchamianie programu konserwacyjnego albo czyszczenia bębna. Electrolux rekomenduje taki cykl mniej więcej raz w miesiącu, a przy części urządzeń można skorzystać z dedykowanego programu „Czyszczenie bębna”. Nie chodzi o to, żeby wszystkie ubrania prać w wysokiej temperaturze, tylko żeby sama pralka od czasu do czasu przeszła cykl konserwacyjny.
Po każdym praniu zostawiam uchylone drzwi i szufladę, bo zamknięta wilgotna pralka tworzy idealne warunki dla zapachu
To najprostsza rzecz, a jednocześnie jedna z najbardziej skutecznych. Po skończonym praniu w bębnie, uszczelce i dozowniku pozostaje wilgoć. Jeśli od razu zamknę drzwi i wsunę szufladę, w środku długo utrzymuje się ciepłe, wilgotne środowisko. Electrolux zaleca po każdym cyklu pozostawić drzwi i dozownik lekko uchylone, aby umożliwić cyrkulację powietrza i odparowanie wilgoci. Ma to ograniczać rozwój pleśni i powstawanie nieprzyjemnego zapachu.
Samsung również zaleca po wyczyszczeniu gumowej uszczelki pozostawić drzwi otwarte do całkowitego wyschnięcia. To szczególnie ważne w małych łazienkach, gdzie sama wilgotność powietrza bywa wysoka. Jeśli pralka stoi w ciepłym, słabo wentylowanym pomieszczeniu i pozostaje zamknięta przez cały czas, zapach może wracać szybciej mimo regularnego czyszczenia.
Nie mieszam przypadkowych środków czyszczących, bo pralka nie potrzebuje chemicznego eksperymentu
W internecie krąży mnóstwo domowych metod z octem, sodą, wybielaczem i kwaskiem cytrynowym. Problem zaczyna się wtedy, kiedy kilka takich środków jest używanych jednocześnie albo w stężeniu nieprzewidzianym przez producenta urządzenia. Przy konkretnym modelu najlepiej sprawdzić instrukcję i zalecenia marki, ponieważ niektóre środki mogą być niewskazane dla gumowych uszczelek albo innych elementów pralki.
Samsung zaznacza, że podczas czyszczenia uszczelki należy stosować środki zgodnie z zasadami bezpieczeństwa producenta, a sama guma może ulec deformacji pod wpływem nieodpowiednich preparatów. Dlatego przy mocnym nalocie wolę skorzystać z metody przewidzianej w instrukcji pralki, zamiast tworzyć własną mieszankę chemiczną.
Jeżeli zapach wraca po kilku dniach, sprawdzam po kolei 4 miejsca zamiast znowu czyścić sam bęben
Zaczynam od gumowego fartucha i dokładnie oglądam jego fałdy. Następnie wyjmuję szufladę na detergent i sprawdzam także komorę za nią. Później, zgodnie z instrukcją modelu, kontroluję filtr pompy. Dopiero na końcu uruchamiam program konserwacyjny lub czyszczenie bębna. Taka kolejność ma sens, bo mechaniczne zabrudzenia ukryte pod uszczelką albo w filtrze nie znikną tylko dlatego, że przez bęben przepłynie gorąca woda.
Po czyszczeniu dokładnie osuszam uszczelkę i zostawiam pralkę otwartą. Jeśli zapach zniknie, ale po kilku cyklach wróci, zwracam uwagę na dawkę detergentu i temperatury używanych programów. Jeżeli pralka dodatkowo źle odpompowuje wodę, przecieka, wydaje nietypowe odgłosy albo woda zostaje w bębnie, wtedy problem może już wymagać diagnostyki technicznej.
Kiedy brzydki zapach oznacza, że samo czyszczenie już nie wystarczy
Sam zapach najczęściej wynika z wilgoci i nagromadzonych zanieczyszczeń, ale jeśli pojawia się razem z wyciekiem, problemami z odpompowaniem albo powtarzającym się zaleganiem wody, nie traktuję tego jako zwykłej kwestii higieny. Electrolux wskazuje, że gdy filtr, szuflada i zewnętrzne połączenia są prawidłowe, a urządzenie nadal przecieka lub zachowuje się nieprawidłowo, przyczyną może być usterka pompy, zaworu, wewnętrznego węża albo innego podzespołu.
Podobnie jest z uszkodzoną uszczelką. Jeśli fartuch jest pęknięty, odkształcony albo przepuszcza wodę, nie wystarczy go umyć. Producent zaleca wtedy przerwać korzystanie z urządzenia i zlecić wymianę odpowiedniego elementu.
Najbardziej zapomniane miejsce jest dosłownie kilka centymetrów od bębna
Jeśli pralka śmierdzi mimo regularnego czyszczenia, pierwsze miejsce, które sprawdziłabym dokładniej, to gumowa uszczelka przy drzwiach. Nie tylko jej widoczna część, ale przede wszystkim fałdy od strony bębna. To tam wilgoć i osad mogą zostać długo po zakończeniu prania, a później zapach rozchodzi się po całym urządzeniu. Dopiero później przechodzę do szuflady, filtra i programu konserwacyjnego.
Najlepsza profilaktyka nie wymaga ciągłego stosowania silnej chemii. Regularne czyszczenie tych kilku elementów, rozsądna ilość detergentu i pozostawienie po praniu uchylonych drzwi oraz dozownika zwykle daje więcej niż kolejne przypadkowe „domowe sposoby”. Producenci pralek zalecają właśnie taki schemat pielęgnacji, bo nieprzyjemny zapach najczęściej zaczyna się od wilgoci i osadów, których na pierwszy rzut oka po prostu nie widać.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.