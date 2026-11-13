Rosyjski wywiad i wybuch na torach pod Warszawą. Akt oskarżenia trafił do sądu, grozi dożywocie
Do Sądu Okręgowego w Warszawie trafił akt oskarżenia w sprawie aktów dywersji na polskiej kolei. Obywatel Ukrainy Volodymyr B. odpowie przed sądem za zarzucaną mu współpracę z rosyjskim wywiadem oraz pomoc w przygotowaniu niebezpiecznych działań na torach kolejowych. Śledztwo dotyczy wydarzeń z jesieni 2025 roku, kiedy na strategicznej linii Warszawa Wschodnia–Dorohusk doszło do eksplozji materiału wybuchowego pod pociągiem towarowym oraz zamontowania specjalnych metalowych elementów mogących doprowadzić do wykolejenia składów.
Prokuratura Krajowa potwierdziła, że akt oskarżenia został skierowany do sądu 28 października 2026 roku. Szczegóły sprawy przedstawiono publicznie 12 listopada. Według śledczych oskarżony nie był bezpośrednim wykonawcą wybuchu, ale miał odegrać istotną rolę w przygotowaniu ataków. Jego pomoc polegała na zapewnieniu wsparcia logistycznego osobom, które później przeprowadziły dywersję. Za zarzucane czyny grozi kara dożywotniego pozbawienia wolności.
Akt oskarżenia w Warszawie. Śledczy wskazują na współpracę z rosyjskim wywiadem
Oskarżonym jest obywatel Ukrainy Volodymyr B. Prokuratura zarzuca mu udział w działalności wywiadu Federacji Rosyjskiej prowadzonej przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej. Mężczyzna miał również pomagać dwóm innym obywatelom Ukrainy, Oleksandrowi K. i Yevheniiowi I., w przygotowaniu i przeprowadzeniu aktów dywersji wymierzonych w infrastrukturę kolejową. Zarzuty obejmują między innymi przepisy dotyczące działalności obcego wywiadu, sprowadzenia niebezpieczeństwa katastrofy w komunikacji oraz nielegalnego postępowania z materiałami wybuchowymi.
Jak wynika z ustaleń Prokuratury Krajowej, rola Volodymyra B. polegała na logistycznym ułatwieniu działań pozostałym podejrzanym. We wrześniu 2025 roku miał przewieźć jednego z nich w okolice miejscowości Mika i Gołąb, gdzie później doszło do aktów dywersji. Wyjazd miał umożliwić rozpoznanie terenu, wytypowanie miejsc podłożenia materiałów wybuchowych, zainstalowania urządzeń rejestrujących obraz oraz umieszczenia metalowych elementów na torach.
Prokuratura traktuje te czynności jako element przygotowań do późniejszych ataków. Sam fakt przewiezienia drugiej osoby nie byłby wystarczający do tak poważnego zarzutu bez ustalenia kontekstu i świadomości oskarżonego. Według śledczych zgromadzony materiał dowodowy pozwolił jednak na skierowanie sprawy do sądu. Ostateczna ocena dowodów, zamiaru i odpowiedzialności oskarżonego będzie należała do sądu.
Eksplozja pod pociągiem towarowym. Do zdarzenia doszło w powiecie garwolińskim
Jednym z najpoważniejszych zdarzeń objętych śledztwem był wybuch na linii kolejowej nr 7 w miejscowości Mika, w powiecie garwolińskim na Mazowszu. Według ustaleń prokuratury 15 listopada 2025 roku Oleksandr K. i Yevhenii I. mieli podłożyć na torach materiał wybuchowy, a następnie zdetonować go pod przejeżdżającym pociągiem towarowym. We wcześniejszych komunikatach śledczy wskazywali, że wykorzystano materiał C4, a do detonacji doszło o godzinie 20:58.
Niebezpieczeństwo takiego działania jest wyjątkowo duże. Uszkodzenie torów kolejowych może doprowadzić do wykolejenia pojazdu, a skutki zależą między innymi od prędkości pociągu, jego masy, rodzaju przewożonego ładunku i miejsca zdarzenia. W przypadku pociągu pasażerskiego zagrożone mogłoby być życie wielu podróżnych, natomiast katastrofa pociągu towarowego mogłaby spowodować ogromne straty materialne i utrudnienia w funkcjonowaniu ważnej magistrali kolejowej.
Linia Warszawa Wschodnia–Dorohusk jest istotnym połączeniem prowadzącym ze stolicy w kierunku wschodniej granicy Polski. Korzystają z niej zarówno pociągi pasażerskie, jak i towarowe. Dlatego celowe uszkodzenie infrastruktury na tej trasie nie jest wyłącznie lokalnym zagrożeniem dla mieszkańców jednej miejscowości. Może oddziaływać na bezpieczeństwo i organizację przewozów na znacznie większym obszarze.
Metalowe elementy na torach w Gołębiu. Mogły doprowadzić do wykolejenia pociągów
Drugi wątek postępowania dotyczy miejscowości Gołąb w powiecie puławskim. Jak ustaliła prokuratura, w okresie od 1 października do 16 listopada 2025 roku ci sami dwaj podejrzani mieli zamontować na szynach dwa specjalnie skonstruowane metalowe elementy. Ich umieszczenie mogło doprowadzić do wykolejenia przejeżdżających pociągów, a tym samym stworzyć bezpośrednie zagrożenie dla ludzi i infrastruktury kolejowej.
Wcześniejsze ustalenia śledczych obejmowały także uszkodzenie sieci trakcyjnej. Prokuratura wskazywała, że działania w Mice i Gołębiu były wymierzone w bezpieczeństwo ruchu kolejowego i mogły prowadzić do katastrofy. Podkreślono również, że oba zdarzenia zostały zarejestrowane przez kamery pozostawione na miejscu. Zabezpieczone nagrania stanowią jeden z elementów materiału analizowanego przez organy ścigania.
Według prokuratury celem działań było poważne zastraszenie wielu osób oraz oddziaływanie na opinię publiczną. W komunikatach śledczy wskazywali również na zamiar destabilizacji bezpieczeństwa i porządku publicznego. To właśnie charakter zarzucanych czynów, ich potencjalne skutki i podejrzenie współpracy z rosyjskim wywiadem sprawiają, że sprawa została zakwalifikowana jako jedno z najpoważniejszych postępowań dotyczących dywersji na polskiej infrastrukturze.
Dwaj podejrzani uciekli z Polski. Są poszukiwani przez Interpol
Osoby podejrzane o bezpośrednie przeprowadzenie ataków, Oleksandr K. i Yevhenii I., nie zostały dotychczas zatrzymane. Według ustaleń Prokuratury Krajowej opuściły Polskę 16 listopada 2025 roku, czyli krótko po zdarzeniach na linii kolejowej nr 7. We wcześniejszych komunikatach śledczy informowali, że mężczyźni wyjechali na Białoruś. Ich obecne miejsce pobytu nie zostało publicznie potwierdzone.
Za podejrzanymi wydano listy gończe, a na wniosek prokuratury również europejskie nakazy aresztowania. Wystawiono za nimi także czerwone noty Interpolu, których celem jest ułatwienie międzynarodowych poszukiwań i ustalenia miejsca pobytu. Czerwona nota nie jest jednak tym samym co międzynarodowy nakaz aresztowania automatycznie wykonywany we wszystkich państwach. Dalsze działania zależą od przepisów i decyzji właściwych organów poszczególnych krajów.
Sprawa obu mężczyzn pozostaje otwarta. Prokuratura kontynuuje działania zmierzające do pociągnięcia ich do odpowiedzialności. Skierowanie aktu oskarżenia przeciwko Volodymyrowi B. nie kończy więc całego śledztwa, lecz stanowi zakończenie określonego etapu postępowania dotyczącego jednej z osób, którym zarzuca się udział w przygotowaniu dywersji.
Dlaczego oskarżonemu grozi nawet dożywocie?
Volodymyr B. nie odpowiada wyłącznie za zarzucane mu przewiezienie jednej z osób na miejsce przyszłych działań. Prokuratura powiązała jego zachowanie z uczestnictwem w działalności rosyjskiego wywiadu oraz pomocnictwem w poważnych przestępstwach przeciwko bezpieczeństwu państwa i komunikacji. W akcie oskarżenia zastosowano między innymi art. 130 Kodeksu karnego dotyczący działalności obcego wywiadu, art. 174 odnoszący się do sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w komunikacji oraz art. 171 związany z materiałami wybuchowymi.
Zarzucane czyny są zagrożone wyjątkowo surowymi sankcjami, ponieważ potencjalnie mogły doprowadzić do śmierci wielu osób. Prokuratura Krajowa potwierdziła, że maksymalna kara przewidziana w tej sprawie to dożywotnie pozbawienie wolności. Nie oznacza to jednak, że taki wyrok już zapadł ani że sąd musi wymierzyć najwyższą możliwą karę. Oskarżony ma prawo do obrony, a jego wina musi zostać wykazana w postępowaniu sądowym.
W sprawach dotyczących działalności obcego wywiadu duże znaczenie ma również ustalenie, czy dana osoba działała świadomie, jakie informacje posiadała i jaki był rzeczywisty zakres jej udziału. Te okoliczności będą miały znaczenie podczas oceny odpowiedzialności karnej. Zasada domniemania niewinności obowiązuje również w postępowaniach dotyczących najpoważniejszych zarzutów związanych z bezpieczeństwem państwa.
Śledztwo prowadzą prokuratorzy z Warszawy, ABW i Centralne Biuro Śledcze Policji
Postępowanie jest prowadzone przez specjalny zespół, w którego skład wchodzą prokuratorzy Mazowieckiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Warszawie. W czynności zaangażowani są również funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Centralnego Biura Śledczego Policji. Znaczącą część pracy wykonywali policjanci CBŚP z Zarządu w Radomiu, którzy uczestniczyli w gromadzeniu materiału dowodowego.
Centralne Biuro Śledcze Policji poinformowało, że udział funkcjonariuszy miał istotne znaczenie dla odtworzenia przebiegu zdarzeń i ustalenia roli osób związanych z przygotowaniem ataków. Zgromadzony materiał pozwolił prokuraturze na zakończenie jednego z wątków i skierowanie aktu oskarżenia do warszawskiego sądu. Pozostałe działania śledcze nadal trwają, w tym czynności dotyczące mężczyzn poszukiwanych za bezpośrednie wykonanie dywersji.
Praca kilku służb jednocześnie wynika z charakteru zarzucanych czynów. Postępowanie dotyczy nie tylko uszkodzenia infrastruktury kolejowej, ale także podejrzenia działania na rzecz obcego wywiadu, zagrożenia katastrofą i przestępstw o charakterze terrorystycznym. Każdy z tych elementów wymaga odrębnych ustaleń dowodowych oraz analizy powiązań między osobami zaangażowanymi w przygotowanie i realizację działań.
Sprawa ma bezpośredni związek z bezpieczeństwem mieszkańców Mazowsza
Jedno z miejsc objętych śledztwem znajduje się w powiecie garwolińskim, a więc na Mazowszu. Linia kolejowa nr 7 prowadzi z Warszawy w kierunku Lublina i Dorohuska, przez co stanowi ważną część sieci kolejowej wykorzystywanej do przewozów pasażerskich i towarowych. Bezpieczeństwo takiej infrastruktury ma znaczenie nie tylko dla mieszkańców miejscowości bezpośrednio położonych przy torach, lecz również dla osób podróżujących z Warszawy i innych części regionu.
Ataki na infrastrukturę kolejową mogą prowadzić do konieczności wstrzymania ruchu, kontroli torowiska, napraw uszkodzonych urządzeń i wprowadzenia dodatkowych procedur bezpieczeństwa. W zależności od miejsca i skali uszkodzeń mogą również wpływać na rozkłady jazdy oraz organizację przewozów. Nie oznacza to jednak, że obecnie na całej linii nr 7 występuje nowe zagrożenie albo że wskazane zdarzenia z 2025 roku powodują aktualne utrudnienia w ruchu.
Najważniejszy jest fakt, że śledczy zebrali materiał pozwalający na skierowanie sprawy jednej z osób do sądu. Z punktu widzenia mieszkańców Mazowsza oznacza to kolejny etap wyjaśniania wydarzeń, które dotyczyły strategicznej infrastruktury transportowej regionu. Nadal pozostają jednak otwarte kwestie odpowiedzialności dwóch osób podejrzanych o bezpośrednie przeprowadzenie ataków.
Co oznacza skierowanie aktu oskarżenia i co wydarzy się dalej?
Akt oskarżenia to dokument, w którym prokurator przedstawia sądowi zarzucane czyny, ich kwalifikację prawną oraz dowody mające uzasadniać odpowiedzialność oskarżonego. Nie jest to jeszcze wyrok ani potwierdzenie winy. Od tego momentu sprawa przeciwko Volodymyrowi B. przechodzi do etapu sądowego. Sąd będzie oceniał zgromadzony materiał, rozpatrywał wnioski stron i ustalał, czy zarzuty zostały udowodnione.
Nie podano jeszcze potwierdzonego terminu rozpoczęcia rozprawy głównej. Nie wiadomo również, ile czasu zajmie rozpoznanie sprawy. Postępowania dotyczące działalności obcego wywiadu i materiałów o charakterze niejawnym mogą wymagać szczególnych rozwiązań proceduralnych, jednak nie należy z góry zakładać, że cała sprawa będzie prowadzona z wyłączeniem jawności. O organizacji postępowania zdecyduje właściwy sąd zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Jednocześnie Prokuratura Krajowa kontynuuje śledztwo dotyczące pozostałych osób podejrzanych o udział w dywersji. Poszukiwania Oleksandra K. i Yevheniia I. pozostają aktualne, a organy ścigania korzystają z krajowych i międzynarodowych instrumentów współpracy. Dopiero dalsze czynności oraz rozstrzygnięcia sądowe pozwolą określić odpowiedzialność poszczególnych osób.
Na 13 listopada 2026 roku potwierdzony jest jeden kluczowy fakt: akt oskarżenia przeciwko Volodymyrowi B. znajduje się już w Sądzie Okręgowym w Warszawie. Prokuratura zarzuca mu współpracę z rosyjskim wywiadem oraz pomoc w przygotowaniu ataków na linię kolejową Warszawa Wschodnia–Dorohusk. Za zarzucane czyny grozi nawet dożywocie, natomiast dwaj podejrzani o bezpośrednie przeprowadzenie dywersji nadal są poszukiwani. O winie i karze oskarżonego zdecyduje sąd.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.