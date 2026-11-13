Powstrzymał zamachowca w Krakowie, został ciężko ranny. Złożono na niego zawiadomienie do prokuratury
Do prokuratury wpłynęło zawiadomienie dotyczące st. post. Jakuba Kulika, jednego z 2 policjantów, którzy na Rynku Głównym w Krakowie powstrzymali zamachowca. Autor pisma, mieszkający w Londynie, domaga się sprawdzenia, czy funkcjonariusz miał prawo użyć broni. Śledczy, którzy od soboty badają przebieg zamachu, wcześniej nie widzieli w działaniach policji żadnych nieprawidłowości.
Zawiadomienie złożył mieszkaniec Londynu
Jak ustalił Onet, zawiadomienie podpisała osoba mieszkająca w Londynie. Autor domaga się zbadania, czy użycie broni palnej przez policjanta było zgodne z prawem, a także okoliczności śmierci napastnika, który zmarł w poniedziałek w szpitalu.
Według Onetu dane zgłaszającego, w tym data i miejsce urodzenia, są takie same jak dane mężczyzny poszukiwanego przez polską policję m.in. w sprawach o oszustwo i groźby karalne. Nazwisko zgłaszającego nie zostało ujawnione.
Prokuratura: nadamy bieg, ale nie widzieliśmy podejrzenia przestępstwa
Pismo trafiło najpierw do Prokuratury Okręgowej w Krakowie, a następnie zostało przekazane do Wydziału Zamiejscowego Prokuratury Krajowej w Krakowie, który prowadzi śledztwo w sprawie sobotniego zamachu.
Takie zawiadomienie rzeczywiście do nas wpłynęło i jak każdemu takiemu pismu nadamy bieg procesowy – powiedział Onetowi prok. Eryk Stasielak, naczelnik krakowskiego wydziału Prokuratury Krajowej. Nie widzieliśmy uzasadnionego podejrzenia przestępstwa w działaniach Policji – podkreślił. Dlatego przed wpłynięciem zawiadomienia nie wszczynali w tej sprawie postępowania z urzędu.
Co prokuratura musi zrobić z takim pismem
Zawiadomić o przestępstwie może każdy. Zgodnie z art. 304 § 1 Kodeksu postępowania karnego każdy, kto dowie się o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu, ma społeczny obowiązek zawiadomić o tym prokuratora lub policję. Złożenie zawiadomienia nie oznacza jednak, że ktokolwiek zostanie o coś oskarżony.
Prokurator ma do wyboru 2 decyzje. Według art. 305 § 1 kpk wydaje postanowienie o wszczęciu albo o odmowie wszczęcia śledztwa. Jeśli pismo nie daje wystarczających podstaw, może najpierw sprawdzić fakty w tzw. postępowaniu sprawdzającym, które trwa maksymalnie 30 dni (art. 307 § 1 kpk). Osoba, która złożyła zawiadomienie, musi zostać poinformowana o decyzji, a na odmowę wszczęcia przysługuje jej zażalenie (art. 306 kpk).
Kiedy policjant może użyć broni
Zasady określa ustawa z 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej. Zgodnie z art. 45 pkt 1 lit. a broni palnej można użyć m.in. w razie konieczności odparcia bezpośredniego, bezprawnego zamachu na życie, zdrowie lub wolność funkcjonariusza lub innej osoby.
Eksperci cytowani przez media oceniają, że policjant działał zgodnie z prawem. Tu nie było żadnego przekroczenia uprawnień przez policjanta – mówił Dariusz Tomysek, emerytowany policjant i instruktor strzelectwa. Krakowski prokurator Piotr Kosmaty napisał w mediach społecznościowych, że oddanie strzałów do napastnika było uzasadnione i zgodne z prawem, a kluczowe było to, czy sprawca miał dostęp do broni i mógł jej użyć. Nie ma znaczenia czy napastnik leży na ziemi – zaznaczył.
Policjant, który sam był ciężko ranny
W sobotę 7 listopada 24-latek z Ostrowca Świętokrzyskiego otworzył ogień do przechodniów na Rynku Głównym. Zginęło 6 osób, a według śledczych wcześniej zastrzelił też rodziców i siostrę. St. post. Jakub Kulik i st. post. Artur Morański jako pierwsi ruszyli do interwencji. Obaj zostali postrzeleni w wymianie ognia, a sprawca został zatrzymany na skrzyżowaniu ulic Dietla i Stradomskiej. Zmarł w poniedziałek nad ranem w szpitalu.
Jakub Kulik był w ciężkim stanie i został wybudzony ze śpiączki. Prezydent Karol Nawrocki nadał obu policjantom Krzyże Oficerskie Orderu Odrodzenia Polski, a prezydent Krakowa złożył wniosek o przyznanie im honorowego obywatelstwa miasta.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z blisko 20-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.