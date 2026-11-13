Przewrócony TIR leży na autostradzie A2. Gigantyczne utrudnienia, jeden pas przejezdny, służby czekają na przeładunek

13 listopada 2026 10:58 | Autor: Michał Wierzbicki | Mazowsze | Brak komentarzy

Na autostradzie A2 w kierunku Łodzi, w pobliżu węzła Wiskitki, wciąż leży na boku ciężarówka, która przewróciła się w nocy z czwartku na piątek. Jeden pas jest zablokowany, drugi przejezdny. Zanim ciężarówka zostanie usunięta, trzeba przeładować z niej towar. Kierowcy jadący z Warszawy w stronę Łodzi muszą liczyć się ze znacznymi utrudnieniami.

Dodaj nas do preferowanych źródeł w Google
Dodaj

Fot. Warszawa w Pigułce / jakość poprawiono przy pomocy AI.

Jeden pas zablokowany, drugi przejezdny

Do zdarzenia doszło na ok. 419 km autostrady A2, na terenie powiatu żyrardowskiego. Zgłoszenie wpłynęło w czwartek 12 listopada ok. godz. 23:14. W nocy przewrócona ciężarówka blokowała całą jezdnię w kierunku Łodzi. Kierowca trafił do szpitala. Policja nie podała, jakich doznał obrażeń ani jaka była przyczyna wypadku.

Zobacz również:

W piątek przed południem sytuacja była już lepsza. Obecnie tir leży na boku. Zablokowany jest jeden pas autostrady, drugi jest drożny – przekazała mł. asp. Monika Michalczyk z Komendy Powiatowej Policji w Żyrardowie.

Najpierw przeładunek, potem stawianie ciężarówki na koła

Usunięcie ciężarówki potrwa. Czekamy na pojazd, do którego zostanie przeładowany towar – poinformowała policjantka. Dopiero po przeładunku służby postawią przewróconą ciężarówkę na koła i odholują ją z autostrady.

Policja nie podała, ile to potrwa ani czy podczas stawiania pojazdu na koła konieczne będzie czasowe zamknięcie całej jezdni. Ok. godz. 10:30 korek miał ok. 5 km, a kierowcy tracili w nim blisko pół godziny.

Objazd przez węzeł Wiskitki i DK50

W nocy, gdy jezdnia była całkowicie zablokowana, GDDKiA wyznaczyła objazd przez węzeł Wiskitki i drogę krajową nr 50. Najbardziej odczuwają utrudnienia kierowcy jadący w stronę Łodzi z Warszawy, Pruszkowa i Grodziska Mazowieckiego. Policja apeluje o zmniejszenie prędkości, szczególną ostrożność przy miejscu zdarzenia i stosowanie się do poleceń służb.

Obserwuj nas w Google News
Obserwuj
Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

Copyright © 2026 Niezależny portal warszawawpigulce.pl  ∗ 
Wydawca i właściciel: Capital Media S.C.
ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl
Polityka Redakcyjna