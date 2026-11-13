Przewrócony TIR leży na autostradzie A2. Gigantyczne utrudnienia, jeden pas przejezdny, służby czekają na przeładunek
Na autostradzie A2 w kierunku Łodzi, w pobliżu węzła Wiskitki, wciąż leży na boku ciężarówka, która przewróciła się w nocy z czwartku na piątek. Jeden pas jest zablokowany, drugi przejezdny. Zanim ciężarówka zostanie usunięta, trzeba przeładować z niej towar. Kierowcy jadący z Warszawy w stronę Łodzi muszą liczyć się ze znacznymi utrudnieniami.
Jeden pas zablokowany, drugi przejezdny
Do zdarzenia doszło na ok. 419 km autostrady A2, na terenie powiatu żyrardowskiego. Zgłoszenie wpłynęło w czwartek 12 listopada ok. godz. 23:14. W nocy przewrócona ciężarówka blokowała całą jezdnię w kierunku Łodzi. Kierowca trafił do szpitala. Policja nie podała, jakich doznał obrażeń ani jaka była przyczyna wypadku.
W piątek przed południem sytuacja była już lepsza. Obecnie tir leży na boku. Zablokowany jest jeden pas autostrady, drugi jest drożny – przekazała mł. asp. Monika Michalczyk z Komendy Powiatowej Policji w Żyrardowie.
Najpierw przeładunek, potem stawianie ciężarówki na koła
Usunięcie ciężarówki potrwa. Czekamy na pojazd, do którego zostanie przeładowany towar – poinformowała policjantka. Dopiero po przeładunku służby postawią przewróconą ciężarówkę na koła i odholują ją z autostrady.
Policja nie podała, ile to potrwa ani czy podczas stawiania pojazdu na koła konieczne będzie czasowe zamknięcie całej jezdni. Ok. godz. 10:30 korek miał ok. 5 km, a kierowcy tracili w nim blisko pół godziny.
Objazd przez węzeł Wiskitki i DK50
W nocy, gdy jezdnia była całkowicie zablokowana, GDDKiA wyznaczyła objazd przez węzeł Wiskitki i drogę krajową nr 50. Najbardziej odczuwają utrudnienia kierowcy jadący w stronę Łodzi z Warszawy, Pruszkowa i Grodziska Mazowieckiego. Policja apeluje o zmniejszenie prędkości, szczególną ostrożność przy miejscu zdarzenia i stosowanie się do poleceń służb.
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