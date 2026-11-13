Gigantyczne utrudnienia. Zablokowana autostrada A2 na Mazowszu. Przewrócona ciężarówka, policja kieruje na objazdy
Poważne utrudnienia na autostradzie A2 w kierunku Łodzi. Na 419. kilometrze trasy, pomiędzy węzłami Grodzisk Mazowiecki i Skierniewice, przewrócił się samochód ciężarowy, blokując jezdnię. Mazowiecka policja zaapelowała do kierowców o omijanie miejsca zdarzenia i korzystanie z tras alternatywnych. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad potwierdziła wprowadzenie objazdu przez węzeł Wiskitki oraz drogę krajową nr 50.
Zdarzenie zostało odnotowane 12 listopada o godz. 23:14. Utrudnienia przeciągnęły się na poranek 13 listopada, kiedy wielu kierowców rozpoczyna podróż do pracy albo wyjeżdża z Warszawy w kierunku zachodnim. Początkowe prognozy dotyczące usunięcia blokady były aktualizowane. W najnowszym odnalezionym komunikacie drogowcy wskazali godz. 7:00 jako przewidywany termin zakończenia utrudnień, jednak faktyczne przywrócenie przejezdności wymaga osobnego potwierdzenia.
Ciężarówka przewróciła się na 419. kilometrze A2. Jezdnia w kierunku Łodzi została zablokowana
Jak poinformowała Policja Mazowsze, do zdarzenia doszło na autostradzie A2 na wysokości około 419. kilometra, na jezdni prowadzącej w kierunku Łodzi. Samochód ciężarowy przewrócił się i zablokował przejazd. Funkcjonariusze ostrzegli przed poważnymi utrudnieniami oraz zaapelowali o zmniejszenie prędkości i stosowanie się do poleceń służb pracujących w rejonie zdarzenia.
Informację potwierdza GDDKiA, która w systemie informacji drogowej zakwalifikowała zdarzenie jako wywrócenie się pojazdu. W komunikacie wskazano odcinek pomiędzy węzłami Grodzisk Mazowiecki i Skierniewice oraz blokadę jezdni prowadzącej w kierunku zachodnim. Kierowcy jadący z Warszawy w stronę Łodzi musieli liczyć się z koniecznością opuszczenia autostrady i skorzystania z innej drogi.
Na podstawie dotychczasowych komunikatów nie można jednoznacznie określić, co doprowadziło do przewrócenia ciężarówki. Nie podano również potwierdzonych informacji o osobach poszkodowanych. Okoliczności zdarzenia oraz ewentualne konsekwencje dla uczestników ruchu wymagają ustaleń odpowiednich służb.
Objazd przez Wiskitki i DK50. Kierowcy jadący z Warszawy muszą uważać
GDDKiA poinformowała o wyznaczeniu objazdu na węźle Wiskitki, skąd kierowcy mogą korzystać z drogi krajowej nr 50. To istotna informacja dla osób podróżujących z Warszawy, Pruszkowa, Grodziska Mazowieckiego i innych miejscowości zachodniego Mazowsza w stronę Łodzi. Zdarzenie dotyczy ważnej trasy łączącej stolicę z centralną i zachodnią częścią kraju, dlatego jego skutki mogą być odczuwalne również poza bezpośrednim miejscem blokady.
Przy korzystaniu z objazdu należy zwracać uwagę na tymczasowe oznakowanie oraz polecenia policji i służb drogowych. Trasa alternatywna może być bardziej obciążona, szczególnie jeżeli większa liczba samochodów osobowych i ciężarowych zostanie skierowana na drogę krajową. Nie należy jednak zakładać konkretnego czasu opóźnienia bez aktualnych danych o natężeniu ruchu.
W przypadku przejazdu przez rejon Wiskitek i Grodziska Mazowieckiego szczególnie ważne jest zachowanie odstępu od poprzedzających pojazdów. Nagłe spowolnienie ruchu może pojawić się jeszcze przed miejscem, w którym ustawiono oznakowanie objazdu. Kierowcy ciężarówek powinni dodatkowo upewnić się, że wybrana trasa alternatywna jest odpowiednia dla ich pojazdu.
GDDKiA aktualizowała termin zakończenia utrudnień. Ostatnia prognoza wskazywała godz. 7:00
W systemie informacji drogowej początkowo wskazano godz. 3:14 jako przewidywany termin likwidacji utrudnienia. Następnie pojawiły się kolejne aktualizacje, przesuwające prognozowany czas zakończenia prac. Jeden z komunikatów wskazywał godz. 5:00, a kolejny godz. 7:00 w piątek 13 listopada. Oznacza to, że usuwanie skutków przewrócenia samochodu ciężarowego okazało się bardziej czasochłonne, niż pierwotnie zakładano.
Przewidywany termin nie jest jednak równoznaczny z potwierdzeniem otwarcia drogi. Przy tego rodzaju zdarzeniach na przywrócenie ruchu wpływają między innymi możliwość usunięcia pojazdu, oczyszczenie jezdni i sprawdzenie bezpieczeństwa przejazdu. Dlatego kierowcy nie powinni zakładać, że blokada została usunięta dokładnie o godzinie podanej w komunikacie. Informacja o rzeczywistym zakończeniu utrudnień powinna pochodzić z aktualizacji zarządcy drogi lub policji.
Co powinni zrobić kierowcy wyjeżdżający z Warszawy w stronę Łodzi
Przed rozpoczęciem podróży autostradą A2 najlepiej sprawdzić najnowszy stan drogi w serwisie GDDKiA. Szczególnie istotne jest potwierdzenie, czy blokada na 419. kilometrze została już usunięta oraz czy objazd przez Wiskitki nadal obowiązuje. Jeśli jezdnia pozostaje nieprzejezdna, należy kierować się oficjalnie wskazaną trasą alternatywną, zamiast próbować zawracać lub wykonywać niebezpieczne manewry na autostradzie.
Osoby podróżujące na umówioną godzinę powinny uwzględnić możliwość opóźnienia. Dotyczy to zarówno kierowców samochodów osobowych, jak i transportu towarowego. Nawet po usunięciu przewróconej ciężarówki powrót ruchu do normalnego poziomu może wymagać czasu, szczególnie jeżeli na dojeździe utworzyło się wcześniej większe zatorowanie.
Policja apeluje o zachowanie ostrożności, ograniczenie prędkości i wykonywanie poleceń funkcjonariuszy. W rejonie prowadzonych działań mogą znajdować się pojazdy służb, sprzęt specjalistyczny oraz pracownicy obsługi drogi. Z tego powodu kierowcy powinni zachować szczególną uwagę także wtedy, gdy zauważą pierwsze oznaki przywracania przejezdności.
Najważniejsze informacje: zdarzenie dotyczy 419. kilometra autostrady A2 w kierunku Łodzi, pomiędzy węzłami Grodzisk Mazowiecki i Skierniewice. GDDKiA wskazała objazd przez Wiskitki i DK50, a ostatnia odnaleziona prognoza zakładała usunięcie utrudnień do godz. 7:00. Przed wyruszeniem w drogę należy sprawdzić, czy ruch został już oficjalnie przywrócony.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.