Pobicie przed lokalem pod Warszawą, mężczyzna nie żyje. Dzień po tragedii sprawca nadal na wolności
We wtorek nad ranem przy ul. Grójeckiej w Górze Kalwarii służby znalazły nieprzytomnego mężczyznę. Wcześniej ktoś zgłosił pobicie. Mimo reanimacji mężczyzna zmarł. Do czasu publikacji policja nie poinformowała o zatrzymaniu żadnej osoby. Sprawę wyjaśnia prokuratura.
Zgłoszenie o pobiciu przyszło ok. godz. 4:00
Informacja o pobiciu dotarła do policji we wtorek 10 listopada, ok. godz. 4:00, za pośrednictwem Wojewódzkiego Centrum Powiadamiania Ratunkowego. Jak dowiedział się tvn24, na ulicy przed jednym z lokali przy ul. Grójeckiej służby znalazły nieprzytomnego mężczyznę. Góra Kalwaria leży w powiecie piaseczyńskim, ok. 30 km na południe od Warszawy. Ratownicy podjęli resuscytację, ale nie udało się go uratować.
Zgłoszenie o pobiciu mężczyzny otrzymaliśmy około godziny 4 za pośrednictwem Wojewódzkiego Centrum Powiadamiania Ratunkowego. Do zdarzenia doszło na terenie Góry Kalwarii. Mimo udzielenia szybkiej pomocy i podjętej resuscytacji, mężczyzna zmarł – przekazała Magdalena Gąsowska z Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie.
Prokurator zlecił sekcję zwłok
Na miejscu pracowali policyjni technicy, grupa dochodzeniowo-śledcza i prokurator. Zabezpieczali ślady i odtwarzali przebieg zdarzeń. Przebieg i okoliczności tego zdarzenia będą wyjaśniane w ramach prowadzonego śledztwa – zapowiedziała Magdalena Gąsowska.
Jak podało Radio ESKA, prokurator zlecił sekcję zwłok. To jej wynik ma wskazać, co było bezpośrednią przyczyną śmierci. We wtorek policja ustalała też tożsamość zmarłego. Śledczy nie podali jego wieku ani nazwy lokalu, przed którym go znaleziono.
Nikt nie został zatrzymany
We wtorek policja przekazywała, że na razie nikt nie został zatrzymany. Śledczy starają się ustalić, kto mógł mieć związek ze zdarzeniem. Policja nie informowała o obławie ani o poszukiwaniach konkretnej osoby. Nie podała też, ile osób mogło uczestniczyć w zdarzeniu.
Do środy do południa nie pojawiły się nowe informacje o zatrzymaniu. Śledczy na razie nie przesądzają też, czy mężczyzna rzeczywiście zmarł w wyniku pobicia. Informacja o pobiciu pochodzi ze zgłoszenia, a przyczynę śmierci ma ustalić sekcja zwłok. Od tego, a także od ustalonego przebiegu zdarzenia, zależy kwalifikacja prawna czynu.
Co warto wiedzieć?
- Do czasu publikacji nikt nie został zatrzymany w związku ze śmiercią mężczyzny przy ul. Grójeckiej.
- Byłeś w nocy z poniedziałku na wtorek w okolicy ul. Grójeckiej i widziałeś coś, co może pomóc śledczym? Zgłoś się do komisariatu w Górze Kalwarii lub do KPP w Piasecznie.
- Masz nagranie z monitoringu lub wideorejestratora z tej okolicy z nocy 9-10 listopada? Nie publikuj go w sieci. Przekaż je policji.
- Nie udostępniaj niesprawdzonych informacji o ofierze i możliwych sprawcach. Może to zaszkodzić śledztwu i bliskim zmarłego.
- Gdy widzisz bójkę lub pobicie, nie interweniuj. Od razu dzwoń pod 112 i zapamiętaj jak najwięcej szczegółów.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z blisko 20-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.