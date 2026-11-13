Zadzwonią do drzwi i musisz ich wpuścić nawet bez nakazu. 3 lata więzienia za odmowę kontroli w twoim mieszkaniu
Otwarta kuchnia, większe przejście między pokojami albo nowa instalacja. Remont potrafi zmienić mieszkanie w kilka tygodni, ale pytania o wykonane prace mogą pojawić się znacznie później, również po sprzedaży lokalu. Ci kontrolerzy mają prawo sprawdzić, co zostało zmienione i czy budynek jest bezpieczny, nawet znienacka i bez nakazu. Dla właściciela znaczenie mają wtedy dokumenty, rzeczywisty zakres robót oraz sposób zachowania podczas kontroli. Koszty sprawy mogą obejmować zarówno sankcje za naruszenie przepisów, jak i ekspertyzy oraz wykonanie nakazanych prac.
W Warszawie sprawami dotyczącymi typowych budynków mieszkalnych zajmuje się Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla m.st. Warszawy. W pozostałych miejscowościach Mazowsza właściwy jest co do zasady powiatowy inspektor dla danego obszaru. Nadzór sprawdza między innymi zgodność robót z przepisami, sposób użytkowania obiektu oraz jego stan techniczny. Kontrola może dotyczyć prac w mieszkaniu, jeżeli mają znaczenie dla budynku, jego konstrukcji, instalacji albo bezpieczeństwa użytkowania. W takich sprawach liczy się ustalenie, co rzeczywiście wykonano. Nazwanie wszystkich prac „odświeżeniem lokalu” nie zastępuje ich technicznej oceny.
Prawo wstępu wynika z ustawy. W mieszkaniu obowiązują zasady obecności
Podstawą wejścia jest art. 81a Prawa budowlanego. Przepis przyznaje organom nadzoru budowlanego oraz osobom działającym z ich upoważnienia prawo wstępu do obiektu budowlanego, na teren budowy i zakładu pracy. Przy wykonywaniu tych ustawowych czynności nakaz sądu nie jest warunkiem rozpoczęcia kontroli. W lokalu mieszkalnym ustawa przewiduje obecność pełnoletniego domownika oraz przedstawiciela administracji lub zarządcy budynku. Mieszkaniec powinien wiedzieć, jaki organ prowadzi sprawę i czego dotyczą czynności. Pozwala to przygotować właściwe dokumenty i zapewnić udział osób wskazanych w przepisach.
Gdy kontrolowany nie jest przedsiębiorcą, a wskazane w ustawie osoby są nieobecne, w uzasadnionych przypadkach czynności mogą odbyć się przy przywołanym pełnoletnim świadku. Przepis określa warunki obecności podczas kontroli; nie rozstrzyga samodzielnie o przymusowym otwieraniu zamkniętego mieszkania. Jeśli właściciel otrzymał zawiadomienie, ale nie może uczestniczyć w wyznaczonym terminie, powinien od razu skontaktować się z inspektoratem i wyjaśnić sytuację. Warto zachować tę korespondencję. Organ będzie mógł ustalić sposób przeprowadzenia czynności, a w aktach pozostanie informacja o przyczynie nieobecności i działaniach podjętych przez właściciela.
Termin kontroli zależy od sprawy. Najpierw sprawdź, kto stoi pod drzwiami
Prawo budowlane nie wyznacza w art. 81a osobnego przedziału godzin dla kontroli mieszkania. Termin i sposób działania są związane z rodzajem czynności oraz okolicznościami sprawy, w tym potrzebą pilnej reakcji na zagrożenie. W praktyce inspektoraty organizują również wizyty poprzedzone zawiadomieniem. PINB w Pruszkowie publikuje informację, że jego kontrole odbywają się po pisemnym zawiadomieniu, a kontrole budów bez zapowiedzi. Ten sam urząd przypomina o ważnych legitymacjach służbowych osób kontrolujących. Dla mieszkańca użyteczne jest ustalenie zarówno tożsamości pracownika, jak i charakteru prowadzonej przez niego czynności.
Przed rozpoczęciem wizyty warto poprosić o okazanie dokumentu służbowego, podanie inspektoratu, nazwiska oraz zakresu kontroli. Jeżeli istnieje już sprawa, pomocny będzie jej znak. Dane można zweryfikować w urzędzie, korzystając z numeru opublikowanego na oficjalnej stronie. Warszawski PINB mieści się przy ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 11, a sekretariat podaje numery 22 326 15 00 i 22 326 15 15. Weryfikacja powinna służyć ustaleniu, z kim mieszkaniec ma do czynienia i jakie dokumenty przygotować. Kontakt do urzędu warto mieć zapisany niezależnie od informacji podanych przez osobę przychodzącą.
Ściana działowa, nośna i instalacja gazowa to trzy różne sytuacje
Przed rozpoczęciem remontu najważniejsza jest kwalifikacja prac. GUNB wyjaśnia, że zmiana układu zwykłych ścian działowych wewnątrz wydzielonego mieszkania może należeć do aranżacji wnętrza i nie wymagać pozwolenia ani zgłoszenia. Interpretacja dotyczy ścian niekonstrukcyjnych, gdy prace nie ingerują w sąsiedni lokal lub część wspólną, nie prowadzą do podziału albo połączenia lokali i nie zmieniają parametrów budynku jako całości. Właściciel powinien zatem ustalić funkcję konkretnej ściany. Jej grubość, wygląd lub przekonanie wykonawcy nie zastąpią dokumentacji budynku i odpowiedniej oceny technicznej.
Wykonanie otworu w ścianie nośnej budynku wielorodzinnego to ingerencja w element konstrukcyjny, wymagająca odpowiedniego projektu i co do zasady pozwolenia na budowę. Odrębny tryb dotyczy instalowania instalacji gazowej w użytkowanym budynku, dla którego przepisy przewidują zgłoszenie z projektem. Znaczenie mogą mieć także uprawnienia do części wspólnych oraz wymagane uzgodnienia z zarządcą. Przy budynku wpisanym do rejestru zabytków dochodzą przepisy konserwatorskie. W Warszawie jest to szczególnie istotne przy starszych kamienicach. Ocena formalności powinna obejmować cały zakres zamierzenia, a nie tylko najbardziej widoczny fragment remontu.
|Przykład prac
|Co należy ustalić przed rozpoczęciem
|Zmiana układu niekonstrukcyjnej ściany działowej wewnątrz jednego mieszkania
|Czy zachowane są warunki opisane przez GUNB, w tym brak wpływu na konstrukcję i części wspólne
|Nowy otwór lub poszerzenie przejścia w ścianie nośnej bloku
|Projekt konstrukcyjny, wymagane pozwolenie i kwestie dotyczące nieruchomości wspólnej
|Instalowanie nowej instalacji gazowej w użytkowanym budynku
|Zgłoszenie z projektem oraz pozostałe obowiązki właściwe dla zakresu robót
|Przebudowa elementów konstrukcyjnych domu jednorodzinnego
|Czy spełnione są warunki pozwalające zastosować zgłoszenie z projektem, w tym dotyczące obszaru oddziaływania
Przed remontem dokumenty trafiają do właściwego urzędu
W Warszawie sprawy pozwoleń i zgłoszeń prowadzą, zależnie od inwestycji, wydziały architektury i budownictwa w dzielnicach albo Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego. Poza miastem właściwy jest zazwyczaj starosta lub prezydent miasta na prawach powiatu, a dla określonych inwestycji wojewoda. Nadzór budowlany kontroluje przestrzeganie przepisów i reaguje na nieprawidłowości. Zgoda administratora na organizację remontu oraz formalności w urzędzie mają więc różne znaczenie. Przed pracami konstrukcyjnymi trzeba ustalić obie kwestie: wymagania administracyjne i podstawę do ingerencji w elementy należące do nieruchomości wspólnej.
Jeżeli dla danych robót wystarcza zgłoszenie, składa się je przed planowanym rozpoczęciem prac z dokumentami wymaganymi dla ich rodzaju. Podstawowy termin na wniesienie sprzeciwu przez organ wynosi 21 dni od doręczenia zgłoszenia, z uwzględnieniem ustawowych wyjątków i skutków ewentualnego uzupełniania dokumentacji. Dla prac wymagających pozwolenia trzeba uzyskać właściwą decyzję. Właściciel mieszkania powinien zachować potwierdzenia złożenia dokumentów i rozstrzygnięcia urzędu. Są potrzebne zarówno podczas ewentualnej kontroli, jak i przy późniejszej sprzedaży lokalu. Przepisy dotyczą konkretnego zakresu robót, dlatego istotne zmiany projektu trzeba również ocenić przed ich wykonaniem.
Zgłoszenie problemu w budynku może uruchomić dwa rodzaje działań
Informacja o pęknięciach, naruszeniu konstrukcji, problemach z przewodami wentylacyjnymi albo innym zagrożeniu może trafić do administratora i nadzoru budowlanego. Zgłoszenie powinno opisywać fakty: miejsce, czas, zauważone zmiany i rodzaj wykonywanych prac. Przydatne są zdjęcia oraz informacje pozwalające wskazać lokal lub część budynku. Organ ustala następnie rzeczywisty stan sprawy i zakres swojej właściwości. Właściciel remontowanego mieszkania może zostać poproszony o dokumenty, a na miejscu mogą być potrzebne oględziny konkretnych elementów. Takie postępowanie wymaga ustalenia okoliczności technicznych i prawnych wykonanych robót.
Równolegle istnieje obowiązek właściciela lub zarządcy budynku wynikający z art. 62 Prawa budowlanego. GUNB wskazuje, że po zgłoszeniu przez mieszkańców nieuzasadnionych technicznie lub użytkowo ingerencji, które powodują niespełnienie ustawowych warunków użytkowania i utrzymania obiektu, trzeba zapewnić odpowiednią kontrolę w terminie trzech dni od otrzymania zgłoszenia. Jest to kontrola organizowana przez właściciela lub zarządcę i wykonywana przez uprawnioną osobę. Ustalenia z niej mogą mieć znaczenie dla dalszych działań dotyczących bezpieczeństwa. Właściciel lokalu powinien wiedzieć, kto zlecił daną wizytę i na jakiej podstawie jest ona przeprowadzana.
Za utrudnianie i udaremnianie czynności odpowiada się na różnych zasadach
Prawo budowlane odrębnie reguluje dwa zachowania. Utrudnianie ustawowych czynności nadzoru jest wykroczeniem z art. 92 ust. 1 pkt 3, zagrożonym aresztem, ograniczeniem wolności albo grzywną. Udaremnianie tych czynności zostało ujęte w art. 91 ust. 1 pkt 1 jako przestępstwo zagrożone grzywną, ograniczeniem wolności albo pozbawieniem wolności do roku. Przy ocenie sprawy znaczenie mają konkretne działania, ich skutek oraz ustawowe znamiona czynu. To rozróżnienie opisuje także opracowanie prawnokarne opublikowane w czasopiśmie „Prokuratura i Prawo”. O odpowiedzialności rozstrzyga się w odpowiednim postępowaniu.
Osobną kategorią są wykroczenia dotyczące prowadzenia robót z naruszeniem wymaganych formalności, opisane między innymi w art. 93 Prawa budowlanego. Za pojedyncze wykroczenie objęte zwykłym postępowaniem mandatowym grzywna może wynieść do 500 zł, a ogólna górna granica grzywny orzekanej przez sąd za tego rodzaju wykroczenie wynosi 5000 zł. Sankcja za czyn oraz wykonanie obowiązków nałożonych przez nadzór są rozliczane odrębnie. Zapłata grzywny nie wykonuje nakazu naprawy konstrukcji, przygotowania dokumentacji lub przywrócenia określonego stanu. Właściciel musi zatem sprawdzać zarówno dokumenty dotyczące odpowiedzialności, jak i rozstrzygnięcia administracyjne.
Ekspertyza może być kosztem właściciela. Zakres musi wynikać ze sprawy
Podczas sprawdzania wykonanych robót mogą pojawić się uzasadnione wątpliwości dotyczące ich jakości albo stanu technicznego budynku. Art. 81c ust. 2 pozwala w takiej sytuacji nałożyć obowiązek dostarczenia oceny technicznej lub ekspertyzy w określonym terminie. Koszt ponosi osoba zobowiązana do jej przedstawienia. Opracowanie powinno odpowiadać na wskazane pytania, na przykład o wpływ wykonanego otworu na konstrukcję. Znaczenie mają zakres postanowienia, specjalność wykonującego ocenę i potrzebne badania. Właściciel powinien uzgodnić z autorem opracowania, jakie dokumenty oraz dostęp do elementów budynku będą konieczne.
Do wydatków mogą dojść odkrywki, pomiary, projekt rozwiązania naprawczego, wykonanie wzmocnień oraz odtworzenie wykończenia po zakończeniu prac. To od tych czynności zależy końcowy rachunek. W przypadku braku wymaganej ekspertyzy albo opracowania niedostatecznie wyjaśniającego sprawę organ może zlecić jej wykonanie lub uzupełnienie na koszt zobowiązanego. Właściciel powinien więc sprawdzić wymagany zakres przed zamówieniem usługi. Sama faktura za ogólną opinię o mieszkaniu nie zastępuje odpowiedzi na pytania zawarte w postanowieniu. Na obowiązek nałożony na podstawie art. 81c ust. 2 przysługuje zażalenie.
Nadzór może wstrzymać prace i nakazać doprowadzenie ich do zgodności z prawem
Przy robotach prowadzonych bez wymaganych formalności, w sposób zagrażający bezpieczeństwu albo z istotnymi odstępstwami nadzór może zastosować postępowanie naprawcze z art. 50-51. Jego celem jest doprowadzenie wykonanych lub wykonywanych prac do zgodności z prawem. W zależności od ustaleń mogą zostać nałożone konkretne czynności, obowiązek wykonania robót, przygotowania projektu zamiennego albo przywrócenia poprzedniego stanu. Zakres rozstrzygnięcia wynika z rodzaju naruszenia. Dla właściciela oznacza to konieczność ustalenia, co trzeba poprawić, w jakim terminie i jak wykazać wykonanie obowiązku przed organem prowadzącym sprawę.
Po doręczeniu postanowienia wstrzymującego roboty trzeba uwzględnić jego treść przy dalszej organizacji prac. Kontynuowanie robót mimo wstrzymania może skutkować nakazem rozbiórki części wykonanej po doręczeniu postanowienia lub doprowadzenia obiektu do poprzedniego stanu. Wykonawca powinien otrzymać informację o ograniczeniach i dopuszczonym zakresie działań, aby nie wykonywał kolejnych elementów według wcześniejszych ustaleń z właścicielem. Ewentualne czynności zabezpieczające należy uzgodnić odpowiednio do zagrożenia i rozstrzygnięcia organu. Najważniejsze staje się wtedy prawidłowe wykonanie obowiązków, zamiast kontynuowania pierwotnego harmonogramu remontu i późniejszego sprawdzania jego skutków.
Obecne przepisy przewidują także pouczenie i sprawdzenie po 60 dniach
W aktualnym Prawie budowlanym działa mechanizm z art. 51a, określany jako „żółta kartka”. Dotyczy robót prowadzonych z istotnymi odstępstwami wskazanymi w art. 50 ust. 1 pkt 4. Organ może pouczyć inwestora o konieczności doprowadzenia prac do zgodności z pozwoleniem, projektem lub przepisami. Pouczenie zostaje odnotowane w protokole kontroli i dzienniku budowy. Po 60 dniach organ sprawdza wykonanie, a wcześniej może to zrobić na wniosek inwestora. Jeżeli nieprawidłowości pozostają, stosuje przepisy art. 50-51. Zastosowanie tej ścieżki zależy od rodzaju naruszenia i rozstrzygnięcia organu.
Kupno wyremontowanego mieszkania wymaga sprawdzenia dokumentacji
Przy zakupie lokalu warto porównać obecny układ z dokumentacją i zapytać sprzedającego o prace konstrukcyjne oraz instalacyjne. Art. 52 przewiduje nakładanie obowiązków związanych z usuwaniem nieprawidłowości na inwestora, a po zakończeniu robót albo przy niemożności wykonania obowiązku przez inwestora na właściciela lub zarządcę. Dlatego dokumenty dotyczące wcześniejszych zmian mają znaczenie również dla nowego nabywcy. Przy postępowaniu dotyczącym lokalu trzeba ustalić zakres wykonanych prac, ich datę i podmiot, którego powinny dotyczyć obowiązki. Dobrze opisany remont i komplet przekazanej dokumentacji ułatwiają wyjaśnienie tych okoliczności.
Szczególnej uwagi wymagają szerokie przejścia w dawnych ścianach, zmienione usytuowanie urządzeń gazowych, zabudowane przewody i prace obejmujące elementy wspólne. Warto poprosić o projekt, wymagane rozstrzygnięcia lub dokumenty zgłoszenia oraz protokoły właściwe dla instalacji. Pomocne są zdjęcia wykonane przed zakryciem robót i informacje o wykonawcy. Oględziny przed zakupem powinny objąć także zgodność widocznych zmian z dokumentacją. Przy ingerencji konstrukcyjnej potrzebna może być ocena osoby z odpowiednimi uprawnieniami. Ustalenie zakresu prac przed transakcją pozwala uwzględnić stan techniczny i dokumenty w decyzji o zakupie oraz warunkach umowy.
Nowe dane GUNB: na Mazowszu 333 nakazy rozbiórki w pół roku
Z raportu GUNB za pierwsze półrocze 2026 roku wynika, że na Mazowszu wydano 333 nakazy rozbiórki obiektów budowlanych, a w całym kraju 1866. W województwie wykonano 174 rozbiórki i zalegalizowano 160 obiektów. Zestawienie obejmuje różne rodzaje obiektów: budynki mieszkalne, obiekty gospodarcze, usługowe i infrastrukturę. Dane pokazują działania nadzoru w szerokim zakresie jego właściwości, obejmującym samowole, utrzymanie obiektów oraz niezgodność z warunkami pozwolenia. Z punktu widzenia właściciela mieszkania kluczowe pozostają ustalenia dotyczące jego robót, ponieważ to one określają właściwy tryb i rodzaj obowiązków.
|Działania w I półroczu 2026 roku
|Polska
|Mazowsze
|Wydane nakazy rozbiórki obiektów
|1866
|333
|Wykonane rozbiórki obiektów
|953
|174
|Zalegalizowane obiekty
|757
|160
Po kontroli liczą się protokół, terminy i właściwie wniesione pismo
Podczas czynności należy zadbać o odnotowanie stanu mieszkania, zakresu wykonanych prac i dokumentów przedstawionych kontrolującym. W protokole powinny znaleźć się również zgłoszone uwagi. Przed podpisaniem warto sprawdzić daty, opis pomieszczeń oraz wskazanie elementów objętych kontrolą. Strona postępowania ma prawo wglądu do akt oraz sporządzania notatek i kopii. Dzięki temu może porównać ustalenia z projektem, zdjęciami i dokumentacją zarządcy. Jeśli potrzebne jest wyjaśnienie techniczne, powinno odnosić się do konkretnego ustalenia, na przykład funkcji ściany albo przebiegu instalacji, i zawierać odpowiednie dokumenty potwierdzające stanowisko.
Od decyzji PINB co do zasady przysługuje odwołanie do wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego, składane za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w ciągu 14 dni od jej doręczenia. Na postanowienia, dla których przewidziano zażalenie, termin wynosi zasadniczo siedem dni. Obecny art. 10b Prawa budowlanego wymaga wskazania zarzutów, zakresu żądania i dowodów, które je uzasadniają. Pismo powinno więc określać, co jest kwestionowane, jakiego rozstrzygnięcia oczekuje strona i na jakiej podstawie. Szczegółowy tryb trzeba sprawdzić w pouczeniu dołączonym do otrzymanego rozstrzygnięcia, zwłaszcza gdy organ nakazuje pilne działania.
W Warszawie i na Mazowszu trzeba również dopilnować sposobu złożenia dokumentów. Inspektoraty informują, że formalne podania elektroniczne należy wnosić przez e-Doręczenia, a zwykły e-mail nie jest właściwym kanałem dla odwołania czy zażalenia. Dostępne są też forma papierowa oraz przewidziane prawem złożenie ustnie do protokołu. Należy zachować potwierdzenie złożenia lub nadania i pilnować terminu biegnącego od doręczenia pisma. Warszawski PINB zwraca uwagę na te zasady w informacji kontaktowej, a mazowiecki WINB w opisie załatwiania spraw. Poprawna treść dokumentu i prawidłowe wniesienie mają takie samo praktyczne znaczenie.
Co przygotować przed remontem i co zrobić, gdy kontrola jest już zapowiedziana
Przed zamówieniem ekipy przygotuj opis planowanych zmian i pokaż go administratorowi oraz, przy ingerencji w konstrukcję lub instalacje, odpowiedniemu projektantowi. Ustal, które elementy należą do części wspólnych, jakie dokumenty ma zarządca i jakie formalności trzeba załatwić w urzędzie. Do umowy z wykonawcą wpisz uzgodniony zakres robót, aby podczas remontu nie rozszerzał go bez ponownej oceny. Zachowaj projekt, potwierdzenia zgłoszenia, decyzje, uzgodnienia i dokumenty odbioru. Zdjęcia przed rozpoczęciem oraz przed zakryciem prac pomogą później odtworzyć, co rzeczywiście zostało wykonane i w jakiej kolejności.
Po otrzymaniu zawiadomienia o kontroli skontaktuj się z inspektoratem i administracją, ustal zakres wizyty oraz udział wymaganych osób. Przygotuj dokumenty dotyczące wskazanych prac, a jeśli mieszkanie kupiono po przebudowie, odszukaj również materiały przekazane przez sprzedającego. Zapisz, które zmiany wykonano podczas twojego remontu, a które istniały wcześniej. Podczas czynności przedstawiaj fakty i proś o odnotowanie uwag. Po wizycie uporządkuj pisma według terminów wykonania obowiązków i zaskarżenia rozstrzygnięć. Pozwala to osobno zająć się kwestiami technicznymi, przygotowaniem wymaganych dokumentów oraz ewentualnym zakwestionowaniem konkretnych ustaleń organu.
Jeżeli w trakcie robót ujawnią się uszkodzenia lub podejrzenie naruszenia konstrukcji, wstrzymaj działania dotyczące tego elementu i zawiadom zarządcę oraz właściwą osobę z uprawnieniami. Przy bezpośrednim zagrożeniu potrzebna jest pilna pomoc służb. Po wydaniu postanowienia lub decyzji zorganizuj prace zgodnie z ich zakresem, z udziałem wymaganych specjalistów. Największe znaczenie ma ustalenie rzeczywistego problemu i wykonanie właściwych czynności. W jednym mieszkaniu wystarczy wyjaśnienie dokumentacją, w innym potrzebne będą badania lub naprawa. Zakres obowiązków wynika z konkretnej sprawy, a dokumenty pozwalają wykazać, że zostały prawidłowo wykonane.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z blisko 20-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.