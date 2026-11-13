Są nowe informacje o stanie zdrowia policjantów z Krakowa. Wojewoda: „To był naprawdę niesamowity widok”
Obaj policjanci postrzeleni podczas zamachu na Rynku Głównym w Krakowie są przytomni i świadomi, ale ich stan nadal jest określany jako stabilny, ale ciężki. Tak ma być jeszcze przez dłuższy czas. W piątek 13 listopada wojewoda małopolski Krzysztof Jan Klęczar przekazał nowe informacje o rannych, mówił też o pomocy dla funkcjonariuszy i kolejnych pogrzebach ofiar.
Stan stabilny, ale ciężki. „Będziemy go tak określać jeszcze dłuższy czas”
Jak przekazał wojewoda podczas piątkowego briefingu prasowego, stan rannych w ataku systematycznie się poprawia. Przechodzą kolejne zabiegi i badania, ale ich obrażenia były w wielu przypadkach bardzo poważne.
Mamy świadomość, że to były bardzo poważne w wielu przypadkach obrażenia, więc ten stan jako oczywiście stabilny, ale ciężki będziemy określać jeszcze dłuższy czas – mówił Klęczar. Jak dodał, dotyczy to także st. post. Jakuba Kulika i st. post. Artura Morańskiego.
Obaj funkcjonariusze przebywają w szpitalach i przechodzą kolejne procedury medyczne. Są pod dobrą opieką, są przytomni, świadomi, ale w dalszym ciągu zmagają się też i z dużą bolesnością i problemami wynikającymi z tego, że ich obrażenia były naprawdę ciężkie – powiedział wojewoda.
Wizyta komendanta i po 100 tys. zł na rehabilitację
Wojewoda podkreślał, że policjanci nie zostali sami. Przełożeni odwiedzili ich w szpitalach, gdy tylko było to możliwe. Klęczar był świadkiem jednej z tych wizyt. Taki szczery uśmiech wobec grymasu bólu, ewidentnego fizycznego bólu jednego z funkcjonariuszy – na widok swojego przełożonego, komendanta miejskiego policji w Krakowie i takie życzliwe, szczere, męskie przywitanie obu panów, to był naprawdę niesamowity widok – opowiadał.
Pomoc ma też wymiar finansowy. Komenda Główna Policji przyznała obu funkcjonariuszom po 100 tys. zł specjalnej zapomogi na rehabilitację i powrót do zdrowia.
Policjanci dostali już Krzyże Oficerskie Orderu Odrodzenia Polski od prezydenta Karola Nawrockiego. Jak podała PAP, Zarząd Główny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP przyznał im też Krzyże Rycerskie za Męstwo, Ratowanie Życia i Ochronę Mienia. Poinformował o tym prezes ZOSP RP Waldemar Pawlak. Jakub Kulik od lat jest druhem ochotniczej straży pożarnej.
Wojewoda o zawiadomieniu do prokuratury: „To są nasi bohaterowie”
Klęczar odniósł się też do zawiadomienia złożonego do prokuratury przez mieszkańca Londynu, który domaga się sprawdzenia, czy Jakub Kulik miał prawo użyć broni wobec zamachowca.
Chciałbym tu bardzo wyraźnie powiedzieć: to są nasi bohaterowie i my naszych bohaterów będziemy bronić. Każdy ma prawo składać do organu ścigania, co uzna za stosowne, ale nie wyobrażam sobie, że ktokolwiek będzie kwestionował – mówił wojewoda. Zaznaczył, że decyzje zawsze podejmują organy ścigania.
Jak podkreślił, bohaterami są nie tylko 2 policjanci, którzy zatrzymali sprawcę, ale też inni funkcjonariusze, cywile, lekarze i dyspozytorzy. Jeżeli ktokolwiek będzie to kwestionował, to się to spotka z jawnym i twardym oporem z naszej strony – zapowiedział.
„Nie przyjmuję opowieści, że tam nie było policji”
Wojewoda odpowiedział też na pojawiające się w sieci i w niektórych mediach twierdzenia, że w czasie ataku na Rynku nie było policji. Nie przyjmuję opowieści, że tam nie było policji, nie przyjmuję filmików, gdzie ktoś opowiada, że nie ma policjantów na rynku plecami zasłaniając policjanta, który za nim stoi, umundurowanego – mówił. Dodał, że dla niego argumentem są słowa specjalistów i świadków, w tym lekarza, który ratował życie poszkodowanych.
Według polskich władz, na które powołuje się niemiecka telewizja ZDF, policja zaczęła działać 23 sekundy po pierwszym zgłoszeniu, a do wymiany ognia z napastnikiem doszło w niecałe 3 minuty. Prokuratura Okręgowa w Krakowie wszczęła z kolei śledztwo w sprawie wypowiedzi Tomasza Sakiewicza z Telewizji Republika, który w czasie relacji z miejsca ataku mówił, że na Rynku nie ma policji.
Kolejne pogrzeby ofiar. Rodziny proszą o ciszę
W najbliższych dniach odbędą się kolejne pogrzeby osób, które zginęły w zamachu. Wojewoda wyjaśnił, dlaczego nie podaje nazwisk ani szczegółów uroczystości.
Jedni potrzebują tego wsparcia bardziej jawnego (…). Inni pragną tylko i wyłącznie ciszy, spokoju i nie chcą być w centrum wydarzeń medialnych. Stąd ja nie komunikuję w przypadku personaliów, nie komunikuję szczegółów dotyczących ceremonii pogrzebowych – powiedział.
Jedną z ofiar był mężczyzna w kryzysie bezdomności. Jak przekazał wojewoda, po interwencji przedstawicielki Kancelarii Prezesa Rady Ministrów może zapewnić, że jego rodzina jest w kontakcie ze służbami państwowymi. Pogrzeb organizuje rodzina, poza województwem małopolskim. Bliscy również apelują o uszanowanie żałoby.
Ostrzeżenie dla gloryfikujących atak: „Nikt nie jest anonimowy”
Jak podał portal KRKnews, wojewoda zapowiedział też, że służby monitorują internet pod kątem wpisów gloryfikujących zamachowca i atak. Osoby, które je publikują, mają zostać ustalone i pociągnięte do odpowiedzialności. W sieci nie jesteście anonimowi. Nikt nie jest anonimowy – mówił Klęczar.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z blisko 20-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.