Nowe ceny paliw na weekend. Benzyna i diesel znów tanieją
Kierowcy tankujący w ten weekend zapłacą mniej. Od soboty, 14 listopada, obowiązują nowe maksymalne ceny benzyny 95, benzyny 98 i oleju napędowego. Najpopularniejsza Pb95 może kosztować maksymalnie 6,02 zł za litr. Nowe limity pozostaną w mocy także w niedzielę i poniedziałek.
Minister energii opublikował nowe maksymalne ceny paliw na okres od 14 do 16 listopada 2026 roku.
Wszystkie trzy objęte programem rodzaje paliwa potaniały w porównaniu z piątkiem.
Nowe ceny paliw od 14 listopada
Od soboty do poniedziałku stacje paliw nie mogą sprzedawać benzyny i oleju napędowego drożej niż:
- Pb95 – 6,02 zł/l,
- Pb98 – 6,66 zł/l,
- olej napędowy – 7,52 zł/l.
Są to ceny maksymalne. Oznacza to, że stacja może ustalić niższą cenę, ale nie może przekroczyć limitu określonego przez ministra energii.
Nowe stawki będą obowiązywały przez cały weekend oraz w poniedziałek, 16 listopada.
Benzyna 95 coraz bliżej 6 zł
Największą uwagę ponownie przyciąga benzyna 95.
Jeszcze w piątek, 13 listopada, maksymalna cena tego paliwa wynosiła 6,06 zł/l.
Od soboty jest to już 6,02 zł/l, czyli o 4 gr mniej.
Benzyna znalazła się więc bardzo blisko psychologicznej granicy 6 zł za litr.
Na poszczególnych stacjach cena może być jeszcze niższa, ponieważ rządowy limit określa wyłącznie maksymalną stawkę.
Przy tankowaniu 50 litrów Pb95 różnica między piątkowym a weekendowym limitem wynosi 2 zł.
Nie jest to duża oszczędność na pojedynczym tankowaniu, ale kolejna obniżka potwierdza kierunek zmian cen.
Diesel również tanieje
Niższy będzie także maksymalny poziom ceny oleju napędowego.
W piątek wynosił 7,54 zł/l. Od 14 listopada będzie to 7,52 zł/l.
Spadek wynosi więc 2 gr na litrze.
Tyle samo, o 2 gr, obniżono limit dla benzyny 98.
W jej przypadku maksymalna cena zmienia się z 6,68 zł/l do 6,66 zł/l.
Nowe maksymalne ceny wyglądają więc następująco:
Pb95: 6,06 zł → 6,02 zł
Pb98: 6,68 zł → 6,66 zł
ON: 7,54 zł → 7,52 zł
Limity obowiązują na wszystkich stacjach
Maksymalne ceny nie są dobrowolną promocją poszczególnych sieci.
Przepisy zobowiązują sprzedawców paliw do stosowania określonych limitów na wszystkich stacjach w kraju.
Jednocześnie nic nie stoi na przeszkodzie, aby stacja oferowała paliwo taniej.
Dlatego rzeczywiste ceny widoczne na pylonach mogą różnić się w zależności od miasta, lokalizacji oraz konkurencji pomiędzy poszczególnymi sieciami.
W praktyce w niektórych miejscach kierowcy mogą więc znaleźć Pb95 poniżej 6 zł za litr, mimo że oficjalny limit wynosi 6,02 zł.
Program CPN potrwa do końca roku
Maksymalne ceny są elementem rządowego programu „Ceny Paliwa Niżej”.
Obecna odsłona programu działa od 3 października i ma obowiązywać do 31 grudnia 2026 roku.
Mechanizm opiera się przede wszystkim na dwóch rozwiązaniach.
Pierwszym jest obniżona stawka VAT na paliwa z 23 do 8 proc. oraz zmiany dotyczące akcyzy.
Drugim są maksymalne ceny detaliczne benzyny i oleju napędowego.
Limity są regularnie aktualizowane, dlatego kierowcy mogą obserwować zmiany stawek nawet co kilka dni.
LPG nie jest objęte limitem
Warto pamiętać, że rządowy mechanizm maksymalnych cen nie obejmuje autogazu.
LPG jest sprzedawane na zasadach rynkowych, dlatego jego cena może poruszać się w zupełnie innym kierunku niż benzyna czy diesel.
W ostatnich tygodniach było to szczególnie widoczne – podczas gdy Pb95 i ON taniały, ceny LPG rosły.
Kierowcy samochodów z instalacją gazową powinni więc sprawdzać aktualne ceny bezpośrednio na stacjach.
Tak zmieniły się limity od początku programu
Dla porównania 31 marca, podczas pierwszej edycji systemu maksymalnych cen, limity wynosiły:
- Pb95 – 6,16 zł/l,
- Pb98 – 6,76 zł/l,
- ON – 7,60 zł/l.
Weekendowe stawki są niższe we wszystkich trzech przypadkach.
Pb95 jest obecnie o 14 gr tańsza od tamtego limitu, Pb98 o 10 gr, a diesel o 8 gr.
Najbliższe dni pokażą, czy kolejna aktualizacja przyniesie dalsze obniżki i czy maksymalna cena benzyny 95 zejdzie wreszcie poniżej 6 zł za litr.
Magister inżynier Technologii Żywienia i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.