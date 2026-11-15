Miliony urządzeń w Polsce wysyła dane z naszych domów gdzie indziej. Niedługo każdy mieszkaniec bloków będzie musiał je zamontować
Na klatkach schodowych pojawiają się ogłoszenia o wymianie urządzeń przy grzejnikach i instalacji ciepłej wody. Dla mieszkańca oznacza to konieczność udostępnienia lokalu, a później zmianę sposobu zbierania odczytów. Zbliża się ustawowy termin zastąpienia starszego sprzętu urządzeniami ze zdalnym odczytem. Warto sprawdzić, co dokładnie zamawia administracja, jak będzie rozliczana usługa i jakie informacje system otrzyma z mieszkania. Dokumentacja konkretnych modeli pokazuje, że różnice są istotne.
Zmiana obejmuje zarówno same urządzenia, jak i organizację ich obsługi. Potrzebny jest sprzęt, sposób odbierania danych oraz wykorzystania ich w rozliczeniu. Część budynków ma już działające systemy radiowe, w innych trwa wymiana starszych podzielników lub wodomierzy. Z punktu widzenia mieszkańca najważniejsze jest ustalenie, jaki zakres prac zaplanowano pod jego adresem. Ogłoszenie o montażu może dotyczyć jednego rodzaju urządzeń, podczas gdy pozostałe liczniki w mieszkaniu są obsługiwane na innych zasadach.
Termin upływa 1 stycznia 2027 r.
Do 1 stycznia 2027 r. właściciel lub zarządca budynku wielolokalowego ma zastąpić starsze urządzenia objęte przepisem sprzętem z funkcją zdalnego odczytu. Obowiązek zapisano w art. 16 ustawy z 20 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy o efektywności energetycznej oraz niektórych innych ustaw. Dotyczy ciepłomierzy, podzielników kosztów ogrzewania i wodomierzy ciepłej wody użytkowej zamontowanych przed zmianą przepisów, która weszła w życie 22 maja 2021 r. Wymiana powinna zakończyć się do początku 2027 r.
Ten sam termin zawiera art. 16 unijnej dyrektywy o efektywności energetycznej 2023/1791. Przewiduje wyposażenie wcześniej zamontowanych urządzeń w możliwość zdalnego odczytu lub ich zastąpienie, z określonym w dyrektywie zastrzeżeniem dotyczącym opłacalności. W Polsce obowiązek wymiany istniejących urządzeń potwierdził Minister Energii w odpowiedzi z 30 września 2025 r. Resort wskazał koniec 2026 r. jako czas na zapewnienie tej funkcjonalności w budynkach, w których podzielniki już działają.
Dla mieszkańca praktycznym punktem odniesienia jest harmonogram zarządcy. Trzeba ustalić, czy urządzenia w jego lokalu mają już potrzebną funkcję i czy planowana wizyta dotyczy wymiany całego sprzętu, doposażenia kompatybilnego licznika czy prac serwisowych. Sam elektroniczny wyświetlacz nie pozwala rozpoznać możliwości transmisji. Najpewniejsza odpowiedź wynika z oznaczenia modelu i dokumentacji systemu obsługującego budynek. Administracja powinna wiedzieć, jakie urządzenia są zamontowane, które wymagają prac i kiedy wykonawca ma wejść do poszczególnych lokali.
Zmiana dotyczy rozliczania wspólnego ogrzewania i ciepłej wody
Prawo energetyczne określa wyposażenie budynków z wodną instalacją ogrzewczą zasilaną z sieci ciepłowniczej oraz budynków mających więcej niż jedno mieszkanie lub lokal użytkowy, zasilanych z kotłowni. Przewiduje ciepłomierz dla instalacji budynku, a także urządzenia pozwalające indywidualnie rozliczyć lokale i wodomierze ciepłej wody. Przy wyposażaniu poszczególnych mieszkań uwzględnia się techniczną wykonalność oraz opłacalność. Znaczenie mają między innymi sposób doprowadzenia ciepła, możliwość regulacji ogrzewania, stan budynku i koszty obsługi urządzeń.
W sprawach organizacyjnych właściwym adresem jest więc spółdzielnia, wspólnota lub zarządca odpowiadający za instalację i rozliczenia. Mieszkaniec powinien uzyskać informację, jaki system wybrano dla budynku i jak udostępnić urządzenia do prac. Samodzielny zakup podzielnika może skończyć się problemem z jego dopasowaniem do grzejnika i systemu odczytowego. Wybrany sprzęt musi współpracować z rozwiązaniem przyjętym dla nieruchomości, a jego numer i parametry powinny zostać prawidłowo zapisane w dokumentacji rozliczeniowej.
Na warszawskiej Ochocie zamówienie obejmuje ponad 25 tys. podzielników
Skalę takich prac pokazuje wynik przetargu ogłoszony przez Warszawską Spółdzielnię Mieszkaniową „Ochota” 16 października 2026 r. Postępowanie obejmowało demontaż dotychczasowych podzielników marki Metrona oraz dostawę i montaż nowych elektronicznych urządzeń z modułem radiowym w standardzie OMS. Jest to otwarty standard komunikacji urządzeń pomiarowych. Przewidywana liczba wyniosła 25 604 sztuki. Spośród czterech złożonych ofert wybrano APATOR POWOGAZ. Zamówienie obejmuje wymianę urządzeń oraz późniejszą obsługę rozliczeń w zasobach spółdzielni.
Zamówienie przewiduje dzierżawę przez 120 miesięcy, czyli dziesięć lat, wraz z usługą rocznego odczytu i rozliczania kosztów energii cieplnej. Tak skonstruowana umowa pokazuje, dlaczego przy ocenie wydatków trzeba patrzeć na cały okres obsługi. Koszt zakupu pojedynczego urządzenia w sklepie nie opisuje takiej usługi. Mieszkańca interesują również montaż, odbieranie danych, przygotowanie rozliczeń i zasady serwisu. Wynik przetargu potwierdza wybór wykonawcy; terminy prac dla konkretnych lokali należy sprawdzać w osobnych komunikatach spółdzielni.
Ciepłomierz, podzielnik i wodomierz przekazują różne informacje
Ciepłomierz służy do pomiaru energii cieplnej dostarczonej przez instalację. Podzielnik zamontowany na grzejniku pomaga natomiast rozdzielić koszty ogrzewania między lokale według przyjętej metody. Jego jednostek nie można bezpośrednio traktować jako kilowatogodzin ani złotówek. Wodomierz ciepłej wody rejestruje objętość przepływającej wody. Zdalna transmisja ułatwia zebranie wskazań tych urządzeń, ale każde z nich zachowuje własne zadanie. Dlatego przed analizą otrzymanych danych trzeba wiedzieć, z którego rodzaju sprzętu pochodzą.
Przykładowo wzrost wskazania wodomierza z 120 do 123 m³ oznacza trzy metry sześcienne zarejestrowanego przepływu. W podzielniku przyrost ze 120 do 123 oznacza trzy jednostki używane później do podziału kosztów. Do ustalenia kwoty potrzebne są dalsze obliczenia zgodne z regulaminem budynku. Mieszkaniec powinien więc sprawdzać nie tylko odczyt, lecz także jego opis i jednostkę. Pozwala to uniknąć porównywania liczb, które wyglądają podobnie, ale dotyczą różnych wielkości.
Odczyt może zebrać inkasent albo stały odbiornik w budynku
Jednym z rozwiązań jest odczyt obchodowy, określany jako walk-by. B METERS opisuje go jako zbieranie wskazań przez pracownika wyposażonego w przenośny zestaw, który przechodzi w pobliżu mieszkań lub budynku. Urządzenia przekazują dane radiowo, dzięki czemu do zwykłego odczytu nie trzeba wchodzić do lokali. Termin zebrania wskazań wynika z organizacji obsługi. Mieszkaniec może więc nie widzieć inkasenta przy drzwiach, chociaż odczyt został wykonany podczas jego obecności w okolicy budynku.
Drugim rozwiązaniem jest stała infrastruktura odbiorcza. Dane trafiają do zainstalowanego w budynku systemu, który umożliwia ich dalsze przetwarzanie. Producent Apator opisuje dla modelu E-ITN 40 zarówno odbiór przenośnym terminalem z zewnątrz, jak i współpracę z centralnym systemem odczytu. Wybór rozwiązania wpływa na organizację zbierania informacji. Dlatego po wymianie warto ustalić, kiedy dane będą aktualizowane i w jaki sposób mieszkaniec uzyska do nich dostęp w systemie używanym przez administrację.
W przesyłanych danych są wskazania, historia i stan urządzenia
Konkretny przykład daje dokumentacja podzielnika Techem radio 4. Producent wymienia w transmisji radiowej bieżące wskazanie, status urządzenia oraz dane z połowy i końca dwunastu miesięcy. Urządzenie rozpoznaje także próby manipulacji i demontażu. Taka dokumentacja pozwala ustalić zakres funkcji określonego modelu. Przed odniesieniem jej do własnego mieszkania trzeba jednak sprawdzić oznaczenie zamontowanego sprzętu. Poszczególne generacje urządzeń mogą mieć inną pamięć, sposób komunikacji i zakres danych dostępnych w systemie rozliczeniowym.
W karcie Apatora E-ITN 40 opisano historię wskazań, dzienne kopie danych, bieżącą temperaturę otoczenia, średnie temperatury z określonych okresów i elektroniczną plombę. Producent wskazuje możliwość radiowego przekazania informacji o nieautoryzowanej manipulacji. Zakres danych zapisanych w pamięci trzeba odróżnić od zestawu odbieranego przez administrację. Pełna odpowiedź na pytanie „co wysyła mój podzielnik” wymaga nazwy modelu, wersji i informacji o jego konfiguracji. Poniższe zestawienie porządkuje elementy występujące w dokumentacji takich systemów.
|Rodzaj informacji
|Do czego jest wykorzystywana
|Co ustalić dla swojego urządzenia
|Numer urządzenia
|Powiązanie odczytu z właściwym licznikiem lub podzielnikiem
|Czy numer zgadza się z dokumentacją mieszkania
|Bieżące wskazanie i historia
|Obliczenie przyrostu w określonym okresie
|Jakie daty i okresy obejmują dane
|Status i zarejestrowane zdarzenia
|Sprawdzenie działania sprzętu i zgłoszonych nieprawidłowości
|Co oznacza konkretny komunikat
|Informacje o temperaturach w modelach z takimi funkcjami
|Funkcje obliczeniowe i diagnostyczne
|Które wartości są zapisywane, a które odbierane przez system
Jak często urządzenie nadaje, a jak często aktualizuje się rozliczenie
W systemie trzeba rozróżnić pomiar lub naliczanie wskazań, zapis w pamięci, transmisję radiową i pobranie danych do rozliczeń. To odrębne czynności. Urządzenie może zapamiętywać wartości według własnego harmonogramu, wysyłać pakiety zgodnie z konfiguracją, a system administracji prezentować dane za zakończony miesiąc. Karta Techem radio 4 podaje również częstotliwość radiową 868,95 MHz. Jest to parametr pasma komunikacji; harmonogram odbierania informacji trzeba ustalić osobno dla systemu działającego w budynku.
Dla mieszkańca najważniejsza jest data, której dotyczy widoczny odczyt. Jeśli portal pokazuje stan na 31 października, a sprawdzamy go 15 listopada, porównanie z bieżącym wyświetlaczem może dać różnicę. Przez te dwa tygodnie urządzenie mogło zarejestrować kolejne jednostki lub przepływ wody. Zanim zgłosimy błąd, trzeba zestawić wartości z tego samego dnia i okresu. Warto również sprawdzić, czy portal przedstawia wartość narastającą, przyrost miesięczny czy dane za cały okres rozliczeniowy.
Mieszkaniec powinien móc uzyskać informacje o zużyciu
Prawo energetyczne przewiduje nieodpłatne przekazywanie informacji o rozliczeniach kosztów zakupu ciepła co najmniej raz w roku. Art. 45c określa również obowiązek umożliwienia raz w miesiącu uzyskania informacji o zużyciu przy rozliczeniu opartym na wskazaniach urządzeń objętych przepisem. Organizując wymianę, warto więc od razu zapytać o sposób realizacji tego obowiązku. Może on wymagać innej organizacji niż samo przygotowanie rocznego dokumentu z nadpłatą lub kwotą do dopłaty.
Dostęp do informacji ma praktyczne znaczenie wtedy, gdy pozwala wcześniej zauważyć zmianę. Mieszkaniec może porównać przyrosty wskazań z kolejnych miesięcy i sprawdzić, czy dotyczą tych samych urządzeń. Przy nagłym wzroście warto uwzględnić warunki pogodowe, sposób korzystania z ogrzewania oraz ewentualne prace przy instalacji. Dopiero na tej podstawie można sformułować pytanie do administracji. Pomocne będzie wskazanie konkretnego numeru, okresu i wartości, która wymaga wyjaśnienia, zamiast samej informacji, że rachunek wydaje się wysoki.
Comiesięczna informacja pomaga śledzić wskazania, natomiast końcowy koszt ogrzewania wynika z pełnej metody rozliczenia budynku. Przy podzielnikach potrzebne są między innymi koszty zakupu ciepła, zasady ich podziału i właściwe współczynniki. Ostateczne saldo zależy także od zaliczek. Dlatego w portalu trzeba rozróżniać odczyt urządzenia, przedstawione oszacowanie wydatków i zamknięte rozliczenie. Każda z tych informacji może dotyczyć innego etapu ustalania należności oraz mieć inną datę aktualizacji.
Numer podzielnika można powiązać z mieszkaniem. Ważne są zasady dostępu
W systemie rozliczeniowym identyfikator urządzenia jest przypisany do konkretnego punktu w instalacji lub lokalu. Po takim powiązaniu odczyt staje się częścią informacji dotyczących mieszkania. UODO wskazuje w swoich opracowaniach, że dane pomiarowe pozwalające choćby pośrednio odtworzyć profil zużycia energii indywidualnego odbiorcy mogą stanowić dane osobowe. Przy wdrożeniu systemu znaczenie ma więc cel przetwarzania, zakres informacji i dostęp uprawnionych osób. Sama lista parametrów technicznych urządzenia nie wyjaśnia jeszcze całej organizacji obsługi danych.
Mieszkaniec powinien móc ustalić, kto odpowiada za przetwarzanie jego danych i jaka firma uczestniczy w odczytach oraz rozliczeniach. Warto zapoznać się z przekazaną informacją o ochronie danych, szczególnie opisem odbiorców, celu i okresu przechowywania. Jeśli pojawiają się wątpliwości dotyczące temperatur lub historii wskazań, pytanie powinno dotyczyć danych faktycznie pozyskiwanych w danym budynku. Pozwala to uzyskać konkretną odpowiedź o własnym systemie, zamiast opierać się na możliwościach innego modelu znalezionego w internecie.
Koszt wymiany zależy także od późniejszej obsługi
Przy porównywaniu ofert znaczenie mają zakup albo dzierżawa, montaż, infrastruktura odbiorcza, odczyty, przygotowanie rozliczeń i serwis. Poszczególne elementy mogą być połączone w jednej opłacie lub wykazane osobno. Dla mieszkańca ważne jest zatem uzyskanie informacji o całkowitym obciążeniu i sposobie jego przypisania do lokalu. Cena samego podzielnika nie pokazuje, ile będzie kosztowało korzystanie z systemu przez kilka lat. Potrzebny jest zakres świadczeń i okres, na jaki zawarto umowę.
Przykładowo przy opłacie naliczanej od urządzenia mieszkanie z pięcioma podzielnikami będzie miało inną podstawę obliczenia kosztu obsługi niż lokal z trzema. Przy opłacie od lokalu sposób kalkulacji będzie inny. Do tego może dochodzić wyposażenie wspólne dla budynku. Są to kwestie do sprawdzenia w przyjętej umowie i zasadach rozliczania wydatków. Mieszkaniec powinien wiedzieć, czy podana w zawiadomieniu kwota obejmuje całą usługę, czy tylko jeden jej element.
Istotne są również warunki usuwania usterek i późniejszej wymiany sprzętu. Administracja powinna znać procedurę postępowania przy braku odczytu oraz podmiot odpowiedzialny za serwis. Warto sprawdzić, jakie czynności obejmuje opłata i kiedy mogą powstać koszty dodatkowej wizyty. Pozwala to ocenić ofertę w całym okresie korzystania z urządzeń. Szczególnie przy długiej umowie regularna, pozornie niewielka opłata ma znaczenie dla łącznych wydatków mieszkańców i powinna być przedstawiona w zrozumiały sposób.
Podczas wymiany dopilnuj numerów i końcowych wskazań
Wizyta instalatora jest momentem, w którym stare urządzenie zostaje powiązane z odczytem końcowym, a nowe z właściwym miejscem w instalacji. Przy kilku grzejnikach w mieszkaniu warto zachować informację, który numer przypisano do każdego pomieszczenia. Pomocne są zdjęcia dotychczasowych wskazań i dokument potwierdzający wykonanie prac. Taki zapis ułatwia późniejszą weryfikację rozliczenia obejmującego wymianę. Szczególnie ważne jest ustalenie, jak zostaną połączone dane sprzed montażu nowego urządzenia i z dalszej części okresu.
Po montażu warto zapytać, czy urządzenie zostało uruchomione, przypisane do lokalu i sprawdzone w systemie odbiorczym. Jeśli ogłoszenie wymaga udostępnienia mieszkania, trzeba zapewnić dojście do wszystkich miejsc objętych pracami. Przy kolizji terminu z pracą lub wyjazdem najlepiej wcześniej uzgodnić dalszą wizytę z administracją. Zdalny odczyt ułatwia późniejsze zbieranie wskazań, ale zamontowanie urządzenia i część czynności serwisowych nadal wymagają fizycznego dostępu do instalacji w lokalu.
Co sprawdzić przed końcem roku i po uruchomieniu systemu
Najpierw ustal, jakie urządzenia działają w twoim mieszkaniu i czy administracja uznaje je za przygotowane do zdalnego odczytu. Jeżeli planowana jest wymiana, poproś o harmonogram, nazwę wykonawcy i zakres prac. Pozwoli to przygotować dostęp do właściwych miejsc oraz uniknąć pomylenia dwóch różnych wizyt. Przy ogłoszeniu obejmującym kilka etapów warto ustalić, po którym z nich odczyty będą już zbierane w nowym systemie i kto poinformuje mieszkańców o jego uruchomieniu.
Następnie sprawdź sposób naliczania kosztów i zakres obsługi. Potrzebujesz wiedzieć, czy opłata jest jednorazowa, czy będzie pobierana przez określony czas, od czego zależy jej wysokość i jakie usługi obejmuje. Przy dzierżawie znaczenie ma również zakończenie umowy i dalsze postępowanie ze sprzętem. Są to informacje pozwalające ocenić rzeczywisty wydatek dla lokalu. Wątpliwości najlepiej wyjaśnić na podstawie dokumentu dotyczącego własnego budynku, z podaniem konkretnej pozycji, której dotyczy pytanie.
Po uruchomieniu odczytów sprawdź dostęp do informacji miesięcznej i zgodność numerów urządzeń. Porównuj dane z tego samego okresu, a przy wymianie zachowaj dokumentację starych wskazań. Jeśli brakuje odczytu albo widnieje nieznany numer, zgłoś to od razu, podając adres, oznaczenie urządzenia i datę zauważenia problemu. Takie zgłoszenie pozwala zająć się konkretną niezgodnością przed przygotowaniem końcowego rozliczenia. Warto zachować odpowiedź potwierdzającą, co sprawdzono i jakie dane będą dalej używane.
Przy pierwszym rachunku obejmującym nowy system wróć do tych dokumentów. Sprawdź okres, uwzględnione urządzenia, odczyty oraz zaliczki. Jeśli kwota budzi wątpliwości, poproś administrację o wyjaśnienie zastosowanej metody i konkretnego wyliczenia. W ten sposób można odróżnić problem ze zbiorem danych od różnicy wynikającej z kosztów ogrzewania budynku. Dobrze przeprowadzona wymiana powinna dać mieszkańcowi możliwość prześledzenia własnych wskazań i uzyskania jasnej odpowiedzi, jak zostały wykorzystane do ustalenia należności.
Źródła: ustawa z 20 kwietnia 2021 r., art. 16; dyrektywa 2023/1791 o efektywności energetycznej, art. 16; Prawo energetyczne, art. 45a i 45c; odpowiedź Ministra Energii z 30 września 2025 r.; wynik przetargu WSM „Ochota” z 16 października 2026 r.; karta katalogowa Apator E-ITN 40; karta techniczna Techem radio 4; opis odczytu obchodowego B METERS; specyfikacja standardu OMS; wyjaśnienia GUM o podzielnikach; opracowanie UODO dotyczące m.in. danych pomiarowych i profili zużycia energii. Stan prawny i materiały sprawdzone 15 listopada 2026 r. Zakres funkcji urządzeń należy odnosić do konkretnego modelu i konfiguracji w budynku.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z blisko 20-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.