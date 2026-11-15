Sprzedałeś samochód? Urząd może naliczyć 250 zł kary. Wielu kierowców zapomina o 30 dniach
Sprzedaż samochodu nie kończy wszystkich obowiązków poprzedniego właściciela. Osoba, która zbyła zarejestrowany pojazd, ma co do zasady 30 dni na zgłoszenie tego faktu w odpowiednim urzędzie. Za niedopełnienie obowiązku przewidziano administracyjną karę pieniężną w wysokości 250 zł. Dotyczy to również mieszkańców Warszawy i Mazowsza. Samo podpisanie umowy kupna-sprzedaży nie zastępuje zgłoszenia zbycia pojazdu.
Sprzedaż samochodu kojarzy się przede wszystkim z przekazaniem kluczyków, dokumentów i otrzymaniem zapłaty. Po zakończeniu transakcji część osób zapomina jednak o formalnościach wymaganych przez przepisy. Jedną z najważniejszych jest zgłoszenie zbycia pojazdu, które pozwala zaktualizować dane w odpowiednich rejestrach.
30 dni od sprzedaży. Termin jest konkretny
Zgodnie z Prawem o ruchu drogowym dotychczasowy właściciel zarejestrowanego pojazdu powinien zgłosić jego zbycie w terminie 30 dni. Dotyczy to między innymi sprzedaży i darowizny samochodu.
Termin liczony jest od dnia zbycia, czyli zasadniczo od zawarcia odpowiedniej umowy. Obowiązek zgłoszenia nie znika dlatego, że nabywca obiecał szybko przerejestrować pojazd.
250 zł kary. Kto ją nakłada?
Za niedopełnienie obowiązku zawiadomienia o zbyciu pojazdu ustawodawca przewidział administracyjną karę pieniężną w wysokości 250 zł. Organem właściwym do jej nałożenia jest starosta, a w miastach na prawach powiatu zadania te wykonuje odpowiedni organ miasta.
Nie jest to mandat za wykroczenie drogowe wystawiany podczas kontroli przez patrol Policji. Chodzi o konsekwencję niedopełnienia obowiązku administracyjnego.
Jak zgłosić sprzedaż samochodu?
Najprostszym sposobem jest skorzystanie z odpowiedniej usługi elektronicznej dostępnej przez Gov.pl. Potrzebne są dane pojazdu, informacje o nabywcy i dokument potwierdzający zbycie, na przykład umowa kupna-sprzedaży.
Formalność można również załatwić w urzędzie albo przesłać dokumenty zgodnie z dopuszczoną procedurą. Samo zgłoszenie zbycia jest bezpłatne.
Warszawa i Mazowsze. Do jakiego urzędu się zgłosić?
W Warszawie sprawę można załatwić we właściwym urzędzie dzielnicy realizującym zadania z zakresu rejestracji pojazdów. Mieszkańcy pozostałych miejscowości Mazowsza powinni korzystać z urzędu właściwego dla swojego miejsca zamieszkania, zwykle odpowiedniego starostwa lub urzędu miasta na prawach powiatu.
Warto zachować urzędowe potwierdzenie zgłoszenia, ponieważ może być pomocne w przypadku późniejszych wątpliwości dotyczących daty zbycia.
Nie zapomnij również o ubezpieczycielu
Odrębne przepisy nakładają na sprzedającego obowiązek powiadomienia zakładu ubezpieczeń o przeniesieniu prawa własności pojazdu w odpowiednim terminie, zasadniczo 14 dni. To inna formalność niż zawiadomienie wydziału komunikacji.
Jeżeli pojawią się później pytania dotyczące polisy OC albo historii pojazdu, dokumentacja sprzedaży oraz potwierdzenia zgłoszeń pomogą ustalić przebieg transakcji.
Co zrobić, jeśli termin już minął?
Przede wszystkim należy jak najszybciej dopełnić zaległej formalności i zachować potwierdzenie. Jeżeli urząd wszczął już postępowanie dotyczące kary, należy zapoznać się z dokumentami i terminami przewidzianymi na przedstawienie stanowiska lub skorzystanie ze środków prawnych.
Sprzedałeś samochód? Masz zasadniczo 30 dni na zgłoszenie zbycia. W Warszawie formalność załatwisz we właściwym urzędzie dzielnicy lub elektronicznie. Brak zgłoszenia może oznaczać 250 zł kary administracyjnej.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.