Putin chce odebrać Polsce ochronę NATO i osłabić parasol atomowy nad Europą. Ujawniono żądania Kremla
Niepokojące informacje z negocjacji prowadzonych w sprawie zakończenia wojny w Ukrainie. Według amerykańskiego dziennika „The New York Times” Rosja przedstawiła warunki, które mogłyby radykalnie zmienić bezpieczeństwo całej Europy. Kreml domaga się wycofania sił NATO do stanu z 1997 roku, wstrzymania dostaw zachodniej broni dla Ukrainy oraz ograniczenia europejskiego odstraszania nuklearnego. Szczególnie alarmujący jest postulat dotyczący Wielkiej Brytanii i Francji. Moskwa chce, aby oba państwa wykluczyły użycie własnej broni atomowej do obrony innych krajów europejskich. Gdyby takie warunki zostały przyjęte, konsekwencje mogłyby bezpośrednio dotknąć Polskę.
Doniesienia opierają się na rosyjskim dokumencie negocjacyjnym, do którego dotarł „The New York Times”. Dokument ma datę 10 listopada 2026 roku i został przedstawiony podczas rozmów w Abu Zabi dotyczących przyszłości Ukrainy. Nie zawiera oficjalnego nagłówka ani podpisu, ale według amerykańskiej gazety jego autentyczność została potwierdzona przez drugą osobę zaznajomioną z negocjacjami. Opisane postulaty są wstępnym stanowiskiem Rosji, a nie zaakceptowanym porozumieniem międzynarodowym.
Rosja żąda ograniczenia ochrony atomowej Europy. Chodzi o Wielką Brytanię i Francję
Jednym z najbardziej niepokojących elementów rosyjskiej propozycji jest żądanie dotyczące odstraszania nuklearnego. Według informacji „The New York Times” Kreml chce, aby Wielka Brytania i Francja wykluczyły możliwość wykorzystania swojej broni jądrowej w obronie pozostałych państw europejskich.
Oba kraje posiadają własne arsenały nuklearne i należą do NATO. Ich zdolności wojskowe stanowią ważny element europejskiego bezpieczeństwa, szczególnie w sytuacji, gdy państwa kontynentu dyskutują o zwiększeniu własnej odpowiedzialności za odstraszanie strategiczne.
Rosyjskie żądanie miałoby ograniczyć możliwość objęcia innych państw europejskich ochroną wynikającą z brytyjskich i francuskich zdolności nuklearnych. Jest to szczególnie istotne w kontekście dyskusji o tym, jak Europa powinna zabezpieczyć się przed potencjalną agresją, gdyby zaangażowanie Stanów Zjednoczonych w obronę kontynentu uległo zmianie.
Nie oznacza to jednak, że obecnie Europa została pozbawiona parasola atomowego. Żądanie nie zostało przyjęte, a Stany Zjednoczone również dysponują bronią jądrową i pozostają członkiem NATO.
Powrót do 1997 roku. Co to oznaczałoby dla Polski?
Drugi kluczowy postulat Kremla dotyczy obecności wojskowej NATO w Europie Środkowo-Wschodniej. Rosja chce, aby Sojusz wycofał swoje wojska i infrastrukturę wojskową do stanu z 1997 roku, czyli sprzed rozszerzenia NATO o kolejne państwa Europy Środkowej i Wschodniej.
Polska przystąpiła do NATO 12 marca 1999 roku. W tym samym czasie do Sojuszu dołączyły Czechy i Węgry. W kolejnych latach członkostwo uzyskały między innymi państwa bałtyckie, Rumunia, Bułgaria i Słowacja.
Przyjęcie rosyjskiego postulatu oznaczałoby konieczność zasadniczego ograniczenia obecności wojsk i infrastruktury sojuszniczej w państwach, które dołączyły do NATO po 1997 roku. Dotyczyłoby to również Polski, gdzie obecność wojsk państw sojuszniczych jest istotną częścią systemu odstraszania i obrony.
Warto jednak podkreślić, że rosyjskie żądanie wycofania wojsk do wcześniejszych pozycji nie jest tożsame z formalnym usunięciem Polski z NATO. Członkostwo w Sojuszu i obecność wojskowa są odrębnymi kwestiami, choć postulowane ograniczenia mogłyby poważnie osłabić praktyczne możliwości obronne wschodniej flanki.
To nie pierwszy raz. Podobne ultimatum poprzedziło inwazję na Ukrainę
Według amerykańskich mediów znaczna część rosyjskich żądań przypomina postulaty przedstawione Zachodowi w grudniu 2021 roku. Wówczas Moskwa również domagała się ograniczenia rozszerzania NATO, zmniejszenia obecności wojskowej Sojuszu w Europie Wschodniej i ustanowienia nowych zasad bezpieczeństwa na kontynencie.
Żądania te zostały odrzucone. Kilka tygodni później, 24 lutego 2022 roku, Rosja rozpoczęła pełnoskalową inwazję na Ukrainę.
Powrót do podobnych propozycji podczas obecnych rozmów jest istotny, ponieważ pokazuje, że Rosja nadal próbuje powiązać zakończenie wojny z daleko idącymi zmianami w europejskim systemie bezpieczeństwa.
Nie oznacza to jednak, że przedstawienie nowych żądań jest dowodem przygotowywania bezpośredniego ataku na Polskę. Opublikowane informacje dotyczą stanowiska negocjacyjnego Kremla, a nie potwierdzonego planu rozpoczęcia kolejnej wojny.
Kreml chce również zakończenia dostaw broni dla Ukrainy
Rosyjski dokument zawiera także żądanie całkowitego wstrzymania zachodnich dostaw broni, sprzętu wojskowego i wyposażenia dla Ukrainy. Moskwa oczekuje ponadto, że NATO zrezygnuje z dalszego rozszerzania i ograniczy określone działania wojskowe w Europie Wschodniej oraz innych regionach.
Według opisanych przez „The New York Times” propozycji Rosja miałaby zaakceptować członkostwo Ukrainy w Unii Europejskiej jedynie pod warunkiem, że Kijów nie uczestniczyłby we wspólnej polityce obronnej Unii.
Takie rozwiązanie oznaczałoby próbę ograniczenia przyszłych gwarancji bezpieczeństwa Ukrainy nie tylko w ramach NATO, ale również przez wyłączenie jej z określonych europejskich mechanizmów współpracy obronnej.
Amerykanie usłyszeli rosyjskie postulaty w Abu Zabi
Według doniesień medialnych dokument został przedstawiony podczas negocjacji, w których uczestniczyli przedstawiciele Rosji oraz amerykańscy wysłannicy Steve Witkoff i Jared Kushner.
Amerykańska delegacja miała zachęcać rosyjskich rozmówców do przedstawienia propozycji uwzględniających aktualną sytuację międzynarodową oraz konkretne działania Moskwy służące zmniejszeniu napięć.
Według rozmówców amerykańskich mediów rosyjskie stanowisko nie musi być ostateczne. Przedstawiciele Moskwy mieli sygnalizować, że Władimir Putin może wykazać pewną elastyczność w dalszych negocjacjach.
Na obecnym etapie nie ma jednak informacji o zaakceptowaniu przez NATO żądania wycofania wojsk do stanu z 1997 roku ani o zgodzie Wielkiej Brytanii i Francji na postulowane ograniczenia nuklearne.
Czy Polska mogłaby zostać bez ochrony NATO?
To najważniejsze pytanie z punktu widzenia bezpieczeństwa naszego kraju. Polska pozostaje pełnoprawnym członkiem NATO i korzysta z zasad obrony zbiorowej określonych w traktacie północnoatlantyckim.
Artykuł 5 traktatu przewiduje, że zbrojna napaść na jednego z członków Sojuszu będzie traktowana jako atak na wszystkich. Każde państwo członkowskie podejmuje wówczas działania, które uzna za konieczne, w tym ewentualne użycie siły zbrojnej.
Rosyjska propozycja dotycząca 1997 roku nie zmienia obecnego statusu Polski. Jednak ograniczenie obecności wojskowej sojuszników oraz osłabienie europejskiego odstraszania nuklearnego mogłoby istotnie wpłynąć na możliwości zapobiegania agresji i reagowania na zagrożenia.
Nie należy też utożsamiać odstraszania nuklearnego z automatycznym użyciem broni atomowej w razie każdego konfliktu. Decyzje dotyczące sił jądrowych są podejmowane przez państwa dysponujące taką bronią zgodnie z ich własnymi procedurami.
Co oznaczałyby takie żądania dla Warszawy i Mazowsza?
Warszawa jest siedzibą najważniejszych polskich władz państwowych, instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo oraz dowództw i struktur wojskowych. Dlatego negocjacje dotyczące obecności NATO w Polsce mają znaczenie również dla mieszkańców stolicy i całego Mazowsza.
W regionie znajdują się ważne elementy infrastruktury transportowej, kolejowej i lotniczej, wykorzystywane także w systemie mobilności wojskowej i współpracy międzynarodowej. Bezpieczeństwo Polski zależy nie tylko od liczebności własnych sił zbrojnych, ale również od możliwości szybkiego wsparcia przez sojuszników.
Nie ma jednak podstaw, aby na podstawie publikacji „The New York Times” twierdzić, że Warszawie grozi obecnie bezpośredni atak albo że polskie służby ogłosiły szczególny alarm z powodu rosyjskiego dokumentu negocjacyjnego.
Dla mieszkańców najważniejsze jest rozróżnienie między rzeczywistym zagrożeniem strategicznym wynikającym z rosyjskich postulatów a bieżącymi komunikatami dotyczącymi bezpieczeństwa cywilnego.
Europa odrzuca rosyjskie warunki
Doniesienia o postulatach Kremla spotkały się z krytycznymi reakcjami europejskich przywódców. Według relacji międzynarodowych mediów przedstawiciele państw wschodniej flanki NATO odrzucają możliwość wycofania wojsk sojuszniczych do stanu sprzed rozszerzenia Sojuszu.
To szczególnie ważne dla Polski i państw bałtyckich, które wskazują na konieczność utrzymywania zdolności odstraszania oraz realnej obecności wojskowej na wschodniej flance.
W tej sytuacji zasadnicze znaczenie będzie miał dalszy przebieg negocjacji oraz stanowisko Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Francji i pozostałych członków NATO.
Rosja chce zmienić zasady bezpieczeństwa całej Europy
Opisany przez amerykańskie media dokument pokazuje, że rosyjskie żądania negocjacyjne nie ograniczają się do kwestii terytorialnych dotyczących Ukrainy. Moskwa oczekuje również zmian w rozmieszczeniu wojsk NATO, zasadach dostarczania zachodniej pomocy wojskowej i możliwościach nuklearnej ochrony europejskich sojuszników.
Przyjęcie takich postulatów stanowiłoby istotną zmianę europejskiego systemu bezpieczeństwa, szczególnie dla państw przyjętych do NATO po 1997 roku.
Na dziś najważniejsze pozostaje jedno: Rosja przedstawiła daleko idące żądania, ale nie zostały one przyjęte. Polska nadal jest członkiem NATO, a brytyjskie, francuskie i amerykańskie siły jądrowe pozostają elementem odstraszania strategicznego państw zachodnich. Doniesienia z Abu Zabi pokazują jednak, jak daleko Moskwa chciałaby przesunąć granice negocjacji dotyczących bezpieczeństwa Europy.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.