Kupiłeś używany samochód? Skarbówka czeka na pieniądze. Masz tylko 14 dni

15 listopada 2026 18:29 | Autor: Anna Szkutnik | Warszawa | Brak komentarzy

Zakup używanego samochodu od osoby prywatnej może oznaczać konieczność zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych. Standardowa stawka PCC wynosi 2 procent wartości rynkowej pojazdu, a kupujący ma zasadniczo 14 dni na złożenie deklaracji i zapłatę należności. Istnieją jednak ważne wyjątki, między innymi dla transakcji dotyczących rzeczy ruchomych o wartości nieprzekraczającej 1000 zł. Przed podpisaniem umowy warto wiedzieć, czy podatek będzie należny.

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Mężczyzna włącza klimatyzację w aucie. | Fot. Alones / Shutterstock.
Mężczyzna włącza klimatyzację w aucie. | Fot. Alones / Shutterstock.

Na rynku samochodów używanych transakcje między osobami prywatnymi są codziennością. Kupujący skupiają się na stanie technicznym auta, przebiegu, historii serwisowej i ubezpieczeniu. Tymczasem do kosztów zakupu może dojść jeszcze jedna należność wobec urzędu skarbowego.

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Przy typowej umowie sprzedaży samochodu zawieranej między osobami prywatnymi PCC wynosi 2 procent wartości rynkowej rzeczy. Oznacza to, że przy wartości pojazdu 30 tys. zł podatek wyniesie 600 zł, a przy wartości 60 tys. zł – 1200 zł.

Podstawą opodatkowania jest wartość rynkowa pojazdu, niekoniecznie kwota wpisana w umowie. Jeżeli cena została znacząco zaniżona, urząd skarbowy może zweryfikować zadeklarowaną wartość na zasadach wynikających z ustawy.

14 dni na deklarację i przelew

Obowiązek podatkowy powstaje co do zasady z chwilą zawarcia umowy. Kupujący powinien złożyć odpowiednią deklarację PCC-3 i zapłacić podatek w terminie 14 dni, jeśli transakcja podlega temu obowiązkowi.

Formalności można załatwić elektronicznie za pośrednictwem usług Ministerstwa Finansów. Warto zachować umowę, potwierdzenie złożenia deklaracji i dowód wpłaty.

Kiedy PCC nie trzeba płacić?

Przepisy przewidują zwolnienie dla sprzedaży rzeczy ruchomych, gdy podstawa opodatkowania nie przekracza 1000 zł. W praktyce dotyczy to odpowiednio tanich pojazdów lub innych rzeczy, przy czym znaczenie ma rzeczywista wartość rynkowa.

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PCC nie występuje też w określonych sytuacjach, gdy transakcja podlega VAT albo korzysta z właściwych wyłączeń wynikających z przepisów. Dlatego zakup samochodu od przedsiębiorcy na fakturę może być rozliczany inaczej niż typowa prywatna umowa kupna-sprzedaży.

Samochód z komisu. Liczy się sprzedawca

Nie należy zakładać, że każdy zakup samochodu na terenie komisu automatycznie zwalnia z PCC. Znaczenie ma to, kto jest faktyczną stroną umowy, w jakim charakterze działa i czy dana czynność jest objęta odpowiednim wyłączeniem.

Przed zapłatą warto sprawdzić dokument sprzedaży. Jeśli jest to umowa z osobą prywatną, obowiązki podatkowe mogą wyglądać inaczej niż przy zakupie od przedsiębiorcy wystawiającego fakturę.

Co to oznacza dla mieszkańców Warszawy i Mazowsza?

Zakup używanego auta w Warszawie, Radomiu, Płocku czy na podwarszawskim rynku samochodowym podlega tym samym zasadom krajowym. Sama lokalizacja transakcji nie decyduje o wysokości stawki PCC.

Najważniejsze jest ustalenie statusu sprzedającego, wartości rynkowej samochodu i daty zawarcia umowy. Szczególną ostrożność warto zachować przy dokumentach wystawianych przez pośredników oraz transakcjach z elementem zagranicznym, dla których mogą obowiązywać dodatkowe reguły.

Nie zapomnij o innych formalnościach

Podatek PCC to nie to samo co obowiązek rejestracji pojazdu. Kupujący powinien osobno sprawdzić termin złożenia wniosku o rejestrację oraz ciągłość ubezpieczenia OC. Wiele problemów pojawia się właśnie wtedy, gdy po zakupie załatwiana jest tylko jedna z wymaganych formalności.

Jeżeli kupiłeś używany samochód od osoby prywatnej i transakcja podlega PCC, pamiętaj o stawce 2 procent oraz zasadniczym terminie 14 dni. Nie wpisuj sztucznie zaniżonej ceny i sprawdź, czy nie przysługuje Ci ustawowe zwolnienie.

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