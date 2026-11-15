Dorabiasz do emerytury lub renty? Po przekroczeniu limitu ZUS może wstrzymać wypłatę
Osoby pobierające wcześniejsze emerytury i określone renty powinny szczególnie uważnie sprawdzać wysokość dodatkowych przychodów. W listopadzie 2026 roku obowiązują dwa ważne progi: 6463,20 zł oraz 12 003,10 zł brutto miesięcznie. Po przekroczeniu pierwszego świadczenie może zostać zmniejszone, a po przekroczeniu drugiego – zawieszone. Nie dotyczy to jednak wszystkich emerytów. Osoby, które osiągnęły powszechny wiek emerytalny, co do zasady mogą dorabiać bez takich ograniczeń.
Wielu emerytów i rencistów podejmuje dodatkowe zatrudnienie, aby zwiększyć dochody gospodarstwa domowego. Praca na część etatu, dodatkowa umowa czy kontynuowanie aktywności zawodowej mogą jednak wpływać na prawo do niektórych świadczeń. ZUS stosuje limity przychodów, których wysokość zmienia się co trzy miesiące w zależności od przeciętnego wynagrodzenia.
Nowe limity obowiązują od 1 września
Zgodnie z komunikatem Prezesa ZUS z 18 sierpnia 2026 roku od 1 września do 30 listopada 2026 roku dolna granica przychodów wpływających na wypłatę świadczeń wynosi 6463,20 zł brutto miesięcznie. Odpowiada to 70 procentom przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za drugi kwartał 2026 roku.
Drugi próg wynosi 12 003,10 zł brutto miesięcznie i odpowiada 130 procentom przeciętnego wynagrodzenia. To granica, której przekroczenie może prowadzić do zawieszenia wypłaty świadczenia w sytuacjach objętych przepisami.
Powyżej 6463,20 zł emerytura może być mniejsza
Jeżeli osoba objęta limitami osiąga przychód przekraczający 70 procent przeciętnego wynagrodzenia, ale nieprzekraczający 130 procent, ZUS może zmniejszyć wypłacane świadczenie.
Wysokość zmniejszenia zależy od kwoty przekroczenia, a także ustawowego maksymalnego zmniejszenia właściwego dla danego świadczenia. Nie oznacza to automatycznej utraty całej emerytury lub renty.
Przy rozliczaniu przychodów znaczenie mają również zasady dotyczące odpowiednich rodzajów zatrudnienia i ubezpieczenia społecznego. Dlatego nie każdy wpływ na rachunek bankowy jest automatycznie traktowany jako przychód objęty limitem ZUS.
Powyżej 12 003,10 zł możliwe zawieszenie świadczenia
Przekroczenie drugiego progu przychodów może skutkować zawieszeniem wypłaty wcześniejszej emerytury albo odpowiedniego świadczenia rentowego. Nie jest to jednak kara pieniężna nakładana za sam fakt pracy.
To ustawowy mechanizm uzależniający wypłatę określonych świadczeń od dodatkowych przychodów. Jeżeli sytuacja ulegnie zmianie, możliwe jest ponowne ustalenie zasad wypłaty zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Kto może dorabiać bez limitów?
Co do zasady emeryci, którzy osiągnęli powszechny wiek emerytalny, czyli 60 lat w przypadku kobiet i 65 lat w przypadku mężczyzn, nie podlegają omawianym limitom przychodów z pracy. Nie oznacza to jednak, że wszystkie świadczenia i wszystkie sytuacje są traktowane identycznie.
Szczególne rozwiązania mogą obejmować na przykład osoby pobierające określone świadczenia, w tym emerytury podwyższane do kwoty minimalnej. Dlatego przed rozpoczęciem pracy warto sprawdzić indywidualne zasady wypłaty.
Renciści muszą uważać na rodzaj świadczenia
Limity dorabiania dotyczą również określonych rent, ale nie wszystkie świadczenia rentowe są rozliczane w ten sam sposób. Odmienne zasady mogą wynikać z rodzaju renty, wieku osoby uprawnionej i szczególnych przepisów.
Nie należy więc automatycznie przenosić zasad dotyczących wcześniejszej emerytury na każdą rentę wypłacaną przez ZUS. Najbezpieczniej sprawdzić konkretny rodzaj świadczenia.
Jak ZUS dowiaduje się o dodatkowych przychodach?
Przepisy przewidują obowiązki informacyjne dotyczące osiągania przychodów przez osoby objęte limitami. ZUS może korzystać z dokumentów przekazywanych przez świadczeniobiorców i płatników składek oraz przeprowadzać odpowiednie rozliczenia.
Jeżeli wypłata świadczenia nastąpiła w nadmiernej wysokości, może pojawić się obowiązek zwrotu nienależnie pobranych kwot. Dlatego tak istotne jest terminowe informowanie Zakładu o przychodach i przechowywanie dokumentów potwierdzających zarobki.
Co to oznacza dla mieszkańców Warszawy i Mazowsza?
W Warszawie wiele osób kontynuuje aktywność zawodową po przejściu na wcześniejszą emeryturę albo podczas pobierania renty. Przy wyższych wynagrodzeniach osiągnięcie jednego z progów przychodowych może być stosunkowo łatwe, szczególnie przy pracy w pełnym wymiarze godzin.
Nie oznacza to jednak, że trzeba automatycznie rezygnować z zatrudnienia. Warto porównać potencjalne dodatkowe zarobki z zasadami zmniejszania lub zawieszania konkretnego świadczenia.
Osoby pracujące w Warszawie, ale mieszkające w podwarszawskich miejscowościach, obowiązują te same krajowe limity. Miejsce wykonywania pracy nie zmienia wysokości progów określonych przez ZUS.
Uwaga na grudzień. Progi zmieniają się kwartalnie
Kwoty 6463,20 zł i 12 003,10 zł obowiązują od września do końca listopada 2026 roku. Od 1 grudnia zastosowanie będą miały nowe progi wynikające z kolejnego komunikatu ZUS. Dlatego osoby planujące zwiększenie liczby godzin pracy lub uzyskanie dodatkowego wynagrodzenia powinny sprawdzić aktualne wartości przed rozpoczęciem nowego okresu rozliczeniowego.
Przy przychodach zbliżonych do ustawowych granic szczególne znaczenie mogą mieć dodatkowe wypłaty, premie albo zmiana wysokości wynagrodzenia.
Nie każdy emeryt musi obawiać się zawieszenia świadczenia
W listopadzie 2026 roku dla osób podlegających limitom dorabiania obowiązują progi 6463,20 zł i 12 003,10 zł brutto miesięcznie. Przekroczenie pierwszego może prowadzić do zmniejszenia świadczenia, a drugiego do jego zawieszenia. Osoby w powszechnym wieku emerytalnym co do zasady mogą jednak pracować bez tych ograniczeń.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.