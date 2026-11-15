Nawet milion złotych kary. Przedsiębiorcy muszą uważać na obowiązek, o którym łatwo zapomnieć
Firmy prowadzące określone rodzaje działalności związanej z produktami, opakowaniami i odpadami mogą mieć obowiązek wpisu do rejestru BDO. Prowadzenie działalności bez wymaganego wpisu grozi administracyjną karą pieniężną od 1000 zł do nawet miliona złotych. Tak wysokie sankcje nie dotyczą jednak automatycznie każdej małej firmy. Kluczowe jest ustalenie, czy dany przedsiębiorca rzeczywiście podlega obowiązkowi rejestracji.
Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami, czyli BDO, służy między innymi monitorowaniu przepływu odpadów i obowiązków określonych przedsiębiorców. System obejmuje różne kategorie działalności, dlatego samo posiadanie firmy nie oznacza jeszcze konieczności rejestracji.
Kto może podlegać obowiązkowi wpisu?
Obowiązki dotyczą między innymi niektórych przedsiębiorców wprowadzających produkty w opakowaniach, zajmujących się gospodarką odpadami lub wykonujących inne działania wskazane w przepisach. Konkretne wymagania zależą od rodzaju działalności i ewentualnych ustawowych wyłączeń.
Warto szczególnie uważać na sytuacje, w których firma rozwija działalność, uruchamia sprzedaż internetową, zmienia sposób pakowania produktów albo zaczyna prowadzić działalność dotyczącą określonych odpadów. Zmiana modelu biznesowego może mieć znaczenie dla obowiązków rejestrowych.
Do miliona złotych kary
Zgodnie z informacjami opublikowanymi w oficjalnym serwisie BDO prowadzenie działalności gospodarczej bez wymaganego wpisu do rejestru może skutkować administracyjną karą pieniężną od 1000 zł do miliona złotych.
Podobne granice przewidziano dla określonych naruszeń dotyczących obowiązku umieszczania numeru rejestrowego BDO na dokumentach związanych z działalnością objętą wpisem. Odrębne sankcje obowiązują za transport odpadów bez wymaganego wpisu.
Milion złotych to górna granica przewidziana przepisami, a nie automatyczna kara za każdą pomyłkę w dokumentacji.
Jak sprawdzić własne obowiązki?
Przedsiębiorca powinien przeanalizować rodzaj wykonywanej działalności i sprawdzić aktualne informacje w oficjalnym systemie BDO. W razie wątpliwości warto skontaktować się z właściwym urzędem marszałkowskim albo skorzystać z profesjonalnego doradztwa.
Istotne może być również sprawdzenie, czy dane znajdujące się już w rejestrze są aktualne. Obowiązek rejestracji nie zawsze kończy się bowiem na jednorazowym złożeniu wniosku.
Kontrole w całej Polsce. Kogo dotyczą?
Przepisy BDO mają charakter ogólnopolski, ale nie obejmują automatycznie wszystkich przedsiębiorców. Zakres sankcji zależy od konkretnego obowiązku i rodzaju naruszenia.
Jeżeli prowadzisz firmę, sprawdź, czy działalność wymaga wpisu do BDO oraz czy poprawnie realizujesz obowiązki rejestrowe. W określonych przypadkach kary administracyjne mogą sięgać miliona złotych, ale ich zastosowanie wymaga stwierdzenia konkretnego naruszenia przepisów.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.