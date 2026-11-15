Kto będzie płacił podatek? Zmiana definicji budynku i nowe stawki w 2027 roku
Garaż na samochód, zadaszenie podjazdu i domek na narzędzia mogą wyglądać jak niewielkie dodatki do domu. W decyzji podatkowej różnice między nimi mogą jednak oznaczać kilkaset złotych rocznie. Po zmianach obowiązujących od 2025 roku trzeba sprawdzić konstrukcję obiektu, jego przeznaczenie i miejsce położenia. Znane są już także krajowe limity stawek na 2027 rok. Wyjaśniamy zasady na przykładach, z konkretnymi wyliczeniami dla Warszawy.
Co zmieniło się w definicji budynku i budowli
Od 1 stycznia 2025 roku ustawa o podatkach i opłatach lokalnych zawiera własne, zmienione definicje budynku i budowli. Wprowadziła je nowelizacja z 19 listopada 2024 roku. Dla podatnika oznacza to, że przy ocenie obiektu trzeba sięgnąć do przepisów podatkowych. O wyniku nie rozstrzyga sama nazwa na fakturze, w ofercie producenta czy w potocznym opisie właściciela. „Altana”, „blaszak” i „domek ogrodowy” mogą oznaczać konstrukcje o różnych cechach, a te wpływają na opodatkowanie.
Budynek w rozumieniu ustawy musi między innymi powstać w wyniku robót budowlanych, być trwale związany z gruntem, mieć fundamenty i dach oraz być wydzielony z przestrzeni przegrodami budowlanymi. Ustawa zawiera też szczególne wyłączenie dotyczące określonych obiektów, których podstawowym parametrem jest pojemność. Budowle mają odrębną definicję i katalog w załączniku nr 4. Budynki rozlicza się zasadniczo od powierzchni użytkowej, a budowle związane z działalnością gospodarczą — od wartości. To podstawowa różnica potrzebna do dalszych wyliczeń.
Garaż w budynku mieszkalnym korzysta ze stawki mieszkalnej
Od 2025 roku przepisy wprost uznają za część mieszkalną budynku mieszkalnego także znajdujące się w nim pomieszczenie przeznaczone do przechowywania pojazdów. Garaż niezajęty na działalność gospodarczą jest więc opodatkowany stawką mieszkalną. Zmiana ma znaczenie również dla garaży w budynkach wielorodzinnych. Warszawski urząd wyjaśnia, że dostosowanie stawki z tego tytułu następuje na podstawie posiadanych danych i samo w sobie nie wymaga składania dodatkowej informacji IN-1. Warto jednak sprawdzić kategorię wskazaną w otrzymanej decyzji.
W Warszawie stawka dla budynków mieszkalnych lub ich części wynosi w 2026 roku 1,25 zł za metr kwadratowy powierzchni użytkowej rocznie. Przyjmując, że garaż w domu ma 30 m² powierzchni przyjmowanej do opodatkowania, otrzymujemy 37,50 zł za cały rok. Jest to wyliczenie samego podatku od tej części budynku, bez gruntu i innych składników nieruchomości. Garaż używany do prowadzenia warsztatu lub innej działalności wymaga odrębnej oceny, ponieważ znaczenie ma również rzeczywiste wykorzystanie pomieszczenia.
Wolnostojący garaż: inna kategoria i znacznie wyższa kwota
Osobny garaż stojący na działce, który spełnia podatkową definicję budynku i służy prywatnym potrzebom, co do zasady trafia do kategorii budynków pozostałych. W Warszawie stawka na 2026 rok wynosi tu 12 zł za metr kwadratowy powierzchni użytkowej. Dla garażu o powierzchni 30 m² daje to 360 zł rocznie. W porównaniu z taką samą powierzchnią garażu w budynku mieszkalnym różnica wynosi 322,50 zł. Oba obiekty mogą służyć temu samemu samochodowi, ale ich położenie w konstrukcji budynku zmienia rozliczenie.
Przy garażu blaszanym trzeba sprawdzić jego rzeczywiste cechy. Sam materiał ścian nie przesądza o zwolnieniu ani o obowiązku zapłaty jako za budynek. Znaczenie mają fundamenty, przegrody, dach i trwałe połączenie z gruntem. Również argument, że konstrukcję można kiedyś rozebrać lub przenieść, nie wystarcza do oceny podatkowej. Ustawa opisuje trwałe związanie przez stabilność połączenia i możliwość przeciwdziałania czynnikom zewnętrznym, które mogłyby przemieścić obiekt. Przy nietypowej konstrukcji potrzebne mogą być dokumentacja techniczna i zdjęcia sposobu posadowienia.
Otwarta wiata przy domu i wiata używana przez firmę
Wiaty zostały wymienione w pozycji 11 załącznika nr 4 do ustawy, z przewidzianym w przepisach wyłączeniem dla określonych niewielkich obiektów użytkowych. Obiekt niebędący budynkiem, który spełnia warunki kwalifikacji jako wiata wzniesiona w wyniku robót budowlanych, może więc być budowlą. Dla prywatnego właściciela ważny jest dalszy warunek: podatkowi podlegają budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Typowa otwarta wiata służąca wyłącznie prywatnemu parkowaniu przy domu nie jest z tego tytułu rozliczana jak firmowa budowla.
Inaczej wygląda wiata wykorzystywana przez przedsiębiorstwo, na przykład do osłaniania towarów lub organizacji placu składowego. W takim przypadku trzeba ustalić kwalifikację obiektu, jego związek z działalnością i podstawę opodatkowania. Przy stawce 2 proc. oraz ustalonej zgodnie z ustawą wartości 50 tys. zł podatek wyniesie 1000 zł rocznie. Podstawa ta nie musi odpowiadać dzisiejszej cenie używanego obiektu. Dla amortyzowanej budowli ustawa odwołuje się do właściwej wartości stanowiącej podstawę amortyzacji, bez pomniejszania jej o dokonane odpisy.
Przykład praktycznego stosowania nowych przepisów przedstawiła Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie w wyjaśnieniu z 24 kwietnia 2025 roku. Dotyczyło ono wiat na wózki sklepowe wzniesionych w wyniku robót budowlanych. RIO uznała, że takie obiekty należy zaliczyć do opodatkowanych budowli wykorzystywanych na cele działalności gospodarczej. To wyjaśnienie konkretnego zagadnienia, a nie indywidualna decyzja dla każdego właściciela wiaty. Pokazuje jednak, dlaczego trzeba ustalić funkcję konstrukcji, zamiast oceniać podatek wyłącznie po jej powierzchni.
Altana na własnej działce: sprawdź konstrukcję i przeznaczenie
Zamknięta altana z fundamentami, dachem i przegrodami, trwale związana z gruntem, może spełniać definicję budynku. Jeżeli jest prywatnym obiektem rekreacyjnym lub gospodarczym i nie korzysta ze zwolnienia, należy ustalić właściwą kategorię podatkową, zazwyczaj budynków pozostałych. Używanie jej wyłącznie latem samo w sobie nie usuwa obowiązku. Przy ocenie trzeba sprawdzić cechy i status obiektu. Właściciel nie może przyjąć stawki mieszkalnej tylko dlatego, że domek stoi na tej samej posesji co dom jednorodzinny.
Inaczej można zakwalifikować lekką, otwartą konstrukcję ogrodową, pergolę czy niewielki obiekt służący codziennemu wypoczynkowi. Ustawa wyłącza z definicji obiektu budowlanego określone niewielkie obiekty architektury ogrodowej oraz użytkowe służące rekreacji i utrzymaniu porządku. Katalog obejmuje między innymi pergole, murowane grille, oczka wodne oraz wskazane w przepisach wiaty na rowery i wózki dziecięce. Nazwanie dużego zamkniętego domku „pergolą” nie zmienia jednak jego konstrukcji. Dla podatku trzeba opisać obiekt takim, jaki rzeczywiście powstał.
Altana w ROD ma własne warunki zwolnienia
Osobne zasady dotyczą rodzinnych ogrodów działkowych. Art. 7 ust. 1 pkt 12 ustawy przewiduje zwolnienie położonych na terenie ROD gruntów, altan działkowych, obiektów gospodarczych o powierzchni zabudowy do 35 m² oraz budynków stanowiących infrastrukturę ogrodową, z wyjątkiem zajętych na działalność gospodarczą. Definicję altany działkowej trzeba przy tym odczytać z ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. Znaczenie ma więc zarówno położenie na terenie ROD, jak i spełnienie warunków właściwych dla danego obiektu.
Altana działkowa w rozumieniu tych przepisów może mieć do 35 m² powierzchni zabudowy oraz wysokość do 5 metrów przy dachu stromym albo do 4 metrów przy płaskim. Do powierzchni zabudowy nie wlicza się tarasu, werandy lub ganku, jeśli ich łączna powierzchnia nie przekracza 12 m². Zwolnienie dla obiektów w ROD nie jest ogólną zasadą dla wszystkich małych budynków na prywatnych posesjach. Garaż lub domek gospodarczy o powierzchni 30 m² przy domu w Wawrze, Markach czy Piasecznie trzeba ocenić według zasad dotyczących tej nieruchomości.
|Przykładowy obiekt
|Jak ocenia się opodatkowanie
|Co ma największe znaczenie
|Prywatny garaż w budynku mieszkalnym
|Stawka mieszkalna, jeśli pomieszczenie nie jest zajęte na działalność gospodarczą.
|Położenie w budynku mieszkalnym i sposób wykorzystania.
|Wolnostojący prywatny garaż spełniający definicję budynku
|Co do zasady stawka dla budynków pozostałych.
|Konstrukcja, powierzchnia użytkowa i ewentualne zwolnienie.
|Otwarta wiata wyłącznie na prywatny samochód
|Jeśli jest budowlą niezwiązaną z działalnością gospodarczą, nie podlega podatkowi od budowli.
|Kwalifikacja konstrukcji oraz prywatny sposób wykorzystania.
|Wiata służąca działalności gospodarczej
|Możliwe opodatkowanie jako budowli od wartości.
|Warunki ustawowe, związek z działalnością, podstawa i stawka.
|Zamknięty domek ogrodowy lub altana poza ROD
|Jeśli spełnia definicję budynku i nie jest zwolniony, podatek od powierzchni użytkowej według właściwej kategorii.
|Rzeczywiste cechy, przeznaczenie i status obiektu.
|Altana działkowa i wskazane obiekty w ROD
|Zwolnienie przy spełnieniu ustawowych warunków.
|Lokalizacja, definicja altany, wymiary i sposób wykorzystania.
Warszawa: stawki na 2026 rok i krajowe limity na 2027
Warszawskie stawki na 2026 rok wynikają z uchwały nr XXIX/1066/2025 Rady m.st. Warszawy z 20 listopada 2025 roku. Dla omawianych przykładów najważniejsze są trzy kwoty: 1,25 zł za metr powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego, 12 zł dla budynków pozostałych i 35,53 zł dla kategorii związanej z działalnością gospodarczą. Stawka od gruntów pozostałych wynosi 0,77 zł za metr powierzchni. Są to stawki roczne, a podatek od gruntu stanowi odrębny składnik rozliczenia. Rachunki w artykule pokazują składnik podatku przed zaokrągleniem całego zobowiązania w decyzji.
Na 2027 rok minister finansów i gospodarki ogłosił już maksymalne kwoty: 1,29 zł dla budynków mieszkalnych, 12,33 zł dla pozostałych i 36,49 zł dla kategorii związanej z działalnością gospodarczą. W sprawdzonej 15 listopada 2026 roku miejskiej karcie podatku wskazana była uchwała warszawska na 2026 rok. Kwoty na 2027 rok podajemy poniżej jako krajowe limity, a nie potwierdzone stawki uchwalone dla Warszawy. O stawkach lokalnych decyduje rada gminy; brak nowej uchwały nie oznacza automatycznego zastosowania ministerialnego maksimum.
|Kategoria
|Warszawa — stawka na 2026 rok
|Krajowa górna granica na 2027 rok
|Budynki mieszkalne lub ich części
|1,25 zł/m² powierzchni użytkowej rocznie
|1,29 zł/m² rocznie
|Budynki pozostałe lub ich części
|12,00 zł/m² powierzchni użytkowej rocznie
|12,33 zł/m² rocznie
|Budynki związane z działalnością gospodarczą oraz mieszkalne części zajęte na jej prowadzenie
|35,53 zł/m² powierzchni użytkowej rocznie
|36,49 zł/m² rocznie
|Grunty pozostałe
|0,77 zł/m² rocznie
|0,80 zł/m² rocznie
|Budowle podlegające opodatkowaniu
|2 proc. ustawowo ustalonej wartości rocznie
|Ustawowa górna granica 2 proc.; sprawdzenia wymaga właściwa stawka lokalna.
30 metrów garażu: 37,50 zł albo 360 zł w Warszawie
Porównanie takiej samej powierzchni pokazuje, że większe znaczenie od niewielkiej rocznej zmiany stawki może mieć prawidłowa kwalifikacja obiektu. Dla 30 m² prywatnego garażu w budynku mieszkalnym warszawski podatek za 2026 rok wynosi w prostym rachunku 37,50 zł. Przy 30 m² wolnostojącego garażu należącego do kategorii pozostałych budynków jest to 360 zł. Różnica wynosi 322,50 zł rocznie. Wyliczenia zakładają pełny rok opodatkowania, wskazaną powierzchnię użytkową oraz brak innych zwolnień lub szczególnych okoliczności.
Gdyby lokalna rada zastosowała w 2027 roku krajowe limity, te same powierzchnie dałyby odpowiednio 38,70 zł i 369,90 zł. Wzrost względem wskazanych warszawskich stawek z 2026 roku wyniósłby 1,20 zł dla garażu w budynku mieszkalnym i 9,90 zł dla wolnostojącego. To wariant obliczeniowy, którego nie należy traktować jako gotowej decyzji podatkowej na przyszły rok. W innych gminach Mazowsza trzeba wykorzystać stawkę z właściwej uchwały lokalnej, a nie stawkę obowiązującą w stolicy.
|Przykład dla 30 m² powierzchni użytkowej
|Rachunek według stawek Warszawy na 2026 rok
|Wariant przy krajowym maksimum na 2027 rok
|Prywatny garaż w budynku mieszkalnym
|30 × 1,25 zł = 37,50 zł
|30 × 1,29 zł = 38,70 zł
|Wolnostojący prywatny garaż w kategorii pozostałych budynków
|30 × 12,00 zł = 360,00 zł
|30 × 12,33 zł = 369,90 zł
|Różnica między tymi przykładami
|322,50 zł rocznie
|331,20 zł rocznie
Do podatku liczy się powierzchnia użytkowa
Powierzchnia użytkowa budynku jest mierzona po wewnętrznej długości ścian na kondygnacjach, z ustawowymi wyłączeniami i zasadami. Nie musi odpowiadać powierzchni zabudowy podanej w reklamie domku. Szczególne znaczenie mają niskie fragmenty pomieszczeń: powierzchnię o wysokości w świetle od 1,40 do 2,20 metra wlicza się w połowie, a poniżej 1,40 metra pomija. Przy altanie lub budynku gospodarczym ze skosami warto więc zweryfikować pomiary, zamiast przepisywać do informacji podatkowej zewnętrzny obrys konstrukcji.
Przy garażu wielostanowiskowym w budynku mieszkalnym trzeba z kolei sprawdzić tytuł własności i udział wskazany w dokumentach. Prostokąt wymalowany na posadzce nie zawsze odpowiada powierzchni przyjmowanej do indywidualnego rozliczenia. Ustawa zawiera zasady dotyczące współwłasności lokalu garażowego i obowiązku przypadającego na udział. W decyzji warto porównać zarówno stawkę, jak i powierzchnię przypisaną podatnikowi. Sama obecność słowa „garaż” nie wyjaśnia jeszcze, czy urząd prawidłowo przyjął kategorię i zakres opodatkowania.
Nowy obiekt trzeba uwzględnić w informacji podatkowej
Osoby fizyczne co do zasady przekazują gminie informację IN-1 z właściwymi załącznikami, a urząd ustala podatek w decyzji. Ustawa przewiduje 14 dni na zgłoszenie okoliczności uzasadniających powstanie lub wygaśnięcie obowiązku oraz zmian wpływających na wysokość podatku. Dotyczy to na przykład nabycia istniejącej nieruchomości. Przy nowo wybudowanym budynku lub budowli obowiązek podatkowy powstaje 1 stycznia roku następującego po zakończeniu budowy albo rozpoczęciu użytkowania przed ostatecznym wykończeniem. Trzeba więc odróżnić nabycie istniejącego obiektu od zakończenia budowy nowego.
Jeżeli więc właściciel kończy budowę opodatkowanego garażu w 2026 roku, powinien uwzględnić go w rozliczeniu od 1 stycznia 2027 roku. Rządowa instrukcja dla nowo wybudowanego domu wskazuje złożenie IN-1 do 15 stycznia następnego roku; w tym przykładzie jest to 15 stycznia 2027 roku, zgodnie z zasadą zgłoszenia nowego budynku. Sam fakt, że obiekt powstał w uproszczonym trybie budowlanym, nie stanowi podstawy zwolnienia podatkowego. Kwestia pozwolenia lub zgłoszenia budowy oraz kwestia podatku wymagają sprawdzenia odrębnych przepisów. Jednocześnie przy niezmienionym stanie nieruchomości osoba fizyczna nie składa co roku tej samej informacji wyłącznie dlatego, że rada gminy ustaliła nową stawkę.
Co sprawdzić na swojej działce i w decyzji podatkowej
Najpierw warto porównać dokumentację z rzeczywistym wyglądem obiektu: sposób posadowienia, fundamenty, dach, przegrody i połączenie z gruntem. Następnie trzeba ustalić, czy jest to część budynku mieszkalnego, osobny budynek, budowla czy niewielki obiekt wyłączony z ustawowej definicji. Zdjęcia i rysunki mogą pomóc, zwłaszcza gdy konstrukcja była rozbudowywana lub zmieniano jej przeznaczenie. Ocenę należy oprzeć na stanie faktycznym, ponieważ nazwa użyta przez poprzedniego właściciela lub sprzedawcę nie daje pewności prawidłowego rozliczenia.
W kolejnym kroku trzeba zestawić przeznaczenie obiektu z kategorią i powierzchnią w decyzji. Przy prywatnym garażu w budynku mieszkalnym ważna będzie stawka mieszkalna; przy osobnym garażu – kwalifikacja jako budynku pozostałego. Dla wiaty należy sprawdzić związek z działalnością gospodarczą, a dla altany w ROD warunki zwolnienia. Warto również oddzielić podatek od budynku od podatku od gruntu. Brak podatku od prywatnej wiaty jako budowli nie usuwa opodatkowania działki, na której konstrukcja stoi.
W Warszawie informacje, formularze i sposób kontaktu publikuje miejski serwis dotyczący podatku od nieruchomości, a sprawy podatkowe obsługuje również Centrum Obsługi Podatnika przy ul. Obozowej 57. W pozostałych miejscowościach Mazowsza właściwa jest gmina położenia nieruchomości. Przy wątpliwościach najlepiej przedstawić opis konstrukcji, dokumenty i informację o wykorzystaniu, zamiast pytać wyłącznie o „podatek od altanki”. Taki zestaw danych pozwala wyjaśnić konkretną kategorię, podstawę i stawkę zastosowaną w rozliczeniu.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z blisko 20-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.