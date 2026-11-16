Od 16 listopada wyłączenia wody w Warszawie. Nawet 7 godzin bez dostaw. Sprawdź swoją ulicę
Od poniedziałku, 16 listopada, mieszkańcy kilku warszawskich dzielnic muszą przygotować się na przerwy w dostawie wody. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji opublikowało harmonogram planowanych wyłączeń. Utrudnienia obejmą wybrane adresy na Białołęce, Targówku, Ursynowie, Wawrze i Wilanowie. W niektórych miejscach dostawy zostaną wstrzymane na dwie godziny, ale najdłuższe poniedziałkowe wyłączenie może potrwać nawet siedem godzin. Prace będą kontynuowane również w następnych dniach tygodnia, między innymi na Pradze-Południe, Bielanach i Mokotowie. Mieszkańcy powinni wcześniej sprawdzić adresy i przygotować zapas wody.
Początek nowego tygodnia przyniesie utrudnienia w codziennym funkcjonowaniu części warszawskich gospodarstw domowych. Brak bieżącej wody może oznaczać problemy z przygotowaniem posiłków, korzystaniem z łazienki, praniem i wykonywaniem zwykłych domowych obowiązków. Szczególnie istotne jest wcześniejsze przygotowanie się do przerw zaplanowanych na popołudnie i wieczór, kiedy wielu mieszkańców wraca z pracy i szkoły. MPWiK publikuje dokładne godziny oraz wykazy posesji objętych planowanymi wyłączeniami. Należy jednak pamiętać, że nie wszystkie budynki przy danej ulicy muszą zostać pozbawione dostaw.
Białołęka. Trzy wyłączenia w poniedziałek, najdłuższe aż do godziny 23:00
Na Białołęce MPWiK zaplanowało na 16 listopada trzy odrębne wyłączenia. Pierwsze rozpocznie się o godzinie 8:00 i potrwa do 10:00. Obejmie wybrane posesje przy ulicy Twórczej, w tym numery 67A, 67B, 67C, 67D, 67E, 67F, 67G oraz wybrane budynki oznaczone numerami 69B, 69C, 69D, 69E, 69G i 69H.
Drugie wyłączenie przewidziano w godzinach od 9:00 do 11:00. Dotyczy ono posesji przy ulicy Morwowej, między innymi numerów 9, 11, 15A, 19, 21, 21B, 22 oraz wybranych numerów 26. Przerwa obejmie także wskazane budynki przy ulicy Złotych Dębów: 1, 1A, 3, 5, 6, 7 i 15.
Najdłuższa poniedziałkowa przerwa na Białołęce została zaplanowana na ulicy Konwaliowej. Dostawy wody mają być wstrzymane od godziny 16:00 aż do 23:00, czyli przez siedem godzin. Wyłączenie dotyczy wybranych numerów od 5 do 38, zgodnie z wykazem opublikowanym przez MPWiK.
Osoby mieszkające przy tych adresach powinny przygotować zapas wody jeszcze przed rozpoczęciem prac. Szczególnie istotne będzie to dla rodzin z dziećmi oraz osób planujących korzystanie z kuchni i łazienki wieczorem.
Targówek. Przerwy na Łodygowej, Łabiszyńskiej i sąsiednich ulicach
Na Targówku planowane są dwa wyłączenia. Pierwsze dotyczy ulicy Łodygowej i zostało zaplanowane na godziny 10:00–13:00. Na liście znajdują się posesje o numerach 52, 52A, 52B, 52C, 52D, 54, 56, 60, 62, 66, 68, 70 i 74.
Drugie wyłączenie ma rozpocząć się o godzinie 17:00 i zakończyć o 19:00. Obejmuje wybrane posesje przy ulicach Łabiszyńskiej, Toruńskiej i Turmonckiej. MPWiK wymienia adresy: Łabiszyńska 23A, Toruńska 82 i 84 oraz Turmoncka 2 i 7.
To ważna informacja dla mieszkańców wracających do domów w godzinach popołudniowych. Choć przerwa nie będzie długa, może przypaść na czas przygotowywania kolacji i korzystania z łazienki.
Ursynów. Sześć godzin bez wody przy Mandarynki i Lasku Brzozowym
Mieszkańców wybranych budynków na Ursynowie czeka przerwa zaplanowana na godziny 15:00–21:00. Wyłączenie obejmie adresy przy ulicy Mandarynki 4, 6 i 8 oraz Lasek Brzozowy 11 i 12A.
To sześciogodzinna przerwa przypadająca w większości na popołudnie i wieczór. Warto więc wcześniej zadbać o wodę do picia, przygotowania jedzenia i podstawowych czynności higienicznych.
Wawer. Wyłączenia na kilku ulicach, w tym przy Wale Miedzeszyńskim
W Wawrze część planowanych prac rozpocznie się jeszcze w niedzielę, 15 listopada. MPWiK wskazuje wyłączenie od godziny 23:00 do 5:00 w poniedziałek, 16 listopada, obejmujące wybrane posesje przy ulicach Ciepielowskiej, Derkaczy, Jagienki, Bysławskiej, Malczyckiej, Małowiejskiej, Patriotów i Włókienniczej.
W poniedziałek rano zaplanowano również przerwę w rejonie ulicy Zabielskiej i Wału Miedzeszyńskiego. Na liście znalazły się liczne posesje przy Zabielskiej, a także budynki przy Wale Miedzeszyńskim oznaczone między innymi numerami 480A, 504E oraz 514B–514G.
W oficjalnej tabeli MPWiK występuje niezgodność dotycząca daty zakończenia tej ostatniej przerwy: rozpoczęcie wskazano na 16 listopada o godzinie 8:00, natomiast data końcowa została zapisana jako 13 listopada o godzinie 15:00. Odrębna publikacja z 14 listopada podaje przedział 8:00–15:00 dla tego rejonu. Przed publikacją informacji o dokładnym czasie zakończenia warto więc sprawdzić aktualizację bezpośrednio na stronie przedsiębiorstwa.
Wilanów. Duża lista adresów, przerwa od 15:00 do 20:00
Na Wilanowie wyłączenie zaplanowano na 16 listopada w godzinach 15:00–20:00. Obejmie ono liczne posesje przy ulicy Rumianej oraz wybrane budynki przy ulicach Kosiarzy, Stanisława Lentza i Wiertniczej.
W przypadku ulicy Kosiarzy przedsiębiorstwo wskazuje między innymi numery 11, 13, 15, 20, 20A, 22, 22A i 22B. Przy ulicy Rumianej lista jest znacznie dłuższa i obejmuje liczne numery od 1 do 60. Wyłączenie dotyczy także wybranych posesji przy ulicy Stanisława Lentza, między innymi numerów od 2A do 11, oraz adresu Wiertnicza 97A.
Ze względu na dużą liczbę wymienionych budynków mieszkańcy powinni porównać dokładny numer domu z oficjalnym harmonogramem MPWiK. Sama nazwa ulicy nie przesądza o tym, że dany budynek zostanie objęty przerwą.
To nie koniec. Kolejne wyłączenia od 17 do 20 listopada
Prace będą kontynuowane także w następnych dniach. We wtorek, 17 listopada, na Białołęce zaplanowano wyłączenia w rejonie ulicy Twórczej oraz wybranych posesji przy Kamykowej i Juranda ze Spychowa. Godziny poszczególnych prac to 8:00–10:00 i 9:00–11:00.
Tego samego dnia od godziny 15:00 do 20:00 przerwa ma objąć wybrane budynki na Saskiej Kępie, w rejonie ulicy Królowej Aldony. W wykazie znajdują się adresy przy Królowej Aldony, Walecznych oraz Francuskiej 28. Na Wilanowie zaplanowano ponadto kolejne wyłączenie w rejonie ulicy Rumianej, również w godzinach 15:00–20:00.
W środę, 18 listopada, wyłączenia przewidziano między innymi na Bielanach przy Marymonckiej 6, 8, 10 i 12, w godzinach 8:00–11:00. Na Mokotowie planowana jest przerwa od 8:00 do 12:00 przy wybranych posesjach na Podchorążych i Tadeusza Hołówki.
Na Pradze-Południe w środę od 15:00 do 20:00 przerwa dotknie wybrane adresy przy Zbaraskiej i Międzyborskiej. W czwartek, 19 listopada, planowane są prace przy Katowickiej, Obrońców i Zwycięzców. Z kolei na piątek, 20 listopada, MPWiK wskazuje wyłączenie w rejonie ulicy Irlandzkiej, obejmujące wybrane posesje także przy Berezyńskiej, Dąbrówki, Elsterskiej, Saskiej i alei Waszyngtona.
Harmonogram może być aktualizowany, dlatego przed wskazanym dniem warto ponownie sprawdzić listę posesji.
Jak przygotować się na kilka godzin bez wody?
Najważniejsze jest zgromadzenie odpowiedniego zapasu wody do picia oraz przygotowania posiłków. Ilość powinna odpowiadać potrzebom domowników i przewidywanemu czasowi przerwy. W gospodarstwach, w których mieszkają małe dzieci, seniorzy lub osoby wymagające szczególnej opieki, warto przygotować dodatkową rezerwę.
Przed rozpoczęciem wyłączenia dobrze jest również wykonać czynności wymagające większej ilości wody, takie jak pranie czy zmywanie. Jeżeli korzystasz ze zmywarki lub pralki, najlepiej nie uruchamiać nowego cyklu bezpośrednio przed planowanym odcięciem dostaw.
Można też napełnić osobny pojemnik wodą do spłukiwania toalety. Woda przeznaczona do picia powinna być przechowywana w czystych, odpowiednich pojemnikach.
Co zrobić, jeśli po zakończeniu prac nadal nie ma wody?
Godziny podane przez MPWiK mają charakter planowany. W zależności od przebiegu robót rzeczywisty czas przywrócenia dostaw może się zmienić. Jeżeli po wskazanej godzinie woda nadal nie płynie, należy sprawdzić aktualizację komunikatu lub skontaktować się z przedsiębiorstwem.
Po wznowieniu dostaw mogą również wystąpić krótkotrwałe wahania ciśnienia lub zmiana wyglądu wody związana z pracami na sieci. Jeśli zauważysz utrzymujące się nieprawidłowości, warto zgłosić je do MPWiK i zastosować się do zaleceń przedsiębiorstwa.
Numer alarmowy warszawskiego MPWiK to 994. Na stronie internetowej przedsiębiorstwa publikowane są zarówno planowane wyłączenia, jak i awarie, które mogą pojawić się niezależnie od wcześniej ustalonego harmonogramu.
Sprawdź dokładny adres. Nie cała dzielnica będzie bez wody
Planowane od 16 listopada wyłączenia dotyczą konkretnych posesji. Nie oznaczają całkowitego odcięcia wody na Białołęce, Targówku, Ursynowie, Wawrze czy Wilanowie.
Przedsiębiorstwo publikuje listy numerów budynków objętych pracami. W przypadku długich ulic, takich jak Twórcza, Rumiana czy Zabielska, różnica między poszczególnymi posesjami jest szczególnie ważna. Niektóre adresy znalazły się w wykazie, podczas gdy sąsiednie budynki mogą nadal korzystać z dostaw.
Najważniejsze: od poniedziałku, 16 listopada, w Warszawie zaplanowano kolejne przerwy w dostawie wody, miejscami trwające nawet siedem godzin. Warto sprawdzić dokładny adres i godziny, przygotować zapas oraz śledzić aktualizacje MPWiK. Prace będą kontynuowane również w następnych dniach tygodnia.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.