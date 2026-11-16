Nowe uprawnienia policji i ABW w Polsce. Prezydent podpisał ustawę. Służby będą mogły sprawdzać uczestników wydarzeń
W Polsce zmienią się zasady bezpieczeństwa podczas najważniejszych wydarzeń państwowych i międzynarodowych. Prezydent Karol Nawrocki podpisał nowelizację ustawy o działaniach antyterrorystycznych. Nowe przepisy umożliwią policji przetwarzanie informacji o zarejestrowanych uczestnikach wybranych wydarzeń, w określonych przypadkach również bez ich wiedzy i zgody. Przewidziano także możliwość sprawdzania osób przez policję i Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Ustawa określa nowe procedury zabezpieczania wydarzeń, które mogą być narażone na zagrożenia terrorystyczne. Zmiany będą dotyczyć szczególnej kategorii imprez, a nie wszystkich koncertów, festiwali czy zgromadzeń publicznych.
13 listopada 2026 roku Kancelaria Prezydenta poinformowała o podpisaniu ustawy z 22 października zmieniającej przepisy o działaniach antyterrorystycznych. Nowelizacja ma wprowadzić jednolite zasady przygotowania i zabezpieczania najważniejszych wydarzeń państwowych oraz międzynarodowych organizowanych w Polsce. Obejmie między innymi dodatkowe działania policji, ABW i innych służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo uczestników.
Prezydent podpisał ustawę. Co dokładnie się zmieni?
Najważniejszą nowością jest wprowadzenie do przepisów pojęcia „wydarzenia specjalnego”. Status ten będą mogły otrzymać określone wydarzenia o charakterze państwowym lub międzynarodowym organizowane albo współorganizowane przez najważniejsze organy państwowe.
Chodzi między innymi o wydarzenia organizowane przez Prezydenta RP, marszałków Sejmu i Senatu, Radę Ministrów lub jej członków. Podstawą nadania szczególnego statusu będzie możliwość wystąpienia zagrożenia terrorystycznego albo zagrożenia bezpieczeństwa i porządku publicznego.
Decyzję o nadaniu statusu wydarzenia specjalnego podejmie minister właściwy do spraw wewnętrznych w drodze rozporządzenia, po zasięgnięciu opinii szefa ABW, Komendanta Głównego Policji oraz Komendanta Służby Ochrony Państwa.
To ważne ograniczenie zakresu ustawy. Nie każde wydarzenie organizowane w Polsce automatycznie stanie się wydarzeniem specjalnym. Konieczne będzie spełnienie ustawowych warunków i przeprowadzenie określonej procedury.
Policja będzie mogła przetwarzać dane bez wiedzy i zgody uczestników
Jedną z najbardziej znaczących zmian jest nowe uprawnienie policji do przetwarzania informacji o osobach i podmiotach zarejestrowanych jako uczestnicy wydarzenia specjalnego albo współpracujących przy jego organizacji.
Zgodnie z nowelizacją przetwarzanie takich informacji, w tym danych osobowych, będzie mogło następować również bez wiedzy i zgody osób, których dane dotyczą.
Nie oznacza to jednak nieograniczonego prawa do gromadzenia dowolnych informacji o wszystkich uczestnikach wydarzeń publicznych. Przepisy odnoszą się do ustawowo określonych wydarzeń specjalnych, a przetwarzanie danych będzie musiało odbywać się na zasadach wynikających z odpowiednich ustaw i przepisów o ochronie informacji.
Nowe rozwiązania mają ułatwić służbom wcześniejsze rozpoznawanie potencjalnych zagrożeń i podejmowanie działań zabezpieczających jeszcze przed rozpoczęciem ważnego wydarzenia.
Sprawdzenie przez ABW. Kiedy służby będą mogły skontrolować uczestnika?
Ustawa przewiduje także możliwość weryfikowania osób oraz podmiotów zarejestrowanych jako uczestnicy wydarzenia specjalnego albo współpracujących przy jego organizacji.
Policja będzie mogła przeprowadzić takie sprawdzenie na wniosek organizatora lub współorganizatora wydarzenia. Celem będzie ustalenie, czy dana osoba lub podmiot może stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa i porządku publicznego.
W przypadku sprawdzania zagrożenia o charakterze terrorystycznym właściwym organem będzie Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego. ABW przeprowadzi sprawdzenie na wniosek policji.
Policja przekaże następnie organizatorowi opinię dotyczącą potencjalnego zagrożenia. Jeżeli opinia będzie negatywna, zostanie przesłana również szefowi ABW i Komendantowi Służby Ochrony Państwa.
Nowelizacja zobowiązuje organizatorów do informowania rejestrujących się osób oraz podmiotów współpracujących przy przygotowaniu wydarzenia o możliwości takiego sprawdzenia.
Jak długo służby będą mogły przechowywać zebrane dane?
Ustawa określa również ograniczenia dotyczące czasu przechowywania informacji. Dane osobowe mają być przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji zadań policji związanych z wydarzeniem specjalnym.
Zasadniczo nie będzie to mogło trwać dłużej niż 90 dni od zakończenia wydarzenia. Po upływie tego okresu dane powinny zostać usunięte ze zbiorów.
Przewidziano jednak wyjątek dotyczący informacji wykorzystywanych na potrzeby toczących się postępowań. W takich przypadkach możliwe będzie dalsze przetwarzanie na właściwej podstawie prawnej.
To jeden z elementów mających wyznaczać granice nowych uprawnień służb i ograniczać czas wykorzystywania informacji zgromadzonych na potrzeby zabezpieczenia konkretnego wydarzenia.
Więcej kontroli przy wejściach. Nowe plany zabezpieczenia wydarzeń
Nowelizacja przewiduje także szczegółowe zasady przygotowywania planów bezpieczeństwa. Na polecenie ministra właściwy wojewoda będzie zobowiązany opracować plan zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego podczas wydarzenia specjalnego.
Dokument będzie musiał uwzględniać między innymi organizację dojść i dojazdów, drogi ewakuacyjne, miejsca przeprowadzania kontroli dostępu, sposoby monitorowania zagrożeń oraz zabezpieczenie medyczne.
Plan ma również określać zadania poszczególnych służb, sposoby ostrzegania uczestników i organizację działań na wypadek pożaru lub innego zagrożenia.
W praktyce może to oznaczać bardziej rozbudowane procedury wejścia na określone wydarzenia, dokładniejsze sprawdzanie uprawnień do uczestnictwa oraz lepiej skoordynowaną obecność policji i innych formacji.
Nie oznacza to jednak automatycznego wprowadzenia identycznych kontroli dla wszystkich imprez masowych w Polsce. Szczególne zasady będą związane ze statusem wydarzenia specjalnego.
Dlaczego przepisy dotyczące bezpieczeństwa są zmieniane?
Jak wyjaśnia Kancelaria Prezydenta, celem ustawy jest ujednolicenie zasad przygotowania najważniejszych wydarzeń państwowych i międzynarodowych. Dotychczas określone rozwiązania bezpieczeństwa były wprowadzane w odrębnych ustawach dotyczących poszczególnych przedsięwzięć.
Nowelizacja ma stworzyć stałą podstawę prawną, dzięki której odpowiednie służby będą mogły przygotowywać działania bez konieczności każdorazowego ustanawiania odrębnych regulacji.
Wprowadzane mechanizmy mają przede wszystkim ułatwić współpracę pomiędzy policją, ABW, Służbą Ochrony Państwa, administracją rządową i organizatorami najważniejszych wydarzeń.
Jednocześnie przepisy dotyczące dostępu do informacji o uczestnikach i ich weryfikacji są szczególnie istotne z punktu widzenia ochrony danych osobowych. Dlatego ważne będzie ich stosowanie wyłącznie w granicach określonych przez ustawę.
Warszawa i Mazowsze. Kogo mogą dotyczyć nowe przepisy?
Warszawa jest siedzibą najważniejszych organów państwowych i miejscem organizacji wielu wydarzeń o charakterze międzynarodowym. W stolicy odbywają się między innymi spotkania polityczne, konferencje i uroczystości z udziałem najwyższych przedstawicieli władz.
Właśnie dlatego nowe przepisy mogą mieć szczególne znaczenie dla organizacji wydarzeń w Warszawie i na Mazowszu. Jeżeli konkretne przedsięwzięcie otrzyma status wydarzenia specjalnego, jego organizatorzy i uczestnicy mogą zostać objęci dodatkowymi procedurami bezpieczeństwa.
Osoby rejestrujące się na takie wydarzenia powinny zapoznać się z informacjami przekazanymi przez organizatora, szczególnie dotyczącymi wymaganych danych, zasad wejścia oraz ewentualnej weryfikacji uczestników.
Nie należy jednak interpretować podpisania ustawy jako zapowiedzi powszechnego sprawdzania wszystkich osób uczestniczących w wydarzeniach organizowanych w Warszawie.
Co to oznacza dla zwykłego uczestnika wydarzenia?
Jeśli dana osoba zostanie zaproszona na przedsięwzięcie posiadające status wydarzenia specjalnego, może spotkać się z bardziej rozbudowanymi zasadami rejestracji i wejścia. Organizator będzie zobowiązany poinformować o możliwości sprawdzenia osób lub podmiotów rejestrujących się jako uczestnicy albo podejmujących współpracę przy organizacji.
W zależności od przyjętego planu bezpieczeństwa mogą również zostać wyznaczone odpowiednie punkty kontroli i szczegółowe zasady poruszania się po obiekcie lub wyznaczonym terenie.
Nie oznacza to, że każda osoba zostanie automatycznie poddana indywidualnej kontroli przez ABW. Ustawa przewiduje określoną procedurę, której uruchomienie wymaga spełnienia odpowiednich przesłanek.
Najważniejsze będzie śledzenie komunikatów organizatora i stosowanie się do zasad bezpieczeństwa obowiązujących podczas konkretnego wydarzenia.
Kiedy nowe przepisy zaczną obowiązywać?
Prezydent podpisał ustawę 13 listopada 2026 roku. Zgodnie z jej treścią nowe regulacje mają wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.
Oznacza to, że daty wejścia w życie nie należy liczyć automatycznie od dnia podpisania ustawy. Decydujące znaczenie ma termin jej oficjalnego ogłoszenia.
Do czasu rozpoczęcia obowiązywania nowelizacji zastosowanie mają dotychczasowe przepisy. Szczegółowe zasady zabezpieczania konkretnego wydarzenia będą natomiast zależały od odpowiednich decyzji i planów przygotowanych przez właściwe organy.
Podpis prezydenta to ważna zmiana. Służby otrzymają nowe narzędzia
Nowelizacja ustawy o działaniach antyterrorystycznych wprowadza specjalny tryb organizacji i zabezpieczania najważniejszych wydarzeń państwowych i międzynarodowych. Przewiduje możliwość przetwarzania określonych informacji przez policję, weryfikowania zarejestrowanych uczestników oraz udziału ABW w ocenie zagrożeń terrorystycznych.
Nowe przepisy określają również zasady przygotowywania planów bezpieczeństwa oraz terminy przechowywania danych.
Najważniejsza informacja dla mieszkańców: ustawa nie wprowadza powszechnej kontroli uczestników wszystkich wydarzeń w Polsce. Dotyczy szczególnej kategorii przedsięwzięć, którym zostanie formalnie nadany status wydarzenia specjalnego. W takich przypadkach policja i ABW uzyskają dodatkowe możliwości działania służące zapobieganiu zagrożeniom.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.