Rząd radzi przygotować się na 72 godziny. Zrobiliśmy listę i sprawdziliśmy ile to kosztuje w sklepie
Rząd zaleca przygotowanie domowych zapasów na minimum 3 dni. Dla rodziny w Warszawie czy na Mazowszu oznacza to konkretne ilości wody, jedzenia i wyposażenia, ale końcowy rachunek mocno zależy od tego, co już ma w domu. Sprawdziliśmy ceny produktów i znaleźliśmy różnicę, którą łatwo przeoczyć przy kupowaniu samej wody.
Minimum 36 litrów wody dla 4 osób. Do koszyka wybraliśmy 40 litrów
Oficjalny „Poradnik bezpieczeństwa” wskazuje minimum 3 litry wody na osobę na dobę oraz żywność gotową do spożycia. Dla 4 domowników i 3 dni daje to 36 litrów. W naszej wycenie znalazło się 8 baniaków po 5 litrów, czyli 40 litrów. Taki zakup pozwala przekroczyć wskazane minimum bez dokupowania pojedynczej butelki. Dodatkową wodę trzeba przewidzieć zależnie od potrzeb higienicznych, przygotowywania posiłków i opieki nad zwierzętami.
Poradnik obejmuje też leki i apteczkę, środki higieniczne, latarkę, radio działające bez gniazdka, baterie, naładowany telefon i powerbank. Zaleca gotówkę w różnych nominałach oraz koce, śpiwory i ciepłą odzież. Przygotowanie takiego zestawu ma pomóc podczas awarii i innych kryzysów ograniczających dostęp do usług. Marki, liczby opakowań żywności i modele sprzętu w poniższych tabelach są naszym wyborem do kalkulacji. Rządowy dokument określa kategorie zapasów, a potrzeby konkretnej rodziny trzeba uwzględnić osobno.
Woda i przykładowy zapas jedzenia kosztują 184,45 zł
Wycena powstała na podstawie cen wyświetlanych w sklepie internetowym Auchan, sprawdzonych 16 listopada 2026 r. Przyjęliśmy ceny pojedynczych opakowań, bez kodów dla nowych klientów, rabatów za wielosztuki i kosztu dostawy. To punkt odniesienia do własnej listy zakupów; dostępność i ceny należy sprawdzić dla wybranego sklepu lub adresu. Wybraliśmy produkty trwałe, które można wykorzystać bez gotowania. Część z nich wymaga chłodzenia po otwarciu, dlatego znaczenie ma również wielkość opakowań.
|Produkt
|Liczba opakowań
|Cena za opakowanie
|Razem
|Woda źródlana Gorczańska Krynica Auchan 5 l
|8
|2,48 zł
|19,84 zł
|Pieczywo chrupkie żytnie Pewni Dobrego 140 g
|12
|2,79 zł
|33,48 zł
|Fasola czarna Dawtona 400 g
|8
|3,39 zł
|27,12 zł
|Tuńczyk rozdrobniony w oleju słonecznikowym Auchan 170 g
|6
|4,88 zł
|29,28 zł
|Pasztet firmowy drobiowo-wieprzowy Profi 131 g
|4
|2,98 zł
|11,92 zł
|Pasta orzechowa chrupka Auchan 500 g
|1
|11,99 zł
|11,99 zł
|Orzeszki ziemne solone Auchan 200 g
|4
|3,99 zł
|15,96 zł
|Rodzynki sułtańskie Auchan 500 g
|2
|9,99 zł
|19,98 zł
|Mleko UHT 3,2 proc. Auchan 1 l
|6
|2,48 zł
|14,88 zł
|Łączny koszt wody i żywności
|184,45 zł
Zestaw zawiera 1,68 kg pieczywa chrupkiego, 8 puszek fasoli, 6 puszek ryby i 4 niewielkie pasztety, a do tego pastę orzechową, orzeszki, rodzynki i mleko. Można z niego przygotować zimne posiłki oraz przekąski. Ilości trzeba dopasować do wieku, apetytu i diety domowników. W szczególności małe dzieci oraz osoby z alergiami lub dietą leczniczą potrzebują odpowiednich zamienników. Wyceniony koszyk jest przykładem do planowania zapasu, a nie uniwersalnym jadłospisem dla każdej rodziny.
Przy ocenie własnego koszyka warto patrzeć także na ilość jedzenia i jego wartość energetyczną. Wybrane pieczywo ma według etykiety 333 kcal w 100 g, więc 12 opakowań dostarcza łącznie około 5594 kcal. Pasta ma 603 kcal w 100 g, czyli 3015 kcal w słoiku. Takie dane pomagają porównać zapas z tym, ile rodzina faktycznie zjada przez 3 dni. Opakowania należy otwierać na bieżąco; mleko UHT po otwarciu wymaga lodówki, podobnie jak wiele konserw po otwarciu.
Wybór wody potrafi wyraźnie zmienić rachunek. W katalogu 24 butelki wody mineralnej Sudety+ Auchan po 1,5 litra kosztowały 28,32 zł, a doliczana kaucja po 50 gr zwiększała wydatek do 40,32 zł za 36 litrów. Nasze 8 baniaków innej wody źródlanej daje 40 litrów za 19,84 zł. Kaucja jest do odzyskania po zwrocie właściwych opakowań, ale przy zakupie trzeba ją wyłożyć. Warto więc porównywać cenę za litr oraz całą kwotę płaconą przy kasie.
Radio, latarki i zapas energii to kolejne 333,54 zł przy zakupie od zera
Druga część kalkulacji obejmuje wyposażenie do oświetlenia i łączności. Przyjęliśmy 4 proste latarki, radio bateryjno-sieciowe, 2 powerbanki po 20 tys. mAh oraz pasujące baterie z zapasem. Ceny pochodzą z katalogów Action i Avans. To konkretne modele służące wycenie, z różnymi wymaganiami zasilania. Wybrane latarki potrzebują po 2 baterie AAA, natomiast radio Eltra Basia korzysta z 4 baterii R14, oznaczanych również jako rozmiar C. Trzeba sprawdzić to przed zakupem.
|Wyposażenie
|Liczba
|Cena jednostkowa
|Razem
|Latarka Action 60 lm
|4
|3,99 zł
|15,96 zł
|Baterie Philips AAA, opakowanie 12 szt.
|2 opakowania
|7,95 zł
|15,90 zł
|Radio Eltra Audiox Basia, bateryjno-sieciowe
|1
|99,98 zł
|99,98 zł
|Baterie Philips C, opakowanie 2 szt.
|4 opakowania
|7,95 zł
|31,80 zł
|Powerbank Xtorm 20 000 mAh, 30 W
|2
|84,95 zł
|169,90 zł
|Łączny koszt wybranego wyposażenia
|333,54 zł
Woda, żywność i powyższy sprzęt dają razem 517,99 zł. Ten rachunek zakłada kupienie wszystkich wymienionych rzeczy. Rodzina mająca sprawne radio, latarki i powerbanki może skupić się na wodzie, jedzeniu i brakujących bateriach. Przed odłożeniem sprzętu trzeba go sprawdzić i naładować oraz dołączyć przewody pasujące do telefonów. Czas pracy urządzeń zależy od sposobu używania, dlatego liczba baterii i pojemność powerbanków wymagają dopasowania do własnego planu korzystania z oświetlenia i łączności.
Do zapasu dochodzą apteczka, higiena i rzeczy potrzebne konkretnym domownikom
Kwota 517,99 zł obejmuje pozycje z tabel. Osobno trzeba uwzględnić leki, opatrunki, środki higieniczne, wyposażenie dla dzieci i zwierząt oraz brakujące rzeczy z domu. Oficjalny poradnik wymienia między innymi leki przyjmowane na stałe, gazę, bandaże, rękawiczki, środki antyseptyczne, termometr, nożyczki i folię termiczną. Koszt zależy od tego, co już znajduje się w apteczce i czego potrzebują domownicy. Przy lekach wymagających szczególnych warunków przechowywania plan na przerwę w zasilaniu należy uzgodnić z farmaceutą lub lekarzem.
W części higienicznej rząd wskazuje papier toaletowy, chusteczki nawilżane, podpaski, pieluchy, środki dezynfekujące, worki na śmieci i wiadro z pokrywą. Na liście są również ciepłe okrycia, taśmy, folie, zestawy do uszczelniania i alternatywne ogrzewanie. Dobór tego ostatniego wymaga uwzględnienia warunków lokalu i instrukcji urządzenia. Agregat spalinowy powinien pracować na zewnątrz, z dala od okien i otworów wentylacyjnych. Gotówkę w różnych nominałach trzeba natomiast przygotować jako rezerwę na wydatki; jej wielkość wynika z potrzeb gospodarstwa.
Warszawa: komunikaty o wodzie, prądzie i cieple warto sprawdzić wcześniej
Mieszkańcy Warszawy znajdą na stronie Warszawa 19115 dział „Komunikaty i awarie”, z informacjami prowadzącymi do zgłoszonych i planowanych przerw w dostawach prądu, wody oraz ciepła. Miejski serwis wskazuje między innymi portal awarii Stoen Operator. Opisuje też Warszawski System Powiadomień, w którym można wybrać interesujące rodzaje informacji. Te adresy warto zapisać przed wystąpieniem problemu i ustalić z domownikami, gdzie szukać komunikatów. Radio z bateriami zapewnia dodatkowy sposób odbioru informacji przy utrudnionym dostępie do internetu.
Zacznij od domowych zapasów, a zakupy dopasuj do 3 dni życia rodziny
Przed zakupami najlepiej zebrać w jednym miejscu to, co już może wejść do zestawu: trwałą żywność, wodę, latarki, radio, powerbanki i apteczkę. Następnie trzeba porównać ilości z liczbą domowników i przejrzeć terminy przydatności. Produkty używane na co dzień można włączyć do rotacji: zużywać starsze opakowania i uzupełniać zapas nowymi. Pozwala to rozłożyć wydatki i utrzymywać jedzenie, które rodzina zna, akceptuje i potrafi wykorzystać bez uruchamiania kuchenki.
Własną listę warto rozpisać na śniadania, główne posiłki i przekąski dla każdej osoby przez 3 dni. Wtedy łatwiej zauważyć, że brakuje pieczywa, odpowiedniego produktu dla dziecka albo ręcznego otwieracza do puszek. Zamienniki należy uwzględnić od razu przy alergiach i szczególnych dietach. Do wody przeznaczonej do picia dochodzą pozostałe potrzeby domu. Wybrane opakowania powinny być wygodne do używania, a zapas trzeba przechowywać zgodnie z etykietą, z dala od słońca i źródeł ciepła.
Na koniec przydaje się prosta próba: przygotowanie jednego posiłku z zapasu, uruchomienie radia na bateriach i sprawdzenie ładowania telefonów z powerbanków. W ten sposób można wykryć brak przewodu, niewłaściwy rozmiar baterii lub opakowanie wymagające narzędzia. Domownicy powinni wiedzieć, gdzie leżą potrzebne rzeczy i jak je uruchomić. Poradnik zaleca też rodzinny plan kryzysowy z danymi kontaktowymi oraz miejscami i terminami spotkań. Ustalenia można zapisać na papierze i umieścić przy zapasach, aby każdy miał do nich dostęp.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z blisko 20-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.