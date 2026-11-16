Od soboty zmiany w przepisach. Stracisz prawo jazdy na 3 miesiące za wjazd
Od soboty 21 listopada 2026 r. kierowca, który na przejeździe kolejowym zignoruje czerwone światło, objedzie opuszczone zapory albo wjedzie na tory bez miejsca za nimi, straci prawo jazdy na 3 miesiące. To kara dodatkowa, oprócz mandatu 2000 zł i 15 punktów karnych. Nowe przepisy obowiązują w całym kraju, także w Warszawie, gdzie kamera na przejeździe w Rembertowie co roku wyłapuje tysiące kierowców.
Za te 4 zachowania policjant zatrzyma prawo jazdy
Zmiany wprowadza ustawa z 8 października 2026 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2026 poz. 1466). Weszła ona w życie 14 dni po ogłoszeniu. Do art. 135 i 135a Prawa o ruchu drogowym dopisano nowe przypadki, w których policjant zatrzymuje prawo jazdy za pokwitowaniem. Prawo jazdy stracisz, jeśli:
- objeżdżasz opuszczone zapory lub półzapory na przejeździe,
- wjeżdżasz na przejazd, gdy zapory zaczęły się opuszczać albo nie zostały jeszcze całkowicie podniesione,
- wjeżdżasz na przejazd przy czerwonym świetle, czerwonym migającym albo 2 na przemian migających czerwonych światłach,
- wjeżdżasz na przejazd, choć po drugiej stronie nie ma miejsca, by jechać dalej, np. w korku.
Te same naruszenia dopisano do art. 102 ust. 1 ustawy o kierujących pojazdami (nowe pkt 10 i 11). Na tej podstawie starosta wydaje decyzję o zatrzymaniu prawa jazdy na 3 miesiące. Mechanizm jest taki sam jak przy przekroczeniu prędkości o ponad 50 km/h w terenie zabudowanym.
Jazda mimo zatrzymania wydłuża karę do pół roku
Nowelizacja objęła przejazdy kolejowe tymi samymi zasadami, które działają już przy rażącym przekroczeniu prędkości. Kto mimo zatrzymanego prawa jazdy dalej prowadzi auto, musi się liczyć z wydłużeniem zatrzymania do 6 miesięcy. Jeśli zostanie złapany ponownie, starosta cofnie uprawnienia, a odzyskanie prawa jazdy będzie wymagać m.in. ponownego egzaminu.
Mandat i punkty bez zmian: 2000 zł i 15 pkt
Utrata prawa jazdy to sankcja dodatkowa. Mandaty za wykroczenia na przejazdach się nie zmieniły:
|Wykroczenie
|Mandat
|Punkty karne
|Od 21 listopada dodatkowo
|Objeżdżanie zapór, wjazd przy opuszczających się zaporach
|2000 zł, w recydywie 4000 zł
|15
|prawo jazdy zatrzymane na 3 miesiące
|Wjazd przy czerwonym świetle
|2000 zł, w recydywie 4000 zł
|15
|prawo jazdy zatrzymane na 3 miesiące
|Wjazd bez miejsca za przejazdem
|2000 zł, w recydywie 4000 zł
|15
|prawo jazdy zatrzymane na 3 miesiące
|Wyprzedzanie na przejeździe lub tuż przed nim
|1000 zł, w recydywie 2000 zł
|10
|bez zmian
|Niezatrzymanie się przed znakiem STOP
|300 zł
|8
|bez zmian
Recydywa oznacza popełnienie tego samego wykroczenia w ciągu 2 lat. Przy 15 punktach za jedno wykroczenie kierowca z kilkoma wcześniejszymi punktami szybko zbliża się do limitu 24 punktów.
Spowodowanie katastrofy: zakaz prowadzenia na co najmniej 3 lata
Ta sama ustawa zaostrza też Kodeks karny. Nowy art. 42 § 1b nakazuje sądowi orzec zakaz prowadzenia pojazdów na co najmniej 3 lata wobec sprawcy katastrofy w ruchu (art. 173 kk). Za sprowadzenie bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy (art. 174 kk) zakaz będzie obowiązkowy, zgodnie z ogólnymi przepisami na co najmniej rok. Sprawca, który uciekł z miejsca zdarzenia, nie może liczyć na wcześniejsze uznanie zakazu za wykonany. Przepisy dotyczą wszystkich katastrof w ruchu, nie tylko na przejazdach.
Dlaczego zmiany: tysiące kierowców na czerwonym przed torami
Według danych przywoływanych przez Ministerstwo Infrastruktury w 2025 r. na przejazdach kolejowych doszło do 51 wypadków, z czego 38 na przejazdach niestrzeżonych. Kamery systemu Red Light zarejestrowały przejazd na czerwonym świetle przed torami 12 277 razy w 2024 r. i 7430 razy w 2025 r. Prawie 9 na 10 sprawców to kierowcy samochodów osobowych.
Warszawa: kamera w Rembertowie łapie najwięcej kierowców w Polsce
W Warszawie system Red Light działa na przejeździe kolejowym przy ul. Cyrulików w Rembertowie. To jedna z najbardziej „wydajnych” takich kamer w kraju. W pierwszym półroczu 2025 r. zarejestrowała 1703 wykroczenia, więcej niż jakikolwiek inny przejazd z kamerą Red Light. W pierwszej połowie 2026 r. było to niespełna 1300 z ok. 3,1 tys. wykroczeń zarejestrowanych w ten sposób w całej Polsce.
Ustawa nie zawiera osobnych przepisów o nagraniach z kamer. Zatrzymanie prawa jazdy na miejscu wymaga kontroli przez policjanta. Przy podobnej karze za przekroczenie prędkości o ponad 50 km/h kierowcy tracą prawo jazdy właśnie wtedy, gdy zatrzyma ich policja. Nagranie z kamery kończy się zwykle wezwaniem i mandatem. Policja może jednak prowadzić kontrole przy przejazdach, a Główny Inspektorat Transportu Drogowego pracuje nad podłączeniem do systemu CANARD kamer monitoringu z kolejnych przejazdów PKP PLK.
Utkniesz na torach? Dzwoń pod 112 i podaj numer przejazdu
Przy każdym przejeździe, na napędzie rogatki lub na krzyżu św. Andrzeja, jest żółta naklejka z 9-cyfrowym numerem przejazdu i numerami alarmowymi. Jeśli auto zepsuje się na torach albo zobaczysz zagrożenie, zadzwoń pod 112 i podaj ten numer. Dyspozytor może wtedy szybko zatrzymać ruch pociągów.
Nowe kary na przejazdach. Co warto wiedzieć
- Od 21 listopada za wjazd na czerwonym, objeżdżanie zapór i wjazd bez miejsca za przejazdem tracisz prawo jazdy na 3 miesiące.
- Do tego nadal płacisz 2000 zł mandatu (w recydywie 4000 zł) i dostajesz 15 punktów karnych.
- Jazda mimo zatrzymanego prawa jazdy grozi wydłużeniem kary do 6 miesięcy, a potem cofnięciem uprawnień.
- Migające czerwone światło oznacza zakaz wjazdu, nawet jeśli zapory jeszcze się nie opuszczają.
- Nie wjeżdżaj na tory w korku, dopóki nie masz pewności, że zmieścisz się za przejazdem.
- W razie awarii na torach od razu wyjdź z auta, odejdź na bezpieczną odległość i dzwoń pod 112, podając numer z żółtej naklejki.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z blisko 20-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.