Przelew od rodziców: od jakiej kwoty trzeba zgłosić go skarbówce i ile masz na to czasu?
Rodzice pomagają w zakupie mieszkania, pieniądze trafiają na konto, a rodzina skupia się na kredycie, umowie i odbiorze kluczy. Wśród tych formalności łatwo przeoczyć jeszcze jedną, od której zależy rozliczenie darowizny. Znaczenie mają wcześniejsze przelewy, osoba przekazująca pieniądze oraz rachunek, na który je wysłano. W 2026 roku zmieniły się zasady ratowania przekroczonego terminu, a najnowsza interpretacja fiskusa pokazuje, dlaczego zapłata bezpośrednio sprzedającemu mieszkanie potrafi skomplikować sprawę.
36 120 zł od jednej osoby. Większa darowizna też może być bez podatku
Przy darowiźnie od rodzica podstawowa kwota, którą trzeba zapamiętać, wynosi 36 120 zł. Jeżeli wartość nabyć od tej samej osoby, liczona za ustawowy okres, nie przekracza tej granicy, zgłoszenie SD-Z2 nie jest wymagane z powodu wysokości darowizny. Po przekroczeniu limitu zgłoszenie staje się jednym z warunków pełnego zwolnienia dla najbliższej rodziny. Dokładnie 36 120 zł mieści się jeszcze w limicie. Przy 36 121 zł trzeba już sprawdzić obowiązek zgłoszenia i pozostałe warunki zwolnienia.
Ta kwota nie wyznacza jednak maksymalnej pomocy, jaką rodzice mogą przekazać dziecku bez podatku. Darowizna 200 tys. zł, 400 tys. zł czy jeszcze większa również może korzystać z pełnego zwolnienia przewidzianego w art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn. Przy pieniądzach znaczenie mają terminowe zgłoszenie oraz odpowiednie udokumentowanie przekazania środków. Zwolnienie nie jest uzależnione od zakupu pierwszego mieszkania ani od wydania pieniędzy na określony cel. Zakup lokalu po prostu często wiąże się z kwotą, przy której formalności są już konieczne.
Fiskus dolicza wcześniejsze darowizny. Tak działa okres pięciu lat
Limit sprawdza się osobno dla każdego darczyńcy, ale z uwzględnieniem wcześniejszych nabyć od tej osoby. Do ostatniej darowizny dolicza się nabycia z tego samego roku oraz z pięciu poprzednich lat kalendarzowych. Przy przelewie otrzymanym w 2026 roku trzeba więc zajrzeć do historii od początku 2021 roku, a następnie uwzględnić także wcześniejsze darowizny z 2026 roku. To istotna różnica wobec liczenia samych ostatnich 60 miesięcy. Przelew z początku 2021 roku nadal może wpływać na obowiązek zgłoszenia darowizny otrzymanej pod koniec 2026 roku.
Załóżmy, że matka przekazała córce 20 tys. zł w grudniu 2023 roku, a w listopadzie 2026 roku daje kolejne 20 tys. zł na wkład własny. Razem to 40 tys. zł od jednej osoby. Druga darowizna powoduje przekroczenie limitu i wymaga zgłoszenia, jeżeli córka chce skorzystać z pełnego zwolnienia. Zgłasza otrzymaną darowiznę, a nie wyłącznie nadwyżkę ponad 36 120 zł. Przy sprawdzaniu limitu znaczenie mogą mieć również wcześniejsze darowizny rzeczy lub praw majątkowych, a nie tylko historia przelewów bankowych.
|Przykładowa sytuacja
|Kwota istotna dla limitu
|Zgłoszenie SD-Z2
|Matka przekazuje w 2026 r. 36 120 zł, bez wcześniejszych darowizn
|36 120 zł od matki
|Nie jest wymagane ze względu na kwotę
|Matka przekazuje w 2026 r. 50 000 zł, bez wcześniejszych darowizn
|50 000 zł od matki
|Potrzebne do pełnego zwolnienia przy zwykłej darowiźnie pieniężnej
|Matka dała 20 000 zł w grudniu 2023 r. i przekazuje 20 000 zł w 2026 r.
|40 000 zł od matki
|Druga darowizna przekracza limit i wymaga zgłoszenia do zwolnienia
|Matka dała 10 000 zł w 2020 r. i przekazuje 30 000 zł w 2026 r.
|30 000 zł; darowizna z 2020 r. wypada z tego okresu
|Nie jest wymagane, jeżeli nie było innych nabyć objętych sumowaniem
|Matka daje 30 000 zł, a ojciec odrębnie 30 000 zł; brak wcześniejszych darowizn
|Po 30 000 zł od każdej osoby
|Każdy rodzic ma osobny limit; oba nabycia mieszczą się w nim
Matka i ojciec mają osobne limity, również przy wspólnym rachunku
Gdy oboje rodzice przekazują pieniądze, trzeba ustalić, jaka kwota pochodzi od każdego z nich. Przy darowiźnie po 100 tys. zł od matki i ojca dziecko rozlicza dwa odrębne nabycia i składa osobne zgłoszenie SD-Z2 dla każdego darczyńcy. Pomaga w tym umowa wskazująca rodziców, obdarowanego oraz kwoty przekazywane przez poszczególne osoby. Sam fakt, że przelew wyszedł ze wspólnego rachunku małżonków, nie ustala automatycznie dwóch darowizn po połowie. Dokumenty powinny pokazywać rzeczywiste ustalenia rodziny, zgodne z przebiegiem transakcji.
Osobnej uwagi wymaga pomoc dla dziecka pozostającego w małżeństwie. Dziecko należy do kręgu osób uprawnionych do pełnego zwolnienia na zasadach art. 4a. Zięć i synowa należą wprawdzie do pierwszej grupy podatkowej, ale nie korzystają z tego samego pełnego zwolnienia co dziecko darczyńcy. Jeżeli rodzice chcą obdarować również małżonka swojego dziecka, trzeba ocenić jego nabycie osobno. Dlatego przy większej pomocy na wspólny zakup warto wcześniej jednoznacznie określić, kto otrzymuje darowiznę, zamiast zostawiać tę kwestię do wyjaśnienia po przelewie.
Na SD-Z2 jest sześć miesięcy. Zakup mieszkania nie przesuwa terminu
Przy typowej darowiźnie pieniężnej wykonywanej bez aktu notarialnego termin zgłoszenia wynosi sześć miesięcy od powstania obowiązku podatkowego, czyli zasadniczo od spełnienia świadczenia. Dla zwykłego przelewu będzie to otrzymanie pieniędzy. Jeżeli środki wpłyną 10 listopada 2026 roku, termin w takim przykładzie upłynie 10 maja 2027 roku. Nie zaczyna się go liczyć dopiero od podpisania umowy kupna mieszkania, zapłaty ostatniej raty deweloperowi czy przeprowadzki. To darowizna uruchamia obowiązek, niezależnie od tempa późniejszej transakcji mieszkaniowej.
Jeżeli rodzice przekazują pieniądze w kilku częściach, trzeba pilnować dat otrzymania poszczególnych wpłat. Pierwsza rata może wymagać zgłoszenia wcześniej niż ostatnia. Wysłanie całej pomocy w transzach nie tworzy nowego limitu dla każdego przelewu, ponieważ nabycia od tej samej osoby podlegają sumowaniu. Najwygodniej zapisać datę, kwotę i darczyńcę przy każdej wpłacie, a formalności załatwiać na bieżąco. Przy zakupie mieszkania przeciągającym się przez wiele miesięcy czekanie na zakończenie wszystkich rozliczeń może oznaczać przekroczenie terminu dotyczącego pierwszych pieniędzy.
Jak przekazać pieniądze, żeby zachować dokument potrzebny do zwolnienia
Przy darowiźnie pieniężnej przekraczającej limit ustawa wymaga udokumentowania jej otrzymania dowodem przekazania na rachunek płatniczy nabywcy, jego inny rachunek w banku lub SKOK albo przekazem pocztowym. W zwykłej sytuacji rodzinnej najprostszy przebieg to przelew od rodzica na własny rachunek dziecka. Potwierdzenie powinno pozwalać powiązać darczyńcę, odbiorcę, datę oraz kwotę. Dziecko może następnie zapłacić z tego rachunku sprzedającemu mieszkanie lub deweloperowi. W ten sposób dokumentacja pokazuje zarówno otrzymanie darowizny, jak i późniejsze wykorzystanie pieniędzy.
Warto dołączyć do tego prostą pisemną umowę. Można wskazać w niej strony, kwotę, sposób przekazania oraz to, że pieniądze są darowizną, bez obowiązku zwrotu. Tytuł przelewu, na przykład „Darowizna dla Anny Kowalskiej zgodnie z umową z 8 listopada 2026 r.”, ułatwi późniejsze powiązanie dokumentów. Sam opis w bankowości nie zastępuje jednak dowodu otrzymania pieniędzy ani zgłoszenia podatkowego. Przy pomocy od dwojga rodziców umowa i potwierdzenia powinny pozwalać ustalić również, ile faktycznie przekazała każda osoba.
Gotówka do ręki i własna wpłata na konto to ryzykowna droga
Rodzic może mieć oszczędności w gotówce i uznać, że najłatwiej wręczyć je dziecku, które następnie samo wpłaci pieniądze do banku. Przy kwocie przekraczającej limit taki przebieg nie spełnia wymogu dokumentacyjnego pełnego zwolnienia zgodnie z uchwałą Naczelnego Sądu Administracyjnego z 20 marca 2023 roku, sygn. III FPS 3/22. Z dowodu ma wynikać przekazanie środków przez darczyńcę na rzecz obdarowanego. Własna wpłata dziecka dokumentuje wpłatę na jego konto, ale nie zastępuje wymaganego potwierdzenia wykonania darowizny przez rodzica.
W praktyce problem może dotyczyć nawet rodziny, w której pochodzenie oszczędności i intencja przekazania pomocy są bezsporne. Umowa podpisana po wręczeniu gotówki nie zmieni tego, kto wykonał wpłatę widoczną w dokumentach bankowych. Dlatego sposób przekazania dużej kwoty warto ustalić wcześniej. Jeżeli darczyńca chce wpłacić gotówkę bezpośrednio na rachunek dziecka, dokument wpłaty powinien identyfikować go jako osobę przekazującą środki. Najłatwiejszy do odtworzenia pozostaje zwykły przelew z rachunku rodzica, wraz z zachowanym potwierdzeniem jego wykonania.
Nowa interpretacja z listopada 2026 r. dotyczy zapłaty prosto sprzedającemu
W interpretacji indywidualnej z 9 listopada 2026 roku, sygn. 0111-KDWB.4015.92.2026.2.HK, Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej oceniał darowiznę od ojca na zakup mieszkania przez córkę. Pieniądze zostały przekazane bezpośrednio na rachunek sprzedającego. Organ uznał, że opisany sposób zapłaty nie spełniał warunku udokumentowania otrzymania środków wymaganego do pełnego zwolnienia. Sprawa pokazuje, że rodzinny cel pomocy i dokument zakupu lokalu nie rozstrzygają wszystkich podatkowych warunków. Znaczenie ma także rachunek, na który rzeczywiście trafiły pieniądze.
W tej interpretacji wskazano jednocześnie szczególną sytuację indywidualnego subkonta wyodrębnionego dla obdarowanego w ramach rachunku dewelopera lub spółdzielni mieszkaniowej. Takie rozwiązanie wymaga odrębnej oceny i odpowiedniej dokumentacji. Nie należy utożsamiać go ze zwykłym rachunkiem osoby sprzedającej mieszkanie. Interpretacja dotyczy konkretnego stanu faktycznego i sama nie zmienia ustawy. Dla rodziny planującej dopiero transakcję praktyczny wniosek jest prosty: sposób przekazania środków trzeba sprawdzić przed przelewem, szczególnie gdy pieniądze mają ominąć rachunek dziecka.
Jeżeli rodzice już zapłacili sprzedającemu bezpośrednio, warto zebrać umowę darowizny, potwierdzenia przelewów, umowę zakupu i dokumenty dotyczące rachunku odbiorcy. Na tej podstawie można ocenić, czy sytuacja odpowiada przypadkowi opisanemu przez KIS, czy ma istotne różnice. Nie należy dorabiać wstecz fikcyjnych dat ani zmieniać opisu zdarzeń. Przy kilkuset tysiącach złotych koszt profesjonalnej oceny dokumentów lub wystąpienie o własną interpretację może mieć duże znaczenie dla rozliczenia. Samo wysłanie SD-Z2 nie naprawia wadliwego sposobu udokumentowania pieniędzy.
Gdzie złożyć zgłoszenie i co zachować po wysłaniu
SD-Z2 składa osoba, która otrzymała darowiznę. Można skorzystać z elektronicznego zgłoszenia, w tym przez e-Urząd Skarbowy, albo złożyć formularz papierowy. Potrzebne są między innymi dane obdarowanego i darczyńcy, informacja o pokrewieństwie, dacie nabycia oraz otrzymanej kwocie. Warto przygotować umowę i dowody przekazania pieniędzy. Po wysłaniu elektronicznym trzeba zachować urzędowe poświadczenie odbioru, czyli UPO. Formularz zapisany jako wersja robocza lub sam zrzut ekranu z wypełnionymi polami nie potwierdza skutecznego złożenia zgłoszenia.
Przy zwykłej darowiźnie pieniędzy właściwość urzędu ustala się zasadniczo według miejsca zamieszkania obdarowanego w chwili powstania obowiązku podatkowego. Jeśli matka mieszka w Radomiu, dziecko w Warszawie, a kupowane mieszkanie znajduje się w Piasecznie, sam adres lokalu nie wyznacza urzędu dla darowizny pieniężnej. Inne zasady mogą dotyczyć darowania samej nieruchomości. Elektroniczne zgłoszenie pozwala załatwić sprawę bez osobistej wizyty, ale nadal trzeba prawidłowo wskazać urząd. Darowizny nie rozlicza się zamiast tego w rocznym zeznaniu PIT.
Akt zakupu mieszkania nie zastępuje umowy darowizny u notariusza
Ustawa przewiduje wyjątek od zgłoszenia między innymi wtedy, gdy nabycie następuje na podstawie umowy zawartej w formie aktu notarialnego albo w tej formie złożono oświadczenie jednej ze stron. Trzeba jednak odróżnić notarialną umowę darowizny od aktu zakupu mieszkania. Przy zakupie notariusz dokumentuje transakcję między kupującym a sprzedającym. Wzmianka, że część ceny pochodzi z pomocy rodziców, nie oznacza jeszcze, że odrębna darowizna pieniędzy została dokonana w formie zwalniającej z SD-Z2. Zakres czynności notarialnej warto wyjaśnić przed przyjęciem takiego założenia.
Od stycznia 2026 r. można wystąpić o przywrócenie terminu
Od 7 stycznia 2026 roku obowiązuje możliwość przywrócenia terminu zgłoszenia nabycia w najbliższej rodzinie. Podatnik musi uprawdopodobnić, że uchybienie nastąpiło bez jego winy. Wniosek składa się w ciągu siedmiu dni od ustania przyczyny, która uniemożliwiała terminowe zgłoszenie, a wraz z nim trzeba dopełnić spóźnionej czynności, czyli złożyć SD-Z2. Poważna choroba może wymagać przedstawienia okoliczności pokazujących, dlaczego faktycznie uniemożliwiała działanie. Samo powołanie się na zapomnienie nie daje podstaw do zakładania, że urząd przywróci termin.
Nowe rozwiązanie obejmuje nabycia od 7 stycznia 2026 roku oraz wcześniejsze nabycia, dla których termin zgłoszenia nie upłynął jeszcze w tym dniu. Nie służy do dowolnego otwierania wszystkich dawnych spraw. Przywrócenie dotyczy terminu zgłoszenia; pozostałe warunki zwolnienia, w tym wymagane udokumentowanie przekazania pieniędzy, nadal muszą być spełnione. Gdy ktoś odkrywa opóźnienie, powinien więc od razu ustalić daty i przyczynę uchybienia. Siedmiodniowy termin na wniosek jest znacznie krótszy niż pierwotne sześć miesięcy na zgłoszenie darowizny.
Ile może kosztować utrata zwolnienia. Przykład darowizny 100 tys. zł
Jeżeli pełne zwolnienie nie przysługuje, darowizna od rodzica podlega zasadom pierwszej grupy podatkowej. Od wartości nabycia odejmuje się kwotę wolną, z uwzględnieniem ustawowego sumowania wcześniejszych nabyć. Dopiero do tak ustalonej podstawy stosuje się skalę podatkową. Poniższe progi dotyczą nadwyżki ponad kwotę wolną, a nie całej otrzymanej sumy. To ważne przy samodzielnym liczeniu konsekwencji: otrzymanie 100 tys. zł i podstawa opodatkowania w wysokości 100 tys. zł to w zwykłym przykładzie dwie różne sytuacje.
|Podstawa opodatkowania w pierwszej grupie
|Podatek według obowiązującej skali
|Do 11 833 zł
|3 proc. podstawy
|Ponad 11 833 zł do 23 665 zł
|355 zł i 5 proc. nadwyżki ponad 11 833 zł
|Ponad 23 665 zł
|946,60 zł i 7 proc. nadwyżki ponad 23 665 zł
Przyjmijmy darowiznę 100 tys. zł od matki, brak wcześniejszych nabyć od niej oraz brak prawa do pełnego zwolnienia i innych szczególnych zwolnień. Po odjęciu 36 120 zł pozostaje podstawa 63 880 zł. Podatek wynosi 946,60 zł plus 7 proc. z kwoty 40 215 zł, czyli łącznie 3761,65 zł, a po zaokrągleniu 3762 zł. Ta sama darowizna, prawidłowo objęta pełnym zwolnieniem dla najbliższej rodziny, nie powodowałaby podatku od spadków i darowizn. Przy większej pomocy mieszkaniowej różnica może być odpowiednio wyższa.
Obecne przepisy określają także termin na zeznanie SD-3 po nieskutecznym upływie terminu zgłoszenia: zasadniczo jest to miesiąc od upływu sześciomiesięcznego terminu. Jeżeli podatnik złożył wniosek o jego przywrócenie i otrzymał odmowę, termin wiąże się z dniem, w którym postanowienie odmawiające przywrócenia stało się ostateczne. Osobno ustawa przewiduje stawkę 20 proc. w sytuacji powołania się przez podatnika na nieopodatkowaną darowiznę w toku wskazanych w ustawie czynności lub postępowań, przy spełnieniu określonych warunków. To odrębny mechanizm, który warto uwzględnić przy wyjaśnianiu zaległej sprawy.
Pomoc do zwrotu jest pożyczką i ma inny termin
Ustalenia rodziny powinny odpowiadać temu, co rzeczywiście ma się wydarzyć. Jeśli dziecko ma oddać rodzicom pieniądze, sprawa dotyczy pożyczki, a nie darowizny. Przy rodzinnej pożyczce przekraczającej 36 120 zł pełne zwolnienie z podatku od czynności cywilnoprawnych wymaga co do zasady deklaracji PCC-3 w ciągu 14 dni od zawarcia umowy oraz odpowiedniego udokumentowania otrzymania środków. To inny formularz i inny termin niż przy darowiźnie. Nazwanie przelewu „darowizną” nie rozwiąże problemu, jeżeli zawarta umowa i rzeczywiste rozliczenia wskazują obowiązek zwrotu.
Jak uporządkować pomoc rodziców przy zakupie mieszkania
Przed przekazaniem pieniędzy najlepiej zacząć od ustalenia stron i sprawdzenia wcześniejszych darowizn. Warto przejrzeć historię nabyć od każdego rodzica za właściwe lata kalendarzowe, zamiast oceniać tylko kwotę planowanego przelewu. Następnie można przygotować umowę odpowiadającą rzeczywistym ustaleniom i wybrać rachunek, na który wpłyną środki. Przy zapłacie bezpośrednio deweloperowi lub sprzedającemu tę część trzeba wyjaśnić z wyprzedzeniem. Po wykonaniu transakcji możliwości zmiany jej skutków podatkowych są znacznie bardziej ograniczone niż możliwości prawidłowego zaplanowania przepływu pieniędzy.
Po otrzymaniu darowizny warto od razu zapisać termin zgłoszenia i odłożyć potwierdzenie przelewu razem z umową. Gdy darczyńców jest dwoje, dokumenty oraz zgłoszenia powinny odzwierciedlać kwoty od każdej osoby. Złożenie SD-Z2 można załatwić jeszcze przed sfinalizowaniem zakupu mieszkania; nie ma potrzeby czekania na odbiór kluczy. Zachowane UPO albo potwierdzenie złożenia papierowego formularza pozwoli później wykazać, że formalności wykonano na czas. To szczególnie przydatne po kilku latach, gdy pamięć o datach i kolejnych etapach zakupu jest już mniej dokładna.
Jeżeli pieniądze już przekazano, a pojawiła się wątpliwość, należy ustalić fakty: datę otrzymania, rzeczywistego darczyńcę, rachunek odbiorcy i wcześniejsze nabycia. Przy przekroczeniu terminu trzeba dodatkowo sprawdzić, czy są podstawy do jego przywrócenia i kiedy ustała przeszkoda. Przy problemie z przelewem na cudzy rachunek potrzebna będzie ocena dokumentów konkretnej transakcji. Taki porządek pozwala dobrać właściwe działanie do sytuacji, zamiast składać przypadkowy formularz. Przy pomocy na mieszkanie prawidłowe rozliczenie zaczyna się od tego, co rodzina rzeczywiście uzgodniła i wykonała.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z blisko 20-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.