Bank zablokował twój przelew lub konto? Mogłeś przeoczyć wiadomość od banku lub żądanie stawiennictwa w oddziale
Pieniądze widać na rachunku, ale przelew nie wychodzi albo karta przestaje działać. Dla klienta oznacza to problem z opłaceniem zakupów, raty lub faktury, a wyjaśnienie może znajdować się w korespondencji sprzed kilku tygodni. Zanim ponowisz płatność, sprawdź dokładny komunikat i wiadomości od banku, bo od przyczyny ograniczenia zależy sposób odzyskania dostępu.
Brak odpowiedzi na ankietę AML może zatrzymać płatności
Bank musi aktualizować dane klienta i monitorować transakcje. Wymaga tego ustawa z 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, szczególnie art. 34, 35 i 41. Gdy bank nie może zastosować wymaganych środków bezpieczeństwa finansowego, przepisy przewidują między innymi nieprzeprowadzanie transakcji przez rachunek i zakończenie relacji z klientem. Dlatego prośby o dane trzeba obsługiwać również przy koncie używanym od wielu lat.
Ankieta służy zebraniu informacji potrzebnych do tej oceny. PKO BP wskazuje, że klient indywidualny może zostać zapytany o dokument tożsamości, adres oraz źródło, przedział kwotowy i kraj pochodzenia pieniędzy. Aktualizacja może odbywać się elektronicznie, podczas rozmowy z konsultantem lub w placówce. W otrzymanej prośbie trzeba sprawdzić zakres wymaganych czynności i termin, zamiast traktować ją jak kolejną ofertę marketingową.
Konkretną sekwencję opisuje ING dla klientów firmowych. Po braku odpowiedzi ogranicza dostęp do nowych produktów, a po kolejnym przypomnieniu może zatrzymać płatności do kontrahentów i kartą oraz automatyczne spłaty. Dalszy brak informacji może skończyć się rozwiązaniem umów. Terminy podaje w wiadomościach do firmy. Przy prywatnym rachunku zakres ograniczeń trzeba ustalić na podstawie komunikatu dotyczącego własnego konta.
Przy wezwaniu do oddziału należy ustalić, czy chodzi o okazanie dokumentu, podpisanie oświadczenia, wyjaśnienie transakcji lub działanie reprezentanta firmy. Trzeba potwierdzić, kto ma przyjść i czy sprawę obsłuży dowolna placówka. Jeśli wizyta jest niemożliwa, należy zgłosić przeszkodę i zapytać o alternatywę. Gdy bez osobistej wizyty bank nie może zakończyć wymaganej weryfikacji, niestawienie się w terminie może doprowadzić do ograniczenia usług.
Ustal, czy zatrzymano przelew, dostęp do aplikacji czy operacje na rachunku
Podczas kontaktu z bankiem trzeba najpierw ustalić zakres ograniczenia. Innego działania wymaga odrzucony przelew, innego zablokowane logowanie, a jeszcze innego brak możliwości dysponowania pieniędzmi. Przy pojedynczym zleceniu należy sprawdzić jego status, dostępne saldo i limit transakcyjny. Przykładowo przelew na 25 tys. zł przy dziennym limicie 20 tys. zł wymaga wyjaśnienia limitu, a nie dostarczania dokumentów o pochodzeniu majątku. Podane kwoty są przykładem, limity ustala się dla konkretnego rachunku i sposobu płatności.
|Co zgłasza bank
|Co ustalić w pierwszej kolejności
|Przekroczenie limitu przelewu
|Limit pojedynczej operacji i dzienny oraz sposób ich zmiany
|Przelew wstrzymany przez system bezpieczeństwa
|Sposób potwierdzenia transakcji i jej aktualny status
|Brak danych lub dokumentów AML/KYC
|Treść wcześniejszego wezwania, wymagane informacje i kanał ich przekazania
|Zablokowane logowanie
|Procedurę odzyskania dostępu i możliwość obsługi innym kanałem
|Blokada na żądanie organu lub zajęcie egzekucyjne
|Podstawę, zakres ograniczenia i organ prowadzący sprawę, w dostępnym prawnie zakresie
Przy kontroli bezpieczeństwa bank może potrzebować potwierdzenia, że to klient zlecił płatność. Alior Bank wyjaśnia, że przelew może nie zostać wykonany, gdy nie uda się uzyskać potwierdzenia albo odpowiedź klienta nie zgadza się z dyspozycją. W swoim informatorze dopuszcza wyjaśnienie takiej transakcji przez infolinię lub w oddziale. Dlatego po komunikacie o wstrzymaniu trzeba sprawdzić kontakt z banku i szczegóły zlecenia. Przed kolejną próbą płatności należy potwierdzić, co stało się z pierwszą.
Formalna blokada związana z działaniem GIIF, prokuratora lub zajęciem egzekucyjnym wymaga postępowania właściwego dla tej sprawy. Uzupełnienie ankiety może jej nie usunąć. Art. 54 zobowiązuje też bank do zachowania w tajemnicy określonych informacji AML. Trzeba uzyskać dostępne informacje o zakresie ograniczenia, a otrzymane postanowienia i zawiadomienia sprawdzić pod kątem terminów zaskarżenia.
Bank może poprosić o dokumenty pokazujące źródło pieniędzy
Wyjaśnienie powinno łączyć otrzymaną kwotę z konkretnym zdarzeniem. Przy sprzedaży potrzebna może być umowa i potwierdzenie zapłaty. Przy darowiźnie znaczenie ma ustalenie stron oraz wykonanie przelewu. PKO BP wymienia takie dokumenty w oficjalnym informatorze. Tabela pokazuje przykłady do przygotowania; wymagany zestaw trzeba uzgodnić z bankiem dla danej sprawy.
|Źródło pieniędzy
|Przykładowe dokumenty
|Wynagrodzenie
|Umowa o pracę lub umowa cywilnoprawna i potwierdzenie wypłaty
|Sprzedaż mieszkania lub samochodu
|Umowa sprzedaży i potwierdzenie otrzymania zapłaty
|Darowizna
|Umowa darowizny i dokument potwierdzający jej wykonanie
|Spadek
|Dokument potwierdzający nabycie spadku i otrzymanie środków
|Pożyczka lub kredyt
|Umowa i potwierdzenie przekazania pieniędzy
Przy oszczędnościach pomocna będzie historia ich powstania: zatrudnienia, działalności, sprzedaży majątku i przelewów między własnymi rachunkami. ING rozróżnia źródło bieżących środków od źródła zgromadzonego majątku. Wskazanie, że pieniądze przyszły z innego banku, może nie wyjaśniać, z czego je odłożono. Należy opisać rzeczywisty przebieg zdarzeń, wskazując daty i dokumenty, oraz poprosić o sprecyzowanie brakujących informacji.
Dokumenty trzeba przekazywać kanałem potwierdzonym z bankiem. Kontakt telefoniczny lub e-mailowy może być elementem prawdziwej weryfikacji, dlatego najlepiej samodzielnie zadzwonić na oficjalną infolinię albo sprawdzić sprawę po zalogowaniu. PKO BP wskazuje również możliwość uzgodnionego przesłania dokumentów e-mailem przy wyjaśnianiu transakcji. Prośbę o instalowanie programu do zdalnej obsługi telefonu należy potraktować jako sygnał oszustwa. KNF ostrzega przed takim mechanizmem. Uzupełnianie danych nie wymaga przekazywania rozmówcy hasła do bankowości ani wykonywania przelewu na wskazane przez niego „bezpieczne konto”.
Reklamacja powinna wskazywać brakujące działania i skutki ograniczenia
Po przekazaniu dokumentów należy uzyskać potwierdzenie ich przyjęcia i zapytać, czy zestaw jest kompletny oraz co pozostało do wyjaśnienia. Gdy bank nadal utrzymuje ograniczenie, a kontakt nie pozwala ustalić dalszego postępowania, trzeba złożyć reklamację. Powinna zawierać datę problemu, treść komunikatu, identyfikator przelewu, opis wcześniejszych kontaktów i wykonanych czynności. Można zażądać weryfikacji ograniczenia oraz informacji o czynnościach potrzebnych do przywrócenia usług, w zakresie, który bank może ujawnić.
Od 13 lutego 2026 r. instytucje finansowe mają obowiązek przyjmować reklamacje także elektronicznie. Rzecznik Finansowy wskazuje, że przy usługach płatniczych termin odpowiedzi wynosi zasadniczo 15 dni roboczych, a w szczególnie skomplikowanych przypadkach może zostać wydłużony do 35 dni roboczych. Dla pozostałych reklamacji objętych ustawą podstawowe terminy to 30 i wyjątkowo 60 dni. Odpowiedni tryb zależy od przedmiotu sprawy. Są to terminy odpowiedzi reklamacyjnej, a usunięcie ograniczenia zależy od wyjaśnienia jego przyczyny.
Reklamacja może obejmować udokumentowaną szkodę i oczekiwane rozwiązanie. Jej potwierdzenie oraz odpowiedź trzeba zachować. Po wyczerpaniu tej drogi uprawniony klient może wystąpić o interwencję Rzecznika Finansowego. Przy formalnej blokadzie organu należy równolegle pilnować terminów z otrzymanego postanowienia, ponieważ reklamacja obsługi bankowej nie zastępuje właściwego środka zaskarżenia.
Warszawa i Mazowsze: gdzie uzyskać pomoc w sporze z bankiem
Mieszkańcy Warszawy mogą uzyskać pomoc w sprawie konsumenckiej u Miejskiego Rzecznika Konsumentów przy ul. Canaletta 2. Miasto podaje numer 22 443 34 44 i adres konsument@um.warszawa.pl. Do oceny sporu potrzebne będą wezwania banku, dokumenty potwierdzające udzielenie odpowiedzi, reklamacja i stanowisko banku. Na Mazowszu pomocy konsumenckiej udzielają również właściwi rzecznicy miejscy lub powiatowi. W sprawach rachunków firmowych dostępną ścieżkę trzeba dobrać do statusu klienta i charakteru umowy.
Najpierw przeczytaj wezwanie, potem ustal z bankiem sposób odblokowania
Po zauważeniu problemu trzeba otworzyć skrzynkę wiadomości w bankowości, sprawdzić korespondencję papierową i powiadomienia o aktualizacji danych. Jeżeli bank wcześniej prosił o ankietę lub wizytę, należy ustalić aktualny status tej sprawy. W rozmowie pomocne będą konkretne pytania: które usługi są ograniczone, jakiej informacji brakuje, czy konieczny jest oddział, kto ma stawić się w placówce i jak uzyskać potwierdzenie zakończenia weryfikacji. W ten sposób można ustalić następne działanie zamiast ponawiać nieskuteczne przelewy.
Gdy wezwanie jest prawdziwe, potrzebne są zgodne z rzeczywistością odpowiedzi i wymagane dokumenty. Przy braku dokumentu trzeba wyjaśnić problem oraz zapytać, jaki inny dowód bank może przyjąć. Po wysłaniu materiałów należy zachować potwierdzenie, numer zgłoszenia i ustalenia dotyczące dalszego kontaktu. W przypadku ograniczenia AML bank musi ocenić otrzymane informacje; samo naciśnięcie przycisku wysyłającego ankietę nie daje pewności, że cała weryfikacja została już zakończona.
Po przywróceniu dostępu trzeba wrócić do płatności, które miały zostać wykonane podczas ograniczenia. Należy sprawdzić osobno przelew oczekujący, odrzucone zlecenie i automatyczną spłatę, aby uniknąć zaległości albo podwójnej zapłaty. Potwierdzenie, że konto znów działa, nie pokazuje jeszcze losu każdej wcześniejszej dyspozycji. W razie wątpliwości bank powinien wyjaśnić status konkretnego zlecenia, a dopiero na tej podstawie można zdecydować, które płatności wymagają ponownego wykonania.
Źródła: ustawa AML, w szczególności art. 34, 35, 41 i 54; PKO BP: KYC i dokumenty; ING: konsekwencje braku danych firmowych; ING: źródło środków i majątku; Alior Bank: wstrzymany przelew; Rzecznik Finansowy: reklamacje w 2026 r.; interwencja Rzecznika Finansowego; Warszawa 19115: kontakt do rzecznika konsumentów; KNF: bezpieczeństwo kontaktu; PKO BP: oszustwa przy aktualizacji danych. Stan na 16 listopada 2026 r.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z blisko 20-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.