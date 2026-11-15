Od poniedziałku mObywatel może przestać działać. Użytkownicy powinni sprawdzić wersję
Od poniedziałku 16 listopada starsze wersje aplikacji mObywatel mogą przestać działać poprawnie. Powodem jest odnowienie certyfikatu bezpieczeństwa. Kto nie zaktualizuje aplikacji co najmniej do wersji 4.93.1, może mieć problem z logowaniem i pokazaniem mDowodu, także w Warszawie, np. podczas kontroli biletów. Wyjaśniamy, jak w 30 sekund sprawdzić swoją wersję.
Wymagana wersja 4.93.1 lub nowsza
Jak poinformowano w oficjalnym komunikacie mObywatela, aplikację trzeba zaktualizować najpóźniej do 16 listopada 2026 r. do wersji 4.93.1 lub nowszej. Zmiana dotyczy telefonów z Androidem i iPhone’ów, a także aplikacji mObywatel Junior, z której korzystają dzieci.
Pozostanie na starszej wersji aplikacji powodować będzie problemy z logowaniem – czytamy w komunikacie. W praktyce oznacza to, że bez aktualizacji nie skorzystamy z aplikacji. Według Ministerstwa Cyfryzacji z mObywatela korzysta ponad 13,5 mln osób.
Powód: odnowienie certyfikatu, a nie atak hakerów
Zmiana wynika z odnowienia certyfikatu domenowego, który zabezpiecza komunikację aplikacji z usługami administracji publicznej. Starsze wersje mogą nie obsługiwać nowego certyfikatu. To standardowe działanie związane z bezpieczeństwem, a nie reakcja na cyberatak.
Dokumenty zapisane w aplikacji nie zostaną usunięte ani unieważnione. Po aktualizacji wszystko powinno działać jak dotychczas. Jeśli ktoś nie zaktualizuje aplikacji, sama ona po 16 listopada poinformuje, że potrzebna jest nowsza wersja.
Jak sprawdzić wersję aplikacji
|Sposób
|Co zrobić
|Bez logowania
|Otwórz aplikację. Numer wersji jest w prawym dolnym rogu ekranu logowania.
|Po zalogowaniu
|Wejdź w zakładkę „Więcej”, a potem „O aplikacji”.
|W sklepie
|Znajdź mObywatela w Google Play lub App Store. Przycisk „Aktualizuj” oznacza, że jest nowsza wersja. Sam przycisk „Otwórz” oznacza, że masz aktualną.
Kto ma włączone automatyczne aktualizacje, najpewniej ma już właściwą wersję. Warto to jednak sprawdzić, zwłaszcza na telefonach starszych członków rodziny i dzieci.
Stary telefon? Może trzeba będzie go wymienić
Aktualna wersja mObywatela wymaga systemu Android 8.0 lub nowszego albo iOS 16 lub nowszego. Jeśli producent telefonu nie udostępnia już aktualizacji systemu do tych wersji, nowej aplikacji nie da się zainstalować. W takiej sytuacji pozostaje zmiana telefonu albo korzystanie z tradycyjnych dokumentów.
Warszawa: mDowód przy kontroli biletów i w urzędzie
W Warszawie mObywatel przydaje się na co dzień. Seniorzy po 70. roku życia mogą jeździć Warszawskim Transportem Publicznym bez biletu, a podczas kontroli wystarczy pokazać mDowód. Aplikacja pozwala też potwierdzić tożsamość w urzędzie czy przychodni i odebrać przesyłkę. Kto nie zaktualizuje aplikacji, od poniedziałku powinien mieć przy sobie także tradycyjny dowód osobisty.
Uważaj na fałszywe SMS-y o aktualizacji
Takie komunikaty bywają wykorzystywane przez oszustów. W przeszłości przestępcy podszywali się pod mObywatela w SMS-ach i na fałszywych stronach do pobrania aplikacji. Aktualizację instaluj wyłącznie ze sklepu Google Play lub App Store, nigdy z linku w wiadomości.
mObywatel po 16 listopada. Co warto wiedzieć
- Od 16 listopada potrzebna jest wersja aplikacji 4.93.1 lub nowsza. Starsze mogą mieć problem z logowaniem.
- Numer wersji sprawdzisz na ekranie logowania, w prawym dolnym rogu.
- Aktualizuj tylko przez Google Play lub App Store. Nie klikaj w linki z SMS-ów o „konieczności aktualizacji”.
- Dokumenty w aplikacji nie znikną. Po aktualizacji zalogujesz się jak dotychczas.
- Telefon musi mieć co najmniej Androida 8.0 lub iOS 16. Na starszych urządzeniach nowej wersji nie zainstalujesz.
- Pomóż zaktualizować aplikację starszym członkom rodziny i dzieciom korzystającym z mObywatela Junior.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z blisko 20-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.