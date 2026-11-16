ABW zatrzymała 3 nastolatków. Wymieniali się instrukcjami do produkcji materiałów wybuchowych

16 listopada 2026 10:10 | Autor: Michał Wierzbicki | Polska i świat | Brak komentarzy

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymała 16-latka i dwóch 17-latków, obywateli Polski, związanych według służb z międzynarodowym środowiskiem neonazistowskim. Jak przekazał minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak, nastolatkowie podejmowali już działania zmierzające do popełnienia przestępstw o charakterze terrorystycznym. Dwaj 17-latkowie trafili do aresztu, a 16-latek do schroniska dla nieletnich.

Dodaj nas do preferowanych źródeł w Google
Dodaj

Fot. Robson90 / Shutterstock.

Siemoniak: nie tylko propagowali ideologię, ale przygotowywali się do działań terrorystycznych

O zatrzymaniach poinformował w poniedziałek 16 listopada rano na platformie X minister Tomasz Siemoniak. Nastolatkowie nie tylko propagowali ideologię nazistowską i faszystowską, ale podejmowali już działania zmierzające do popełniania przestępstw o charakterze terrorystycznym – napisał.

Zobacz również:

Według ministra szczególne znaczenie dla postępowania mają ustalenia dotyczące dwóch 17-latków. Za pośrednictwem komunikatorów internetowych wymieniali się informacjami dotyczącymi domowej produkcji materiałów wybuchowych, konstruowania improwizowanej broni palnej oraz wytwarzania materiałów pirotechnicznych do bezpośredniego przeprowadzenia działań o charakterze terrorystycznym – przekazał Siemoniak.

Substancje chemiczne w mieszkaniu jednego z podejrzanych

Funkcjonariusze ABW przeszukali pomieszczenia zajmowane przez jednego z zatrzymanych. Zabezpieczyli tam substancje chemiczne, które mogły służyć do wytwarzania materiałów wybuchowych. Służby nie podały, gdzie mieszkają nastolatkowie ani gdzie ich zatrzymano. Portal epoznan.pl podał, że zatrzymania przeprowadzono m.in. w Wielkopolsce.

Śledztwo prowadzi Prokuratura Regionalna w Gdańsku wspólnie z ABW. Według ministra ma ono charakter rozwojowy, co oznacza, że możliwe są kolejne zatrzymania lub zarzuty. Do czasu publikacji prokuratura nie podała treści zarzutów.

17-latkowie w areszcie, 16-latek w schronisku. Dlaczego różne decyzje

Różne decyzje sądu wynikają z wieku zatrzymanych. Zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu karnego za przestępstwa odpowiada jak dorosły osoba, która ukończyła 17 lat. Dlatego wobec 17-latków sąd mógł zastosować tymczasowe aresztowanie.

16-latek co do zasady odpowiada przed sądem rodzinnym na podstawie ustawy o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich. Kodeks karny pozwala sądzić 15- i 16-latków jak dorosłych tylko za najcięższe przestępstwa wymienione w art. 10 § 2, np. zabójstwo. Umieszczenie w schronisku dla nieletnich to jeden ze środków tymczasowych stosowanych wobec nieletnich na czas postępowania.

Zobacz również:

Przestępstwo o charakterze terrorystycznym definiuje art. 115 § 20 kk. Chodzi o czyn zagrożony karą co najmniej 5 lat więzienia, popełniony m.in. w celu poważnego zastraszenia wielu osób albo zmuszenia władz do określonych działań.

Kolejna taka sprawa w tym roku

To nie pierwsze zatrzymanie nastolatków przez ABW w 2026 r. We wrześniu Agencja poinformowała o zatrzymaniu dwóch 16-latków, którzy utrzymywali w sieci kontakty z osobami ze środowisk neonazistowskich. Kilka dni później ABW zatrzymała 17-latka z Siemianowic Śląskich, podejrzanego o przygotowywanie zamachu m.in. na szkołę i meczet. Sąd aresztował go na 3 miesiące.

Przed radykalizacją młodzieży ABW ostrzegała w maju w raporcie za lata 2024-2025. Agencja wskazała, że rośnie kontakt nieletnich i młodych dorosłych z ekstremistycznymi treściami w internecie. Według ABW skrajne zachowania młodych ludzi rzadko wynikają z konkretnej ideologii, a częściej z fascynacji przemocą, w tym masowymi zabójstwami.

Warszawa: tego samego dnia sprawa 16-latka z Ursynowa

Zatrzymania ABW nie dotyczą, według dostępnych informacji, Warszawy. Tego samego dnia warszawska policja poinformowała jednak o sprawie 16-latka z jednej ze szkół na Ursynowie. Groził on rówieśnikom i dyrekcji masowym zabójstwem. W jego telefonie policjanci znaleźli treści wskazujące na podejrzenie propagowania faszystowskiego ustroju państwa. Sąd rodzinny umieścił go na 3 miesiące w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym. Służby nie łączyły publicznie obu spraw.

W całej Polsce, także w stolicy, do 30 listopada obowiązuje drugi stopień alarmowy BRAVO.

Obserwuj nas w Google News
Obserwuj
Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

Copyright © 2026 Niezależny portal warszawawpigulce.pl  ∗ 
Wydawca i właściciel: Capital Media S.C.
ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl
Polityka Redakcyjna