ABW zatrzymała 3 nastolatków. Wymieniali się instrukcjami do produkcji materiałów wybuchowych
Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymała 16-latka i dwóch 17-latków, obywateli Polski, związanych według służb z międzynarodowym środowiskiem neonazistowskim. Jak przekazał minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak, nastolatkowie podejmowali już działania zmierzające do popełnienia przestępstw o charakterze terrorystycznym. Dwaj 17-latkowie trafili do aresztu, a 16-latek do schroniska dla nieletnich.
Siemoniak: nie tylko propagowali ideologię, ale przygotowywali się do działań terrorystycznych
O zatrzymaniach poinformował w poniedziałek 16 listopada rano na platformie X minister Tomasz Siemoniak. Nastolatkowie nie tylko propagowali ideologię nazistowską i faszystowską, ale podejmowali już działania zmierzające do popełniania przestępstw o charakterze terrorystycznym – napisał.
Według ministra szczególne znaczenie dla postępowania mają ustalenia dotyczące dwóch 17-latków. Za pośrednictwem komunikatorów internetowych wymieniali się informacjami dotyczącymi domowej produkcji materiałów wybuchowych, konstruowania improwizowanej broni palnej oraz wytwarzania materiałów pirotechnicznych do bezpośredniego przeprowadzenia działań o charakterze terrorystycznym – przekazał Siemoniak.
Substancje chemiczne w mieszkaniu jednego z podejrzanych
Funkcjonariusze ABW przeszukali pomieszczenia zajmowane przez jednego z zatrzymanych. Zabezpieczyli tam substancje chemiczne, które mogły służyć do wytwarzania materiałów wybuchowych. Służby nie podały, gdzie mieszkają nastolatkowie ani gdzie ich zatrzymano. Portal epoznan.pl podał, że zatrzymania przeprowadzono m.in. w Wielkopolsce.
Śledztwo prowadzi Prokuratura Regionalna w Gdańsku wspólnie z ABW. Według ministra ma ono charakter rozwojowy, co oznacza, że możliwe są kolejne zatrzymania lub zarzuty. Do czasu publikacji prokuratura nie podała treści zarzutów.
17-latkowie w areszcie, 16-latek w schronisku. Dlaczego różne decyzje
Różne decyzje sądu wynikają z wieku zatrzymanych. Zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu karnego za przestępstwa odpowiada jak dorosły osoba, która ukończyła 17 lat. Dlatego wobec 17-latków sąd mógł zastosować tymczasowe aresztowanie.
16-latek co do zasady odpowiada przed sądem rodzinnym na podstawie ustawy o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich. Kodeks karny pozwala sądzić 15- i 16-latków jak dorosłych tylko za najcięższe przestępstwa wymienione w art. 10 § 2, np. zabójstwo. Umieszczenie w schronisku dla nieletnich to jeden ze środków tymczasowych stosowanych wobec nieletnich na czas postępowania.
Przestępstwo o charakterze terrorystycznym definiuje art. 115 § 20 kk. Chodzi o czyn zagrożony karą co najmniej 5 lat więzienia, popełniony m.in. w celu poważnego zastraszenia wielu osób albo zmuszenia władz do określonych działań.
Kolejna taka sprawa w tym roku
To nie pierwsze zatrzymanie nastolatków przez ABW w 2026 r. We wrześniu Agencja poinformowała o zatrzymaniu dwóch 16-latków, którzy utrzymywali w sieci kontakty z osobami ze środowisk neonazistowskich. Kilka dni później ABW zatrzymała 17-latka z Siemianowic Śląskich, podejrzanego o przygotowywanie zamachu m.in. na szkołę i meczet. Sąd aresztował go na 3 miesiące.
Przed radykalizacją młodzieży ABW ostrzegała w maju w raporcie za lata 2024-2025. Agencja wskazała, że rośnie kontakt nieletnich i młodych dorosłych z ekstremistycznymi treściami w internecie. Według ABW skrajne zachowania młodych ludzi rzadko wynikają z konkretnej ideologii, a częściej z fascynacji przemocą, w tym masowymi zabójstwami.
Warszawa: tego samego dnia sprawa 16-latka z Ursynowa
Zatrzymania ABW nie dotyczą, według dostępnych informacji, Warszawy. Tego samego dnia warszawska policja poinformowała jednak o sprawie 16-latka z jednej ze szkół na Ursynowie. Groził on rówieśnikom i dyrekcji masowym zabójstwem. W jego telefonie policjanci znaleźli treści wskazujące na podejrzenie propagowania faszystowskiego ustroju państwa. Sąd rodzinny umieścił go na 3 miesiące w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym. Służby nie łączyły publicznie obu spraw.
W całej Polsce, także w stolicy, do 30 listopada obowiązuje drugi stopień alarmowy BRAVO.
Funkcjonariusze @ABW_GOV_PL zatrzymali 3 obywateli RP, 16-latka i dwóch 17-latków, związanych z międzynarodowym środowiskiem neonazistowskim.
▶️ Nastolatkowie nie tylko propagowali ideologię nazistowską i faszystowską, ale podejmowali już działania zmierzające do popełniania przestępstw o charakterze terrorystycznym.
▶️ Szczególne znaczenie dla postępowania mają ustalenia dotyczące dwóch 17-latków.
Za pośrednictwem komunikatorów internetowych wymieniali się informacjami dotyczącymi domowej produkcji materiałów wybuchowych, konstruowania improwizowanej broni palnej oraz wytwarzania materiałów pirotechnicznych do bezpośredniego przeprowadzenia działań o charakterze terrorystycznym.
▶️ Podczas przeszukania pomieszczeń zajmowanych przez jednego z podejrzanych, funkcjonariusze #ABW zabezpieczyli substancje chemiczne mogące służyć do wytwarzania materiałów wybuchowych.
▶️ Decyzją sądu dwaj 17-latkowie trafili do aresztu, a ich 16-letni kolega został umieszczony w schronisku dla nieletnich.
▶️ Śledztwo w tej sprawie, prowadzone przez @Prok_Regio_GDA wspólnie z Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego, ma charakter rozwojowy.
— Tomasz Siemoniak (@TomaszSiemoniak) November 16, 2026
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z blisko 20-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.