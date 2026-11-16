Paraliż lotniczego giganta w USA! Samoloty nie mogą wystartować. Poważna awaria systemów
Potężne problemy jednego z największych przewoźników lotniczych na świecie. Amerykańskie United Airlines potwierdziły rozległą awarię informatyczną, która zakłóciła odloty samolotów. Pasażerowie utknęli na lotniskach, a niektóre maszyny nie mogły rozpocząć zaplanowanych rejsów. Wszystko wydarzyło się zaledwie kilka dni po gigantycznej awarii amerykańskiego systemu kontroli ruchu lotniczego, która doprowadziła do wstrzymania lotów w całym kraju.
Pilny komunikat United Airlines. Ogromne problemy z odlotami
W poniedziałek, 16 listopada 2026 roku, United Airlines poinformowały o poważnej awarii systemów informatycznych. Usterka dotknęła operacji lotniczych przewoźnika i uniemożliwiła części samolotów rozpoczęcie zaplanowanych rejsów. Informację potwierdziły największe agencje informacyjne, w tym Reuters i Associated Press.
Przewoźnik oficjalnie przyznał, że zmaga się z rozległą awarią systemową. W komunikacie opublikowanym w mediach społecznościowych przeprosił klientów za utrudnienia i zapewnił, że zespoły techniczne intensywnie pracują nad przywróceniem prawidłowego funkcjonowania infrastruktury informatycznej.
Sytuacja jest szczególnie poważna ze względu na skalę działalności United Airlines. To jeden z największych amerykańskich przewoźników, obsługujący liczne połączenia krajowe i międzynarodowe. Zakłócenia w jego działalności mogą wpływać na podróże tysięcy pasażerów, również tych korzystających z lotów przesiadkowych.
Samoloty pozostają na ziemi. Piloci czekają na przywrócenie systemów
Według informacji Associated Press oraz Reutersa problem dotyczył przede wszystkim lotów oczekujących na rozpoczęcie podróży. United Airlines potwierdziły, że awaria wpływa na odloty, ale nie zakłóca rejsów, które już znajdowały się w powietrzu. Problemy nie obejmowały również lotów realizowanych przez regionalną sieć United Express.
Szczególnie wymowny przykład pochodzi z Houston. Według relacji Associated Press w udostępnionym nagraniu łączności lotniczej pilot United Airlines zwrócił się do kontroli ruchu lotniczego z prośbą o pozostanie przy bramce do czasu przywrócenia działania systemu.
Pokazuje to, jak poważne konsekwencje może mieć awaria informatyczna w nowoczesnym lotnictwie. Nawet jeśli samolot jest technicznie sprawny i przygotowany do lotu, zakłócenie działania systemów wykorzystywanych przez przewoźnika może uniemożliwić jego terminowy odlot.
W pierwszych doniesieniach nie podano ostatecznej liczby wszystkich połączeń objętych awarią ani dokładnego terminu pełnego przywrócenia sprawności systemów.
Setki opóźnionych połączeń. Pasażerowie w niepewności
Amerykańskie media zaczęły informować o narastających problemach pasażerów. Według danych serwisu FlightAware przytoczonych przez Associated Press późnym poniedziałkowym popołudniem odnotowano 418 opóźnionych lotów United Airlines. Nie ustalono jednak, jaka część wszystkich tych opóźnień była bezpośrednio spowodowana awarią informatyczną.
W mediach społecznościowych pojawiły się również doniesienia o pasażerach oczekujących w samolotach i przy bramkach lotniskowych. Przewoźnik apelował o cierpliwość i zalecał bieżące sprawdzanie statusu połączeń w swojej aplikacji oraz na oficjalnej stronie internetowej.
Awaria systemowa nie musi oznaczać problemów technicznych samych samolotów. W tym przypadku linia wyraźnie wskazała, że maszyny znajdujące się już w powietrzu nie zostały dotknięte zakłóceniami.
Kolejna wielka awaria w USA. Kilka dni wcześniej wstrzymano loty w całym kraju
Najnowsze problemy United Airlines pojawiły się zaledwie trzy dni po znacznie większym incydencie, który sparaliżował amerykański ruch lotniczy.
W piątek, 13 listopada, Federalna Administracja Lotnictwa (FAA) zarządziła ogólnokrajowe wstrzymanie odlotów z powodu poważnych zakłóceń w infrastrukturze telekomunikacyjnej obsługującej kontrolę ruchu lotniczego. Problemy rozpoczęły się około godziny 15:30 czasu wschodniego USA, a ruch wznowiono o godzinie 20:15.
Według oficjalnych informacji FAA niestabilność wystąpiła w 17 spośród 22 centrów kontroli ruchu lotniczego obsługujących przestrzeń powietrzną na trasach przelotowych. Zakłócenia objęły również część systemów radarowych i komunikacyjnych.
Amerykańska administracja poinformowała, że 13 listopada odwołano około 12 462 lotów, choć nie wszystkie odwołania musiały być bezpośrednim skutkiem decyzji o czasowym wstrzymaniu ruchu.
Co spowodowało gigantyczny paraliż? FAA ujawniła wyniki wstępnych ustaleń
Według komunikatu FAA z 15 listopada wcześniejsza awaria była związana z niestabilnością infrastruktury sieciowej. System zaczął otrzymywać ogromną liczbę prób połączeń, co doprowadziło do zakłóceń transmisji danych. Wstępne ustalenia wskazywały na problemy obejmujące urządzenia sieciowe i infrastrukturę telekomunikacyjną.
FAA poinformowała, że w niektórych momentach system odnotowywał nawet tysiąc prób połączenia co cztery do pięciu sekund. Problemy dotyczyły między innymi infrastruktury w Teksasie i Arkansas. W ramach działań naprawczych ograniczono działanie określonych funkcji routerów, co pozwoliło ustabilizować sieć.
Administracja lotnicza zaznaczyła, że nie znalazła dowodów wskazujących, aby awaria z 13 listopada była skutkiem cyberataku.
Nie ma także potwierdzonych informacji, że poniedziałkowe problemy United Airlines były powiązane z wcześniejszą awarią FAA. Są to dwa odrębne incydenty, choć wystąpiły w krótkim odstępie czasu.
Czy awaria może dotknąć pasażerów z Warszawy?
Choć awaria United Airlines została zgłoszona w Stanach Zjednoczonych, sytuację powinni śledzić również pasażerowie z Polski planujący podróże do Ameryki Północnej. Szczególnie dotyczy to osób mających w rezerwacji połączenia obsługiwane przez United Airlines, w tym dalsze loty przesiadkowe na terenie USA.
Zakłócenia w działaniu dużego przewoźnika mogą powodować problemy nie tylko na pierwszym etapie podróży. Opóźnienie jednego rejsu może skutkować utratą kolejnego połączenia, koniecznością zmiany rezerwacji lub wydłużeniem pobytu na lotnisku.
W chwili przygotowania materiału nie ma potwierdzonych informacji, aby awaria spowodowała bezpośrednie zakłócenia na Lotnisku Chopina w Warszawie lub w porcie Warszawa-Modlin. Nie ma także podstaw, aby twierdzić, że wstrzymano odloty wszystkich amerykańskich przewoźników.
Co to oznacza dla Ciebie? Ważne informacje dla podróżnych
Osoby posiadające bilety United Airlines powinny w pierwszej kolejności sprawdzić aktualny status swojego lotu w oficjalnej aplikacji przewoźnika lub na stronie internetowej united.com. Szczególną uwagę warto zwrócić na połączenia z przesiadkami, ponieważ nawet kilkudziesięciominutowe opóźnienie pierwszego lotu może spowodować problemy z dalszą podróżą.
Pasażerowie powinni również monitorować wiadomości SMS i e-mail przesyłane przez linię lotniczą. W przypadku odwołania lub znacznego opóźnienia lotu należy skontaktować się z przewoźnikiem w sprawie dostępnych możliwości zmiany rezerwacji, zwrotu kosztów lub zapewnienia alternatywnego transportu. Konkretne uprawnienia zależą między innymi od trasy, warunków biletu i obowiązujących przepisów.
Warto pamiętać, że prawa pasażerów na lotach rozpoczynających się w Unii Europejskiej mogą różnić się od zasad dotyczących podróży realizowanych wyłącznie na terytorium Stanów Zjednoczonych.
Najważniejsze jest korzystanie z oficjalnych komunikatów przewoźnika i lotnisk. Informacje publikowane w mediach społecznościowych mogą pojawiać się szybciej, jednak nie wszystkie doniesienia o skali awarii muszą być prawidłowe.
Ogromne problemy amerykańskiego lotnictwa. Sytuacja wymaga dalszego monitorowania
Potwierdzona przez United Airlines awaria jest kolejnym poważnym zakłóceniem technologicznym w amerykańskim sektorze lotniczym w ciągu zaledwie kilku dni. Po ogólnokrajowym wstrzymaniu lotów zarządzonym przez FAA 13 listopada tym razem problemy dotknęły infrastrukturę informatyczną jednego z największych przewoźników w Stanach Zjednoczonych.
Na tym etapie wiadomo, że awaria zakłóciła część odlotów, podczas gdy loty będące już w powietrzu oraz operacje United Express pozostały nieobjęte problemem. Nie ustalono jeszcze pełnego bilansu zakłóceń ani ich ostatecznych konsekwencji.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.