Bank żąda skanu dowodu? Kiedy to prawdziwa prośba, a kiedy próba oszustwa
Wiadomość o konieczności zaktualizowania dowodu osobistego może pojawić się w najmniej wygodnym momencie. Jeżeli zapowiada ograniczenie konta, łatwo zacząć działać w pośpiechu. Oszuści wykorzystują obowiązki, które klienci banków rzeczywiście mają, dlatego przed przekazaniem dokumentu lub zatwierdzeniem operacji trzeba sprawdzić więcej niż samą nazwę nadawcy. Jesienne ostrzeżenia z 2026 roku pokazują konkretny mechanizm.
Bank potrzebuje aktualnych danych także przy koncie używanym od wielu lat
Banki mają obowiązek identyfikować klientów, sprawdzać ich tożsamość i utrzymywać aktualne informacje. Wynika to z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, nazywanej ustawą AML. Prośba o nowy numer dokumentu może pojawić się po wymianie dowodu, zmianie nazwiska albo podczas okresowego sprawdzania danych. Warto ustalić, jakiej informacji bank potrzebuje, jaki wyznaczył termin i którą ze swoich procedur wskazuje do załatwienia sprawy.
Znaczenie ma też ważność dokumentu zapisanego w systemie. Przykładowo ING informuje, że po jej upływie klient nie wykona transakcji w Moim ING ani nie skorzysta z karty do konta lub karty przedpłaconej. Nowy polski dowód lub paszport można zaktualizować w bankowości, przechodząc do danych osobistych. Niektóre inne zmiany wymagają wizyty w placówce. Po odebraniu nowego dokumentu warto więc sprawdzić, czy bank ma już aktualne dane.
Kopia dowodu może być potrzebna. Bank powinien określić cel i sposób jej przekazania
Art. 34 ust. 4 ustawy AML pozwala bankom sporządzać kopie dokumentów tożsamości na potrzeby stosowania środków bezpieczeństwa finansowego. Związek Banków Polskich w wyjaśnieniu z 4 maja 2026 roku wskazał, że kopiowanie powinno być niezbędne do potwierdzenia tożsamości lub udokumentowania wymaganej weryfikacji. UODO podkreśla z kolei konieczność oceny celu i zakresu danych. Powołanie się na ustawę wymaga więc odniesienia do rzeczywistej czynności wykonywanej przez bank.
Przykład prawdziwej procedury publikuje Credit Agricole. Klient po wymianie dowodu może skorzystać ze specjalnego formularza wskazanego na oficjalnej stronie banku. Dołącza skan lub zdjęcie obu stron ważnego dokumentu i podaje aktualne dane, a następnie otrzymuje SMS potwierdzający operację. Aktualizację można przeprowadzić również w placówce. Ten przykład pokazuje, że kopia dokumentu i kod SMS mogą być elementami legalnej obsługi, jeśli klient korzysta z właściwej procedury.
Przed przekazaniem kopii warto uzyskać odpowiedź na trzy konkretne pytania: do jakiej sprawy jest potrzebna, jakie dane bank musi zebrać i w jaki sposób należy dostarczyć plik. Gdy sposób obsługi budzi wątpliwości, można zapytać o okazanie dokumentu w oddziale albo inną dostępną metodę weryfikacji. Ustalenia należy potwierdzić w banku niezależnie od otrzymanej wiadomości. Dopiero wtedy można bezpiecznie ocenić, czy formularz lub wskazany kanał odpowiada rzeczywistej sprawie klienta.
22 października ostrzegano przed fałszywą aktualizacją dokumentów w PKO BP
22 października 2026 roku PKO Bank Polski i CERT Polska opisały kampanię podszywającą się pod bank. W e-mailach oszuści przekonywali, że klient musi zaktualizować dane dokumentu oraz potwierdzić tożsamość, aby zachować dostęp do usług. Wiadomość zawierała odnośnik do strony przypominającej iPKO. Wprowadzone tam dane logowania mogły posłużyć do przejęcia konta. Nazwa banku w polu nadawcy i podobny wygląd strony miały ułatwić odbiorcy uznanie wiadomości za prawdziwą.
CERT wrócił do tej kampanii w podsumowaniu za październik 2026 roku. Opisał wiadomości zapowiadające utrudnienia w przelewach krajowych i zagranicznych oraz limitach transakcyjnych. PKO BP w swoim ostrzeżeniu zaznaczył, że nie wysyła e-maili z prośbą o dane logowania ani potwierdzanie tożsamości przez link przesłany w wiadomości. W tym oszustwie wykorzystano wiarygodnie brzmiący obowiązek bankowy, aby skierować klienta do formularza kontrolowanego przez przestępców.
Jak sprawdzić wezwanie, zanim podasz dane lub wyślesz zdjęcie dokumentu
Uruchom samodzielnie znaną aplikację banku albo wpisz jego znany, oficjalny adres. Sprawdź wiadomości i sekcję danych klienta. Jeżeli nie możesz ustalić, czego dotyczy wezwanie, skontaktuj się z bankiem przez używany dotąd kanał albo samodzielnie wybierz numer z oficjalnej strony lub karty. W rozmowie zapytaj o konkretną prośbę, jej termin i sposób wykonania. Dzięki temu potwierdzenie uzyskasz niezależnie od wiadomości, którą właśnie otrzymałeś.
Ostrożność jest potrzebna również wtedy, gdy wiadomość wygląda poprawnie i odnosi się do prawdopodobnej sytuacji. CERT Polska przypomina, że współczesne próby wyłudzenia mogą być napisane bez błędów i dobrze dopasowane do kontekstu. Prośbę dotyczącą danych należy potwierdzić inną drogą. Szczególnie ważne jest to po odebraniu nowego dowodu: zbieżność fałszywego wezwania z prawdziwą wymianą dokumentu może skłonić klienta do przekazania informacji bez sprawdzenia odbiorcy.
|Co otrzymujesz lub widzisz
|Co sprawdzić
|Jak postąpić
|SMS lub e-mail o aktualizacji danych i ograniczeniu konta
|Czy bank potwierdza tę konkretną sprawę i termin
|Samodzielnie otwórz bankowość lub skontaktuj się z oficjalną infolinią.
|Prośbę o skan obu stron dowodu
|Cel, zakres danych i oficjalną procedurę dostarczenia kopii
|Ustal sposób przekazania dokumentu bezpośrednio z bankiem.
|Formularz logowania otwarty z wiadomości
|Czy korzystasz z właściwego serwisu banku
|Zamknij tę drogę dostępu i uruchom bankowość samodzielnie.
|Kod SMS lub powiadomienie do zatwierdzenia
|Jaką dokładnie czynność opisuje i czy sam ją zleciłeś
|Zatwierdzaj wyłącznie rozpoznaną operację zgodną z własną dyspozycją.
Treść autoryzacji trzeba przeczytać przed wpisaniem kodu lub zatwierdzeniem powiadomienia. Jeżeli w trakcie aktualizacji dowodu pojawia się potwierdzenie przelewu, dodania nieznanego urządzenia albo zmiany numeru telefonu, należy przerwać działanie i wyjaśnić sytuację z bankiem. Legalny formularz Credit Agricole przewiduje SMS potwierdzający rozpoczętą przez klienta aktualizację. To opis konkretnej operacji pozwala ocenić, czy wykonuje się zamierzoną czynność, a nie inną dyspozycję podsuniętą pod pretekstem weryfikacji danych.
Co zrobić, jeśli dane lub kopia dowodu trafiły już do oszustów
Jeżeli wpisałeś login, hasło lub dane karty na fałszywej stronie, jak najszybciej skontaktuj się z bankiem. CERT Polska zaleca zgłoszenie sprawy oraz zablokowanie odpowiednio dostępu do bankowości lub karty. Trzeba również zmienić ujawnione hasło, w tym w innych usługach, jeśli było tam takie samo, i sprawdzić aktywne sesje oraz nieznane urządzenia. Bankowi należy dokładnie opisać, jakie informacje przekazano i które operacje zostały zatwierdzone.
Przy przekazaniu danych dokumentu tożsamości CERT zaleca również zastrzeżenie numeru PESEL w mObywatelu, serwisie mobywatel.gov.pl albo urzędzie gminy. Zastrzeżenie pomaga chronić przed wyłudzeniem kredytu na cudze dane. Jeżeli oszust zdobył login i hasło do bankowości, dostęp do konta trzeba zabezpieczyć z bankiem osobno. Przy podejrzeniu kradzieży tożsamości dostępna jest także urzędowa procedura zgłoszenia nieuprawnionego wykorzystania danych i unieważnienia dowodu. Dalsze działania zależą od tego, jakie informacje ujawniono i do czego mogły posłużyć.
Zachowaj wiadomość, adres strony, czas zdarzenia i potwierdzenia wykonanych czynności. Podejrzanego SMS-a można przekazać w niezmienionej postaci na numer 8080, a wiadomość lub stronę zgłosić przez incydent.cert.pl albo usługę „Bezpiecznie w sieci” w mObywatelu. Gdy doszło do utraty pieniędzy, sprawę należy zgłosić również policji. Te zgłoszenia pełnią różne funkcje: kontakt z bankiem służy pilnemu zabezpieczeniu finansów, a przekazanie incydentu pomaga w analizie oszustwa i blokowaniu jego dalszego rozpowszechniania.
Jak doprowadzić prawdziwą aktualizację do końca
Po potwierdzeniu wezwania trzeba ustalić, czy wystarczy wpisanie danych nowego dokumentu, czy potrzebna jest jego kopia albo okazanie w placówce. Procedury zależą od banku i rodzaju dokumentu. Przykładowo ING pozwala zmieniać w bankowości dane polskiego dowodu i paszportu, a przy określonych zmianach dotyczących dokumentów zagranicznych kieruje klienta do oddziału. Warto od razu sprawdzić wymagany dokument i dostępny sposób obsługi, aby wybrana czynność rzeczywiście zakończyła aktualizację.
Jeżeli bank potwierdzi konieczność dostarczenia kopii, należy użyć ustalonej z nim metody i sprawdzić, czy przesłany plik jest kompletny oraz czytelny zgodnie z instrukcją. W przypadku trudności technicznych można zapytać o obsługę w placówce. Pomagając starszemu rodzicowi lub innej bliskiej osobie, dobrze wspólnie rozpocząć kontakt przez oficjalną aplikację, stronę lub infolinię. Pozwala to załatwić prawdziwe wezwanie bez polegania na przycisku z otrzymanej wiadomości.
Na końcu warto zachować potwierdzenie złożenia formularza i sprawdzić, czy w banku widnieją już prawidłowe dane. Gdy nadal pojawia się przypomnienie, trzeba ustalić, czy weryfikacja trwa, czy brakuje jeszcze dokumentu lub informacji. W rozmowie pomocne będą data wykonania aktualizacji i numer zgłoszenia, jeśli został nadany. Dzięki temu kolejny kontakt dotyczy konkretnej sprawy, a klient wie, czego jeszcze bank oczekuje i jak bezpiecznie zakończyć obsługę.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z blisko 20-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.