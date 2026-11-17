Zawaliła się ściana rozbieranego biurowca przy Marszałkowskiej. Gruz spadł na chodnik i ścieżkę rowerową, ulica zablokowana
Podczas rozbiórki budynku na skrzyżowaniu ulic Marszałkowskiej i Królewskiej, zawaliła się ściana. Fragmenty budynku spadły na chodnik, ścieżkę rowerową i ulicę. Występują utrudnienia w ruchu.
Nie ma informacji o poszkodowanych, są utrudnienia w ruchu
Do zdarzenia doszło podczas rozbiórki biurowca Saski Point we wtorek 17 listopada po południu na rogu Marszałkowskiej i Królewskiej. Na miejscu pracują strażacy. Z informacji straży wynika, że na szczęście nie ma osób poszkodowanych.
Ulica jest nieprzejezdna w kierunku południowym, czyli w stronę placu Konstytucji i Mokotowa. Gruz leży na chodniku i ścieżce rowerowej wzdłuż rozbieranego budynku, fragmenty spadły te na jezdnię. Kierowcy, piesi i rowerzyści muszą liczyć się z utrudnieniami. Nie wiadomo, jak długo potrwa usuwanie skutków zdarzenia.
Na miejsce biurowca powstaną apartamenty
8-kondygnacyjny biurowiec Saski Point przy Marszałkowskiej 111 powstał w 1999 r. W ostatnich latach mieścił się w nim duży bank. Rozbiórka ruszyła w połowie sierpnia i prowadzona jest od północnej strony budynku. Według portalu PropertyNews.pl ma się zakończyć w styczniu 2027 r.
Na miejscu biurowca inwestor planuje budynek Saski Park Apartments o podobnej wysokości, ok. 30 m. Ma w nim być 48 apartamentów, 4 lokale usługowe na parterze i 73 miejsca w dwupoziomowym garażu podziemnym. Projekt przygotowała pracownia JSK Architekci, a budynek ma być gotowy w 2028 r.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z blisko 20-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.