Po ciało sprawcy zamachu zgłosi się osoba z rodziny. Media dowiedziały się kim może być
Nie tak dawno Prezydent Krakowa Łukasz Gibała zapowiedział, że ciało zamachowca, który dokonał zbrodni na Rynku Głównym może być przekazane na cele medyczne. Tak się jednak najprawdopodobniej nie stanie, ponieważ zgłosiła się osoba z rodziny, która chce dokonać pochówku.
Zwrot dzień po zapowiedzi prezydenta Krakowa
Jeszcze w poniedziałek 16 listopada wszystko wskazywało na inny scenariusz. Nikt z bliskich nie zadeklarował wtedy, że zorganizuje pogrzeb. Prezydent Krakowa Łukasz Gibała zapowiedział, że jeśli rodzina nie odbierze ciała, będzie wnioskował o przekazanie go na cele naukowe i medyczne. To jest decyzja rodziny – podkreślał. Miasto miało zapytać Collegium Medicum UJ, czy uczelnia przyjmie zwłoki.
Według ustaleń mediów osoba ta zamierza w najbliższych dniach złożyć w prokuraturze oficjalny wniosek. Według Radia ESKA po zwłoki chce zgłosić się babcia 24-latka, która nie zgodziła się na ich przekazanie uczelni medycznej. Takie same informacje przekazał Polsat News.
Prokuratura: wydamy ciało po zakończeniu czynności
Prokuratura nie potwierdza oficjalnie, kto z rodziny się zgłosił. Mówi o najbliższej osobie. Jeżeli zakończymy czynności, wydamy tej osobie ciało – przekazał PAP rzecznik Prokuratury Krajowej prok. Przemysław Nowak.
Zanim to nastąpi, śledczy chcą przeprowadzić dodatkowe badania. Ciało przez kilka dni pozostanie więc do dyspozycji prokuratury. Jeśli osoba z rodziny podtrzyma chęć odebrania zwłok, zostaną jej wydane.
Babcia ma prawo do pochówku
Kto może pochować zmarłego, określa art. 10 ust. 1 ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych. Prawo to przysługuje najbliższej rodzinie: małżonkowi, krewnym zstępnym i wstępnym, krewnym bocznym do 4. stopnia pokrewieństwa oraz powinowatym w linii prostej do 1. stopnia. Babcia jako krewna wstępna jest więc osobą uprawnioną.
Przekazanie zwłok uczelni medycznej (art. 10 ust. 2) wchodzi w grę tylko wtedy, gdy nie pochowają ich uprawnione osoby. Jeśli rodzina zorganizuje pogrzeb, plan prezydenta Krakowa przestaje być aktualny.
Nie wiadomo, gdzie i kiedy odbędzie się pogrzeb ani czy mężczyzna zostanie pochowany pod swoim nazwiskiem, czy w grobie bezimiennym. Według „Rzeczpospolitej” prezydent Krakowa zapowiadał, że pochówek sprawcy nie odbędzie się na terenie miasta.
W poniedziałek odbył się pogrzeb rodziców i siostry 24-latka. Prokuratura bada także ich zabójstwo w Ostrowcu Świętokrzyskim.
Atak na Rynku Głównym: 6 ofiar śmiertelnych
Do ataku doszło 7 listopada. Sprawca wjechał samochodem na płytę Rynku Głównego i otworzył ogień. Zginęło 6 osób, a 15 zostało rannych. 24-latek został postrzelony podczas interwencji policji i zmarł 9 listopada w szpitalu. Śledztwo prowadzi krakowski wydział Prokuratury Krajowej.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z blisko 20-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.