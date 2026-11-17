Ponad 86 tysięcy miejsc w Polsce. Rząd podjął decyzję. Tak rozpoznasz punkt schronienia
W całej Polsce trwa oznaczanie miejsc, w których mieszkańcy mogą szukać ochrony w razie poważnego zagrożenia. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji podjęło decyzję o wprowadzeniu jednolitych oznaczeń punktów schronienia. Na budynkach pojawią się charakterystyczne znaki, które warto zapamiętać już teraz. Resort udostępnił również specjalną mapę, dzięki której można sprawdzić, gdzie znajduje się najbliższe miejsce ukrycia.
Rząd podjął decyzję. Tysiące budynków w całej Polsce otrzymają specjalne oznaczenia
30 września 2026 roku Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji poinformowało o decyzji dotyczącej oznakowania ponad 86 tysięcy punktów schronienia w całym kraju. Chodzi o miejsca, które w przypadku zagrożenia mogą zapewnić mieszkańcom podstawową ochronę przed odłamkami, skutkami ataków z powietrza czy gwałtownymi zjawiskami pogodowymi.
To istotna zmiana, ponieważ dotychczas wiele osób nie wiedziało, gdzie w swojej okolicy mogłoby znaleźć bezpieczniejsze miejsce. Piwnice, podziemne parkingi i wybrane części budynków mogą pełnić funkcję punktów schronienia, ale ich lokalizacja nie zawsze była oczywista dla mieszkańców.
Zgodnie z nowymi przepisami zidentyfikowane wcześniej punkty mają zostać oznakowane niezwłocznie, najpóźniej do 31 grudnia 2026 roku. Za umieszczenie odpowiednich oznaczeń odpowiadają właściciele i zarządcy nieruchomości.
Zobaczysz taki znak na budynku? Zapamiętaj, co oznacza
Nowe oznaczenie ma być jednolite w całej Polsce. Na budynkach, w których znajdują się punkty schronienia, umieszczany jest międzynarodowy znak obrony cywilnej. To niebieski trójkąt równoboczny na pomarańczowym tle w kształcie kwadratu.
Bezpośrednio pod nim powinna znajdować się zielona tabliczka z białym napisem „PUNKT SCHRONIENIA”. Odpowiednie naklejki mają pojawić się również na drzwiach wejściowych do budynku oraz na drzwiach prowadzących do wyznaczonego miejsca ukrycia.
Nie jest to zwykła tablica informacyjna. Jej zadaniem jest umożliwienie szybkiego rozpoznania obiektu, który w sytuacji zagrożenia może zapewnić podstawową ochronę.
Nowe dane MSWiA. Już ponad 88 tysięcy punktów dla 24 milionów osób
Liczba miejsc ujętych w państwowej bazie rośnie. W komunikacie z 2 listopada 2026 roku MSWiA poinformowało, że system obejmuje już ponad 88 tysięcy punktów schronienia, przewidzianych dla 24 milionów osób.
Resort udostępnił również bezpłatną aplikację „Gdzie się ukryć PL”, którą można pobrać na telefony z systemami Android i iOS. Narzędzie pozwala wyszukać najbliższy punkt schronienia i wyznaczyć do niego drogę.
Co ważne, aplikacja może działać także bez połączenia z internetem, po wcześniejszym pobraniu danych. Ma to szczególne znaczenie w sytuacjach kryzysowych, kiedy dostęp do sieci komórkowej może być utrudniony.
Warszawa i Mazowsze. Sprawdź, gdzie znajduje się najbliższy punkt schronienia
Nowe zasady obowiązują również w Warszawie i na całym Mazowszu. Mieszkańcy stolicy, podwarszawskich miejscowości oraz pozostałych części województwa mogą sprawdzić lokalizacje punktów schronienia na oficjalnej mapie Państwowej Straży Pożarnej.
Wystarczy wejść na stronę https://gdziesieukryc.pl/ i wyszukać interesującą lokalizację. System pozwala zapoznać się z informacjami o wyznaczonych obiektach oraz znaleźć drogę do wybranego punktu.
Warto zrobić to wcześniej, a nie dopiero po usłyszeniu syren alarmowych. Dobrze również sprawdzić lokalizacje w pobliżu miejsca pracy, szkoły dzieci czy innych często odwiedzanych miejsc.
Uwaga, punkt schronienia to nie zawsze schron przeciwbombowy
To niezwykle ważne rozróżnienie. Punkty schronienia nie są automatycznie pełnowartościowymi schronami przeciwbombowymi. Zgodnie z wyjaśnieniami MSWiA stanowią odrębną kategorię miejsc tymczasowego ukrycia, które zapewniają podstawową ochronę przed określonymi zagrożeniami.
Mogą to być odpowiednie części budynków, piwnice czy parkingi podziemne. Nie oznacza to jednak, że każdy taki obiekt jest odporny na bezpośrednie uderzenie pocisku, wybuch lub inne ekstremalne zagrożenie.
Dlatego tak ważne jest sprawdzenie rodzaju wyznaczonego miejsca i przestrzeganie oficjalnych instrukcji służb.
Co zrobić, kiedy zawyją syreny? MSWiA wskazuje ważną zasadę
Samo odnalezienie punktu schronienia na mapie nie oznacza, że w każdej sytuacji należy natychmiast do niego biec. Ministerstwo przypomina, że decyzja o przemieszczeniu się powinna zależeć od rodzaju zagrożenia, dostępności obiektu, bezpieczeństwa drogi oraz czasu, jaki pozostał na reakcję.
Jeżeli dotarcie do punktu wymaga długiego przebywania na otwartej przestrzeni podczas zagrożenia atakiem z powietrza, bezpieczniejszym rozwiązaniem może być pozostanie wewnątrz budynku.
W takich okolicznościach resort zaleca stosowanie zasady dwóch solidnych ścian. Polega ona na wybraniu pomieszczenia oddzielonego od przestrzeni zewnętrznej co najmniej dwiema ścianami, najlepiej bez okien. Może to być wewnętrzny korytarz, garderoba albo odpowiednia łazienka.
Trzeba jednak pamiętać, że sposób postępowania zależy od rodzaju niebezpieczeństwa. Przykładowo podczas awarii chemicznej schodzenie do piwnicy może być niewłaściwe, ponieważ niektóre niebezpieczne gazy gromadzą się w niżej położonych pomieszczeniach.
Co to oznacza dla Ciebie? Jedną rzecz warto zrobić jeszcze dziś
Najważniejszą zmianą dla mieszkańców jest możliwość wcześniejszego sprawdzenia miejsc, w których można szukać ochrony. Nie trzeba czekać na ogłoszenie alarmu ani na pojawienie się nowych tabliczek na budynkach.
Warto otworzyć oficjalną mapę, odnaleźć swoją miejscowość i sprawdzić, jakie punkty zostały wskazane w najbliższej okolicy. Następnie dobrze jest zapoznać się z trasą dojścia, charakterem obiektu oraz zasadami jego udostępniania.
MSWiA przypomina, że obowiązek udostępnienia punktu schronienia powstaje w momencie zagrożenia lub ogłoszenia alarmu. Oznacza to, że część takich miejsc może nie być dostępna na co dzień.
Warto również pobrać aplikację na telefon i przygotować dane do korzystania w trybie offline. W sytuacji kryzysowej liczy się nie tylko znajomość lokalizacji, ale przede wszystkim umiejętność oceny, czy przemieszczenie się do niej jest bezpieczne.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.