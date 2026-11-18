Ceny paliw na 19.11.2026. Minister podał ceny maksymalne
Od czwartku, 19 listopada, kierowców czekają kolejne obniżki cen paliw. Maksymalna cena benzyny 95 spadnie do 5,97 zł za litr, a benzyny 98 do 6,62 zł. Największa zmiana dotyczy jednak oleju napędowego – jego limit obniży się aż o 27 gr na litrze.
Nowe stawki wynikają z programu CPN 3.0 i będą obowiązywały na wszystkich stacjach w Polsce.
Nowe ceny paliw od 19 listopada
Maksymalne ceny detaliczne wyniosą:
- benzyna 95 – 5,97 zł/l,
- benzyna 98 – 6,62 zł/l,
- olej napędowy – 7,30 zł/l.
W porównaniu ze środą benzyna 95 i 98 potanieją o 2 gr na litrze.
Znacznie większą obniżkę odczują kierowcy samochodów z silnikiem Diesla.
W środę maksymalna cena ON wynosi 7,57 zł/l. Od czwartku będzie to już 7,30 zł, czyli aż 27 gr mniej na litrze.
Benzyna 95 poniżej ważnej granicy
Nowy limit dla Pb95 po raz kolejny schodzi poniżej psychologicznej granicy 6 zł.
Przy tankowaniu 50 litrów maksymalny koszt wyniesie 298,50 zł.
Trzeba pamiętać, że jest to cena maksymalna. Poszczególne stacje mogą sprzedawać benzynę jeszcze taniej.
Już 18 listopada średnia cena Pb95 w Polsce wynosiła około 5,99 zł za litr.
Diesel potaniał niemal o złotówkę od końca października
Szczególnie mocno zmieniła się sytuacja w przypadku oleju napędowego.
Jeszcze 28 października maksymalna cena diesla wynosiła 8,28 zł/l.
Od 19 listopada będzie to 7,30 zł/l.
Oznacza to spadek aż o 98 gr na litrze w ciągu około 3 tygodni.
Przy tankowaniu 50-litrowego zbiornika różnica względem końca października wynosi około 49 zł.
Pb98 również taniej
Benzyna 98 potanieje z 6,64 do 6,62 zł/l.
W tym przypadku zmiana wynosi tylko 2 gr, ale także to paliwo jest dziś znacznie tańsze niż w pierwszej połowie października.
14 października limit dla Pb98 sięgał 8,01 zł za litr.
Od tamtego momentu spadł więc o prawie 1,40 zł na litrze.
Program CPN 3.0 działa do końca roku
Obecna odsłona programu Ceny Paliwa Niżej obowiązuje od 3 października i ma potrwać do końca 2026 roku.
Program obejmuje benzynę 95, benzynę 98 oraz olej napędowy.
LPG nie jest objęte urzędowym limitem.
Maksymalne ceny wyznaczają górną granicę, której stacje nie mogą przekroczyć. Jeżeli sytuacja rynkowa na to pozwala, paliwo może być sprzedawane taniej.
Od czwartku najbardziej odczuwalną zmianą będzie więc 27-groszowa obniżka diesla, a kierowcy tankujący Pb95 zobaczą oficjalny limit poniżej 6 zł za litr.
Magister inżynier Technologii Żywienia i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.