Auchan przecina ceny niemal na pół. Black Week rusza z mocnym uderzeniem
Auchan rusza z kolejną odsłoną Black Week. Od 19 do 25 listopada klienci z kartą Skarbonka mogą skorzystać z dużych obniżek na małe AGD. W nowej gazetce znalazły się m.in. air fryer za 219 zł, robot planetarny Zelmer za 499 zł oraz odkurzacz pionowy za 169 zł.
Tegoroczny Black Week w Auchan został podzielony na kilka tygodni. Sieć regularnie zmienia ofertę, a kolejna fala promocji rozpocznie się w czwartek, 19 listopada.
Tym razem na pierwszym planie znalazł się sprzęt do kuchni i domu.
Air fryer Qilive za 219 zł
Jedną z najmocniejszych ofert jest Air fryer Glass Q.5120 Qilive.
Z kartą Skarbonka urządzenie kosztuje 219 zł. Auchan oznacza promocję jako 56 proc. taniej.
Cena bez karty wynosi 499 zł.
Urządzenie ma pojemność 6 l oraz 2 szklane misy do przechowywania o pojemności 4 i 6 l. Producent przewidział 10 programów, a maksymalna moc wynosi 1500 W.
W zestawie znajdują się również 2 niecieknące pokrywki.
Robot planetarny Zelmer przeceniony o połowę
Duża obniżka dotyczy również robota planetarnego Zelmer ZRK4000.
Z kartą Skarbonka jego cena wynosi 499 zł.
Cena bez karty to 999 zł, dlatego sieć reklamuje ofertę jako 50 proc. taniej.
Robot ma maksymalną moc 1385 W i 8 poziomów prędkości.
W zestawie znajdują się m.in. 2 misy o pojemności 5,2 i 4,5 l, blender kielichowy, maszynka do mielenia oraz przystawki do przygotowywania makaronu.
Odkurzacz pionowy za 169 zł
Trzecia mocno wyeksponowana oferta obejmuje odkurzacz pionowy Q593S Qilive.
Z kartą Skarbonka kosztuje 169 zł, podczas gdy cena bez karty wynosi 329 zł.
Auchan wskazuje obniżkę na poziomie 48 proc.
Urządzenie ma moc 130 W, akumulator litowo-jonowy i może pracować około 45 minut na jednym ładowaniu.
Odkurzacz może być używany zarówno jako urządzenie pionowe, jak i ręczne.
Do promocji potrzebna jest karta Skarbonka
W przypadku wszystkich trzech ofert kluczowy jest jeden warunek – promocyjne ceny obowiązują z kartą Skarbonka.
Bez niej klient zapłaci:
- za air fryer – 499 zł zamiast 219 zł,
- za robota Zelmer – 999 zł zamiast 499 zł,
- za odkurzacz Qilive – 329 zł zamiast 169 zł.
Różnice są więc znaczne, szczególnie przy robocie planetarnym, gdzie oszczędność wynosi aż 500 zł.
Program Skarbonka pozwala korzystać z ofert oznaczonych specjalnym symbolem oraz gromadzić punkty rabatowe, które później można przeznaczyć na zakupy.
Black Week w Auchan potrwa do grudnia
Promocje z tej gazetki obowiązują od 19 do 25 listopada 2026 roku.
To jednak nie koniec tegorocznej akcji. Auchan zapowiedział, że cały Black Week potrwa do 2 grudnia, a oferta będzie zmieniała się co tydzień.
Sieć obejmuje promocjami m.in. elektronikę, AGD, wyposażenie domu, zabawki i inne produkty niespożywcze.
Przy najpopularniejszych przecenach warto zwrócić uwagę na dostępność towaru w konkretnym sklepie. Auchan informuje w gazetce również o możliwości zamówienia wybranych produktów promocyjnych, jeśli zabraknie ich w danej placówce.
Najmocniejsze oferty nowej odsłony ruszają 19 listopada.
Magister inżynier Technologii Żywienia i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.